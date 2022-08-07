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Шахтар - Аль-Адала онлайн трансляція матчу

Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ - 10 серпня 2022, 12:00
Рейтинг матчу:
Шахтар
Донецк
До початку
00 : 00 : 00
Аль-Адала
Аль Хулайль
Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
35%
Нічия
35%
Аль-Адала
30%
Останні матчі - Шахтар
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
07.08.2022 - 21:45 Рома 5 - 0 Завершено Шахтар П
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30.07.2022 - 17:30 Шахтар 2 - 2 Завершено Утрехт Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
26.07.2022 - 21:00 Шахтар 1 - 3 Завершено Аякс П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
22.07.2022 - 19:30 Шахтар 3 - 3 Завершено Фортуна Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
01.05.2022 - 16:00 Шахтар 3 - 3 Завершено Хайдук Н
Показати більше
Хто переможе?
20 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
35%
Нічия
35%
Аль-Адала
30%
Трансляція
Інфо
Інфо
Рзпочнеться матч о 12:00!
Шахтар продовжує свій передсезонний збір у Словенії, де сьогодні проведе черговий спаринг. У суперниках гірників сьогодні – клуб Аль-Адала з саудівської Аравії. Текстовий онлайн цього матчу UA-Футбол і пропонує Вашій увазі
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Анонс матчу Шахтар - Аль-Адала 10.08.2022, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

між командою Шахтар (Донецк) та командою Аль-Адала (Аль Хулайль) проходитиме в рамках по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 10.08.2022
Час початку матчу: 12:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Шахтар - Аль-Адала можна подивитися 10.08.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ. Текстову трансляцію матчу Шахтар - Аль-Адала, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роберто Де Дзерби

команди Шахтар був зіграний проти Рома - 07.08.2022, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023 та закінчився перемогою команди Рома.

Команда гостей

Назва: Аль-Адала (Аль Хулайль)
Рік заснування Аль-Адала (Аль Хулайль): 1984
Країна: Саудовская Аравия

Слідкуйте за результатами матчу Шахтар - Аль-Адала онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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