Еспаньол - Реал онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Еспаньол - Реал 28.08.2022, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою Еспаньол (Барселона) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Корнелья-Эль Прат.

Дата проведення матчу: 28.08.2022

Час початку матчу: 23:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Еспаньол (Барселона) та командою Реал (Мадрид):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда Еспаньол залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та Еспаньол у попередньому футбольному матчі 30.04.2022 закінчилось со следующими результатом: 4:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Martinez, Diego и Карло Анчелотти розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Еспаньол (Барселона)

Рік заснування Еспаньол (Барселона): 1900

Країна: Испания

Тренер: Висенте Морено



Прошедший поединок команди Еспаньол був зіграний проти Райо Вальєкано - 19.08.2022, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Райо Вальєкано.

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)

Рік заснування Реал (Мадрид): 1902

Країна: Испания

Тренер: Карло Анчелотти



Прошедший поединок команди Реал був зіграний проти Сельта - 20.08.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал.

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