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Колос - Рух онлайн трансляція матчу

Чемпионат Украины - 28 серпня 2022, 13:00 - Колос
Головний суддя: Омельченко, Александр
Рейтинг матчу:
Колос
Ковалевка
1 - 0
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84'
Рух
Львов
Хід матчу
5' Milko, Vadym 36' Milko, Vadym 45' Didyk, Roman
46' Milko, Vadym Вийшов: Євген Смірний 50' Brener De Paula, Talles 51' Євген Новак 56' Popov, Kiril Вийшов: Денис Безбородько 57' Денис Безбородько 61' Solomon-Otabor, Viv 65' Solomon-Otabor, Viv Вийшов: Runic, Vasyl 65' Богдан Бойчук 66' Zolotov, Nikolay 72' Myakushko, Sergiy Вийшов: Isaenko, Yevgeniy
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Колос
35%
Нічия
32%
Рух
32%
Цікаві факти
  • During the last 7 meetings, Kolos Kovalivka have won 3 times, there have been 1 draws while FC Rukh Lviv have won 3 times. The goal difference is 8-7 in favour of Kolos Kovalivka.
  • Kolos Kovalivka's last home win against FC Rukh Lviv was in 2017.
  • Kolos Kovalivka have a winning streak of 4 matches.
  • Kolos Kovalivka haven't lost in their last 6 games.
  • Kolos Kovalivka have scored at least one goal for 7 consecutive matches.
  • Kolos Kovalivka wins 1st half in 18% of their matches, FC Rukh Lviv in 26% of their matches.
  • Kolos Kovalivka wins 18% of halftimes, FC Rukh Lviv wins 26%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Kolos Kovalivka leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, Kolos Kovalivka has better performance than FC Rukh Lviv.
  • Kolos Kovalivka's performance of the last 5 matches is better than FC Rukh Lviv's.
  • In the last 5 meetings Kolos Kovalivka won 2, FC Rukh Lviv won 2, 1 draws.
  • Kolos Kovalivka scores 1.2 goals in a match against FC Rukh Lviv and FC Rukh Lviv scores 1 goals against Kolos Kovalivka (on average).
  • Average number of goals in meetings between Kolos Kovalivka and FC Rukh Lviv is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Kolos Kovalivka and FC Rukh Lviv is 0.8.
  • Kolos Kovalivka scores 1 goals when playing at home and FC Rukh Lviv scores 1.5 goals when playing away (on average).
  • Kolos Kovalivka have won 3 home matches in a row.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Колос
2
Перемог
5
Ігор
2
Перемог
Рух
Чемпионат Украины 2021/2022
15.08.2021 - 17:00 Колос 1 - 1 Завершено Рух
Чемпионат Украины 2020/2021
27.02.2021 - 19:30 Колос 1 - 2 Завершено Рух
Чемпионат Украины 2021
20.09.2020 - 19:30 Рух 1 - 2 Завершено Колос
Первая лига Украины 2020
13.04.2019 - 17:00 Колос 0 - 1 Завершено Рух
Останні матчі - Колос
Чемпионат Украины 2022/2023
23.08.2022 - 17:00 Колос 1 - 0 Завершено Кривбас В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
17.02.2022 - 16:00 Колос 2 - 1 Завершено ФКІ Левадія В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
06.02.2022 - 15:00 Колос 0 - 3 Завершено Аустрия П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
05.02.2022 - 15:30 Колос 1 - 0 Завершено Рудар В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
01.02.2022 - 16:15 Колос 0 - 1 Завершено Раднік П
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Останні матчі - Рух
Чемпионат Украины 2022/2023
24.08.2022 - 15:00 Рух 1 - 2 Завершено Металіст П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
13.08.2022 - 18:00 Рух 2 - 0 Завершено Верес В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
06.08.2022 - 18:00 Рух 3 - 1 Завершено Чорноморець В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
31.07.2022 - 17:00 Рух 0 - 1 Завершено ФК Львів П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
09.07.2022 - 13:00 Рух 2 - 1 Завершено Ягеллонія В
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Головні події
Myakushko, Sergiy
Вийшов: Isaenko, Yevgeniy
72'
Zolotov, Nikolay
66'
65'
Solomon-Otabor, Viv
Вийшов: Runic, Vasyl
65'
Богдан Бойчук
61'
Solomon-Otabor, Viv
Денис Безбородько
57'
Popov, Kiril
Вийшов: Денис Безбородько
56'
Євген Новак
51'
50'
Brener De Paula, Talles
Milko, Vadym
Вийшов: Євген Смірний
46'
45'
Didyk, Roman
Milko, Vadym
36'
ГООЛ! Milko, Vadym
5'
Хто переможе?
34 Користувачів зробило свій вибір
Колос
35%
Нічия
32%
Рух
32%
Склади команд
Стартовий склад
  • 25
    Євген Волинець
    Воротар
  • 69
    Олег Ільїн
    Півзахисник
  • 50
    Сергій Болбат
    Півзахисник
  • 47
    Myakushko, Sergiy
    Півзахисник
    72
  • 14
    Milko, Vadym
    Півзахисник
    46 36 5
  • 10
    Павло Оріховський
    Півзахисник
  • 35
    Zolotov, Nikolay Alexandrovich
    Захисник
    66
  • 21
    Євген Новак
    Захисник
    51
  • 3
    Роман Гончаренко
    Захисник
  • 15
    Олександр Чорноморець
    Захисник
  • 23
    Popov, Kiril
    Форвард
    56
  • 79
    Юрій Паньків
    Воротар
  • 11
    Solomon-Otabor, Viv
    65 61
  • 30
    Brener De Paula, Talles
    Форвард
    50
  • 23
    Богдан Бойчук
    Форвард
    65
  • 5
    Валерій Федорчук
    Півзахисник
  • 63
    Марко Сапуга
    Півзахисник
  • 77
    Sych, Oleksiy
    Півзахисник
  • 29
    Didyk, Roman
    Півзахисник
    45
  • 73
    Lyakh, Rostislav
    Форвард
  • 96
    Slyusar, Denys Valentynovych
    Форвард
  • 7
    Юрій Климчук
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Vyshnyak, Yaroslav
  • Kuchuk, Leonid
Статистика матчу
53%
Володіння м'ячем
47%
7
Штрафні
12
12
Фоли
7
2
Удари в отвір
1
2
Удари повз
3
3
Кутові
7
4
ЖК
3
1
Сейви
1
Трансляція
78'
Після рикошету м'яч прилетів до Бренера, котрий вирішив пробити через себе. Удар то в нього вийшов, але дуже слабкий
75'
Кутовий
Пейпієв пробив - заробив кутовий. Але після навісу Слюсар хоч і виграв верхову боротьбу, але концентровано пробити не зумів
72'
Заміна
Ісаєнко замість Якушка вийшов у Колоса
71'
Гра відновилася - Клімчук фолить в атаці
70'
І знову хвилинка на водопій командам
69'
Кутовий
Кутовий для Руху – Непейпієв після відскоку пробив. Начебто і хороша позиція, але удар не вийшов
67'
Дідик оригінально, п'ятою, пробував пробити – якби ще виконання не підкачало, було б красиво
65'
Золотова жовта. Багатенько гірчичників у нас
64'
Заміна
Рунич змінює Соломона у Русі. Непейпиев замість Бойчука
62'
І знову гострота від Безбородька – знайшов гарну позицію, але цей удар форварда Колосу заблокували
61'
Жовта картка
Отабор завалив суперника – жовта гравцю Руху
59'
Небезпечний момент
Хах! А ось і момент для Безбородька! Відірвався у боротьбі із захисником, фолу не було, наздогнав таки м'яч, але з гострого кута не пробив Паньківа!
57'
Жовта картка
А Безбородько тільки вийшов – одразу жовту отримав за те, що руками зачепив по обличчю Дідика. Ще й м'яча не встиг торкнутися
56'
А у Волинця невеликі проблеми з плечем. Але, здається, все нормально, може продовжити гру кіпер Колоса
55'
Заміна
Безбородько замість Попова вийшов у Колоса. Безбородько, який матч першого туру відіграв у Зорі
51'
Жовта картка
А ось і Новак прийняв на стегно суперника – жовта і для гравця Колоса.
50'
Жовта картка
Таллес невдало підкотився під суперника – жовта
48'
Рух намагається активувно грати на початку другого тайму - воно і зрозуміло
47'
Клімчук ось метрів із 25-ти пробив - не вийшов удар у форварда Руху
46'
Заміна
Смирний замінив Мілька у перерві у Колоса
46'
Свисток
Колос не без вдачи вийшов вперед уже на 5-й хвилині. Втрутився рикошет після удару Мілька. В іншому, гра не дуже швидка. Обидві команди створили ще кілька підходів, які можна назвати цікавими, але більше без забитих голів. 1:0 - Колос після першого тайму обіграє Рух
45+2'
Свисток
Та й усе, свисток на перерву. Поки що Колос веде 1:0
45+1'
Жовта картка
Дідик дав Попову по грудях – жовта за небезпечну гру
45'
Інфо
1 хвилину компенсовано до першого тайму
44'
Атака Колосу – непогано вривався Болбат, але заліз під гострий кут. Віддав, другий пас, і захлинулась перспективаня атака
41'
Небезпечний момент
А ось хороша атака Руху – пара пасів з флангу знайшли Таллеса у штрафній. Той розвернувся, пробив, але пробив слабо – для Волинця такий удар не проблема
37'
Кутовий
Пара кутових для Руху – але нічого особливо цікавого не видали львів'яни
36'
Жовта картка
Мілько сфолив на Бойчукі - ось і перша жовта
34'
Небезпечний момент
Як так? Жахливий провал в обороні Руху - після пасу м'яч йшов на Паньківа, який вийшов за штрафну - кіпер махнув ногою повз м'яч, і Попов з 16 метрів не зміг влучити у ворота!
32'
Кутовий
Кутовий для Колоса - але Лях знімає повітря, не дає пробити Мільку
28'
Чорноморець ззаду стукнув Таллеса по ногах - без жовтої ще поки що
27'
Відновилася гра
25'
Хвилина на водопій командам
23'
Небезпечний момент
Ох! І знову пройшов простріл від Колоса з флангу – м'яч знову дійшов до Ільїна (привіт захисту), і той дав на силу – але Паньків на місці!
22'
Небезпечний момент
Охохо! Сич так вішав із флангу, що мало не закрутив у ворота! Або Волинець або м'яч у перекладину стукнули!
20'
Болбат у центрі поля агресивно пішов у стик. Суддя гасить емоції, але поки що жовту не дає
17'
Рух дедалі більше активний лівим флангом. Звідти намагається створити проблеми обороні Колосу
15'
Загалом темп гри не дуже високий
13'
А ось цікаво – Бойчук з флангу просочився у штрафну, небезпечно прострелив, але Волинець все-таки встигає викинути ногу
12'
Рух із флангу навісив - розминка для Волинця
11'
М'якушко ось змістився у флангу та пробив – заблокували його удар
10'
Колос, здається, починає грати за рахунком, вишукуючи варіанти для контратак
8'
Рух взяв м'яч під контроль, але поки не вдається дістатися до воріт Волинця. Господарі зараз будуть однозначно сушити гру, а от чи буде, чим відповісти гостям?
5'
Гоооол!!!
Воу! Колос виходить вперед! Після прострілу з лівого краю та боротьби у штрафному майданчику м'яч відскочив до Мілька. Капітан ковалівців пробив на удачу метрів з 23-х, м'яч після рикошету залетів ближче до правої стійки! Швидкий гол від Колоса!
4'
Втягуємось у матч потроху. Поки жодна з команд не загострювала гру і придивляється одна до одної.
1'
Свисток
Матч стартував. Рух розіграв з центру поля.
Інфо
Стартовий склад Руху: Паньків, Слюсар, Лях, Дідик, Сич, Сапуга, Федолрчук, Бойчук, Таллес, Соломон, Клімчук Запасні: Герета, Холод, Непейпієв, Підгурський, Притула, Мисик, Рунич, Довгий, Карабін
Інфо
Стартовий склад Колоса: Волинець, Чорноморець, Гончаренко, Новак, Золотов, Оріхівський, Мілько, Мякушко, Болбат, Ільїн, Попов Запасні: Маханьків, Зозуля, Ставничий, Кузик, Соловйов, Смирний, Ісаєнко, Лисенка, Безбородько, Задоя
Інфо
Окремо зазначимо, що матч пройде у Ковалівці на стадіоні Колос
Інфо
Поєдинок розпочнеться о 13:00, судити гру буде Олександр Омельченко
І UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу, в якому Колос зіграє з Рухом
Доброго дня всім шанувальникам українського футболу! УПЛ поступово набирає обертів – сьогодні клманди продовжують грати матчі 2-го туру!
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Анонс матчу Колос - Рух 28.08.2022, Чемпионат Украины

Противостояние між командою Колос (Ковалевка) та командою Рух (Львов) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Украины 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Колос.

Дата проведення матчу: 28.08.2022
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Колос (Ковалевка) та командою Рух (Львов):

Прошедший поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Колос та Рух у попередньому футбольному матчі 15.08.2021 закінчилось со счетом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Vyshnyak, Yaroslav и Kuchuk, Leonid розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Колос - Рух можна подивитися 28.08.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпионат Украины. Текстову трансляцію матчу Колос - Рух, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Сергей В. Кузнецов

Прошедший поединок команди Колос був зіграний проти Кривбас - 23.08.2022, у рамках чемпионата Чемпионат Украины 2022/2023 та закінчився перемогою команди Колос.

Команда гостей

Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Леонид Кучук

Прошедший матч команди Рух був зіграний проти Металіст - 24.08.2022, у рамках чемпионата Чемпионат Украины 2022/2023 та закінчився перемогою команди Металіст.

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