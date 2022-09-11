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Реал - Мальорка онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 11 вересня 2022, 15:00 - Сантьяго Бернабеу
Головний суддя: Йорге Фигуэроа Вазкез
Рейтинг матчу:
Реал
Мадрид
2 - 1
Оновити
74'
Мальорка
Пальма-де-Мальорка
Хід матчу
16' Матія Настасіч 25' Mendy, Ferland 25' Пабло Маффео 35' Федеріко Вальверде 35' Muriqi, Vedat 39' Raillo 45' Федеріко Вальверде
53' Battaglia, Rodrigo Вийшов: Baba, Iddrisu 59' Ruiz De Galarreta, Inigo Вийшов: Sanchez, Antonio 59' Rodriguez, Dani Вийшов: Клеман Греньє 59' Еден Азар Вийшов: Лука Модрiч 60' Mendy, Ferland Вийшов: Nacho
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Реал
35%
Нічия
35%
Мальорка
29%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Real Madrid and RCD Mallorca when Real Madrid is playing at home is 2-0. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 21 meetings with Real Madrid playing at home, Real Madrid have won 14 times, there have been 2 draws while RCD Mallorca have won 5 times. The goal difference is 48-26 in favour of Real Madrid.
  • During the last 42 meetings, Real Madrid have won 24 times, there have been 6 draws while RCD Mallorca have won 12 times. The goal difference is 83-47 in favour of Real Madrid.
  • RCD Mallorca's last away win against Real Madrid was in 2009.
  • Last season Real Madrid won both games against RCD Mallorca (6-1 at home and 3-0 away).
  • Real Madrid have a winning streak of 4 matches in LaLiga.
  • Did you know that Real Madrid scores 36% of their goals between the minutes 61-75?
  • Real Madrid have a winning streak of 7 matches.
  • Real Madrid haven't lost in their last 8 games.
  • Real Madrid haven't lost in any of their last 5 home matches.
  • RCD Mallorca have lost none of their last 5 away matches.
  • RCD Mallorca haven't won any of their last 3 games against Real Madrid.
  • When playing at home, Real Madrid have not lost to RCD Mallorca in their last 6 encounters.
  • When playing away, RCD Mallorca have not conceded a goal so far this season.
  • David Alaba has assisted the most goals for Real Madrid with 2. Lee Kang-in is RCD Mallorca's biggest assister (2).
  • Real Madrid have scored at least one goal for 8 consecutive matches.
  • Real Madrid wins 1st half in 38% of their matches, RCD Mallorca in 22% of their matches.
  • Real Madrid wins 38% of halftimes, RCD Mallorca wins 22%.
  • The winner of their last meeting was Real Madrid.
  • On their last meeting Real Madrid won by 3 goals.
  • When Real Madrid leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When RCD Mallorca leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When Real Madrid is down 0-1 home, they win 45% of their matches.
  • When RCD Mallorca is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • In LaLiga, Real Madrid has better performance than RCD Mallorca.
  • Real Madrid's performance of the last 5 matches is better than RCD Mallorca's.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 games against RCD Mallorca (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Real Madrid won 4, RCD Mallorca won 1, 0 draws.
  • Real Madrid have lost just 1 of their last 5 LaLiga games against RCD Mallorca.
  • RCD Mallorca have won just 1 of their last 5 LaLiga games against Real Madrid.
  • Real Madrid scores 3.2 goals in a match against RCD Mallorca and RCD Mallorca scores 0.8 goals against Real Madrid (on average).
  • Average number of goals in meetings between Real Madrid and RCD Mallorca is 4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Real Madrid and RCD Mallorca is 1.8.
  • Real Madrid scores 2.16 goals when playing at home and RCD Mallorca scores 1.08 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Реал
7
Перемог
8
Ігор
1
Перемог
Мальорка
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
14.03.2022 - 22:00 Мальорка 0 - 3 Завершено Реал
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
22.09.2021 - 23:00 Реал 6 - 1 Завершено Мальорка
Чемпіонат Іспанії 2019/2020
24.06.2020 - 23:00 Реал 2 - 0 Завершено Мальорка
Чемпіонат Іспанії 2019/2020
19.10.2019 - 22:00 Мальорка 1 - 0 Завершено Реал
Останні матчі - Реал
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
06.09.2022 - 22:00 Селтік 0 - 3 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
03.09.2022 - 17:15 Реал 2 - 1 Завершено Бетіс В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
28.08.2022 - 23:00 Еспаньол 1 - 3 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
20.08.2022 - 23:00 Сельта 1 - 4 Завершено Реал В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
14.08.2022 - 23:00 Альмерія 1 - 2 Завершено Реал В
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Останні матчі - Мальорка
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
03.09.2022 - 15:00 Мальорка 1 - 1 Завершено Жирона Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
27.08.2022 - 20:30 Райо Вальєкано 0 - 2 Завершено Мальорка В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
20.08.2022 - 20:30 Мальорка 1 - 2 Завершено Бетіс П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
15.08.2022 - 18:30 Атлетік 0 - 0 Завершено Мальорка Н
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
22.05.2022 - 21:00 Osasuna 0 - 2 Завершено Мальорка В
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Новини команд
Головні події
Mendy, Ferland
Вийшов: Nacho
60'
59'
Ruiz De Galarreta, Inigo
Вийшов: Sanchez, Antonio
59'
Rodriguez, Dani
Вийшов: Клеман Греньє
Еден Азар
Вийшов: Лука Модрiч
59'
53'
Battaglia, Rodrigo
Вийшов: Baba, Iddrisu
ГООЛ! Федеріко Вальверде
45'
39'
Raillo
Федеріко Вальверде
35'
35'
Muriqi, Vedat ГООЛ!
Mendy, Ferland
25'
25'
Пабло Маффео
16'
Матія Настасіч
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Реал
35%
Нічия
35%
Мальорка
29%
Склади команд
1
Тібо Куртуа
23
Mendy, Ferland
8
Давід Алаба
22
Антоніо Рюдігер
17
Лукас Васкес
19
Данiель Себальос
8
Тонi Кроос
15
Федеріко Вальверде
20
Vinicius Junior
10
Еден Азар
23
Rodrygo
12
Rajkovic, Predrag
15
Пабло Маффео
24
Valjent, Martin
21
Raillo
2
Матія Настасіч
18
Коста Хауме
4
Ruiz De Galarreta, Inigo
16
Battaglia, Rodrigo
14
Rodriguez, Dani
19
Kang-in, Lee
18
Muriqi, Vedat
Стартовий склад
  • 20
    Vinicius Junior
  • 10
    Еден Азар
    Форвард
    59
  • 23
    Rodrygo
    Форвард
  • 19
    Данiель Себальос
    Півзахисник
  • 8
    Тонi Кроос
    Півзахисник
  • 15
    Федеріко Вальверде
    Півзахисник
    45 35
  • 23
    Mendy, Ferland
    Захисник
    60 25
  • 8
    Давід Алаба
    Півзахисник
  • 22
    Антоніо Рюдігер
    Захисник
  • 17
    Лукас Васкес
    Півзахисник
  • 1
    Тібо Куртуа
    Воротар
  • 19
    Kang-in, Lee
    Півзахисник
  • 18
    Muriqi, Vedat
    Форвард
    35
  • 4
    Ruiz De Galarreta, Inigo
    59
  • 16
    Battaglia, Rodrigo
    Півзахисник
    53
  • 14
    Rodriguez, Dani
    59
  • 15
    Пабло Маффео
    Захисник
    25
  • 24
    Valjent, Martin
    Захисник
  • 21
    Raillo
    39
  • 2
    Матія Настасіч
    Захисник
    16
  • 18
    Коста Хауме
    Захисник
  • 12
    Rajkovic, Predrag
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Карло Анчелотти
  • Агуирре, Хавьер
Статистика матчу
4
Удари в отвір
2
6
Блоковано ударів
11
Штрафні
7
2
Кутові
1
1
Сейви
3
7
Фоли
10
2
ЖК
3
8
Удари повз
1
Офсайди
1
61%
Володіння м'ячем
39%
Трансляція
69'
Заміна
Себальоса замінив Камавінга.
67'
Хауме підкотився під Начо біля центральної лінії на правому фланзі атаик.
65'
Небезпечний момент
Штрафний розіграли на Санчеса, а той із лівого флангу чужих володіньпробив повз ближню стійку.
63'
Фол від Васкеса на правому фланзі захисту проти Мурікі.
61'
Небезпечний момент
Васкес обережним ударом із зони перед штрафним закрутив м'яч над правою дев'яткою.
60'
Заміна
На заміну Менді вийшов Начо.
59'
Заміна
Азара замінив Модрич.
59'
Заміна
Санчес замінив Де Галаретту.
59'
Заміна
Родрігеса замінив Греньє.
57'
Потужний постріл здалеку від Крооса пройшов набагато вище воріт.
55'
Простріл із лівого флангу штрафного від Вінісіуса захисники не пропустили на Родріго.
53'
Заміна
Баба одразу замінив Батталью.
51'
Присів на газон гравець гостей Батталья.
49'
Мальорка тримає м'яч в глибині власної половини поля.
47'
Вінісіуса обіграли перед чужим штрафним, і він одразу ж збив Родрігеса.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
У першій половині гри Мальорка на правах андердога розпочала гру з гольового моменту, яким не змогла скористатись, після чого мусила пережити великий відтинок зустрічі без м'яча в ногах, бо Реал планував організувати власні атаки. Однак зрештою команда Анчелотті отримала штрафний убік власних воріт на контратаці, подачею з якого суперники відкрили рахунок. Вальверде тоді сфолив, а вже під завісу тайму він же й відіграв цей прикрий для своєї команди гол ефектним дальнім ударом.
Свисток
Ідемо на перерву. 1:1 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45+3'
Гоооол!!!
ГОЛ! Карколомний ривок Вальверде через правий фланг контратаки було завершено дальнім пострілом із центральної зони в протилежну дев'ятку!
45'
Інфо
Наступний потрійний свисток арбітра прозвучить щонайменше через 4 хв.
44'
Небезпечний момент
Себальос розвернув атаку в центрі поля передачею на лівий фланг на Вінісіус, а той зі входу до штрафного пробив повз дальню дев'ятку!
42'
Інфо
70% м'яча в ногах Реала.
40'
А тут уже в центрі поля Азар відмахнувся ліктем в обличчя Раільо.
39'
Жовта картка
Раільо в підсумку отримав картку.
39'
Вінісіус почав штовхати Раільо перед чужим штрафним.
37'
Реал знову на чужій половині в позиційній атаці.
35'
Гоооол!!!
ГОЛ! Подача зі штрафного від Лі завершилась пострілом головою від Мурікі на дальній стійці!
33'
Жовта картка
Вальверде дали картку за фол у підкаті проти Маффео на лівому фланзі захисту.
31'
Інфо
П'ємо воду, допоки захисника гостей повертають до тями.
29'
Небезпечний момент
Потужний постріл Себальоса в центрі штрафного вирубив Батталью влучанням м'яча в голову.
27'
Небезпечний момент
Вальверде спиною зупинив закидання Крооса з центрального кола в чужому штрафному, але Родріго пробив кволо.
25'
Жовта картка
Менді втратив м'яч на лівому фланзі, після чого збив Маффео.
24'
Віні влаштував шоу на чужій половині з прокиданням поміж ніг трьом суперникам, але зрештою його обікрали.
22'
Мальорка зі складнощами виходить за межі власної половини.
21'
Небезпечний момент
Викотили м'яч на Крооса з правого флангу під дальній удар, але пробив він у руки Райковичу.
19'
Небезпечний момент
Родріго з центру поля пробігся до чужого штрафного через лівий фланг, але від межі володінь Райковича пробив над воротами.
17'
Зі штрафного Кроос поцілив у стінку.
15'
Жовта картка
Настасич отримав картку за накладання проти Васкеса в момент удару з півкола перед штрафним.
14'
Небезпечний момент
Кроосу залишив м'яч перед штрафним Себальос перед штрафним, але партнер закрутив повз праву стійку.
13'
Блоковано постріл із центру штрафного в падінні від Феде, після відскоку.
11'
Реал починає помітно домінувати на м'ячі. Вольнощі суперників на старті матчу закінчились.
9'
Небезпечний момент
Вінісіус випередив двох суперників під час закидання Алаби на лівий фланг, проте засильно відпустив від себе м'яч перед Райковичем.
7'
Закидання від Вальверде до центру штрафного під стінку з Вінісіусом перехопили захисники.
5'
Небезпечний момент
Дальній постріл Себальоса під праву стійку з центральної зони потягнув голкіпер!
5'
Вальверде перед чужим штрафним отримав пас із лівого флангу, але одразу втратив м'яч.
4'
Реал поступово розвиває атаку в центрі поля.
2'
Інфо
Фол Мурікі в атаці проти Себальоса під час подачу кутового з лівого флангу.
1'
Небезпечний момент
Мурікі зачепився за глибоке закидання до правого флангу штрафного, перекинув Алабу, після чого потужно пробив у Куртуа в центр воріт!
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Роман, Куфре, Руссо, Абдон, Греньє, Лаго, Лябрес, Гонсалес, Анхель, Капете, Баба, Санчес.
Мальорка: Райкович — Маффео, Вальєнт, Раільо, Настасич, Коста — Де Галаррета, Батталья, Родрігес — Кан Ін, Мурікі.
Запасні: Лунін, Лопес, Карвахаль, Вальєхо, Начо, Модрич, Асенсіо, Камавінга, Чуамені, Маріано.
Реал: Куртуа — Васкес, Рюдігер, Алаба, Менді — Вальверде, Кроос, Себальос — Родріго, Азар, Вінісіус.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
Мальорка одного разу виграла та програла, а також двічі зіграла внічию — 5 очок та 13 місце відповідно.
Інфо
Реал виграв усі чотири гри на старті сезону, тому з 12 очками йде другим.
Хорхе Фігероа Васкес (Іспанія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 5-го туру іспанської Прімери. На полі стадіону Сантьяго Бернабеу (Мадрид, Іспанія) зіграють мадридський Реал та Мальорка.
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Анонс матчу Реал - Мальорка 11.09.2022, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою Реал (Мадрид) та командою Мальорка (Пальма-де-Мальорка) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Сантьяго Бернабеу.

Дата проведення матчу: 11.09.2022
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Реал (Мадрид) та командою Мальорка (Пальма-де-Мальорка):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Реал, тоді як команда Мальорка залишилася з поразкою . Зіткнення Мальорка та Реал у попередньому футбольному матчі 14.03.2022 закінчилось с таким счетом: 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Агуирре, Хавьер розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Реал - Мальорка можна подивитися 11.09.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу Реал - Мальорка, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти

Предыдущий матч команди Реал був зіграний проти Селтік - 06.09.2022, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал.

Команда гостей

Назва: Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
Рік заснування Мальорка (Пальма-де-Мальорка): 1916
Країна: Испания
Тренер: Луис Гарсия Пласа

Прошедший поединок команди Мальорка був зіграний проти Жирона - 03.09.2022, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Реал - Мальорка онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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