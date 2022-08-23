Чорноморець - Верес онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Чорноморець - Верес 23.08.2022, Чемпионат Украины

Поединок між командою Чорноморець (Одесса) та командою Верес (Ровно) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпионат Украины 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Bannikov Stadium.

Дата проведення матчу: 23.08.2022

Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Чорноморець (Одесса) та командою Верес (Ровно):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Верес, тоді як команда Чорноморець залишилася з поразкою . Зіткнення Чорноморець та Верес у попередньому футбольному матчі 23.08.2022 закінчилось с такими результатами: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Романс Григорчукс и Вирт, Юрий розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Чорноморець (Одесса)

Рік заснування Чорноморець (Одесса): 1936

Країна: Украина

Тренер: Юрий Мороз



Предыдущий поединок команди Чорноморець був зіграний проти Верес - 23.08.2022, у рамках турнира Чемпионат Украины 2022/2023 та закінчився перемогою команди Верес.

Команда гостей

Назва: Верес (Ровно)

Рік заснування Верес (Ровно): 2015

Країна: Украина

Тренер: Юрий Вирт



Прошедший матч команди Верес був зіграний проти Чорноморець - 23.08.2022, у рамках чемпионата Чемпионат Украины 2022/2023 та закінчився перемогою команди Верес.

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