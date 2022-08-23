  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Зоря - Ворскла Дивитися онлайн
У тренді

Зоря - Ворскла онлайн трансляція матчу

Чемпионат Украины - 23 серпня 2022, 15:00 - Авангард
Головний суддя: Монзуль, Катерина
Рейтинг матчу:
Зоря
Луганск
3 - 1
Матч завершено
Ворскла
Полтава
Хід матчу
7' Єгор Назарина 14' Андрій Бацула 30' Денис Безбородько
53' Денис Безбородько 64' Buletsa, Sergiy Вийшов: Myshnov, Dmytro 64' Денис Безбородько Вийшов: Nahnoinyi, Denys 66' Sklyar, Oleksandr 68' Totre, Ennur 69' Oliveira, Marlyson Conceicao Вийшов: Seferi Sulejmanov, Taulant 69' Андрій Бацула Вийшов: Melnychuk, Maksym 73' Денис Олійник 75' Артем Челядін Вийшов: Сергій Яворський 79' Cristian Вийшов: Rusyn, Nazary 86' Владислав Кабаєв Вийшов: Роман Вантух 86' Єгор Назарина
Хто переможе?
40 Користувачів зробило свій вибір
Зоря
35%
Нічия
28%
Ворскла
38%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Zorya Lugansk and FC Vorskla Poltava is 1-1. 7 matches have ended with this result.
  • During the last 15 meetings with FC Zorya Lugansk playing at home, FC Zorya Lugansk have won 6 times, there have been 6 draws while FC Vorskla Poltava have won 3 times. The goal difference is 19-12 in favour of FC Zorya Lugansk.
  • During the last 32 meetings, FC Zorya Lugansk have won 10 times, there have been 12 draws while FC Vorskla Poltava have won 10 times. The goal difference is 35-34 in favour of FC Zorya Lugansk.
  • When playing at home, FC Zorya Lugansk have not lost to FC Vorskla Poltava in their last 4 encounters.
  • FC Zorya Lugansk wins 1st half in 28% of their matches, FC Vorskla Poltava in 37% of their matches.
  • FC Zorya Lugansk wins 28% of halftimes, FC Vorskla Poltava wins 37%.
  • The winner of their last meeting was FC Zorya Lugansk.
  • On their last meeting FC Zorya Lugansk won by 1 goals.
  • When FC Zorya Lugansk leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Zorya Lugansk has better performance than FC Vorskla Poltava.
  • FC Vorskla Poltava's performance of the last 5 matches is better than FC Zorya Lugansk's.
  • FC Zorya Lugansk have lost just 1 of their last 5 games against FC Vorskla Poltava (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Zorya Lugansk won 3, FC Vorskla Poltava won 1, 1 draws.
  • FC Zorya Lugansk have lost just 1 of their last 5 Premier League games against FC Vorskla Poltava.
  • FC Vorskla Poltava have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Zorya Lugansk.
  • FC Zorya Lugansk scores 1.6 goals in a match against FC Vorskla Poltava and FC Vorskla Poltava scores 0.8 goals against FC Zorya Lugansk (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Zorya Lugansk and FC Vorskla Poltava is 2.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Zorya Lugansk and FC Vorskla Poltava is 1.2.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • FC Zorya Lugansk scores 1.5 goals when playing at home and FC Vorskla Poltava scores 1.11 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Зоря
9
Перемог
25
Ігор
8
Перемог
Ворскла
Чемпионат Украины 2022/2023
23.08.2022 - 15:00 Зоря 3 - 1 Завершено Ворскла
Чемпионат Украины 2021/2022
29.08.2021 - 19:30 Зоря 1 - 0 Завершено Ворскла
Чемпионат Украины 2020/2021
17.04.2021 - 17:00 Ворскла 4 - 2 Завершено Зоря
Чемпионат Украины 2021
08.11.2020 - 19:30 Зоря 0 - 0 Завершено Ворскла
Останні матчі - Зоря
Чемпионат Украины 2022/2023
23.08.2022 - 15:00 Зоря 3 - 1 Завершено Ворскла В
Ліга конференцій 2022/2023
11.08.2022 - 20:30 Університатя Крайова 3 - 0 Завершено Зоря П
Ліга конференцій 2022/2023
04.08.2022 - 20:30 Зоря 1 - 0 Завершено Університатя Крайова В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
26.07.2022 - 18:00 Зоря 5 - 3 Завершено Полісся В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
17.07.2022 - 13:00 Зоря 4 - 1 Завершено Корона В
Показати більше
Останні матчі - Ворскла
Чемпионат Украины 2022/2023
23.08.2022 - 15:00 Зоря 3 - 1 Завершено Ворскла П
Ліга конференцій 2022/2023
27.07.2022 - 20:00 AIK 2 - 0 Завершено Ворскла П
Ліга конференцій 2022/2023
21.07.2022 - 20:00 Ворскла 3 - 2 Завершено AIK В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
12.02.2022 - 15:00 Ворскла 1 - 2 Завершено Атирау П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
09.02.2022 - 14:30 Ворскла 0 - 1 Завершено ЛКС П
Показати більше
Новини команд
Головні події
Владислав Кабаєв
Вийшов: Роман Вантух
86'
Єгор Назарина
86'
Cristian
Вийшов: Rusyn, Nazary
79'
75'
Артем Челядін
Вийшов: Сергій Яворський
73'
Денис Олійник ГООЛ!
69'
Oliveira, Marlyson Conceicao
Вийшов: Seferi Sulejmanov, Taulant
69'
Андрій Бацула
Вийшов: Melnychuk, Maksym
68'
Totre, Ennur
66'
Sklyar, Oleksandr
Buletsa, Sergiy
Вийшов: Myshnov, Dmytro
64'
Денис Безбородько
Вийшов: Nahnoinyi, Denys
64'
ГООЛ! Денис Безбородько
53'
ГООЛ! Денис Безбородько
30'
14'
Андрій Бацула
ГООЛ! Єгор Назарина
7'
Хто переможе?
40 Користувачів зробило свій вибір
Зоря
35%
Нічия
28%
Ворскла
38%
Склади команд
Стартовий склад
  • 53
    Mazapura, Dmitry
    Воротар
  • 7
    Владислав Кабаєв
    Форвард
    86
  • 68
    Cristian
    Форвард
    79
  • 10
    Buletsa, Sergiy
    Півзахисник
    64
  • 20
    В'ячеслав Чурко
    Півзахисник
  • 29
    Єгор Назарина
    Півзахисник
    86 7
  • 38
    M. Smiyan
  • 44
    Batagov, Arsenii
    Півзахисник
  • 32
    Максим Імереков
    Захисник
  • 77
    Олег Данченко
    Захисник
  • 22
    Денис Безбородько
    Форвард
    64 53 30
  • 31
    Riznyk, Dmytro
  • 11
    Руслан Степанюк
    Форвард
  • 7
    Денис Олійник
    Півзахисник
    73
  • 77
    Toli, Ardit
  • 10
    Totre, Ennur
    Півзахисник
    68
  • 6
    Sklyar, Oleksandr
    Півзахисник
    66
  • 29
    Андрій Бацула
    Захисник
    69 14
  • 17
    Володимир Чеснаков
    Захисник
  • 38
    Артем Челядін
    Півзахисник
    75
  • 95
    Rodrigues dos Santos, Felipe
    Захисник
  • 33
    Oliveira, Marlyson Conceicao
    Форвард
    69
Запасні гравці
Тренери
  • Van Leeuwen, Patrick
  • Виктор Скрипник
Статистика матчу
19
Штрафні
13
10
Фоли
15
Блоковано ударів
3
3
Кутові
6
3
Офсайди
4
8
Удари в отвір
2
4
Удари повз
3
ЖК
2
1
Сейви
5
53%
Володіння м'ячем
47%
Трансляція
Свисток
Усе! Матч завершено! 3:1! Зоря старувала потужно.
90+3'
Накладання від Скляра на правому фланзі захисту проти Нагнойного.
90'
Інфо
Протистояння на футбольному полі в цьому таймі триватиме ще, як мінімум, 4 хв.
88'
Небезпечний момент
Степанюк із центру штрафного розстрілював ворота в лівий кут, проте Мацапура зреагував!
85'
Заміна
Назарину замінив Бражко.
85'
Заміна
Вантух вийшов замість Кабаєва.
83'
Заміна
Філіпе тим часом замінили на Крупського.
81'
Судоми відправили на газон у центрі поля Назарину.
78'
Заміна
Замість Крістіана дограватиме Русин.
75'
Заміна
Яворський дограватиме замість Челядіна.
73'
Гоооол!!!
ГОЛ! Олійник із пенальті пробив у правий кут!
72'
Небезпечний момент
Пенальті! Монзуль призначила покарання для Зорі за підкат Чурка на лівому фланзі штрафного проти Олійника.
70'
Сулейманов із зони перед штрафним пробив над воротами.
68'
Заміна
Бацулу замінив Мельничук.
68'
Заміна
Сулейманов замінив Марлісона.
68'
Заміна
Козиренко грає заміть Тотре.
67'
Офсайд
Офсайд був у Мишньова під час передачі Нагнойного до центру штрафного, після чого Дмитро пробив голкіпера.
65'
Проти Мишньова біля центральної лінії сфолив Скляр.
63'
Заміна
Булецу замінив Мишньов.
63'
Заміна
Нагнойний вийшов замість Безбородька.
61'
Офсайд
Офсайд у Степанюка біля правого кута воротарського, і вже після цього в нього влетів Мацапура.
59'
Зоря сидить собі спокійно в захисті, доки суперники щось там розігрують.
57'
Блокована спроба Олійника пробити з лівого флангу штрафного завдяки підкату Чурка.
55'
Скляр зі штрафного на лівому фланзі подав на голову супернику.
53'
Гоооол!!!
ГОЛ! Зразкове завершення передачі Кабаєва на лівий фланг штрафного у виконанні Безбородька в дальній кут!
50'
Контролює м'яч Зорі на чужій половині.
48'
Назарина раптово вирішив пробити здалеку від центральної зони, але захисник підправив м'яч до рук Різника.
47'
Кутовий
Ворскла відкрила другий тайм із невдалої подачі з кутового на правому фланзі.
Свисток
Було розпочато другий тайм!
Ворскла за великим рахунком нічого не змогла показати в атаці під час першого тайму, а натомість суперники двічі зловили її під час власних контрвипадів, тому наразі комфортно ведуть у рахунку. Колектив ван Леувена при цьому навіть не потребує якихось надшвидкостей, яких сьогодні й не буде, бо в Ужгороді справжня літня спека.
Свисток
Ідемо на перерву. 2:0 у нашому матчі за підсумками першої половини.
45'
Інфо
Протистояння на футбольному полі в цьому таймі триватиме ще, як мінімум, 1 хв.
42'
Небезпечний момент
Низом пробив Феліпе на завершення зміщення з правого флангу до півкола перед штрафним, але Мацапура забрав до рук.
40'
Олійник у центрі поля отримав чистий підкат від Крістіана під час спроби дриблінгу.
38'
Данченко передачею з глибини правого флангу шукав партнерів, але Скляр був кмітливішим.
36'
Безбородько виконав постріл на силу з лівого флангу штрафного, але навіть близько не влучив у ворота.
34'
Пресинг від Ворскли легко розбивається передачами Зорі на власній половині.
32'
Кабаєва позбавив м'яч на правому фланзі захисту в боротьбі Філіпе.
30'
Гоооол!!!
ГОЛ! Передачею з власної половини поля Безбородька відправили в сольний ривок перед голкіпером, який у підсумку був відіграний.
28'
Небезпечний момент
Різник ногою відбив постріл із правого флангу штрафного в ближній кут низом від Крістіана!
27'
Тотре забрав відскок перед чужим штрафним, після чого підкрутив над поперечиною!
25'
Степанюк із фолом вступив у боротьбу за м'яч проти Назарини.
23'
Небезпечний момент
Кабаєв вистрілив із лівого флангу штрафного низом із-під захисника повз дальню стійку!
21'
Офсайд
Офсайд у Безбородька під час закидання з глибини поля.
20'
Бацула отримав по ногах від Данченка біля власного штрафного.
18'
Заблокував захисник спробу Данченка подати з правого флангу.
16'
Небезпечний момент
Різник дивом врятував біля правої стійки, відбивши постріл Безбородька з близької відстані з відскоку!
14'
Жовта картка
Безбородько прокинув м'яч собі на лівий фланг атаки, і одразу ж його збив Бацула.
12'
Ворскла влаштовує потужний пресинг на чужій половині поля.
10'
Чурко зіткнувся з суперником на чужій половині. Штрафний.
9'
Крістіан заблокував спробу Бацули прострілити з лівого флангу.
7'
Гоооол!!!
ГОЛ! Назарина потужно пробив у лівий верхній кут із пенальті!
6'
Небезпечний момент
Пенальті! Різник стрибнув у ноги Крістана біля лівого кута власного воротарського, до цього віддавши суперникам м'яч невдалим пасом на лівий фланг захисту!
5'
Вище воріт пробив Кабаєв зі входу на лівий фланг штрафного.
4'
Постріл Олійника здалеку з лівого флангу влучив у захисника.
3'
Офсайд
Тотре зупинив у офсайді на дальньому боці штрафного подачу з лівого флангу.
2'
Сміян перевів на кутовий у підкаті пас на хід Тотре на правий фланг атаки.
1'
Кабаєва вже встигли збити на лівому фланзі атаки.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Ісенко, Яворський, Павлюк, Мельничук, Крупський, Зайков, Козиренко, Черниш, Кулаковський, Кравчук, Сулейманов.
Ворскла: Різник — Феліпе, Челядін, Чеснаков, Бацула — Тотре, Скляр, Ардіт, Олійник — Марлісон, Степанюк.
Запасні: Сапутін, Жилкін, Кисіль, Бражко, Мишньов, Хлань, Нагнойний, Алібеков, Русин, Вантух, Снурніцин, Алефіренко.
Зоря: Мацапура — Данченко, Батагов, Імереков, Сміян — Чурко, Назарина, Булеца — Крістіан, Безбородько, Кабаєв.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Катерина Монзуль (Харків, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 1-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Авангард (Ужгород, Україна) зіграють луганська Зоря та полтавська Ворскла.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 15:00 - Сьогодні Чорноморець Чорноморець 0 Верес Верес 1 Завершено 13:00 - Сьогодні Шахтар Шахтар 0 Металіст 1925 Металіст 1925 0 Завершено 23:00 - Вчора Жирона Жирона 3 Хетафе Хетафе 1 Завершено 22:15 - Вчора Жил Вісенте Жил Вісенте 0 Famalicao Famalicao 0 Завершено 22:00 - Вчора Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 2 Ліверпуль Ліверпуль 1

Кращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Грати
2 4500 грн Грати
3 1500 грн Грати
4 4300 грн Грати
5 300 грн Грати
Усі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу Зоря - Ворскла 23.08.2022, Чемпионат Украины

Противостояние між командою Зоря (Луганск) та командою Ворскла (Полтава) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпионат Украины 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Авангард.

Дата проведення матчу: 23.08.2022
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Зоря (Луганск) та командою Ворскла (Полтава):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Зоря, тоді як команда Ворскла залишилася з поразкою . Зіткнення Зоря та Ворскла у попередньому футбольному матчі 23.08.2022 закінчилось со следующими результатом: 3:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Van Leeuwen, Patrick и Виктор Скрипник розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Зоря - Ворскла можна подивитися 23.08.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпионат Украины. Текстову трансляцію матчу Зоря - Ворскла, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Зоря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Предыдущий поединок команди Зоря був зіграний проти Ворскла - 23.08.2022, у рамках турнира Чемпионат Украины 2022/2023 та закінчився перемогою команди Зоря.

Команда гостей

Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Юрий Максимов

Прошедший матч команди Ворскла був зіграний проти Зоря - 23.08.2022, у рамках турнира Чемпионат Украины 2022/2023 та закінчився перемогою команди Зоря.

Слідкуйте за результатами матчу Зоря - Ворскла онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпионат Украины та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

Продовжуючи перегляд www.ua-football.com, ви підтверджуєте, що погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Згоден