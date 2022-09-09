Кадіс - Барселона онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Кадіс (Кадис) та командою "Барселона" (Барселона) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Estadio Ramon de Carranza.
Дата проведення матчу: 10.09.2022
Час початку матчу: 19:30
Історія протистоянь между клубами Кадіс (Кадис) та командою "Барселона" (Барселона):
Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Кадіс, тоді як команда "Барселона" залишилася з поразкою . Зіткнення "Барселона" та Кадіс у попередньому футбольному матчі 18.04.2022 закінчилось со следующими результатом: 0:1 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Серхио и Xavi розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Кадіс (Кадис)
Країна: Испания
Тренер: Альваро Сервера
Предыдущий поединок команди Кадіс був зіграний проти Сельта - 02.09.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Сельта.
Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави
Прошедший поединок команди "Барселона" був зіграний проти Вікторія - 07.09.2022, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Барселона".
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