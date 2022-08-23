Зоря - Ворскла онлайн трансляція матчу

Ворскла за великим рахунком нічого не змогла показати в атаці під час першого тайму, а натомість суперники двічі зловили її під час власних контрвипадів, тому наразі комфортно ведуть у рахунку. Колектив ван Леувена при цьому навіть не потребує якихось надшвидкостей, яких сьогодні й не буде, бо в Ужгороді справжня літня спека.