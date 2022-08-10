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Шахтар - Аль-Фатех онлайн трансляція матчу

Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ - 15 серпня 2022, 12:00
Рейтинг матчу:
Шахтар
Донецк
2 - 0
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29'
Аль-Фатех
Эль-Мубарраз
Хід матчу
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
41%
Нічия
30%
Аль-Фатех
30%
Останні матчі - Шахтар
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
10.08.2022 - 20:00 Шахтар 3 - 0 Завершено Домжале В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
10.08.2022 - 12:00 Шахтар 1 - 0 Завершено Аль-Адала В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
07.08.2022 - 21:45 Рома 5 - 0 Завершено Шахтар П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
30.07.2022 - 17:30 Шахтар 2 - 2 Завершено Утрехт Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
26.07.2022 - 21:00 Шахтар 1 - 3 Завершено Аякс П
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Останні матчі - Аль-Фатех
Клубні товариські матчі 2019
05.08.2019 - 20:00 Штурм II 0 - 0 Завершено Аль-Фатех Н
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Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
41%
Нічия
30%
Аль-Фатех
30%
Трансляція
22'
Інфо
Досить спекотно у Словенії. Більше 30 на стовпчику термометра
19'
Офсайд
Араби намагаються більше атакувати лівим флангом, але без особливих успіхів - ось у офсайд залізли
18'
Загалом, дуже неспішна течія матчу, хоч і за певної територіальної переваги Шахтаря
16'
Офсайд
У офсайді Шахтар
15'
Контра Шахтаря... Але ні, надто сильний пас
13'
Очеретько знову на фланзі, але цього разу впустив м'яч за лицьову
12'
Очеретько змістився з флангу, пробив, але трохи повз
10'
І знову деяке затишшя на полі
7'
Гоооол!!!
Гооол! Шахтар! 1:0. Кутовий для гірників - подача і Сікан головою підрізає в ближній кут! Початок є!
6'
І знову все спокійно – катання м'яча гірниками на своїй половині
4'
Від Шахтаря закид із центру до ворожої штрафної, а там нікого немає
3'
Все спокійно поки що - Аль-Фатех намагається пресингувати в середині поля
1'
Свисток
Ну і поїхали, стартовий свисток
Інфо
Зазначимо, що матч буде проведено у форматі два по сорок хвилин
Виходять команди на поле
Інфо
Склад Шахтаря на матч: Пятов, Бондар, Кривцов, Чоботенко, Корнієнко, Фаріна, Джурасек, Очеретько, Кащук, Вакула, Сікан. Запасні: Шевченко, Криськів, Траоре.
Інфо
Розпочнеться матч о 12:00. Гра, нагадаємо, пройде у Словенії.
Добрий день всім! Шахтар продовжує свої літні збори у Словенії, де сьогодні гірняки проведуть спаринг з Аль-Фатехом із Саудівської Аравії. Саме цей поєдинок як текстовий онлайн і пропонує вашій увазі UA-Футбол.
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Анонс матчу Шахтар - Аль-Фатех 15.08.2022, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

між командою Шахтар (Донецк) та командою Аль-Фатех (Эль-Мубарраз) проходитиме в рамках по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 15.08.2022
Час початку матчу: 12:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Шахтар - Аль-Фатех можна подивитися 15.08.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ. Текстову трансляцію матчу Шахтар - Аль-Фатех, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роберто Де Дзерби

команди Шахтар був зіграний проти Домжале - 10.08.2022, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: Аль-Фатех (Эль-Мубарраз)
Країна: Саудовская Аравия

команди Аль-Фатех був зіграний проти Штурм II - 05.08.2019, у рамках Клубні товариські матчі 2019 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Шахтар - Аль-Фатех онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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