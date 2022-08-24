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Рух - Металіст онлайн трансляція матчу

Чемпионат Украины - 24 серпня 2022, 15:00 - Skif Stadium
Головний суддя: Денис Шурман
Рейтинг матчу:
Рух
Львов
0 - 0
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34'
Металіст
Харьков
Хід матчу
Хто переможе?
52 Користувачів зробило свій вибір
Рух
29%
Нічия
27%
Металіст
44%
Цікаві факти
  • FC Rukh Lviv wins 1st half in 28% of their matches, FC Metalist Kharkiv in 47% of their matches.
  • FC Rukh Lviv wins 28% of halftimes, FC Metalist Kharkiv wins 47%.
  • When FC Rukh Lviv leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When FC Metalist Kharkiv leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Metalist Kharkiv is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • FC Metalist Kharkiv's performance of the last 5 matches is better than FC Rukh Lviv's.
  • FC Rukh Lviv scores 0.75 goals when playing at home and FC Metalist Kharkiv scores 2.22 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Останні матчі - Рух
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
13.08.2022 - 18:00 Рух 2 - 0 Завершено Верес В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
06.08.2022 - 18:00 Рух 3 - 1 Завершено Чорноморець В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
31.07.2022 - 17:00 Рух 0 - 1 Завершено ФК Львів П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
09.07.2022 - 13:00 Рух 2 - 1 Завершено Ягеллонія В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
18.02.2022 - 16:30 Металіст 1925 2 - 2 Завершено Рух Н
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Останні матчі - Металіст
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
13.08.2022 - 21:35 Металіст 2 - 4 Завершено Депортіво П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
06.08.2022 - 11:00 Кривбас 1 - 1 Завершено Металіст Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
01.07.2022 - 17:30 Металіст 0 - 3 Завершено Істанбул ББ П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
25.06.2022 - 17:00 Металіст 1 - 2 Завершено Ботєв П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
23.02.2022 - 15:00 Металіст 1 - 0 Завершено Дордой В
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Хто переможе?
52 Користувачів зробило свій вибір
Рух
29%
Нічия
27%
Металіст
44%
Склади команд
Стартовий склад
  • 25
    Максим Білий
    Захисник
  • 11
    Solomon-Otabor, Viv
  • 96
    Locksmith, Denys Valentinovych
    Форвард
  • 63
    Марко Сапуга
    Півзахисник
  • 99
    Runic, Vasyl
    Півзахисник
  • 79
    Юрій Паньків
    Воротар
  • 73
    Lyakh, Rostislav
    Форвард
  • 7
    Юрій Климчук
    Півзахисник
  • 6
    Олексій Довгий
    Півзахисник
  • 30
    Brener De Paula, Talles
    Форвард
  • 77
    Sych, Oleksiy
    Півзахисник
  • 24
    Віталій Федорів
    Захисник
  • 23
    Олександр Рибка
    Воротар
  • 47
    Romanyuk, Yuriy
    Захисник
  • 6
    Андрій Ралюченко
    Півзахисник
  • 12
    Pidlepenets, Evgen
    Форвард
  • 8
    Сергій Панасенко
    Півзахисник
  • 2
    Myzyuk, Oleksandr
    Захисник
  • 7
    Korkishko, Dmytro Yuriyovych
    Форвард
  • 11
    Єгор Картушов
    Півзахисник
  • 26
    Олександр Каплієнко
    Захисник
  • 29
    В'ячеслав Танковський
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Kuchuk, Leonid
  • Ратий, Олег
Статистика матчу
4
Штрафні
1
1
Фоли
4
51%
Володіння м'ячем
49%
1
Удари повз
2
1
Кутові
1
Трансляція
27'
Сич не пропустив повз себе на фланг просування Картушова.
25'
Команди наразі п'ють воду.
23'
Картушов із лівого флангу виконав подачу на голову супернику.
21'
Офсайд
Підлепенець заліз до офсайду під час закидання на правий фланг.
20'
У момент отримання передачі в центральному колі Танковського збив Таллес.
18'
Соломон збив Романюка на лівому фланзі захисту.
16'
Забив ногу Климчук, тож доводиться морозити.
15'
Климчука знову поваляли газоном на лівому фланзі, і знову без фолу.
13'
Танковський із лівого флангу покотив під удар Коркішко, але той пробив повз ближню стійку!
11'
Климчук поліз проти трьох біля лівого кута штрафного, але в підсумку втратив м'яч.
10'
Небезпечний момент
Потужний постріл із підготовкою в дотик від Панасенка зі входу до лівого флангу штрафного пройшов над воротами.
9'
Звалився м'яч із ноги в Таллеса під час виконання подачі з правого флангу.
7'
Навіс Підлипенця від правого кута штрафного на дальню стійку був невдалим.
6'
Небезпечний момент
Сапуга на ближній із коліна влетів замикати подачу від кутового на лівому фланзі, але у ворота не влучив!
4'
Фол від Федоріва на лівому фланзі проти Климчука.
2'
Небезпечний момент
Білий поступився в позиційній боротьбі Коркішку перед власним штрафним під час закидання, однак форвард не переграв голкіпера!
Інфо
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Трансляція матчу Рух — Металіст на YouTube заблокована через скаргу правовласників.
Запасні: Костик, Чідомере, Книш, Порох, Шопін, Рязанцев, Прядун.
Металіст: Рибка — Романюк, Федорів, Мизюк, Каплієнко — Ралюченко — Підлепенець, Танковський, Панасенко, Картушов — Коркішко.
Запасні: Ледвій, Федорчук, Карабін, Дідик, Б. Бойчук, Холод, Підгурський, Притула, Непейпієв.
Рух: Паньків — Сич, Білий, Слюсар, Лях — Довгий, Сапуга — Соломон-Отабор, Таллес, Руніч — Климчук.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Денис Шурман (Київська обл., Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 1-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Україна (Львів, Україна) зіграють львівський Рух та харківський Металіст.
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Коментарі(3)
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леонид Угринович
24.08.2022 о 15:34
Сколько уже можно издеваться над болельщиками. И не только в Украине. Миллионы болельщиков живут за границей. На них ФФУ вообще наплевать. Футбол на Украине бесхозный. Хто хоче той і керує...
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0
0
grassion (Харьков)
24.08.2022 о 15:27
Борцов за "бесплатные трансляции" - Поздравляю! Ни сибе ни людям бл...
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0
0
Hann (Харьков)
24.08.2022 о 15:21
Идите вы со своим рухом недоделанным нахер. Тупорылые западэньци чтоб вас черти сожрани мрази
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0
0

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Анонс матчу Рух - Металіст 24.08.2022, Чемпионат Украины

Поединок між командою Рух (Львов) та командою Металіст (Харьков) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Украины 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Skif Stadium.

Дата проведення матчу: 24.08.2022
Час початку матчу: 15:00

Для здобуття перемоги тренери команд Kuchuk, Leonid и Ратий, Олег розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Рух - Металіст можна подивитися 24.08.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпионат Украины. Текстову трансляцію матчу Рух - Металіст, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Леонид Кучук

Прошедший матч команди Рух був зіграний проти Верес - 13.08.2022, у рамках турнира Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023 та закінчився перемогою команди Рух.

Команда гостей

Назва: Металіст (Харьков)
Рік заснування Металлист (Харьков): 2020
Країна: Украина

Предыдущий матч команди Металіст був зіграний проти Депортіво - 13.08.2022, у рамках чемпионата Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023 та закінчився перемогою команди Депортіво.

Слідкуйте за результатами матчу Рух - Металіст онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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