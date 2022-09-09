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Кадіс - Барселона онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 10 вересня 2022, 19:30 - Estadio Ramon de Carranza
Головний суддя: дель Серро Гранде, Карлос
Рейтинг матчу:
Кадіс
Кадис
0 - 1
Оновити
63'
Барселона
Барселона
Хід матчу
16' Raphinha
53' Серхiо Бускетс 55' De Jong, Frenkie 57' Torres, Ferran Вийшов: Усман Дембеле 57' Мемфіс Депай Вийшов: Роберт Левандовскі 57' Gavi Вийшов: Pedri 60' Alejo, Ivan Вийшов: Тео Бонгонда 60' Alex Вийшов: Alarcon, Tomás
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Кадіс
31%
Нічия
31%
Барселона
38%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings, Cadiz CF have won 2 times, there have been 2 draws while FC Barcelona have won 2 times. The goal difference is 6-5 in favour of FC Barcelona.
  • Last season's matches: 0-0 (Cadiz CF at home) and 0-1 (FC Barcelona at home).
  • Cadiz CF have a losing streak of 4 matches in LaLiga.
  • Cadiz CF have lost 7 matches in a row.
  • Cadiz CF haven't won in their last 8 games.
  • Cadiz CF have a losing streak of 4 matches at home.
  • Cadiz CF have played 6 home matches in a row without winning.
  • FC Barcelona haven't lost in their last 13 games.
  • FC Barcelona have a winning streak of 4 matches away from home.
  • FC Barcelona have lost none of their last 18 away matches.
  • When playing at home, Cadiz CF have not scored a goal so far this season.
  • A year ago, Cadiz CF were number 16 in the table with 2 points. Now they are number 20 with 0 points.
  • Cadiz CF have not managed to score in their last 5 matches.
  • Cadiz CF have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • Cadiz CF wins 1st half in 16% of their matches, FC Barcelona in 37% of their matches.
  • Cadiz CF wins 16% of halftimes, FC Barcelona wins 37%.
  • The winner of their last meeting was Cadiz CF.
  • On their last meeting Cadiz CF won by 1 goals.
  • When Cadiz CF leads 1-0 at home, they win in 50% of their matches.
  • When FC Barcelona leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When Cadiz CF is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 1-0 away, they win 36% of their matches.
  • In LaLiga, FC Barcelona has better performance than Cadiz CF.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than Cadiz CF's.
  • Cadiz CF has streak of 5 matches with 0 scored goals.
  • Cadiz CF have lost just 1 of their last 5 games against FC Barcelona (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Cadiz CF won 2, FC Barcelona won 1, 2 draws.
  • Cadiz CF have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against FC Barcelona.
  • FC Barcelona have won just 1 of their last 5 LaLiga games against Cadiz CF.
  • Cadiz CF scores 0.8 goals in a match against FC Barcelona and FC Barcelona scores 0.6 goals against Cadiz CF (on average).
  • Average number of goals in meetings between Cadiz CF and FC Barcelona is 1.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Cadiz CF and FC Barcelona is 0.6.
  • Cadiz CF scores 0.82 goals when playing at home and FC Barcelona scores 1.88 goals when playing away (on average).
  • FC Barcelona have a winning streak of 3 matches in LaLiga.
  • A year ago, FC Barcelona were number 6 in the table with 8 points. Now they are number 2 with 10 points.
  • Did you know that FC Barcelona scores 27% of their goals between the minutes 61-75?
  • FC Barcelona have a winning streak of 3 matches.
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Кадіс
1
Перемог
4
Ігор
0
Перемог
Барселона
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
18.04.2022 - 22:00 Барселона 0 - 1 Завершено Кадіс
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
23.09.2021 - 23:00 Кадіс 0 - 0 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2020/2021
21.02.2021 - 15:00 Барселона 1 - 1 Завершено Кадіс
Чемпіонат Іспанії 2020/2021
05.12.2020 - 22:00 Кадіс 0 - 0 Завершено Барселона
Останні матчі - Кадіс
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
02.09.2022 - 22:00 Сельта 3 - 0 Завершено Кадіс П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
29.08.2022 - 21:00 Кадіс 0 - 4 Завершено Атлетік П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
20.08.2022 - 18:30 Osasuna 2 - 0 Завершено Кадіс П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
14.08.2022 - 18:30 Кадіс 0 - 1 Завершено Реал Сосьєдад П
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
22.05.2022 - 21:00 Алавес 0 - 1 Завершено Кадіс В
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Останні матчі - Барселона
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
07.09.2022 - 22:00 Барселона 5 - 1 Завершено Вікторія В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
03.09.2022 - 22:00 Севілья 0 - 3 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
28.08.2022 - 20:30 Барселона 4 - 0 Завершено Вальядолід В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
21.08.2022 - 23:00 Реал Сосьєдад 1 - 4 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
13.08.2022 - 22:00 Барселона 0 - 0 Завершено Райо Вальєкано Н
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Новини команд
Головні події
Alejo, Ivan
Вийшов: Тео Бонгонда
60'
Alex
Вийшов: Alarcon, Tomás
60'
57'
Torres, Ferran
Вийшов: Усман Дембеле
57'
Мемфіс Депай
Вийшов: Роберт Левандовскі
57'
Gavi
Вийшов: Pedri
55'
De Jong, Frenkie ГООЛ!
53'
Серхiо Бускетс
16'
Raphinha
Хто переможе?
29 Користувачів зробило свій вибір
Кадіс
31%
Нічия
31%
Барселона
38%
Склади команд
1
Ledesma, Jeremias
22
Espino, Alfonso
5
Mbaye, Mamadou
23
Луїс Ернандес
2
Хосеба Сальдуа
24
San Emeterio, Fede
8
Alex
14
Ocampo, Brian
7
Рубен Собріно
11
Alejo, Ivan
15
Perez, Lucas
1
ter Stegen, Marc-Andre
2
Ектор Бельєрін
4
Araujo, Ronald
3
Pique, Gerard
28
Balde, Alejandro
21
De Jong, Frenkie
5
Серхiо Бускетс
30
Gavi
22
Raphinha
14
Мемфіс Депай
11
Torres, Ferran
Стартовий склад
  • 15
    Perez, Lucas
    Форвард
  • 14
    Ocampo, Brian
    Форвард
  • 7
    Рубен Собріно
    Форвард
  • 11
    Alejo, Ivan
    60
  • 24
    San Emeterio, Fede
    Півзахисник
  • 8
    Alex
    Півзахисник
    60
  • 22
    Espino, Alfonso
  • 5
    Mbaye, Mamadou
    Захисник
  • 23
    Луїс Ернандес
    Захисник
  • 2
    Хосеба Сальдуа
    Захисник
  • 1
    Ledesma, Jeremias
    Воротар
  • 22
    Raphinha
    Захисник
    16
  • 14
    Мемфіс Депай
    Форвард
    57
  • 11
    Torres, Ferran
    Форвард
    57
  • 21
    De Jong, Frenkie
    Півзахисник
    55
  • 5
    Серхiо Бускетс
    Півзахисник
    53
  • 30
    Gavi
    57
  • 2
    Ектор Бельєрін
    Захисник
  • 4
    Araujo, Ronald
    Захисник
  • 3
    Pique, Gerard
    Захисник
  • 28
    Balde, Alejandro
    Захисник
  • 1
    ter Stegen, Marc-Andre
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Серхио
  • Xavi
Статистика матчу
25%
Володіння м'ячем
75%
2
Удари в отвір
6
11
Штрафні
12
2
Кутові
5
5
Сейви
2
9
Фоли
10
2
Удари повз
4
1
ЖК
2
3
Офсайди
1
Трансляція
59'
Заміна
А у Кадіса Аларкон і Бонгонда вийшли замість Алекса та Альєхо
56'
Заміна
І одразу потрійна заміна від Барси. Вийшли Левандовські, Дембеле та Педрі, пішли Торрес, Депай та Гаві
54'
Гоооол!!!
Гооол! Гаві з флангу прострілив, Де Йонг таки звільнився й вколотив! 1:0 для Барси!
52'
Жовта картка
Бускетс фолить на фланзі, зірвавши атаку. Цілком прогнозовано по епізоду. Жовта.
51'
Ох, Рафінья по стрічці лицьовій втік від двох захисників, намагався прострелити, заробив лише кутовий.
49'
Знову Барса пробує. Ось Де Йонг завалився у штрафну, апав, дивиться на суддю... Але ні
47'
Без замін у перерві, Левандовський розминається
46'
Свисток
Поїхали, другий тайм розпочався!
Серйозна перевага Барси у першому таймі, кілька дуже гарних моментів, але поки що м'яч не йде у ворота. Кадіс намагався огризатися, проте скоріше для вигляду. 0:0 після першого тайму. Барса піддавлює, Кадіс поки що тримається.
45+4'
Свисток
Та й усе, свисток на перерву. 0:0 поки що у матчі Кадіс – Барселона.
45+2'
Ферран Торрес красиво крутив у далеку дев'ять – красиво, але трохи неточно
45'
Інфо
3 хвилини компенсовано до першого тайму
43'
Мемфіс вивалився на ударну, пробив... А ні, офсайд... Та й пробив мимо...
41'
Стик у нас у центрі поля. Лікарі обох команд на полі.
40'
Підтискає Барса - начебто і підходи хороші, а ось завершення поки що немає
38'
Небезпечний момент
Бальде чіпляють на куті штрафної - схоже на пенальті, але ні, суддя не свистить! Не знаю, спірний момент!
35'
Небезпечний момент
Ох! Кутовий для Барси - розіграли здорово - пас, навіс,скидка, та Рафінья з гарної позиції пробив мимо! Небезпечно!
32'
І хвилинку на водопій дає суддя
31'
Аут для господарів біля чужих воріт - закид просто у штрафну, Мбайє навіть пробив головою, але набагато вище
29'
Тримається Кадіс – навіть в атаку іноді бігає. Там особливо нічого не виходить, але все ж
26'
Знову ледь не обрізалися оборонці Барси у банальній ситуації – акуратніше треба грати
24'
Рафінья непогано прострелив – але Торрес не встиг. Полетів м'яч в аут
21'
Штрафний для Кадіса на фланзі - навіс у штрафну. Начебто і непоганий, але м'яч, у результаті, просто прилетів до рук тер Штегена
18'
Потрапили під пресинг каталонці, але тер Штеген вчасно вийшов на не дуже вдалу скидку.
16'
Жовта картка
Рафінья зірвав контру - перша жовта у матчі
14'
Інфо
1:2 за фолами зараз
13'
Наразі Барса повністю контролює гру. Влаштувалися на чужій половині каталонці
11'
Інфо
Три удари в площину вже у Барси на цю хвилину
10'
Небезпечний момент
Обрізалися гравці Кадіса – пас на Рафінью, той метрів з 15-ти дав – штанга!
8'
Інфо
Незважаючи на провальний старт сезону, Кадіс не програє Барсі вже 4 останні матчі. Отже, незручний суперник для каталонців
5'
Небезпечний момент
Барса відповіла – Депай з де Йонгом обігрався, вискочив на воротаря, але перекинути не зміг. Відскок також для Барси, але добивання заблоковане. Перший, мабуть, небезпечний момент у матчі.
4'
Кадіс поки що активний - господарі більше проводять часу на чужій половині поля
2'
Кутовий
Кутовий для Кадіса - каталонці відбили навіс...
1'
Свисток
Матч розпочався!
Виходять команди на поле
Інфо
Стартовий склад Барселони: Марк-Андре тер Штеген, Ектор Бельєрін, Рональд Араухо, Жерар Піке, Алекс Бальде, Френкі де Йонг, Серхіо Бускетс, Гаві, Рафінья, Мемфіс Депай, Ферран Торрес
Інфо
Стартовий склад Кадіса: Херем'яс Ледесма, Хосеба Сальдуа, Луїс Ернандес, Мамаду Мбайє, Луїс Еспіно, Алехандро Фернандес, Феде, Іван Алехо, Браян Окампо, Рубен Собріно, Лукас Перес
Інфо
Після 4-х турів Барса знаходиться на 2-му місці в таблиці (10 очок), Кадіс замикає таблицю з 4 поразками у 4 матчах
Інфо
Розпочнеться поєдинок о 19:30, судитиме гру Карлос Дель Серро Гранде.
Поки ВСУ активно ковпашить русню, UA-Футбол проведе для вас текстовий онлайн матч 5-го туру чемпіонату Іспанії, в якому Кадіс прийме Барселону.
Доброго вечора, ми з України!
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Анонс матчу Кадіс - "Барселона" 10.09.2022, Чемпіонат Іспанії

Противостояние між командою Кадіс (Кадис) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Estadio Ramon de Carranza.

Дата проведення матчу: 10.09.2022
Час початку матчу: 19:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Кадіс (Кадис) та командою "Барселона" (Барселона):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Кадіс, тоді як команда "Барселона" залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та Кадіс у попередньому футбольному матчі 18.04.2022 закінчилось со следующими результатом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Серхио и Xavi розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Кадіс - "Барселона" можна подивитися 10.09.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Кадіс - "Барселона", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Кадіс (Кадис)
Країна: Испания
Тренер: Альваро Сервера

Предыдущий поединок команди Кадіс був зіграний проти Сельта - 02.09.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Сельта.

Команда гостей

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Прошедший поединок команди "Барселона" був зіграний проти Вікторія - 07.09.2022, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Барселона".

Слідкуйте за результатами матчу Кадіс - "Барселона" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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