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Колос - Металіст онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 11 вересня 2022, 15:00 - Колос
Рейтинг матчу:
Колос
Ковалевка
До початку
00 : 00 : 00
Металіст
Харьков
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Колос
29%
Нічия
29%
Металіст
43%
Цікаві факти
  • Kolos Kovalivka have a winning streak of 5 matches.
  • Kolos Kovalivka haven't lost in their last 8 games.
  • Kolos Kovalivka have won 4 home matches in a row.
  • FC Metalist Kharkiv have a winning streak of 4 matches away from home.
  • When playing at home, Kolos Kovalivka have not conceded a goal so far this season.
  • Kolos Kovalivka have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • FC Metalist Kharkiv have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • Kolos Kovalivka wins 1st half in 23% of their matches, FC Metalist Kharkiv in 42% of their matches.
  • Kolos Kovalivka wins 23% of halftimes, FC Metalist Kharkiv wins 42%.
  • The winner of their last meeting was FC Metalist Kharkiv.
  • On their last meeting FC Metalist Kharkiv won by 1 goals.
  • When Kolos Kovalivka leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When FC Metalist Kharkiv leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When FC Metalist Kharkiv is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • Kolos Kovalivka's performance of the last 5 matches is better than FC Metalist Kharkiv's.
  • Kolos Kovalivka scores 1.11 goals when playing at home and FC Metalist Kharkiv scores 2.11 goals when playing away (on average).
  • Vadym Milko has more yellow cards (3) than any other player at Kolos Kovalivka. Yuriy Romanyuk has collected 2 for FC Metalist Kharkiv.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • In Premier League, Kolos Kovalivka has better performance than FC Metalist Kharkiv.
Особисті зустрічі
Колос
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Металіст
Кубок України 2021/2022
28.10.2021 - 19:30 Металіст 1 - 0 Завершено Колос
Останні матчі - Колос
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.09.2022 - 13:00 ФК Минай 1 - 1 Завершено Колос Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.08.2022 - 13:00 Колос 2 - 0 Завершено Рух В
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.08.2022 - 17:00 Колос 1 - 0 Завершено Кривбас В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
17.02.2022 - 16:00 Колос 2 - 1 Завершено ФКІ Левадія В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
06.02.2022 - 15:00 Колос 0 - 3 Завершено Аустрия П
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Останні матчі - Металіст
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.09.2022 - 15:00 ФК Олександрія 1 - 3 Завершено Металіст В
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.08.2022 - 13:00 Металіст 1 - 1 Завершено Інгулець Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
24.08.2022 - 15:00 Рух 1 - 2 Завершено Металіст В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
13.08.2022 - 21:35 Металіст 2 - 4 Завершено Депортіво П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
06.08.2022 - 11:00 Кривбас 1 - 1 Завершено Металіст Н
Показати більше
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Колос
29%
Нічия
29%
Металіст
43%
Трансляція
Металіст: Рибка, Каплієнко, Книш, Коркішко, Мізюк, Панасенко, Підлепенець, Прядун, Ралюченко, Романюк, Танковський.
Колос: Волинець, Болбат, Гончаренко, Золотов, Ільїн, Мілько, М'якушко, Новак, Оріховський, Попов, Чорноморець.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Інфо
Головним арбітром цього матчу стане Ярослав Козик із Мукачево. На бровках йому будуть допомагати лайнсмени Олексій Миронов і Володимир Шланчак.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу четвертого туру УПЛ, в якому Колос прийме Металіст.
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Останні матчі
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Анонс матчу Колос - Металіст 11.09.2022, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою Колос (Ковалевка) та командою Металіст (Харьков) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Колос.

Дата проведення матчу: 11.09.2022
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Колос (Ковалевка) та командою Металіст (Харьков):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Металіст, тоді як команда Колос залишилася з поразкою . Зіткнення Металіст та Колос у попередньому футбольному матчі 28.10.2021 закінчилось со следующими результатом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Колос - Металіст можна подивитися 11.09.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Колос - Металіст, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Сергей В. Кузнецов

Предыдущий матч команди Колос був зіграний проти ФК Минай - 05.09.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Металіст (Харьков)
Рік заснування Металлист (Харьков): 2020
Країна: Украина

Прошедший поединок команди Металіст був зіграний проти ФК Олександрія - 05.09.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Металіст.

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