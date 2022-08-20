Сельта - Реал онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Сельта - Реал 20.08.2022, Чемпіонат Іспанії

Противостояние між командою Сельта (Виго) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Стадион Балаидос.

Дата проведення матчу: 20.08.2022

Час початку матчу: 23:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Сельта (Виго) та командою Реал (Мадрид):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Реал, тоді як команда Сельта залишилася з поразкою . Зіткнення Сельта та Реал у попередньому футбольному матчі 02.04.2022 закінчилось со следующими результатом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Coudet, Eduardo и Карло Анчелотти розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Сельта (Виго)

Рік заснування Сельта (Виго): 1923

Країна: Испания

Тренер: Эдуардо Коудет



Предыдущий поединок команди Сельта був зіграний проти Еспаньол - 13.08.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)

Рік заснування Реал (Мадрид): 1902

Країна: Испания

Тренер: Карло Анчелотти



Предыдущий поединок команди Реал був зіграний проти Альмерія - 14.08.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал.

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