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Шахтар - Аль-Фатех онлайн трансляція матчу

Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ - 15 серпня 2022, 19:00
Рейтинг матчу:
Шахтар
Донецк
1 - 1
Оновити
перерыв
Аль-Фатех
Эль-Мубарраз
Хід матчу
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
46%
Нічия
23%
Аль-Фатех
31%
Особисті зустрічі
Шахтар
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Аль-Фатех
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
15.08.2022 - 12:00 Шахтар 5 - 0 Завершено Аль-Фатех
Останні матчі - Шахтар
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
15.08.2022 - 12:00 Шахтар 5 - 0 Завершено Аль-Фатех В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
10.08.2022 - 20:00 Шахтар 3 - 0 Завершено Домжале В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
10.08.2022 - 12:00 Шахтар 1 - 0 Завершено Аль-Адала В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
07.08.2022 - 21:45 Рома 5 - 0 Завершено Шахтар П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
30.07.2022 - 17:30 Шахтар 2 - 2 Завершено Утрехт Н
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Останні матчі - Аль-Фатех
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
15.08.2022 - 12:00 Шахтар 5 - 0 Завершено Аль-Фатех П
Клубні товариські матчі 2019
05.08.2019 - 20:00 Штурм II 0 - 0 Завершено Аль-Фатех Н
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Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
46%
Нічия
23%
Аль-Фатех
31%
Трансляція
40+1'
Свисток
Перерва.
38'
Гоооол!!!
Крістіан Куева упевнено реалізував удар з одинадцятиметрової позначки.
37'
Небезпечний момент
34'
Анатолій Трубін своєчасно залишив ворота і завадив супернику заволодіти м'ячем.
32'
Крістіан Куева невлучно пробив зі штрафного.
29'
Гоооол!!!
Шахтар відкриває рахунок! Михайло Мудрик отримав пас на хід, обіграв воротаря й відправив м'яч у порожні ворота.
27'
Дмитро Топалов заробив для своєї команди штрафний з хорошої позиції, однак гірники не скористались своїм шансом.
23'
Небезпечний момент
Алекс Валера пробачає Шахтар! Перуанський нападник з близької відстані не влучив у ворота.
22'
Заміна
Заміна у складі Аль-Фатеха відбулася.
19'
Червона картка
Арбітр вилучає з поля гравця Аль-Фатеха. Скоріше за все, клуб із Саудівської Аравії проведе заміну.
15'
Ахмед на швидкості пішов від захисників і потужно вистрілив у ближній кут. На щастя, м'яч влучив у сітку із зовнішньої сторони.
11'
Георгій Судаков непогано вистрілив зльоту, але голкіпер уважно зіграв на лінії.
10'
Анатолію Трубіну не довелося реагувати на удар суперника з гострого кута.
8'
Михайло Мудрик ефективно відпрацював у захисті, зупинивши перспективну атаку суперника.
1'
Алекс Валера завдав неточного удару з-за меж карного.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Стартовий склад Шахтаря: Трубін, Степаненко (к), Тотовицький, Судаков, Мудрик, Топалов, Бондаренко, Матвієнко, Михайличенко, Конопля, Козік.
Інфо
Стартовий склад Аль-Фатеха:
Другий спаринг за день. UA-Football представляє вам текстову онлайн-трансляцію контрольного матчу між Шахтарем та Аль-Фатехом.
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Останні матчі
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Анонс матчу Шахтар - Аль-Фатех 15.08.2022, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

між командою Шахтар (Донецк) та командою Аль-Фатех (Эль-Мубарраз) проходитиме в рамках по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 15.08.2022
Час початку матчу: 19:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Шахтар (Донецк) та командою Аль-Фатех (Эль-Мубарраз):

між командами закінчився перемогою на користь Шахтар, тоді як команда Аль-Фатех залишилася з поразкою . Зіткнення Шахтар та Аль-Фатех у попередньому футбольному матчі 15.08.2022 закінчилось : 5:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роберто Де Дзерби

команди Шахтар був зіграний проти Аль-Фатех - 15.08.2022, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: Аль-Фатех (Эль-Мубарраз)
Країна: Саудовская Аравия

команди Аль-Фатех був зіграний проти Шахтар - 15.08.2022, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023 та закінчився перемогою команди Шахтар.

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