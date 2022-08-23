Шахтар - Металіст 1925 онлайн трансляція матчу

Шахтар у першому таймі мав явну перевагу, завдав більше десятка удару по воротах, але такого моменту, що прямо від ножа - не створив. А ось харків'яни мало не єдиний свій момент мали реалізовувати - просто незрозуміло, як Трубін потягнув удар Русина впритул... Так і грають, але на табло поки що 0:0