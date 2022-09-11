Реал - Мальорка онлайн трансляція матчу

Матч між командою Реал (Мадрид) та командою Мальорка (Пальма-де-Мальорка) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Сантьяго Бернабеу.
Дата проведення матчу: 11.09.2022
Час початку матчу: 15:00
Історія протистоянь между Реал (Мадрид) та командою Мальорка (Пальма-де-Мальорка):
Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Реал, тоді як команда Мальорка залишилася з поразкою . Зіткнення Мальорка та Реал у попередньому футбольному матчі 14.03.2022 закінчилось с таким счетом: 0:3 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Карло Анчелотти и Агуирре, Хавьер розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Реал (Мадрид)
Рік заснування Реал (Мадрид): 1902
Країна: Испания
Тренер: Карло Анчелотти
Предыдущий матч команди Реал був зіграний проти Селтік - 06.09.2022, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Реал.
Назва: Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
Рік заснування Мальорка (Пальма-де-Мальорка): 1916
Країна: Испания
Тренер: Луис Гарсия Пласа
Прошедший поединок команди Мальорка був зіграний проти Жирона - 03.09.2022, у рамках турнира Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився нічиєю.
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