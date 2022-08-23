Зоря - Ворскла онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Зоря (Луганск) та командою Ворскла (Полтава) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпионат Украины 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Авангард.
Дата проведення матчу: 23.08.2022
Час початку матчу: 15:00
Історія протистоянь между командами Зоря (Луганск) та командою Ворскла (Полтава):
Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Зоря, тоді як команда Ворскла залишилася з поразкою . Зіткнення Зоря та Ворскла у попередньому футбольному матчі 23.08.2022 закінчилось со следующими результатом: 3:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Van Leeuwen, Patrick и Виктор Скрипник розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Зоря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник
Предыдущий поединок команди Зоря був зіграний проти Ворскла - 23.08.2022, у рамках турнира Чемпионат Украины 2022/2023 та закінчився перемогою команди Зоря.
Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Юрий Максимов
Прошедший матч команди Ворскла був зіграний проти Зоря - 23.08.2022, у рамках турнира Чемпионат Украины 2022/2023 та закінчився перемогою команди Зоря.
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