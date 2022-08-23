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Бенфіка - Динамо онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 23 серпня 2022, 22:00 - Эштадиу ду Спорт Лисбоа е Бенфика . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Клеман Тюрпен
Рейтинг матчу:
Бенфіка
Лиссабон
1 - 0
Оновити
27'
Динамо
Киев
Дивитись трансляцію
Хід матчу
27' Ніколас Отаменді
Хто переможе?
97 Користувачів зробило свій вибір
Бенфіка
33%
Нічия
29%
Динамо
38%
Цікаві факти
  • Benfica Lisbon have a winning streak of 11 matches.
  • Benfica Lisbon have won 4 home matches in a row.
  • The result of the first leg: FC Dynamo Kiev - Benfica Lisbon 0-2.
  • Benfica Lisbon have scored at least one goal for 11 consecutive matches.
  • Benfica Lisbon wins 1st half in 49% of their matches, FC Dynamo Kiev in 40% of their matches.
  • Benfica Lisbon wins 49% of halftimes, FC Dynamo Kiev wins 40%.
  • The winner of their last meeting was Benfica Lisbon.
  • On their last meeting Benfica Lisbon won by 2 goals.
  • When Benfica Lisbon leads 1-0 at home, they win in 93% of their matches.
  • When FC Dynamo Kiev leads 0-1 away, they win in 87% of their matches.
  • When Benfica Lisbon is down 0-1 home, they win 35% of their matches.
  • When FC Dynamo Kiev is down 1-0 away, they win 33% of their matches.
  • Benfica Lisbon's performance of the last 5 matches is better than FC Dynamo Kiev's.
  • Benfica Lisbon have lost just 0 of their last 5 games against FC Dynamo Kiev (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Benfica Lisbon won 4, FC Dynamo Kiev won 0, 1 draws.
  • Benfica Lisbon scores 1.4 goals in a match against FC Dynamo Kiev and FC Dynamo Kiev scores 0 goals against Benfica Lisbon (on average).
  • Average number of goals in meetings between Benfica Lisbon and FC Dynamo Kiev is 1.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Benfica Lisbon and FC Dynamo Kiev is 1.2.
  • Benfica Lisbon scores 2.39 goals when playing at home and FC Dynamo Kiev scores 1.77 goals when playing away (on average).
  • The most common result of matches between Benfica Lisbon and FC Dynamo Kiev is 2-0. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 5 meetings, Benfica Lisbon have won 4 times, there have been 1 draws while FC Dynamo Kiev have won 0 times. The goal difference is 7-0 in favour of Benfica Lisbon.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Бенфіка
4
Перемог
5
Ігор
0
Перемог
Динамо
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
17.08.2022 - 22:00 Динамо 0 - 2 Завершено Бенфіка
Ліга чемпіонів УЄФА 2021/2022
08.12.2021 - 22:00 Бенфіка 2 - 0 Завершено Динамо
Ліга чемпіонів УЄФА 2021/2022
14.09.2021 - 22:00 Динамо 0 - 0 Завершено Бенфіка
Ліга чемпіонів УЄФА 2016/2017
01.11.2016 - 21:45 Бенфіка 1 - 0 Завершено Динамо
Останні матчі - Бенфіка
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
17.08.2022 - 22:00 Динамо 0 - 2 Завершено Бенфіка В
Чемпіонат Португалії 2022/2023
13.08.2022 - 20:00 Каса Піа 0 - 1 Завершено Бенфіка В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
09.08.2022 - 20:45 Мідтьюлланн 1 - 3 Завершено Бенфіка В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
02.08.2022 - 22:00 Бенфіка 4 - 1 Завершено Мідтьюлланн В
Чемпіонат Португалії 2021/2022
13.05.2022 - 22:15 Пасуш де Феррейра 0 - 2 Завершено Бенфіка В
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Останні матчі - Динамо
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
17.08.2022 - 22:00 Динамо 0 - 2 Завершено Бенфіка П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
03.08.2022 - 21:00 Динамо 1 - 0 Завершено Штурм В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
29.07.2022 - 21:45 Динамо 0 - 4 Завершено Евертон П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
27.07.2022 - 20:00 Фенербахче 1 - 2 Завершено Динамо В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
20.07.2022 - 21:00 Динамо 0 - 0 Завершено Фенербахче Н
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Головні події
ГООЛ! Ніколас Отаменді
27'
Хто переможе?
97 Користувачів зробило свій вибір
Бенфіка
33%
Нічия
29%
Динамо
38%
Склади команд
99
Одіссеас Влаходімос
2
Gilberto
30
Ніколас Отаменді
91
Morato
3
Grimaldo, Alex
13
Fernandez, Enzo Jeremias
61
Luis, Florentino
7
Neres, David
20
Жоау Маріу
27
Рафаел Сілва
88
Ramos, Goncalo
12
Георгій Бущан
94
Kedziora, Tomasz
25
Ілля Забарний
34
Олександр Сирота
5
Vivcharenko, Kostiantyn
21
Олександр Караваєв
5
Сергій Сидорчук
10
Микола Шапаренко
8
Володимир Шепелєв
29
Buyalskiy, Vitaliy
41
Артем Бєсєдін
Стартовий склад
  • 88
    Ramos, Goncalo
    Форвард
  • 7
    Neres, David
    Форвард
  • 20
    Жоау Маріу
    Півзахисник
  • 27
    Рафаел Сілва
    Форвард
  • 13
    Fernandez, Enzo Jeremias
    Півзахисник
  • 61
    Luis, Florentino
    Півзахисник
  • 2
    Gilberto
    Форвард
  • 30
    Ніколас Отаменді
    Захисник
  • 91
    Morato
    Захисник
  • 3
    Grimaldo, Alex
    Захисник
  • 99
    Одіссеас Влаходімос
    Воротар
  • 29
    Buyalskiy, Vitaliy
    Півзахисник
  • 41
    Артем Бєсєдін
    Форвард
  • 21
    Олександр Караваєв
    Форвард
  • 5
    Сергій Сидорчук
    Півзахисник
  • 10
    Микола Шапаренко
    Півзахисник
  • 8
    Володимир Шепелєв
    Півзахисник
  • 94
    Kedziora, Tomasz
    Захисник
  • 25
    Ілля Забарний
    Захисник
  • 34
    Олександр Сирота
    Захисник
  • 5
    Vivcharenko, Kostiantyn
    Захисник
  • 12
    Георгій Бущан
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Роджер Шмидт
  • Луческу, Мирча
Статистика матчу
71%
Володіння м'ячем
29%
4
Удари повз
Блоковано ударів
1
1
Штрафні
1
1
Фоли
1
2
Удари в отвір
5
Кутові
Сейви
2
LIVE
Трансляція матчу Бенфіка - Динамо
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В ефірі
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Трансляція
22'
Небезпечний момент
І знову Нерес! Цього разу Давід спробував пробити бісіклетою. Спочатку Сілва намагався продертися у володіння Бущана справа, а потім віддав на бразильця. Бущан знову рятує!
19'
Небезпечний момент
Бенфіка отримала право на кутовий і майже змогла ним скористатися. М'яч після удару Нереса полетів у метрі від правої стійки.
16'
Караваєв пробував почати атаку на своїй половині поля, але його пас було одразу перехоплено. Тепер володіння знову за португальцями.
12'
Небезпечний момент
Який же сейв від Бущана! Навіс з кутового знаходить голову Отаменді, і той на дальній стійці б'є в дев'ятку. Воротар рятує свій клуб нереальним сейвом!
8'
Тепер атака господарів поля йде правим флангом. Нерес поблизу воріт киян, але його удар було заблоковано Сиротою.
4'
Небезпечний момент
Як небезпечно! Рафа Сілва продерся в штрафний Динамо повз Забарного, обстукався з Рамосом та пробив у ближній кут воріт низом. Зовсім трохи не влучив вінгер.
1'
Свисток
Лунає стартовий свисток! Наш матч щойно розпочався!
Інфо
Вже відомі склади команд. Бенфіка: Влаходімос, Грімальдо, Морату, Отаменді, Жілберто, Флорентіно, Фернандес, Рафа Сілва, Жоау Маріу, Нерес, Рамос. Динамо: Бущан, Вівчаренко, Сирота, Забарний, Кендзьора, Шапаренко, Сидорчук, Шепелєв, Буяльський, Караваєв, Бєсєдін.
Нагадаємо, перший поєдинок між командами завершився з рахунком 2:0 на користь португальців.
Доброго вечора, шановні читачі! Пропонуємо вашій увазі текстову трансляцію другого матчу раунду плей-оф Ліги чемпіонів Бенфіка - Динамо.
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Останні матчі
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Анонс матчу Бенфіка - Динамо 23.08.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Противостояние між командою Бенфіка (Лиссабон) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Эштадиу ду Спорт Лисбоа е Бенфика.

Дата проведення матчу: 23.08.2022
Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Бенфіка (Лиссабон) та командою Динамо (Киев):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Бенфіка, тоді як команда Динамо залишилася з поразкою . Зіткнення Динамо та Бенфіка у попередньому футбольному матчі 17.08.2022 закінчилось со следующими результатом: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Роджер Шмидт и Луческу, Мирча розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Бенфіка - Динамо можна подивитися 23.08.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Бенфіка - Динамо, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Бенфіка (Лиссабон)
Рік заснування Бенфіка (Лиссабон): 1904
Країна: Португалия
Тренер: Руи Витория

Прошедший поединок команди Бенфіка був зіграний проти Динамо - 17.08.2022, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Бенфіка.

Команда гостей

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Предыдущий поединок команди Динамо був зіграний проти Бенфіка - 17.08.2022, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Бенфіка.

Слідкуйте за результатами матчу Бенфіка - Динамо онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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