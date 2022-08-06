Металіст - Депортіво онлайн трансляція матчу

між командою Металіст (Харьков) та командою Депортіво (Ла-Корунья) проходитиме в рамках по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023 .
Дата проведення матчу: 13.08.2022
Час початку матчу: 21:35
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Металіст (Харьков)
Рік заснування Металіст (Харьков): 2020
Країна: Украина
команди Металіст був зіграний проти Кривбас - 06.08.2022, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023 та закінчився нічиєю.
Назва: Депортіво (Ла-Корунья)
Рік заснування Депортиво (Ла-Корунья): 1906
Країна: Испания
Тренер: Кристобаль Паррало
команди Депортіво був зіграний проти - 16.12.2021, у рамках Кубок Іспанії 2021/2022 та закінчився перемогою команди .
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