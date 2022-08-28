Колос - Рух онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Колос - Рух 28.08.2022, Чемпионат Украины

Противостояние між командою Колос (Ковалевка) та командою Рух (Львов) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Украины 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Колос.

Дата проведення матчу: 28.08.2022

Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Колос (Ковалевка) та командою Рух (Львов):

Прошедший поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Колос та Рух у попередньому футбольному матчі 15.08.2021 закінчилось со счетом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Vyshnyak, Yaroslav и Kuchuk, Leonid розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Колос (Ковалевка)

Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012

Країна: Украина

Тренер: Сергей В. Кузнецов



Прошедший поединок команди Колос був зіграний проти Кривбас - 23.08.2022, у рамках чемпионата Чемпионат Украины 2022/2023 та закінчився перемогою команди Колос.

Команда гостей

Назва: Рух (Львов)

Рік заснування Рух (Львов): 2003

Країна: Украина

Тренер: Леонид Кучук



Прошедший матч команди Рух був зіграний проти Металіст - 24.08.2022, у рамках чемпионата Чемпионат Украины 2022/2023 та закінчився перемогою команди Металіст.

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