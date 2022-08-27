  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Ворскла - Верес Дивитися онлайн
У тренді

Ворскла - Верес онлайн трансляція матчу

Чемпионат Украины - 27 серпня 2022, 13:00 - Авангард
Головний суддя: Копиевски, Виктор
Рейтинг матчу:
Ворскла
Полтава
1 - 0
Оновити
перерыв
Верес
Ровно
Хід матчу
19' Seferi Sulejmanov, Taulant 21' Sklyar, Oleksandr 32' Олександр Лебеденко
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Ворскла
32%
Нічия
29%
Верес
39%
Цікаві факти
  • During the last 7 meetings, FC Vorskla Poltava have won 3 times, there have been 3 draws while Veres Rivne have won 1 times. The goal difference is 6-3 in favour of FC Vorskla Poltava.
  • Veres Rivne have lost 4 matches in a row.
  • Veres Rivne haven't won in their last 7 games.
  • Veres Rivne have lost 3 away matches in a row.
  • Veres Rivne have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • FC Vorskla Poltava wins 1st half in 35% of their matches, Veres Rivne in 25% of their matches.
  • FC Vorskla Poltava wins 35% of halftimes, Veres Rivne wins 25%.
  • The winner of their last meeting was FC Vorskla Poltava.
  • On their last meeting FC Vorskla Poltava won by 2 goals.
  • When FC Vorskla Poltava leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When Veres Rivne leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Veres Rivne is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Vorskla Poltava has better performance than Veres Rivne.
  • FC Vorskla Poltava's performance of the last 5 matches is better than Veres Rivne's.
  • FC Vorskla Poltava have lost just 0 of their last 5 games against Veres Rivne (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Vorskla Poltava won 2, Veres Rivne won 0, 3 draws.
  • FC Vorskla Poltava scores 1 goals in a match against Veres Rivne and Veres Rivne scores 0.4 goals against FC Vorskla Poltava (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Vorskla Poltava and Veres Rivne is 1.4.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Vorskla Poltava and Veres Rivne is 0.2.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • FC Vorskla Poltava scores 2.14 goals when playing at home and Veres Rivne scores 0.83 goals when playing away (on average).
  • In Premier League, Veres Rivne has better performance than FC Vorskla Poltava.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ворскла
3
Перемог
7
Ігор
1
Перемог
Верес
Кубок України 2021/2022
27.10.2021 - 14:00 Верес 1 - 3 Завершено Ворскла
Чемпионат Украины 2021/2022
14.08.2021 - 17:00 Верес 1 - 1 Завершено Ворскла
Чемпионат Украины 2017/2018
05.05.2018 - 14:00 Верес 0 - 0 Завершено Ворскла
Чемпионат Украины 2017/2018
31.03.2018 - 17:00 Ворскла 0 - 0 Завершено Верес
Останні матчі - Ворскла
Чемпионат Украины 2022/2023
23.08.2022 - 15:00 Зоря 3 - 1 Завершено Ворскла П
Ліга конференцій 2022/2023
27.07.2022 - 20:00 AIK 2 - 0 Завершено Ворскла П
Ліга конференцій 2022/2023
21.07.2022 - 20:00 Ворскла 3 - 2 Завершено AIK В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
12.02.2022 - 15:00 Ворскла 1 - 2 Завершено Атирау П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
09.02.2022 - 14:30 Ворскла 0 - 1 Завершено ЛКС П
Показати більше
Останні матчі - Верес
Чемпионат Украины 2022/2023
23.08.2022 - 15:00 Чорноморець 0 - 1 Завершено Верес В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
13.08.2022 - 18:00 Рух 2 - 0 Завершено Верес П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
09.08.2022 - 16:00 Верес 0 - 1 Завершено ЛНЗ П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
29.07.2022 - 12:00 ФК Минай 3 - 1 Завершено Верес П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
24.07.2022 - 19:00 Верес 0 - 1 Завершено Дебрецен П
Показати більше
Новини команд
Головні події
32'
Олександр Лебеденко
ГООЛ! Sklyar, Oleksandr
21'
Seferi Sulejmanov, Taulant
19'
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Ворскла
32%
Нічия
29%
Верес
39%
Склади команд
Стартовий склад
  • 31
    Riznyk, Dmytro
  • 11
    Руслан Степанюк
    Форвард
  • 10
    Totre, Ennur
    Півзахисник
  • 6
    Sklyar, Oleksandr
    Півзахисник
    21
  • 7
    Денис Олійник
    Півзахисник
  • 77
    Toli, Ardit
  • 45
    Melnychuk, Maksym
    Захисник
  • 5
    Zajkov, Gjoko
    Захисник
  • 13
    Сергій Яворський
    Захисник
  • 95
    Rodrigues dos Santos, Felipe
    Захисник
  • 21
    Seferi Sulejmanov, Taulant
    Півзахисник
    19
  • 47
    Богдан Когут
    Воротар
  • 17
    Геннадій Пасіч
    Півзахисник
  • 15
    Олександр Лебеденко
    Півзахисник
    32
  • 11
    Dakhnovskyi, Vitaliy
    Півзахисник
  • 29
    Kucherov, Valery
    Півзахисник
  • 10
    Dmytro Kliots
    Півзахисник
  • 42
    Євген Пасіч
    Півзахисник
  • 3
    Vovchenko, Semen
    Півзахисник
  • 33
    Роман Мірошник
    Захисник
  • 2
    Роман Гагун
    Захисник
  • 89
    Gayduchyk, Mykola
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Виктор Скрипник
  • Вирт, Юрий
Статистика матчу
10
Штрафні
10
9
Фоли
9
5
Удари повз
2
5
Кутові
1
ЖК
1
1
Офсайди
1
2
Удари в отвір
1
1
Сейви
1
Трансляція
45+4'
Свисток
Та й усе, свисток на перерву. 1:0 на користь Ворскли після першого тайму
45+3'
Ах, Євген Пасіч таки видер у м'яч у штрафному майданчику, але пробив дуже слабо
45+2'
Скляру надавали допомогу, але все гаразд
45'
Інфо
3 хвилини компенсовано до першого тайму
44'
Небезпечний момент
Толі вішає зі штрафного – Феліпе знову виграв повітря, але трохи не влучив! Небезпечно!
42'
Небезпечний момент
Ой ой!! А ось Верес відповів - у контрі Лебеденко з флангу прострілив, але Дахновський з 11 метрів дав вище!
39'
Небезпечний момент
І ще моменту Ворсклі – після навісу зі штрафного Яворський головою пробивав, пробивав небезпечно, але Когут встиг скластися!
36'
Сефері намагався продертися через трьох захисників Вереса. Не вийшло
34'
Важко рівнянам підібратися до воріт Ворскли. Ось Геннадій Пасич стрільнув здалеку, але Різник не спить
32'
Жовта картка
Лебеденко підкотився у центрі поля – підкотився на жовту
31'
Трохи заспокоїлася гра, але й помилок побільшало
29'
Ворскла продовжує контролювати м'яч. У Вереса поки що без особливих варіантів
26'
Кутовий
Кутовий для полтавців - навіс, удар головою Зайкова, але знову вище воріт
25'
Поїхали далі
24'
Невелика пауза на водопій, півтайму пройшло
23'
Подивимося, як далі гратиме Ворскла, чи збереже атакуючий темп
21'
Гоооол!!!
Гооол! 1:0! Ворскла! Сефері розігнав атаку по фалангу, скинув трохи назад під удар, і Скляр розстріляв ворота!
17'
Когут на цю хвилину - ключовий гравець Вереса
15'
Хорош! Олійник другим темпом підібрав м'яч, пробив, але просто в Когута! А момент гарний!
13'
Після флангового навісу Степанюк пробив вище. Полтавці не гребують вантажити у штрафну
12'
А ось контра Вереса. Дахновський промчав флангом, але його простріл забрав Різник
10'
Небезпечний момент
Ох! Якось незрозуміло Степанюк вискочив віч-на-віч, але не зміг пробити Когута! Перший момент у матчі!
8'
А ось непоганий фланговий прохід від Вереса, але простріл невдалий
6'
Кутовий
А ось і перший удар – послу кутового захисник полтавців Феліпе головою пробив – досить неточно
5'
Вовченко після зіткнення зі своїм же голкіпер отримує медичну допомогу
4'
Пара фолів у центрі поля. Буває
3'
Спокійно все поки що. Пішов довгий закид на Степанюка від полтавців, але не дійшов
1'
Свисток
Поїхали, стартовий свисток!
Виходять команди на поле
Інфо
Стартовий склад Вереса: Когут, Гагун, Мірошник, Вовченко, Пасіч Євген, Кльоц, Кучеров, Дахновський, Пасіч Геннадій, Гайдучек Запасні: Ющишин, Квасний, Курко, Шарай Станіслав, Шарай Владислав, Гєчов, Сергійчук, Шестаков, Поворознюк, Коркодим
Інфо
Стартовий склад Ворскли: Різник, Феліпе, Яворський, Зайков, Мельничук, Толі, Олійник, Скляр, Тотре, Степанюк, Сефері Запасні: Ісенко, Крупський, Габріель, Павлюк, Челядін, Кулаковський, Кравчук, Козиренко, Марлісон
Інфо
Розочнеться поєдинок о 13:00, судитиме гру Дмитро Копієвський!
І UA-Футбол пропонує до вашої уваги тестовий онлайн матчу, в якому Ворскла зіграє з Вересом!
Добрий день всім! УПЛ набирає обертів. Сьогодні 2-й тур!
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 12:00 - Сьогодні ФК Чернігів ФК Чернігів 1 Скорук Скорук 1 Завершено 05:25 - Сьогодні Портленд Тімберс Портленд Тімберс 2 Сіетл Саундерс Сіетл Саундерс 1 Завершено 03:00 - Сьогодні Остін Остін 4 Лос-Анджелес Лос-Анджелес 1 Завершено 23:00 - Вчора Бетіс Бетіс 1 Osasuna Osasuna 0 Завершено 22:15 - Вчора Пасуш де Феррейра Пасуш де Феррейра 0 Estoril Estoril 3

Кращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Грати
2 4500 грн Грати
3 1500 грн Грати
4 4300 грн Грати
5 300 грн Грати
Усі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу Ворскла - Верес 27.08.2022, Чемпионат Украины

Противостояние між командою Ворскла (Полтава) та командою Верес (Ровно) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпионат Украины 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Авангард.

Дата проведення матчу: 27.08.2022
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Ворскла (Полтава) та командою Верес (Ровно):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Ворскла, тоді як команда Верес залишилася з поразкою . Зіткнення Верес та Ворскла у попередньому футбольному матчі 27.10.2021 закінчилось с таким счетом: 1:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Виктор Скрипник и Вирт, Юрий розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Ворскла - Верес можна подивитися 27.08.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпионат Украины. Текстову трансляцію матчу Ворскла - Верес, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Юрий Максимов

Прошедший матч команди Ворскла був зіграний проти Зоря - 23.08.2022, у рамках чемпионата Чемпионат Украины 2022/2023 та закінчився перемогою команди Зоря.

Команда гостей

Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вирт

Прошедший поединок команди Верес був зіграний проти Чорноморець - 23.08.2022, у рамках турнира Чемпионат Украины 2022/2023 та закінчився перемогою команди Верес.

Слідкуйте за результатами матчу Ворскла - Верес онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпионат Украины та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

Продовжуючи перегляд www.ua-football.com, ви підтверджуєте, що погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Згоден