Колос - Металіст онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Колос - Металіст 11.09.2022, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою Колос (Ковалевка) та командою Металіст (Харьков) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Колос.

Дата проведення матчу: 11.09.2022

Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Колос (Ковалевка) та командою Металіст (Харьков):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Металіст, тоді як команда Колос залишилася з поразкою . Зіткнення Металіст та Колос у попередньому футбольному матчі 28.10.2021 закінчилось со следующими результатом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Колос (Ковалевка)

Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012

Країна: Украина

Тренер: Сергей В. Кузнецов



Предыдущий матч команди Колос був зіграний проти ФК Минай - 05.09.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Металіст (Харьков)

Рік заснування Металлист (Харьков): 2020

Країна: Украина



Прошедший поединок команди Металіст був зіграний проти ФК Олександрія - 05.09.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Металіст.

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