Бенфіка - Динамо онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Бенфіка - Динамо 23.08.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Противостояние між командою Бенфіка (Лиссабон) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Эштадиу ду Спорт Лисбоа е Бенфика.

Дата проведення матчу: 23.08.2022

Час початку матчу: 22:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Бенфіка (Лиссабон) та командою Динамо (Киев):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Бенфіка, тоді як команда Динамо залишилася з поразкою . Зіткнення Динамо та Бенфіка у попередньому футбольному матчі 17.08.2022 закінчилось со следующими результатом: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Роджер Шмидт и Луческу, Мирча розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Бенфіка (Лиссабон)

Рік заснування Бенфіка (Лиссабон): 1904

Країна: Португалия

Тренер: Руи Витория



Прошедший поединок команди Бенфіка був зіграний проти Динамо - 17.08.2022, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Бенфіка.

Команда гостей

Назва: Динамо (Киев)

Рік заснування Динамо (Киев): 1927

Країна: Украина

Тренер: Мирча Луческу



Предыдущий поединок команди Динамо був зіграний проти Бенфіка - 17.08.2022, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Бенфіка.

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