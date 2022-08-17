Динамо - Бенфіка онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Динамо - Бенфіка 17.08.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Поединок між командою Динамо (Киев) та командою Бенфіка (Лиссабон) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Городской стадион Лодзя.

Дата проведення матчу: 17.08.2022

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Динамо (Киев) та командою Бенфіка (Лиссабон):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Бенфіка, тоді як команда Динамо залишилася з поразкою . Зіткнення Бенфіка та Динамо у попередньому футбольному матчі 08.12.2021 закінчилось с таким счетом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)

Рік заснування Динамо (Киев): 1927

Країна: Украина

Тренер: Мирча Луческу



Предыдущий поединок команди Динамо був зіграний проти Штурм - 03.08.2022, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: Бенфіка (Лиссабон)

Рік заснування Бенфика (Лиссабон): 1904

Країна: Португалия

Тренер: Руи Витория



Предыдущий матч команди Бенфіка був зіграний проти Каса Піа - 13.08.2022, у рамках турнира Чемпіонат Португалії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Бенфіка.

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