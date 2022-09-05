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Аталанта - Кремонезе онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 11 вересня 2022, 13:30 - Gewiss Stadium
Головний суддя: Colombo, Andrea
Рейтинг матчу:
Аталанта
Бергамо
0 - 0
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59'
Кремонезе
Кремона
Хід матчу
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Аталанта
32%
Нічия
36%
Кремонезе
32%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings with Atalanta BC playing at home, Atalanta BC have won 3 times, there have been 2 draws while US Cremonese have won 1 times. The goal difference is 9-3 in favour of Atalanta BC.
  • During the last 10 meetings, Atalanta BC have won 5 times, there have been 3 draws while US Cremonese have won 2 times. The goal difference is 14-7 in favour of Atalanta BC.
  • In Serie A, US Cremonese have lost their last 3 away matches.
  • Atalanta BC haven't lost in their last 5 games.
  • US Cremonese have lost 3 away matches in a row.
  • US Cremonese haven't scored in 1 of their 3 away matches in Serie A this season.
  • US Cremonese's away record this season: 0-0-3.
  • Teun Koopmeiners is Atalanta BC's top scorer with 4 goals. David Okereke has scored 2 times for US Cremonese.
  • Atalanta BC have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Atalanta BC wins 1st half in 32% of their matches, US Cremonese in 39% of their matches.
  • Atalanta BC wins 32% of halftimes, US Cremonese wins 39%.
  • The winner of their last meeting was Atalanta BC.
  • On their last meeting Atalanta BC won by 3 goals.
  • When Atalanta BC leads 1-0 at home, they win in 60% of their matches.
  • When US Cremonese leads 0-1 away, they win in 88% of their matches.
  • When Atalanta BC is down 0-1 home, they win 18% of their matches.
  • When US Cremonese is down 1-0 away, they win 9% of their matches.
  • In Serie A, Atalanta BC has better performance than US Cremonese.
  • Atalanta BC's performance of the last 5 matches is better than US Cremonese's.
  • Atalanta BC have lost just 1 of their last 5 games against US Cremonese (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Atalanta BC won 4, US Cremonese won 1, 0 draws.
  • US Cremonese have lost just 0 of their last 4 Serie A games against Atalanta BC.
  • Atalanta BC have won just 0 of their last 4 Serie A games against US Cremonese.
  • Atalanta BC scores 1.8 goals in a match against US Cremonese and US Cremonese scores 0.4 goals against Atalanta BC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Atalanta BC and US Cremonese is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Atalanta BC and US Cremonese is 0.4.
  • Atalanta BC scores 1.75 goals when playing at home and US Cremonese scores 1.33 goals when playing away (on average).
  • US Cremonese haven't won in their last 5 games.
  • Atalanta BC have a winning streak of 3 matches in Serie A.
  • Atalanta BC have a winning streak of 3 matches.
  • A year ago, Atalanta BC were number 5 in the table with 10 points. Now they are number 1 with 13 points.
  • Both teams didn't concede on their last match.
Останні матчі - Аталанта
Чемпіонат Італії 2022/2023
05.09.2022 - 19:30 Монца 0 - 2 Завершено Аталанта В
Чемпіонат Італії 2022/2023
01.09.2022 - 21:45 Аталанта 3 - 1 Завершено Торіно В
Чемпіонат Італії 2022/2023
28.08.2022 - 19:30 Еллас Верона 0 - 1 Завершено Аталанта В
Чемпіонат Італії 2022/2023
21.08.2022 - 21:45 Аталанта 1 - 1 Завершено Мілан Н
Чемпіонат Італії 2022/2023
13.08.2022 - 19:30 Сампдорія 0 - 2 Завершено Аталанта В
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Останні матчі - Кремонезе
Чемпіонат Італії 2022/2023
04.09.2022 - 13:30 Кремонезе 0 - 0 Завершено Сассуоло Н
Чемпіонат Італії 2022/2023
30.08.2022 - 21:45 Інтер 3 - 1 Завершено Кремонезе П
Чемпіонат Італії 2022/2023
27.08.2022 - 19:30 Кремонезе 1 - 2 Завершено Торіно П
Чемпіонат Італії 2022/2023
22.08.2022 - 19:30 Рома 1 - 0 Завершено Кремонезе П
Чемпіонат Італії 2022/2023
14.08.2022 - 19:30 Фіорентина 3 - 2 Завершено Кремонезе П
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Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Аталанта
32%
Нічия
36%
Кремонезе
32%
Склади команд
23
Musso, Juan
15
Okoli, Caleb
28
Demiral, Merih
2
Toloi, Rafael
93
Soppy, Brandon
20
Koopmeiners, Teun
15
De Roon, Marten
33
Ханс Хатебур
18
Руслан Малиновський
9
Луїс Муріель
11
Адемола Лукман
97
Radu, Andrei
22
Aiwu, Emanuel
21
Влад Кірікеш
44
Lochoshvili, Luka
17
Sernicola, Leonardo
28
Сауліхо Мейте
32
Escalante, Gonzalo
3
Valeri, Emanuele
6
Pickel, Charles
77
Okereke, David
90
Dessers, Cyriel
Стартовий склад
  • 9
    Луїс Муріель
    Форвард
  • 11
    Адемола Лукман
    Форвард
  • 18
    Руслан Малиновський
    Півзахисник
  • 93
    Soppy, Brandon
    Захисник
  • 20
    Koopmeiners, Teun
    Півзахисник
  • 15
    De Roon, Marten
  • 33
    Ханс Хатебур
    Захисник
  • 15
    Okoli, Caleb
  • 28
    Demiral, Merih
    Захисник
  • 2
    Toloi, Rafael
    Захисник
  • 23
    Musso, Juan
    Воротар
  • 77
    Okereke, David
    Форвард
  • 90
    Dessers, Cyriel
  • 6
    Pickel, Charles
    Півзахисник
  • 17
    Sernicola, Leonardo
    Захисник
  • 28
    Сауліхо Мейте
    Півзахисник
  • 32
    Escalante, Gonzalo
    Півзахисник
  • 3
    Valeri, Emanuele
    Захисник
  • 22
    Aiwu, Emanuel
    Захисник
  • 21
    Влад Кірікеш
    Захисник
  • 44
    Lochoshvili, Luka
    Захисник
  • 97
    Radu, Andrei
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Джан Пьеро Гасперини
  • Alvini, Massimiliano
Статистика матчу
55%
Володіння м'ячем
45%
10
Штрафні
8
7
Фоли
10
2
Удари в отвір
2
2
Кутові
3
2
Сейви
2
2
Блоковано ударів
1
1
Офсайди
2
Удари повз
1
ЖК
1
Трансляція
58'
Жовта картка
Жовту картку за фол проти Брендона Соппі отримав Леонардо Сарнікола.
56'
Заміна
Едерсон і Расмус Гойлунд виходять на поле замість Руслана Маліновського та Луїса Муріеля.
52'
Меріх Демірал не дотягнувся до м'яча після високої подачі Руслана Маліновського з кутового.
46'
Свисток
Другий тайм розпочався.
Перший тайм вийшов небагатим на події. Чекаємо від другої половини гри більше небезпечних моментів і, звичайно ж, голів.
45'
Свисток
Перерва.
41'
Адемола Лукман змістився з флангу в центр і завдав потужного удару по воротах суперника. Андрей Раду може зітхнути з полегшенням, адже м'яч пройшов повз ворота.
40'
Аталанта знову розіграла штрафний удар. Цього разу можливість пробити отримав Брендон Соппі, але не зміг як слід влучити по м'ячу.
31'
Луис Муриэль самостоятельно вышел на ударную позицию и принял решение бить в ближний угол. Мяч прошёл рядом со штангой.
23'
Небезпечний момент
Відмінний розіграш штрафного продемонстрували господарі! Брендон Соппі відпасував на вільного Тена Копмейнерса, а той у дотик пробив у нижній кут воріт. Лише Андрей Раду зміг запобігти голу.
21'
Руслан Маліновський прибрав суперника на замасі та викочував м'яч під удар Луїсу Муріелю. Колумбієць не прочитав задум партнера, атака завершилася.
15'
Небезпечний момент
Гравці Кремонезе втратили одразу дві нагоди відзначитись! Спробу Сіріла Дессера заблокував захисник, а удар Шарля Пікеля потягнув воротар.
8'
Хуан Муссо зайняв правильну позицію у воротах і з легкістю парирував удар Шарля Пікеля з-за меж штрафного.
7'
Луїс Муріель дальнім ударом перевірив на пильність Андрея Раду. Голкіпер Кремонезе у красивому стрибку врятував свої ворота.
2'
Андрей Раду спокійно забирає м'яч до рук після навісу Брендона Соппі з лівого флангу.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Стартовий склад Аталанти: Муссо – Околі, Демірал, Толой (к) – Соппі, Копмейнерс, де Рон, Гатебур – Маліновський, Муріель, Лукман.
Інфо
Стартовий склад Кремонезе: Раду — Лочошвілі, Кірікеш (к), Айву - Валері, Ескаланте, Мейте, Сернікола – Пікель, Дессер, Окереке.
Випробування новачком елітного дивізіону. UA-Football представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 6-го раунду Серії А між Аталантою та Кремонезе.
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Анонс матчу "Аталанта" - Кремонезе 11.09.2022, Чемпіонат Італії

Противостояние між командою "Аталанта" (Бергамо) та командою Кремонезе (Кремона) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Італії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Gewiss Stadium.

Дата проведення матчу: 11.09.2022
Час початку матчу: 13:30

Для здобуття перемоги тренери команд Джан Пьеро Гасперини и Alvini, Massimiliano розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Аталанта" - Кремонезе можна подивитися 11.09.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу "Аталанта" - Кремонезе, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Аталанта" (Бергамо)
Рік заснування "Аталанта" (Бергамо): 1907
Країна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини

Предыдущий поединок команди "Аталанта" був зіграний проти "Монца" - 05.09.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Аталанта".

Команда гостей

Назва: Кремонезе (Кремона)
Рік заснування Кремонезе (Кремона): 1903
Країна: Италия

Прошедший поединок команди Кремонезе був зіграний проти Сассуоло - 04.09.2022, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу "Аталанта" - Кремонезе онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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