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Сельта - Реал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 20 серпня 2022, 23:00 - Стадион Балаидос
Головний суддя: Хиль Мансано, Хесус
Рейтинг матчу:
Сельта
Виго
1 - 2
Оновити
перерыв
Реал
Мадрид
Хід матчу
13' Ренато Ібарра 14' Карім Бензема 23' Яго Аспас 42' Лука Модрiч
Хто переможе?
41 Користувачів зробило свій вибір
Сельта
27%
Нічия
32%
Реал
41%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between RC Celta de Vigo and Real Madrid when RC Celta de Vigo is playing at home is 1-2. 4 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between RC Celta de Vigo and Real Madrid is 1-2. 6 matches have ended with this result.
  • During the last 25 meetings with RC Celta de Vigo playing at home, RC Celta de Vigo have won 8 times, there have been 3 draws while Real Madrid have won 14 times. The goal difference is 45-39 in favour of Real Madrid.
  • During the last 50 meetings, RC Celta de Vigo have won 12 times, there have been 6 draws while Real Madrid have won 32 times. The goal difference is 112-60 in favour of Real Madrid.
  • RC Celta de Vigo's last home win against Real Madrid was in 2014.
  • Last season Real Madrid won both games against RC Celta de Vigo (5-2 at home and 2-1 away).
  • RC Celta de Vigo haven't won in their last 5 games.
  • RC Celta de Vigo haven't won any of their last 4 games against Real Madrid.
  • RC Celta de Vigo have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • RC Celta de Vigo wins 1st half in 27% of their matches, Real Madrid in 40% of their matches.
  • RC Celta de Vigo wins 27% of halftimes, Real Madrid wins 40%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 1 goals.
  • When RC Celta de Vigo leads 1-0 at home, they win in 70% of their matches.
  • When Real Madrid leads 0-1 away, they win in 89% of their matches.
  • When RC Celta de Vigo is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Real Madrid is down 1-0 away, they win 40% of their matches.
  • In LaLiga, Real Madrid has better performance than RC Celta de Vigo.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than RC Celta de Vigo's.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 games against RC Celta de Vigo (in all competitions).
  • In the last 5 meetings RC Celta de Vigo won 0, Real Madrid won 4, 1 draws.
  • Real Madrid have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against RC Celta de Vigo.
  • RC Celta de Vigo have won just 0 of their last 5 LaLiga games against Real Madrid.
  • RC Celta de Vigo scores 1.2 goals in a match against Real Madrid and Real Madrid scores 2.8 goals against RC Celta de Vigo (on average).
  • Average number of goals in meetings between RC Celta de Vigo and Real Madrid is 4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between RC Celta de Vigo and Real Madrid is 1.8.
  • RC Celta de Vigo scores 1.42 goals when playing at home and Real Madrid scores 1.93 goals when playing away (on average).
  • Real Madrid have a winning streak of 3 matches.
  • Real Madrid haven't lost in their last 4 games.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Сельта
2
Перемог
22
Ігор
17
Перемог
Реал
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
02.04.2022 - 19:30 Сельта 1 - 2 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
12.09.2021 - 22:00 Реал 5 - 2 Завершено Сельта
Чемпіонат Іспанії 2020/2021
20.03.2021 - 17:15 Сельта 1 - 3 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2020/2021
02.01.2021 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершено Сельта
Останні матчі - Сельта
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
13.08.2022 - 18:00 Сельта 2 - 2 Завершено Еспаньол Н
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
21.05.2022 - 18:30 Валенсія 2 - 0 Завершено Сельта П
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
15.05.2022 - 20:30 Сельта 1 - 0 Завершено Elche В
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
10.05.2022 - 22:30 Барселона 3 - 1 Завершено Сельта П
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
07.05.2022 - 19:30 Сельта 4 - 0 Завершено Алавес В
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Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
14.08.2022 - 23:00 Альмерія 1 - 2 Завершено Реал В
Суперкубок УЕФА 2022/2023
10.08.2022 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершено Айнтрахт В
Ліга чемпіонів УЄФА 2021/2022
28.05.2022 - 22:36 Ліверпуль 0 - 1 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
20.05.2022 - 22:00 Реал 0 - 0 Завершено Бетіс Н
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
15.05.2022 - 20:30 Кадіс 1 - 1 Завершено Реал Н
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Головні події
42'
Лука Модрiч ГООЛ!
ГООЛ! Яго Аспас
23'
14'
Карім Бензема ГООЛ!
Ренато Ібарра
13'
Хто переможе?
41 Користувачів зробило свій вибір
Сельта
27%
Нічия
32%
Реал
41%
Склади команд
1
Marchesin, Agustin
17
Galan, Javi
4
Nunez, Unai
15
Aidoo, Joseph
2
Mallo, Hugo
14
Ренато Ібарра
11
Cervi, Franco
8
Beltran, Fran
5
Oscar
9
Paciencia, Goncalo
10
Яго Аспас
1
Тібо Куртуа
20
Данiель Карвахаль
3
Militao, Eder
8
Давід Алаба
23
Mendy, Ferland
10
Лука Модрiч
18
Tchouameni, Aurelien
17
Camavinga, Eduardo
15
Федеріко Вальверде
19
Карім Бензема
20
Junior, Vinicius
Стартовий склад
  • 9
    Paciencia, Goncalo
    Форвард
  • 10
    Яго Аспас
    Форвард
    23
  • 11
    Cervi, Franco
    Півзахисник
  • 8
    Beltran, Fran
    Півзахисник
  • 5
    Oscar
    Півзахисник
  • 14
    Ренато Ібарра
    Захисник
    13
  • 17
    Galan, Javi
    Захисник
  • 4
    Nunez, Unai
    Захисник
  • 15
    Aidoo, Joseph
    Захисник
  • 2
    Mallo, Hugo
    Захисник
  • 1
    Marchesin, Agustin
    Воротар
  • 15
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 19
    Карім Бензема
    Форвард
    14
  • 20
    Junior, Vinicius
  • 10
    Лука Модрiч
    Півзахисник
    42
  • 18
    Tchouameni, Aurelien
    Півзахисник
  • 17
    Camavinga, Eduardo
  • 20
    Данiель Карвахаль
    Захисник
  • 3
    Militao, Eder
    Захисник
  • 8
    Давід Алаба
    Півзахисник
  • 23
    Mendy, Ferland
    Захисник
  • 1
    Тібо Куртуа
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Coudet, Eduardo
  • Карло Анчелотти
Статистика матчу
5
Штрафні
7
7
Фоли
5
2
Удари в отвір
2
4
Удари повз
1
Сейви
1
1
Блоковано ударів
3
1
Кутові
2
1
ЖК
58%
Володіння м'ячем
42%
Трансляція
Індивідуальна майстерність футболістів дозволяє мадридському Реалу піти до роздягальні з мінімальною перевагою в рахунку.
45+3'
Свисток
Перерва.
45+2'
Вінісіус Жуніор самостійно створив гольовий момент, але не зумів його реалізувати – кут був надто гострим.
45'
Інфо
Додано 2 хвилини.
42'
Гоооол!!!
Реал знову виходить уперед! Лука Модрич виконав фірмовий обвідний удар з-за меж штрафного. Агустін Марчесін навіть не ворохнувся.
41'
Небезпечний момент
Здавалося, ніхто не завадить Карімові Бензема оформити дубль, але Уго Мальйо в останній момент став на шляху м'яча.
35'
Небезпечний момент
Гонсалу Пасіенсія перевисів свого візаві Едера Мілітана та спрямовував м'яч у дальній кут. На щастя для «вершкових», португальцю забракло точності.
33'
Публіка в захваті від гри Франко Серві. Аргентинцю не вистачило лічених сантиметрів, аби вивести свою команду вперед.
29'
Фран Бельтран зіграв надто егоїстично та вимушений просити вибачення в одноклубників.
26'
Ніхто з партнерів не відгукнувся на передачу Вінісіуса Жуніора з лівого флангу.
23'
Гоооол!!!
Рахунок зрівняно! Тібо Куртуа вгадав кут, однак не впорався з потужним ударом Яго Аспаса.
23'
Небезпечний момент
Пенальті виконає Сельта! Едер Мілітан підіграв собі рукою у власному карному майданчику.
20'
Гра проходить за невеликої територіальної переваги господарів.
14'
Жовта картка
Ренато Тапія також отримав жовту картку.
14'
Гоооол!!!
Карім Бензема впевнено реалізував удар з позначки.
12'
Небезпечний момент
Арбітр призначає пенальті у ворота Сельти! Ренато Тапія зіграв рукою у своєму штрафному.
10'
М'яч іде на кутовий після спроби Вінісіуса Жуніора вразити ворота із середньої дистанції.
7'
Франко Серві виграв підбір після кутового й завдав удару в дотик. Неточно.
6'
Гонсалу Пасіенсія порушив правила у верховій боротьбі проти Даніеля Карвахаля.
5'
Федеріко Вальверде вкрай неточно пробив з-за меж штрафного майданчика.
3'
Уго Мальйо влучив у площину воріт, але Тібо Куртуа зайняв правильну позицію і забрав м'яч до рук.
2'
Даніель Карвахаль припустився помилки у простій ситуації. Орельєн Чуамені підстрахував партнера, здійснивши тактичний фол.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Стартовий склад Сельти: Марчесін – Галан, Нуньєс, Айду, Мальйо (к) - Тапія, Серві, Бельтран, Арнаїс – Пасіенсія, Аспас.
Інфо
Стартовий склад Реала: Куртуа – Менді, Алаба, Мілітан, Карвахаль – Камавінга, Чуамені, Модрич – Вінісіус, Бензема (к), Вальверде.
«Кельти» спробують зупинити Бензема та компанію. UA-Football представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 2-го раунду Ла Ліги Сельта Віго – Реал Мадрид.
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Анонс матчу Сельта - Реал 20.08.2022, Чемпіонат Іспанії

Противостояние між командою Сельта (Виго) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Стадион Балаидос.

Дата проведення матчу: 20.08.2022
Час початку матчу: 23:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Сельта (Виго) та командою Реал (Мадрид):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Реал, тоді як команда Сельта залишилася з поразкою . Зіткнення Сельта та Реал у попередньому футбольному матчі 02.04.2022 закінчилось со следующими результатом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Coudet, Eduardo и Карло Анчелотти розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Сельта - Реал можна подивитися 20.08.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Сельта - Реал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Сельта (Виго)
Рік заснування Сельта (Виго): 1923
Країна: Испания
Тренер: Эдуардо Коудет

Предыдущий поединок команди Сельта був зіграний проти Еспаньол - 13.08.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Предыдущий поединок команди Реал був зіграний проти Альмерія - 14.08.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал.

Слідкуйте за результатами матчу Сельта - Реал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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