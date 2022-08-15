Шахтар - Аль-Фатех онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Шахтар - Аль-Фатех 15.08.2022, Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ

між командою Шахтар (Донецк) та командою Аль-Фатех (Эль-Мубарраз) проходитиме в рамках по футболу: Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023 .

Дата проведення матчу: 15.08.2022

Час початку матчу: 19:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь Шахтар (Донецк) та командою Аль-Фатех (Эль-Мубарраз):

між командами закінчився перемогою на користь Шахтар, тоді як команда Аль-Фатех залишилася з поразкою . Зіткнення Шахтар та Аль-Фатех у попередньому футбольному матчі 15.08.2022 закінчилось : 5:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)

Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936

Країна: Украина

Тренер: Роберто Де Дзерби



команди Шахтар був зіграний проти Аль-Фатех - 15.08.2022, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: Аль-Фатех (Эль-Мубарраз)

Країна: Саудовская Аравия



команди Аль-Фатех був зіграний проти Шахтар - 15.08.2022, у рамках Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023 та закінчився перемогою команди Шахтар.

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