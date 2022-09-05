Аталанта - Кремонезе онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою "Аталанта" (Бергамо) та командою Кремонезе (Кремона) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Італії 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Gewiss Stadium.
Дата проведення матчу: 11.09.2022
Час початку матчу: 13:30
Для здобуття перемоги тренери команд Джан Пьеро Гасперини и Alvini, Massimiliano розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "Аталанта" (Бергамо)
Рік заснування "Аталанта" (Бергамо): 1907
Країна: Италия
Тренер: Джан Пьеро Гасперини
Предыдущий поединок команди "Аталанта" був зіграний проти "Монца" - 05.09.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Аталанта".
Назва: Кремонезе (Кремона)
Рік заснування Кремонезе (Кремона): 1903
Країна: Италия
Прошедший поединок команди Кремонезе був зіграний проти Сассуоло - 04.09.2022, у рамках турнира Чемпіонат Італії 2022/2023 та закінчився нічиєю.
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