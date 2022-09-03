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Зоря - Динамо онлайн трансляція матчу

Чемпионат Украины - 03 вересня 2022, 13:00 - Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi
Головний суддя: Пасхал, Игорь
Рейтинг матчу:
Зоря
Луганск
2 - 0
Оновити
45'
Динамо
Киев
Хід матчу
Хто переможе?
48 Користувачів зробило свій вибір
Зоря
33%
Нічия
25%
Динамо
42%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Zorya Lugansk and FC Dynamo Kiev when FC Zorya Lugansk is playing at home is 1-2. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 19 meetings with FC Zorya Lugansk playing at home, FC Zorya Lugansk have won 1 times, there have been 5 draws while FC Dynamo Kiev have won 13 times. The goal difference is 37-19 in favour of FC Dynamo Kiev.
  • During the last 45 meetings, FC Zorya Lugansk have won 4 times, there have been 12 draws while FC Dynamo Kiev have won 29 times. The goal difference is 94-37 in favour of FC Dynamo Kiev.
  • FC Zorya Lugansk's last home win against FC Dynamo Kiev was in 2013.
  • Last season's matches: 1-2 (FC Zorya Lugansk at home) and 1-1 (FC Dynamo Kiev at home).
  • FC Dynamo Kiev have lost 4 matches in a row.
  • FC Dynamo Kiev have lost 3 away matches in a row.
  • FC Zorya Lugansk wins 1st half in 32% of their matches, FC Dynamo Kiev in 36% of their matches.
  • FC Zorya Lugansk wins 32% of halftimes, FC Dynamo Kiev wins 36%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When FC Zorya Lugansk leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When FC Dynamo Kiev leads 0-1 away, they win in 87% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Dynamo Kiev is down 1-0 away, they win 30% of their matches.
  • FC Dynamo Kiev has streak of 3 matches with 0 scored goals.
  • FC Dynamo Kiev have lost just 0 of their last 5 games against FC Zorya Lugansk (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Zorya Lugansk won 0, FC Dynamo Kiev won 3, 2 draws.
  • FC Dynamo Kiev have lost just 1 of their last 5 Premier League games against FC Zorya Lugansk.
  • FC Zorya Lugansk have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Dynamo Kiev.
  • FC Zorya Lugansk scores 0.6 goals in a match against FC Dynamo Kiev and FC Dynamo Kiev scores 1.4 goals against FC Zorya Lugansk (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Zorya Lugansk and FC Dynamo Kiev is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Zorya Lugansk and FC Dynamo Kiev is 0.4.
  • FC Zorya Lugansk scores 1.64 goals when playing at home and FC Dynamo Kiev scores 1.71 goals when playing away (on average).
  • In Premier League, FC Zorya Lugansk has better performance than FC Dynamo Kiev.
  • FC Zorya Lugansk's performance of the last 5 matches is better than FC Dynamo Kiev's.
  • FC Dynamo Kiev have not managed to score in their last 3 matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Зоря
4
Перемог
35
Ігор
21
Перемог
Динамо
Чемпионат Украины 2021/2022
12.12.2021 - 17:00 Динамо 1 - 1 Завершено Зоря
Чемпионат Украины 2021/2022
08.08.2021 - 19:30 Зоря 1 - 2 Завершено Динамо
Кубок України 2022
13.05.2021 - 19:00 Динамо 1 - 0 Завершено Зоря
Чемпионат Украины 2020/2021
14.03.2021 - 17:00 Зоря 0 - 2 Завершено Динамо
Останні матчі - Зоря
Чемпионат Украины 2022/2023
27.08.2022 - 13:00 ФК Львів 2 - 3 Завершено Зоря В
Чемпионат Украины 2022/2023
23.08.2022 - 15:00 Зоря 3 - 1 Завершено Ворскла В
Ліга конференцій 2022/2023
11.08.2022 - 20:30 Університатя Крайова 3 - 0 Завершено Зоря П
Ліга конференцій 2022/2023
04.08.2022 - 20:30 Зоря 1 - 0 Завершено Університатя Крайова В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
26.07.2022 - 18:00 Зоря 5 - 3 Завершено Полісся В
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Останні матчі - Динамо
Чемпионат Украины 2022/2023
28.08.2022 - 17:00 Динамо 0 - 3 Завершено СК Дніпро-1 П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
23.08.2022 - 22:00 Бенфіка 3 - 0 Завершено Динамо П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
17.08.2022 - 22:00 Динамо 0 - 2 Завершено Бенфіка П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
03.08.2022 - 21:00 Динамо 1 - 0 Завершено Штурм В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
29.07.2022 - 21:45 Динамо 0 - 4 Завершено Евертон П
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Хто переможе?
48 Користувачів зробило свій вибір
Зоря
33%
Нічия
25%
Динамо
42%
Склади команд
Стартовий склад
  • 53
    Mazapura, Dmitry
    Воротар
  • 68
    Cristian
    Форвард
  • 31
    Rusyn, Nazary
    Форвард
  • 22
    Myshnov, Dmytro
    Півзахисник
  • 29
    Єгор Назарина
    Півзахисник
  • 20
    В'ячеслав Чурко
    Півзахисник
  • 77
    Олег Данченко
    Захисник
  • 32
    Максим Імереков
    Захисник
  • 44
    Batagov, Arsenii
    Півзахисник
  • 47
    Роман Вантух
    Форвард
  • 17
    Nahnoinyi, Denys
  • 12
    Георгій Бущан
    Воротар
  • 44
    Владислав Дубінчак
    Захисник
  • 34
    Олександр Сирота
    Захисник
  • 29
    Buyalskiy, Vitaliy
    Півзахисник
  • 25
    Ілля Забарний
    Захисник
  • 21
    Олександр Караваєв
    Форвард
  • 18
    Олександр Андрієвський
    Півзахисник
  • 17
    Vanat, Vladyslav Andriyovych
    Форвард
  • 8
    Володимир Шепелєв
    Півзахисник
  • 7
    Владислав Кабаєв
    Форвард
  • 94
    Kedziora, Tomasz
    Захисник
Запасні гравці
Тренери
  • Van Leeuwen, Patrick
  • Луческу, Мирча
Статистика матчу
Удари повз
3
6
Штрафні
7
Офсайди
1
2
Удари в отвір
2
2
Сейви
7
Фоли
5
Кутові
3
1
ЖК
1
Трансляція
42'
Жовта картка
Арбітр зафіксував відкладений фол. Ілля Забарний отримав жовту картку.
35'
Гоооол!!!
Подвоюють перевагу луганці! Чудову комбінацію ударом в один дотик завершив Дмитро Мишньов.
32'
Владислав Кабаєв продерся до штрафного лівим флангом і одразу завдав удару по воротах. Рикошет від захисника допоміг Дмитру Мацапурі забрати м'яч до рук.
31'
Жовта картка
Назарій Русин отримав попередження за фол проти гравця, що втікав у щвидку контратаку.
28'
Олександр Сирота виконав бездоганний пас за спини захисникам, але Олександр Караваєв не зміг ним скористатися.
25'
Небезпечний момент
Стовідсотковий момент втрачають кияни! Олександр Сирота з кількох метрів не влучає у ворота ударом головою.
22'
Жовта картка
Олександр Сирота грубо зірвав небезпечну контратаку суперника.
12'
Олександр Караваєв завдав дотепного удару п'ятою після подачі з кутового, але м'яч пройшов повз ворота.
9'
Дмитро Мацапура впорався з ударом Владислава Ваната у ближній кут.
7'
Гоооол!!!
Зоря відкриває рахунок! М'яч опиняється у воротах Георгія Бущана після удару Назарія Русина і рикошету від Томаша Кенджори.
4'
Офсайд
Олександр Караваєв забиває з передачі Віталія Буяльского, але гол зараховано не буде. Боковий арбітр здійняв прапорець.
1'
Олександр Андрієвський неточно пробив зльоту, хоча позиція, з якої було завдано удару, виглядала перспективно.
1'
Олександр Сирота помилився у простій ситуації, але луганці не змогли покарати суперника. Ілля Забарний підстрахував партнера, відібравши м'яч у Крістіана Фагундеса.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Стартовий склад Зорі: Мацапура – Вантух, Батагов, Імереков, Данченко – Назарина (к), Мишньов, Чурко – Русин, Нагнойний, Крістіан.
Інфо
Стартовий склад Динамо: Бущан – Дубінчак, Сирота, Забарний, Кенджора – Шепєлєв, Андрієвський, Буяльский (к) – Кабаєв, Ванат, Караваєв.
Лідер проти аутсайдера. UA-Football представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 3-го раунду УПЛ між Зорею та Динамо.
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Анонс матчу Зоря - Динамо 03.09.2022, Чемпионат Украины

Противостояние між командою Зоря (Луганск) та командою Динамо (Киев) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпионат Украины 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Dynamo n.a. Valeriy Lobanovskyi.

Дата проведення матчу: 03.09.2022
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Зоря (Луганск) та командою Динамо (Киев):

Прошедший матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Динамо та Зоря у попередньому футбольному матчі 12.12.2021 закінчилось с такими результатами: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Van Leeuwen, Patrick и Луческу, Мирча розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Зоря - Динамо можна подивитися 03.09.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпионат Украины. Текстову трансляцію матчу Зоря - Динамо, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Зоря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Предыдущий поединок команди Зоря був зіграний проти ФК Львів - 27.08.2022, у рамках чемпионата Чемпионат Украины 2022/2023 та закінчився перемогою команди Зоря.

Команда гостей

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Прошедший поединок команди Динамо був зіграний проти СК Дніпро-1 - 28.08.2022, у рамках чемпионата Чемпионат Украины 2022/2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.

Слідкуйте за результатами матчу Зоря - Динамо онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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