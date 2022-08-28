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Еспаньол - Реал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 28 серпня 2022, 23:00 - Корнелья-Эль Прат
Головний суддя: Марио Мелеро Лопес
Рейтинг матчу:
Еспаньол
Барселона
0 - 1
Оновити
35'
Реал
Мадрид
Хід матчу
12' Junior, Vinicius
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Еспаньол
33%
Нічия
33%
Реал
33%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Espanyol Barcelona and Real Madrid when Espanyol Barcelona is playing at home is 0-1. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between Espanyol Barcelona and Real Madrid is 0-2. 10 matches have ended with this result.
  • During the last 28 meetings with Espanyol Barcelona playing at home, Espanyol Barcelona have won 8 times, there have been 3 draws while Real Madrid have won 17 times. The goal difference is 49-23 in favour of Real Madrid.
  • During the last 56 meetings, Espanyol Barcelona have won 9 times, there have been 6 draws while Real Madrid have won 41 times. The goal difference is 123-40 in favour of Real Madrid.
  • Last season's matches: 2-1 (Espanyol Barcelona at home) and 4-0 (Real Madrid at home).
  • Espanyol Barcelona haven't won in their last 5 games.
  • Real Madrid have a winning streak of 4 matches.
  • Real Madrid haven't lost in their last 5 games.
  • Real Madrid have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Espanyol Barcelona wins 1st half in 23% of their matches, Real Madrid in 40% of their matches.
  • Espanyol Barcelona wins 23% of halftimes, Real Madrid wins 40%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 4 goals.
  • When Espanyol Barcelona leads 1-0 at home, they win in 78% of their matches.
  • When Real Madrid leads 0-1 away, they win in 94% of their matches.
  • When Espanyol Barcelona is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Real Madrid is down 1-0 away, they win 40% of their matches.
  • In LaLiga, Real Madrid has better performance than Espanyol Barcelona.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than Espanyol Barcelona's.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 games against Espanyol Barcelona (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Espanyol Barcelona won 1, Real Madrid won 4, 0 draws.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against Espanyol Barcelona.
  • Espanyol Barcelona have won just 1 of their last 5 LaLiga games against Real Madrid.
  • Espanyol Barcelona scores 0.8 goals in a match against Real Madrid and Real Madrid scores 2.4 goals against Espanyol Barcelona (on average).
  • Average number of goals in meetings between Espanyol Barcelona and Real Madrid is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Espanyol Barcelona and Real Madrid is 1.8.
  • Espanyol Barcelona scores 1.26 goals when playing at home and Real Madrid scores 1.97 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Еспаньол
2
Перемог
21
Ігор
17
Перемог
Реал
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
30.04.2022 - 17:15 Реал 4 - 0 Завершено Еспаньол
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
03.10.2021 - 17:15 Еспаньол 2 - 1 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2019/2020
28.06.2020 - 23:30 Еспаньол 0 - 1 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2019/2020
07.12.2019 - 14:00 Реал 2 - 0 Завершено Еспаньол
Останні матчі - Еспаньол
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
19.08.2022 - 21:00 Еспаньол 0 - 2 Завершено Райо Вальєкано П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
13.08.2022 - 18:00 Сельта 2 - 2 Завершено Еспаньол Н
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
22.05.2022 - 21:00 Гранада 0 - 0 Завершено Еспаньол Н
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
14.05.2022 - 19:30 Еспаньол 1 - 1 Завершено Валенсія Н
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
11.05.2022 - 20:00 Алавес 2 - 1 Завершено Еспаньол П
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Останні матчі - Реал
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
20.08.2022 - 23:00 Сельта 1 - 4 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
14.08.2022 - 23:00 Альмерія 1 - 2 Завершено Реал В
Суперкубок УЕФА 2022/2023
10.08.2022 - 22:00 Реал 2 - 0 Завершено Айнтрахт В
Ліга чемпіонів УЄФА 2021/2022
28.05.2022 - 22:36 Ліверпуль 0 - 1 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
20.05.2022 - 22:00 Реал 0 - 0 Завершено Бетіс Н
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Головні події
12'
Junior, Vinicius ГООЛ!
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Еспаньол
33%
Нічия
33%
Реал
33%
Склади команд
13
Бенжамен Леком
14
Olivan, Brian
4
Леандро Кабрера
5
Calero, Fernando
2
Regano, Oscar
10
Серхi Дардер
20
Exposito, Edu
7
Puado, Javi
12
de Souza Costa, Vinicius
27
Sanchez Saez, Ruben
9
Хоселу
1
Тібо Куртуа
17
Лукас Васкес
3
Militao, Eder
22
Антоніо Рюдігер
4
Давід Алаба
10
Лука Модрiч
18
Tchouameni, Aurelien
8
Тонi Кроос
15
Федеріко Вальверде
9
Карім Бензема
20
Junior, Vinicius
Стартовий склад
  • 9
    Хоселу
    Форвард
  • 7
    Puado, Javi
    Форвард
  • 12
    de Souza Costa, Vinicius
  • 27
    Sanchez Saez, Ruben
    Захисник
  • 10
    Серхi Дардер
    Півзахисник
  • 20
    Exposito, Edu
    Півзахисник
  • 14
    Olivan, Brian
    Захисник
  • 4
    Леандро Кабрера
    Захисник
  • 5
    Calero, Fernando
  • 2
    Regano, Oscar
    Захисник
  • 13
    Бенжамен Леком
    Воротар
  • 15
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
  • 9
    Карім Бензема
    Форвард
  • 20
    Junior, Vinicius
    12
  • 10
    Лука Модрiч
    Півзахисник
  • 18
    Tchouameni, Aurelien
    Півзахисник
  • 8
    Тонi Кроос
    Півзахисник
  • 17
    Лукас Васкес
    Півзахисник
  • 3
    Militao, Eder
    Захисник
  • 22
    Антоніо Рюдігер
    Захисник
  • 4
    Давід Алаба
    Півзахисник
  • 1
    Тібо Куртуа
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Martinez, Diego
  • Карло Анчелотти
Статистика матчу
32%
Володіння м'ячем
68%
6
Штрафні
7
7
Фоли
5
Удари в отвір
2
2
Удари повз
2
2
Блоковано ударів
1
2
Кутові
3
1
Сейви
Офсайди
1
Трансляція
28'
Хах, Бензема п'ятою дуже класно скинув, але Кроос не очікував... Буває і таке.
23'
Спокійно поки що все, у центрі поля останні пару хвилин
20'
Небезпечний момент
Ох, Жуніор вивалився знову на хорошу позицію - пробив, мпробував перекинути, але Лакомб у нормі, не смикнувся
16'
Інфо
2:3 по фолам, Мадрид фолить частіше
14'
Бензема і Жуніор продовжують взаємодіяти - знову з флангу простріл, але без удару
12'
Гоооол!!!
Гооол! Вінісіус після передачі з флангу замкнув! Проста, але ефектна стадія!
7'
Кроос навісив з флангового штрафного - Еспаньйол відбився
5'
Мілітао зрубили. Лікарі на полі, але жовтої немає
3'
Поки що все спокійно. Реал намагається взяти під контроль
1'
Свисток
Матч розпочався!
Виходять команди на поле
Інфо
Стартовий склад Реала: Тібо Куртуа, Едер Мілітао, Антоніо Рюдігер, Давид Алаба, Лука Модріч, Орельєн Тчуамені, Тоні Кроос, Федеріко Вальверде, Лукас Васкес, Карім Бензема, Вінісіус Жуніор
Інфо
Стартовий склад Еспаньола: Бенжамен Леком, Оскар Хіль, Фернандо Калеро, Леандро Кабрера, Бріан Оліван, Еду Еспосіто, Серхі Дардер, Вінісіус Соуза, Хав'єр Пуадо, Рубен Санчес, Хоселу
Інфо
Розпочнеться поєдинок о 23:00, судитиме гру Марія Малеро Лопес
3-й тур Прімери, Еспаньйол приймає Реал! Саме цей матч як текстовий онлайн UA-Футбол і пропонує вашій увазі!
Доброго вечора, ми з України!
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Анонс матчу Еспаньол - Реал 28.08.2022, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою Еспаньол (Барселона) та командою Реал (Мадрид) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Корнелья-Эль Прат.

Дата проведення матчу: 28.08.2022
Час початку матчу: 23:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Еспаньол (Барселона) та командою Реал (Мадрид):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Реал, тоді як команда Еспаньол залишилася з поразкою . Зіткнення Реал та Еспаньол у попередньому футбольному матчі 30.04.2022 закінчилось со следующими результатом: 4:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Martinez, Diego и Карло Анчелотти розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Еспаньол - Реал можна подивитися 28.08.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Еспаньол - Реал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Еспаньол (Барселона)
Рік заснування Еспаньол (Барселона): 1900
Країна: Испания
Тренер: Висенте Морено

Прошедший поединок команди Еспаньол був зіграний проти Райо Вальєкано - 19.08.2022, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Райо Вальєкано.

Команда гостей

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Прошедший поединок команди Реал був зіграний проти Сельта - 20.08.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал.

Слідкуйте за результатами матчу Еспаньол - Реал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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