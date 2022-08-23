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Шахтар - Металіст 1925 онлайн трансляція матчу

Чемпионат Украины - 23 серпня 2022, 13:00 - Олимпийский
Головний суддя: Shandor, Oleksandr
Рейтинг матчу:
Шахтар
Донецк
0 - 0
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перерыв
Металіст 1925
Харьков
Хід матчу
Хто переможе?
46 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
41%
Нічия
26%
Металіст 1925
33%
Цікаві факти
  • FC Metalist 1925 Kharkiv have lost 7 matches in a row.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv have lost 4 away matches in a row.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 1st half in 33% of their matches, FC Metalist 1925 Kharkiv in 13% of their matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 33% of halftimes, FC Metalist 1925 Kharkiv wins 13%.
  • The winner of their last meeting was FC Shakhtar Donetsk.
  • On their last meeting FC Shakhtar Donetsk won by 2 goals.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When FC Metalist 1925 Kharkiv leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When FC Metalist 1925 Kharkiv is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • In Premier League, FC Shakhtar Donetsk has better performance than FC Metalist 1925 Kharkiv.
  • FC Shakhtar Donetsk's performance of the last 5 matches is better than FC Metalist 1925 Kharkiv's.
  • Both teams lost their last match.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 2.64 goals when playing at home and FC Metalist 1925 Kharkiv scores 0.75 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Шахтар
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Металіст 1925
Чемпионат Украины 2021/2022
13.08.2021 - 19:30 Шахтар 2 - 0 Завершено Металіст 1925
Останні матчі - Шахтар
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
15.08.2022 - 19:00 Шахтар 1 - 3 Завершено Аль-Фатех П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
15.08.2022 - 12:00 Шахтар 5 - 0 Завершено Аль-Фатех В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
10.08.2022 - 20:00 Шахтар 3 - 0 Завершено Домжале В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
10.08.2022 - 12:00 Шахтар 1 - 0 Завершено Аль-Адала В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
07.08.2022 - 21:45 Рома 5 - 0 Завершено Шахтар П
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Останні матчі - Металіст 1925
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
15.08.2022 - 11:00 Металіст 1925 2 - 0 Завершено Металург В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
10.08.2022 - 14:00 Металіст 1925 2 - 1 Завершено ФК Олександрія В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
07.08.2022 - 17:00 Металіст 1925 4 - 2 Завершено Діназ В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
02.08.2022 - 17:00 Металіст 1925 10 - 0 Завершено Рубікон В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
30.07.2022 - 16:00 Металіст 1925 0 - 0 Завершено Чорноморець Н
Показати більше
Хто переможе?
46 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
41%
Нічия
26%
Металіст 1925
33%
Склади команд
Стартовий склад
  • 81
    Trubin, Anatolii
  • 23
    Taylor, Lucas
    Півзахисник
  • 22
    Микола Матвієнко
    Захисник
  • 17
    Djurasek, Neven
    Півзахисник
  • 15
    Богдан Михайличенко
    Півзахисник
  • 20
    Sikan, Danylo
  • 14
    Mudryk, Mykhailo
    Півзахисник
  • 10
    Sudakov, Georgiy
    Півзахисник
  • 6
    Тарас Степаненко
    Півзахисник
  • 4
    Сергій Кривцов
    Захисник
  • 34
    Іван Петряк
    Півзахисник
  • 23
    Shershen, Mykhaylo
    Захисник
  • 17
    Сергій Полянчук
    Форвард
  • 30
    Bezugly, Mykyta
    Захисник
  • 37
    Олег Мозіль
    Воротар
  • 19
    Zubkov, Illya
    Форвард
  • 11
    Андрій Ременюк
    Півзахисник
  • 27
    Дмитро Кравченко
    Півзахисник
  • 10
    Rusyn, Rostyslav
    Півзахисник
  • 8
    Martinyuk, Yaroslav
    Півзахисник
  • 5
    Rudavskyi, Mykhailo
    Захисник
  • 28
    Артем Габелок
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Йовичевич, Игор
  • Кривенцов, Валерий
Статистика матчу
9
Штрафні
6
6
Фоли
8
6
Кутові
3
9
Удари в отвір
4
4
Сейви
9
4
Удари повз
Блоковано ударів
1
Офсайди
1
Трансляція
Шахтар у першому таймі мав явну перевагу, завдав більше десятка удару по воротах, але такого моменту, що прямо від ножа - не створив. А ось харків'яни мало не єдиний свій момент мали реалізовувати - просто незрозуміло, як Трубін потягнув удар Русина впритул... Так і грають, але на табло поки що 0:0
45'
Свисток
І все, свисток на перерву, 0:0 поки що у нас
44'
Кутовий
Черговий кутовий для Шахтаря – і знову подача не дуже
41'
Небезпечний момент
Ой! Після навісу Мудрика зі штрафного Кривцов дуже небезпечно пробив головою – майже… Поруч із штангою.
37'
І знову Мудрік б'є – і знову Мозіль. 12-й удар від Шахтаря у матчі
34'
Інфо
Майже 60:40 володіння на користь Шахтаря. Черговий кутовий подали гірники, але знову харків'яни відбилися.
31'
Небезпечний момент
Небезпечний штрафний для гірників – метрів 20 до воріт. Мудрик пробив над дев'яткою, але, здається, Мозіль контролював політ
29'
Небезпечний момент
Ой! Судаков вивалився фактично віч-на-віч, намагався перекинути Мозіля, але кіпер харків'ян знову на висоті!
26'
Небезпечний момент
А от Русин у харків'ян дуже непогано пробив! У кут! Трубін тягне не без проблем! Гарний удар!
25'
Після комбінації Мудрик пробивав, але Мозіль знову на місці – забирає намертво
23'
Михайличенко ще раз спробував здалеку – теж мимо
20'
Ах, Мудрик у контрі - але не дуже зручно віддав на Сікана... А могло бити перспективно
18'
Габелок здалеку стрільнув - мимо воріт
17'
Відповідь Шахтаря! Мудрик з дальньої дав, Мозіль відбиває перед собою, але Петряк головою на добиванні знову дав у воротаря!
14'
Небезпечний момент
Ой ой! Після навісу з флангу Русин головою розстрілював Трубіна, але кіпер Шахтаря встиг скластися! Який момент у харків'ян!
12'
Джурасек сфолив у центрі поля
11'
Судаков ось стрільнув метрів із 25-ти. Мозіль, хоч і не з першого разу, але забирає м'яч
10'
Шахтар контролює в центрі і намагається пробитися через фланги - поки що без особливих успіхів
6'
Кутовий
Ще один кутовий для гірників - навіс... захисники виносять
5'
Кутовий
Кутовий для Шахтаря, але Мудрик навісив у мертву зону
4'
Поки що все відносно спокійно. Більше у центрі поля гра
2'
Перша атака Шахтаря. Навіс із флангу Мозіль виносить кулаками
1'
Свисток
Стартовий свисток! Матч розпочався, чемпіонат розпочався! Поїхали!
Капітани команд піднімають прапор, звучить гімн України
Зі зверненням на табло з Днем прапора України вітає президент Володимир Зеленський
Виходять команди на полі. З національними прапорами на плечах
Інфо
Стартовий склад Металіста 1925: Мозіль, Шершень, Безуглий, Курило, Рудавський, Мартинюк, Русин, Габі, Кравченко, Ременюк, Зубков Запасні: Сидоренко, Потімков, Ткачук, Коваленко, Бичек, Дмитренко, Вендел, Дудік, Пономар
Інфо
Стартовий склад Шахтаря: Трубін, Кривцов, Степаненко, Судаков, Мудрик, Сікан, Михайличенко, Джурасек, Матвієнко, Тейлор, Петряк Запасні: Шевченко, Пятов, Бондар, Тотовицький, Кулаков, Топалов, Бондаренко, Конопля, Очеретько, Фаріна, Козік, Корнієкно
Інфо
Судити гру буде Олександр Шандор
Інфо
Розпочнеться матч о 13:00 та пройде у Києві на Олімпійському!
І матч-відкриття сезону Шахтар - Металіст 1925. Саме цей поєдинок UA-Футбол як текстовий онлайн і пропонує вашій увазі!
Так, йдк війна, але новий сезон починається і сьогодні стартує перший тур!
Доброго дня усім! Справді доброго, бо УПЛ повертається!
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Анонс матчу Шахтар - Металіст 1925 23.08.2022, Чемпионат Украины

Поединок між командою Шахтар (Донецк) та командою Металіст 1925 (Харьков) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Украины 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 23.08.2022
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Шахтар (Донецк) та командою Металіст 1925 (Харьков):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Шахтар, тоді як команда Металіст 1925 залишилася з поразкою . Зіткнення Шахтар та Металіст 1925 у попередньому футбольному матчі 13.08.2021 закінчилось со счетом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Йовичевич, Игор и Кривенцов, Валерий розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Шахтар - Металіст 1925 можна подивитися 23.08.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпионат Украины. Текстову трансляцію матчу Шахтар - Металіст 1925, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роберто Де Дзерби

Прошедший поединок команди Шахтар був зіграний проти Аль-Фатех - 15.08.2022, у рамках турнира Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023 та закінчився перемогою команди Аль-Фатех.

Команда гостей

Назва: Металіст 1925 (Харьков)
Рік заснування Металлист 1925 (Харьков): 2016
Країна: Украина
Тренер: Валерий Кривенцов

Предыдущий матч команди Металіст 1925 був зіграний проти Металург - 15.08.2022, у рамках турнира Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023 та закінчився перемогою команди Металіст 1925.

Слідкуйте за результатами матчу Шахтар - Металіст 1925 онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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