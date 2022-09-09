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Рух - Зоря онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 09 вересня 2022, 17:00 - Skif Stadium
Головний суддя: Копиевски, Виктор
Рейтинг матчу:
Рух
Львов
0 - 0
Оновити
2'
Зоря
Луганск
Хід матчу
Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
Рух
28%
Нічия
36%
Зоря
36%
Цікаві факти
  • FC Rukh Lviv haven't won in their last 5 games.
  • FC Rukh Lviv wins 1st half in 25% of their matches, FC Zorya Lugansk in 34% of their matches.
  • FC Rukh Lviv wins 25% of halftimes, FC Zorya Lugansk wins 34%.
  • The winner of their last meeting was FC Zorya Lugansk.
  • On their last meeting FC Zorya Lugansk won by 2 goals.
  • When FC Rukh Lviv leads 1-0 at home, they win in 50% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk leads 0-1 away, they win in 83% of their matches.
  • When FC Rukh Lviv is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • In Premier League, FC Zorya Lugansk has better performance than FC Rukh Lviv.
  • FC Zorya Lugansk's performance of the last 5 matches is better than FC Rukh Lviv's.
  • FC Zorya Lugansk have lost just 0 of their last 4 games against FC Rukh Lviv (in all competitions).
  • In the last 4 meetings FC Rukh Lviv won 0, FC Zorya Lugansk won 3, 1 draws.
  • FC Zorya Lugansk have lost just 0 of their last 3 Premier League games against FC Rukh Lviv.
  • FC Rukh Lviv have won just 0 of their last 3 Premier League games against FC Zorya Lugansk.
  • FC Rukh Lviv scores 0.25 goals in a match against FC Zorya Lugansk and FC Zorya Lugansk scores 2.25 goals against FC Rukh Lviv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Rukh Lviv and FC Zorya Lugansk is 2.5.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Rukh Lviv and FC Zorya Lugansk is 0.5.
  • FC Rukh Lviv scores 0.67 goals when playing at home and FC Zorya Lugansk scores 1.64 goals when playing away (on average).
  • FC Rukh Lviv have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • FC Rukh Lviv have lost 3 matches in a row.
  • FC Rukh Lviv has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • FC Zorya Lugansk have a winning streak of 3 matches in Premier League.
  • FC Zorya Lugansk have a winning streak of 3 matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Рух
0
Перемог
4
Ігор
3
Перемог
Зоря
Кубок України 2021/2022
28.10.2021 - 17:00 Рух 0 - 2 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2021/2022
11.09.2021 - 14:00 Рух 1 - 1 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2020/2021
03.04.2021 - 17:00 Рух 0 - 2 Завершено Зоря
Прем'єр-ліга 2021
25.10.2020 - 19:30 Зоря 4 - 0 Завершено Рух
Останні матчі - Рух
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.09.2022 - 17:00 Рух 0 - 1 Завершено Шахтар П
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.08.2022 - 13:00 Колос 2 - 0 Завершено Рух П
Прем'єр-ліга 2022/2023
24.08.2022 - 15:00 Рух 1 - 2 Завершено Металіст П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
13.08.2022 - 18:00 Рух 2 - 0 Завершено Верес В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
06.08.2022 - 18:00 Рух 3 - 1 Завершено Чорноморець В
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Останні матчі - Зоря
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.09.2022 - 13:00 Зоря 3 - 2 Завершено Динамо В
Прем'єр-ліга 2022/2023
27.08.2022 - 13:00 ФК Львів 2 - 3 Завершено Зоря В
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.08.2022 - 15:00 Зоря 3 - 1 Завершено Ворскла В
Ліга конференцій 2022/2023
11.08.2022 - 20:30 Університатя Крайова 3 - 0 Завершено Зоря П
Ліга конференцій 2022/2023
04.08.2022 - 20:30 Зоря 1 - 0 Завершено Університатя Крайова В
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Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
Рух
28%
Нічия
36%
Зоря
36%
Склади команд
Стартовий склад
  • 5
    Валерій Федорчук
    Півзахисник
  • 11
    Solomon-Otabor, Viv
  • 7
    Юрій Климчук
    Півзахисник
  • 63
    Марко Сапуга
    Півзахисник
  • 22
    Karabin, Yaroslav
    Форвард
  • 96
    Slyusar, Denys Valentynovych
    Форвард
  • 93
    Roman Vasyliovych, Vitaliy
    Захисник
  • 30
    Brener De Paula, Talles
    Форвард
  • 73
    Lyakh, Rostislav
    Форвард
  • 29
    Didyk, Roman
    Півзахисник
  • 79
    Юрій Паньків
    Воротар
  • 53
    Mazapura, Dmitry
    Воротар
  • 68
    Cristian
    Форвард
  • 10
    Buletsa, Sergiy
    Півзахисник
  • 31
    Rusyn, Nazary
    Форвард
  • 29
    Єгор Назарина
    Півзахисник
  • 20
    В'ячеслав Чурко
    Півзахисник
  • 77
    Олег Данченко
    Захисник
  • 32
    Максим Імереков
    Захисник
  • 44
    Batagov, Arsenii
    Півзахисник
  • 38
    M. Smiyan
  • 17
    Nahnoinyi, Denys Oleksandrovych
    Захисник
Запасні гравці
Тренери
  • Kuchuk, Leonid
  • Van Leeuwen, Patrick
Трансляція
Інфо
Рух програв у всіх трьох матчах на початку сезону, тому йде останнім без очок, а Зоря тричі перемогла, тому очолює турнірну таблицю.
Запасні: Жилкін, Сапутін, Алібеков, Кисіль, Алефіренко, Бражко, Луньов, Хлань, Мишньов, Михайленко, Бутко.
Зоря: Мацапура — Данченко, Імереков, Батагов, Сміян — Нагнойний, Назарина, Булеца — Крістіан, Русин, Чурко.
Запасні: Герета, Мисик, Довгий, Б. Бойчук, Руніч, Холод, Притула, Підгурський, Кітела.
Рух: Паньків — Роман, Дідик, Слюсар, Лях — Федорчук, Сапуга — Соломон-Отабор, Таллес, Климчук — Карабін.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Віктор Копієвський (Кропивницький, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 4-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Україна (Львів, Україна) зіграють львівський Рух та луганська Зоря.
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Останні матчі
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Анонс матчу Рух - Зоря 09.09.2022, Прем'єр-ліга

Матч між командою Рух (Львов) та командою Зоря (Луганск) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Skif Stadium.

Дата проведення матчу: 09.09.2022
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Рух (Львов) та командою Зоря (Луганск):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Зоря, тоді як команда Рух залишилася з поразкою . Зіткнення Рух та Зоря у попередньому футбольному матчі 28.10.2021 закінчилось со следующими результатом: 0:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Рух - Зоря можна подивитися 09.09.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Рух - Зоря, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Рух (Львов)
Рік заснування Рух (Львов): 2003
Країна: Украина
Тренер: Леонид Кучук

Предыдущий матч команди Рух був зіграний проти Шахтар - 02.09.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Заря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Прошедший матч команди Зоря був зіграний проти Динамо - 03.09.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Зоря.

Слідкуйте за результатами матчу Рух - Зоря онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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