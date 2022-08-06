  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Металіст - Депортіво Дивитися онлайн
У тренді

Металіст - Депортіво онлайн трансляція матчу

Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ - 13 серпня 2022, 21:35
Рейтинг матчу:
Металіст
Харьков
2 - 4
Оновити
79'
Депортіво
Ла-Корунья
Хід матчу
Хто переможе?
39 Користувачів зробило свій вибір
Металіст
54%
Нічия
15%
Депортіво
31%
Останні матчі - Металіст
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
06.08.2022 - 11:00 Кривбас 1 - 1 Завершено Металіст Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
01.07.2022 - 17:30 Металіст 0 - 3 Завершено Істанбул ББ П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
25.06.2022 - 17:00 Металіст 1 - 2 Завершено Ботєв П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
23.02.2022 - 15:00 Металіст 1 - 0 Завершено Дордой В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
22.02.2022 - 15:00 Металіст 2 - 1 Завершено Істіклол В
Показати більше
Останні матчі - Депортіво
Кубок Іспанії 2021/2022
16.12.2021 - 22:00 Депортіво 1 - 2 Завершено Osasuna П
Кубок Іспанії 2020/2021
06.01.2021 - 20:00 Депортіво 0 - 1 Завершено Алавес П
Клубні товариські матчі 2019/2020
07.10.2020 - 13:00 Понтеведра 1 - 2 Завершено Депортіво В
Клубні товариські матчі 2019
04.09.2019 - 20:45 Расинг Ферроль 2 - 1 Завершено Депортіво П
Клубні товариські матчі 2019
07.08.2019 - 20:00 Депортіво 1 - 0 Завершено Унионистас Де Саламанка КФ В
Показати більше
Хто переможе?
39 Користувачів зробило свій вибір
Металіст
54%
Нічия
15%
Депортіво
31%
Трансляція
69'
Небезпечний момент
Дивно, що немає зараз пенальті. Дуже грубо зіграв захисник проти Романюка, коли той ввійшов у штрафний номінальних гостей.
65'
Гоооол!!!
Четвертий гол від Депортіво. Нарро пройшов справа, змістився в центр та ювелірно закрутив ігровий снаряд в дальній кут воріт. Рибка не врятував.
63'
Заміна
Заміна в складі Металісту. Саймон з'являється на полі. Це новачок у складі команди.
60'
Не припиняє свій тиск іспанська команда. Соріано розпочав перспективну атаку правим флангом, яка закінчилася вибиванням якнайдалі від Ралюченка.
56'
Гоооол!!!
Кіллес забиває ще один м'яч. Нападник пробив точно в правий нижній кут, а Рибка вгадав сторону, проте з м'ячем не впорався.
55'
Небезпечний момент
Буде пенальті! Мізюк зіграв рукою в штрафному після навісного пасу від захисника команди-суперника.
50'
Депортіво почав другий тайм з суттєвого тиску на харків'ян. Команда непогано атакує обома флангами та намагається за будь-яку ціну забити третій м'яч.
46'
Свисток
Лунає свисок судді, що сповіщує про початок другого тайму.
В першій половині першої 45-хвилинки Металіст виглядав набагато яскравішим, ніж іспанський суперник. Харків'яни змогли двічі забити після ідентичних комбінацій та повели в рахунку. Однак, до перерви перевагу втримати не вийшло.
45+1'
Свисток
Суддя своїм свистком відправляє команди в підтрибунне приміщення. Перерва.
45'
Гоооол!!!
Ну а тепер Кіллес вже забиває... Гравець отримав передачу в районі 11-метрової позначки та пробив точно в лівий кут рамки воріт. Рибка не зреагував.
42'
Небезпечний момент
Дуже пощастило зараз Металісту! Кіллес не влучає головою в пусті ворота з кількох метрів після непоганої комбінації.
40'
Гоооол!!!
Депортіво забиває. Соріано отримав пас в 15 метрах від воріт, трохи змістився в центр і покотив точно в лівий кут низом.
36'
Тиснуть іспанці. Знову виник момент біля воріт Металіста - після навісу справа Рибка впевнено грає на виході.
32'
Зараз м'ячем володіє Депортіво. Команда намагається зіграти в короткий пас та знайти розриви між лініями харків'ян. Поки що в іспанців це не вдається.
28'
Небезпечний момент
А тепер вже у суперника момент! Соріано знайшов простір та пройшов до воріт, але там Рибка вчасно вийшов та нівелював небезпеку!
24'
Небезпечний момент
Можна було забивати третій м'яч! Зараз вже Ралюченко непогано покотив на Підлепенця, а той пробив у дотик, але голкіпер зреагував вчасно.
20'
Гоооол!!!
Просто ідентичний гол забиває Підлепенець!! Картушов знову знайшов момент та навісив зліва, а Євген виривається з-під опіки та замикає передачу головою у падінні!
16'
Депортіво двічі намагався атакувати правим флангом, але в обох епізодах ідеально відпрацьовує Мізюк.
12'
Гоооол!!!
Який же гарний м'яч забиває Підлепенець! Картушов накручує захисника на фланзі та навішує в штрафний, а там вінгер ловить круглого головою та пробиває в протихід воротареві!
9'
Металіст пробує грати в свій футбол, володіючи м'ячем на своїй половині поля. Суперник пресингує, але успіху поки не має.
5'
Депортіво проводить кілька небезпечних атак одна за одною. Однак, в фінальній стадії атаки м'яч не вдається довести до нападника.
1'
Свисток
Пролунав стартовий свисток! Наш матч щойно розпочався!
Інфо
Вже відомий склад Металіста на матч. Рибка, Каплієнко, Порох, Мізюк, Романюк, Ралюченко, Танковський, Панасенко, Підлепенець, Картушов, Багачанський.
Доброго вечора, шановні читачі! Пропонуємо вашій увазі текстову трансляцію товариського матчу, в якому Металіст зустрінеться з Депортіво.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 21:00 - Сьогодні Утрехт Утрехт 0 Камбюр Камбюр 0 Завершено 21:00 - Сьогодні Эммен Эммен 1 Валвейк Валвейк 1 Завершено 21:00 - Сьогодні Погонь Погонь 2 Вісла Вісла 2 Завершено 20:00 - Сьогодні Каса Піа Каса Піа 0 Бенфіка Бенфіка 1 Завершено 20:00 - Сьогодні Вальядолід Вальядолід 0 Вільярреал Вільярреал 3

Кращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Грати
2 4500 грн Грати
3 1500 грн Грати
4 4300 грн Грати
5 300 грн Грати
Усі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу Металіст - Депортіво 13.08.2022, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

між командою Металіст (Харьков) та командою Депортіво (Ла-Корунья) проходитиме в рамках по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 13.08.2022
Час початку матчу: 21:35

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Металіст - Депортіво можна подивитися 13.08.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ. Текстову трансляцію матчу Металіст - Депортіво, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Металіст (Харьков)
Рік заснування Металіст (Харьков): 2020
Країна: Украина

команди Металіст був зіграний проти Кривбас - 06.08.2022, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Депортіво (Ла-Корунья)
Рік заснування Депортиво (Ла-Корунья): 1906
Країна: Испания
Тренер: Кристобаль Паррало

команди Депортіво був зіграний проти - 16.12.2021, у рамках Кубок Іспанії 2021/2022 та закінчився перемогою команди .

Слідкуйте за результатами матчу Металіст - Депортіво онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

Продовжуючи перегляд www.ua-football.com, ви підтверджуєте, що погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Згоден