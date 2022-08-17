  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Динамо - Бенфіка Дивитися онлайн
У тренді

Динамо - Бенфіка онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 17 серпня 2022, 22:00 - Городской стадион Лодзя . Трансляція: MEGOGO
Рейтинг матчу:
Динамо
Киев
До початку
00 : 00 : 00
Бенфіка
Лиссабон
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
62 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
50%
Нічия
31%
Бенфіка
19%
Цікаві факти
  • FC Dynamo Kiev haven't lost in any of their last 5 home matches.
  • Benfica Lisbon have a winning streak of 10 matches.
  • Benfica Lisbon have a winning streak of 6 matches away from home.
  • Benfica Lisbon have lost none of their last 7 away matches.
  • Benfica Lisbon have scored at least one goal for 10 consecutive matches.
  • FC Dynamo Kiev wins 1st half in 41% of their matches, Benfica Lisbon in 48% of their matches.
  • FC Dynamo Kiev wins 41% of halftimes, Benfica Lisbon wins 48%.
  • The winner of their last meeting was Benfica Lisbon.
  • On their last meeting Benfica Lisbon won by 2 goals.
  • When FC Dynamo Kiev leads 1-0 at home, they win in 71% of their matches.
  • When Benfica Lisbon leads 0-1 away, they win in 84% of their matches.
  • When FC Dynamo Kiev is down 0-1 home, they win 25% of their matches.
  • When Benfica Lisbon is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • Benfica Lisbon's performance of the last 5 matches is better than FC Dynamo Kiev's.
  • Benfica Lisbon have lost just 0 of their last 4 games against FC Dynamo Kiev (in all competitions).
  • In the last 4 meetings FC Dynamo Kiev won 0, Benfica Lisbon won 3, 1 draws.
  • FC Dynamo Kiev scores 0 goals in a match against Benfica Lisbon and Benfica Lisbon scores 1.25 goals against FC Dynamo Kiev (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Dynamo Kiev and Benfica Lisbon is 1.25.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Dynamo Kiev and Benfica Lisbon is 1.
  • FC Dynamo Kiev scores 1.73 goals when playing at home and Benfica Lisbon scores 2.04 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Динамо
0
Перемог
4
Ігор
3
Перемог
Бенфіка
Ліга чемпіонів УЄФА 2021/2022
08.12.2021 - 22:00 Бенфіка 2 - 0 Завершено Динамо
Ліга чемпіонів УЄФА 2021/2022
14.09.2021 - 22:00 Динамо 0 - 0 Завершено Бенфіка
Ліга чемпіонів УЄФА 2016/2017
01.11.2016 - 21:45 Бенфіка 1 - 0 Завершено Динамо
Ліга чемпіонів УЄФА 2016/2017
19.10.2016 - 21:45 Динамо 0 - 2 Завершено Бенфіка
Останні матчі - Динамо
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
03.08.2022 - 21:00 Динамо 1 - 0 Завершено Штурм В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
29.07.2022 - 21:45 Динамо 0 - 4 Завершено Евертон П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
27.07.2022 - 20:00 Фенербахче 1 - 2 Завершено Динамо В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
20.07.2022 - 21:00 Динамо 0 - 0 Завершено Фенербахче Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
15.07.2022 - 21:00 Динамо 2 - 1 Завершено Ройял Антверпен В
Показати більше
Останні матчі - Бенфіка
Чемпіонат Португалії 2022/2023
13.08.2022 - 20:00 Каса Піа 0 - 1 Завершено Бенфіка В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
09.08.2022 - 20:45 Мідтьюлланн 1 - 3 Завершено Бенфіка В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
02.08.2022 - 22:00 Бенфіка 4 - 1 Завершено Мідтьюлланн В
Чемпіонат Португалії 2021/2022
13.05.2022 - 22:15 Пасуш де Феррейра 0 - 2 Завершено Бенфіка В
Чемпіонат Португалії 2021/2022
07.05.2022 - 20:00 Бенфіка 0 - 1 Завершено Порту П
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
62 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
50%
Нічия
31%
Бенфіка
19%
LIVE
Трансляція матчу Динамо - Бенфіка
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Запасні: Лейте, Вертонген, Ба, Яремчук, Гонсалвеш, Шикінью, Рістич, Вайгль, Муса, Араужу, Бернарду, Антоніу Сілва.
Бенфіка: Одіссеас — Жилберто, Отаменді, Морато, Грімальдо — Флорентіну, Перес — Нерес, Рафа Сілва, Жуан Маріу — Рамуш.
Запасні: Нещерет, Бойко, Вівчаренко, Боль, Бурда, Ванат, Яцик, Караваєв, Кравченко, Сирота, Царенко.
Динамо Київ: Бущан — Кендзьора, Забарний, Попов, Дубінчак — Шапаренко, Андрієвський, Буяльський — Циганков, Бєсєдін, Шепелєв.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Фелікс Цваєр (Берлін, Німеччина) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію першого поєдинку плей-офф кваліфікації Ліги чемпіонів УЄФА. На полі стадіону Муніципальний стадіон ЛКС ім. Владислава Круля (Лодзь, Польща) зіграють Динамо Київ та лісабонська Бенфіка.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 19:45 - Сьогодні Карабах Карабах 0 Вікторія Вікторія 0 Завершено 19:45 - Сьогодні Юргорден Юргорден 3 АПОЕЛ АПОЕЛ 0 Завершено 05:30 - Сьогодні Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1 Ді Сі Юнайтед Ді Сі Юнайтед 0 Завершено 22:00 - Вчора Копенгаген Копенгаген 2 Трабзонспор Трабзонспор 1 Завершено 22:00 - Вчора Рейнджерс Рейнджерс 2 ПСВ ПСВ 2

Кращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Грати
2 4500 грн Грати
3 1500 грн Грати
4 4300 грн Грати
5 300 грн Грати
Усі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу Динамо - Бенфіка 17.08.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Поединок між командою Динамо (Киев) та командою Бенфіка (Лиссабон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Городской стадион Лодзя.

Дата проведення матчу: 17.08.2022
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Динамо (Киев) та командою Бенфіка (Лиссабон):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Бенфіка, тоді як команда Динамо залишилася з поразкою . Зіткнення Бенфіка та Динамо у попередньому футбольному матчі 08.12.2021 закінчилось с таким счетом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Динамо - Бенфіка можна подивитися 17.08.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Динамо - Бенфіка, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Предыдущий поединок команди Динамо був зіграний проти Штурм - 03.08.2022, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: Бенфіка (Лиссабон)
Рік заснування Бенфика (Лиссабон): 1904
Країна: Португалия
Тренер: Руи Витория

Предыдущий матч команди Бенфіка був зіграний проти Каса Піа - 13.08.2022, у рамках турнира Чемпіонат Португалії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Бенфіка.

Слідкуйте за результатами матчу Динамо - Бенфіка онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Ліга чемпіонів УЄФА та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

Продовжуючи перегляд www.ua-football.com, ви підтверджуєте, що погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Згоден