Ворскла - Верес онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Ворскла (Полтава) та командою Верес (Ровно) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпионат Украины 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Авангард.
Дата проведення матчу: 27.08.2022
Час початку матчу: 13:00
Історія протистоянь между клубами Ворскла (Полтава) та командою Верес (Ровно):
Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Ворскла, тоді як команда Верес залишилася з поразкою . Зіткнення Верес та Ворскла у попередньому футбольному матчі 27.10.2021 закінчилось с таким счетом: 1:3 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Виктор Скрипник и Вирт, Юрий розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Юрий Максимов
Прошедший матч команди Ворскла був зіграний проти Зоря - 23.08.2022, у рамках чемпионата Чемпионат Украины 2022/2023 та закінчився перемогою команди Зоря.
Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вирт
Прошедший поединок команди Верес був зіграний проти Чорноморець - 23.08.2022, у рамках турнира Чемпионат Украины 2022/2023 та закінчився перемогою команди Верес.
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