Реал - Мальорка онлайн трансляція матчу

У першій половині гри Мальорка на правах андердога розпочала гру з гольового моменту, яким не змогла скористатись, після чого мусила пережити великий відтинок зустрічі без м'яча в ногах, бо Реал планував організувати власні атаки. Однак зрештою команда Анчелотті отримала штрафний убік власних воріт на контратаці, подачею з якого суперники відкрили рахунок. Вальверде тоді сфолив, а вже під завісу тайму він же й відіграв цей прикрий для своєї команди гол ефектним дальнім ударом.