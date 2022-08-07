Шахтар - Аль-Адала онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Шахтар - Аль-Адала 10.08.2022, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

між командою Шахтар (Донецк) та командою Аль-Адала (Аль Хулайль) проходитиме в рамках по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 10.08.2022

Час початку матчу: 12:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)

Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936

Країна: Украина

Тренер: Роберто Де Дзерби



команди Шахтар був зіграний проти Рома - 07.08.2022, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023 та закінчився перемогою команди Рома.

Команда гостей

Назва: Аль-Адала (Аль Хулайль)

Рік заснування Аль-Адала (Аль Хулайль): 1984

Країна: Саудовская Аравия



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