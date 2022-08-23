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Чорноморець - Верес онлайн трансляція матчу

Чемпионат Украины - 23 серпня 2022, 15:00 - Bannikov Stadium
Головний суддя: Balakin, Mikola
Рейтинг матчу:
Чорноморець
Одесса
0 - 1
Матч завершено
Верес
Ровно
Хід матчу
22' Dmytro Kliots 33' Сергій Шестаков Вийшов: Роман Гагун 43' Vovchenko, Semen
46' Salyuk, Volodymyr 50' Fili, Realdo Вийшов: Plaksa, Rodion 62' Shtogrin, Andriy 66' Геннадій Пасіч 71' Олександр Лебеденко 71' Gayduchyk, Mykola Вийшов: Михайло Сергійчук 83' Віталій Єрмаков 83' Олександр Гладкий 85' Геннадій Пасіч Вийшов: Sharay, Vladislav 86' Dakhnovskyi, Vitaliy Вийшов: Ghecev, Mihail
Хто переможе?
47 Користувачів зробило свій вибір
Чорноморець
34%
Нічия
28%
Верес
38%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings, FC Chernomorets Odessa have won 1 times, there have been 1 draws while Veres Rivne have won 4 times. The goal difference is 11-4 in favour of Veres Rivne.
  • Veres Rivne have lost 4 matches in a row.
  • Veres Rivne haven't won in their last 7 games.
  • Veres Rivne have lost 3 away matches in a row.
  • FC Chernomorets Odessa have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • FC Chernomorets Odessa have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Veres Rivne have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • FC Chernomorets Odessa wins 1st half in 27% of their matches, Veres Rivne in 21% of their matches.
  • FC Chernomorets Odessa wins 27% of halftimes, Veres Rivne wins 21%.
  • The winner of their last meeting was FC Chernomorets Odessa.
  • On their last meeting FC Chernomorets Odessa won by 2 goals.
  • When FC Chernomorets Odessa leads 1-0 at home, they win in 40% of their matches.
  • When Veres Rivne leads 0-1 away, they win in 60% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Veres Rivne is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Chernomorets Odessa has better performance than Veres Rivne.
  • FC Chernomorets Odessa's performance of the last 5 matches is better than Veres Rivne's.
  • In the last 5 meetings FC Chernomorets Odessa won 2, Veres Rivne won 3, 0 draws.
  • Veres Rivne have lost just 0 of their last 3 Premier League games against FC Chernomorets Odessa.
  • FC Chernomorets Odessa have won just 0 of their last 3 Premier League games against Veres Rivne.
  • FC Chernomorets Odessa scores 0.8 goals in a match against Veres Rivne and Veres Rivne scores 2 goals against FC Chernomorets Odessa (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Chernomorets Odessa and Veres Rivne is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Chernomorets Odessa and Veres Rivne is 1.2.
  • FC Chernomorets Odessa scores 1.22 goals when playing at home and Veres Rivne scores 0.82 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Чорноморець
2
Перемог
7
Ігор
5
Перемог
Верес
Чемпионат Украины 2022/2023
23.08.2022 - 15:00 Чорноморець 0 - 1 Завершено Верес
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
12.02.2022 - 19:00 Верес 2 - 3 Завершено Чорноморець
Чемпионат Украины 2021/2022
18.10.2021 - 19:30 Чорноморець 0 - 1 Завершено Верес
Перша ліга України 2020/2021
31.03.2021 - 14:00 Верес 4 - 0 Завершено Чорноморець
Останні матчі - Чорноморець
Чемпионат Украины 2022/2023
23.08.2022 - 15:00 Чорноморець 0 - 1 Завершено Верес П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
06.08.2022 - 18:00 Рух 3 - 1 Завершено Чорноморець П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
30.07.2022 - 16:00 Металіст 1925 0 - 0 Завершено Чорноморець Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
17.02.2022 - 15:30 Чорноморець 3 - 1 Завершено Дордой В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
12.02.2022 - 19:00 Верес 2 - 3 Завершено Чорноморець В
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Останні матчі - Верес
Чемпионат Украины 2022/2023
23.08.2022 - 15:00 Чорноморець 0 - 1 Завершено Верес В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
13.08.2022 - 18:00 Рух 2 - 0 Завершено Верес П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
09.08.2022 - 16:00 Верес 0 - 1 Завершено ЛНЗ П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
29.07.2022 - 12:00 ФК Минай 3 - 1 Завершено Верес П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
24.07.2022 - 19:00 Верес 0 - 1 Завершено Дебрецен П
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Головні події
86'
Dakhnovskyi, Vitaliy
Вийшов: Ghecev, Mihail
85'
Геннадій Пасіч
Вийшов: Sharay, Vladislav
Віталій Єрмаков
83'
Олександр Гладкий
83'
71'
Олександр Лебеденко
71'
Gayduchyk, Mykola
Вийшов: Михайло Сергійчук
66'
Геннадій Пасіч
Shtogrin, Andriy
62'
Fili, Realdo
Вийшов: Plaksa, Rodion
50'
Salyuk, Volodymyr
46'
43'
Vovchenko, Semen
33'
Сергій Шестаков
Вийшов: Роман Гагун
22'
Dmytro Kliots ГООЛ!
Хто переможе?
47 Користувачів зробило свій вибір
Чорноморець
34%
Нічия
28%
Верес
38%
Склади команд
Стартовий склад
  • 45
    Bragaru, Maksym
    Форвард
  • 79
    Salyuk, Volodymyr
    Захисник
    46
  • 11
    Shtogrin, Andriy
    Форвард
    62
  • 33
    Євген Селін
    Захисник
  • 89
    Сергій Політило
    Півзахисник
  • 12
    Дмитро Непогодов
    Воротар
  • 14
    Сергій С.Кравченко
    Півзахисник
  • 6
    James, Manjrekar
  • 20
    Олександр Гладкий
    Форвард
    83
  • 28
    Fili, Realdo
    Форвард
    50
  • 3
    Віталій Єрмаков
    Захисник
    83
  • 47
    Богдан Когут
    Воротар
  • 17
    Геннадій Пасіч
    Півзахисник
    85 66
  • 15
    Олександр Лебеденко
    Півзахисник
    71
  • 11
    Dakhnovskyi, Vitaliy
    Півзахисник
    86
  • 10
    Dmytro Kliots
    Півзахисник
    22
  • 29
    Kucherov, Valery
    Півзахисник
  • 42
    Євген Пасіч
    Півзахисник
  • 3
    Vovchenko, Semen
    Півзахисник
    43
  • 33
    Роман Мірошник
    Захисник
  • 71
    Сергій Шестаков
    Півзахисник
    33
  • 89
    Gayduchyk, Mykola
    Півзахисник
    71
Запасні гравці
Тренери
  • Романс Григорчукс
  • Вирт, Юрий
Статистика матчу
12
Штрафні
12
12
Фоли
8
2
Удари повз
4
Удари в отвір
2
1
Кутові
2
ЖК
2
Офсайди
4
1
Сейви
Трансляція
Підопічні Юрія Вірта продемонстрували чудову гру й заслужено перемогли одеський Чорноморець, який до матчу вважали фаворитом.
90+5'
Свисток
Матч завершено.
90+4'
Жовта картка
Богдан Когут довго не вводив м'яч у гру.
90+2'
Жовта картка
Богдан Мірошник отримав попередження.
90'
Інфо
Компенсовано 4 хвилини.
86'
Заміна
Геннадій Пасіч і Віталій Дахновський завершили виступи на сьогодні. Владислав Шарай і Михаїл Гечев отримають ігровий час.
83'
Заміна
Іван Бобко та Максим Войтіховський вийшли на футбольне поле. Віталій Єрмаков і Сергій Кравченко пішли відпочивати.
71'
Заміна
Станіслав Шарай і Михайло Сергійчук замінили Олександра Лебеденка та Миколу Гайдучика.
66'
Жовта картка
Геннадій Пасіч отримав необов'язкову жовту картку за розмови з арбітром.
62'
Заміна
Андрій Штогрін поступився місцем на полі Дмитру Юсову.
56'
Спроба дального удару від Віталія Дахновського виявилася невдалою.
53'
Сергій Кравченко ідеально навісив зі штрафного, але удару Олександра Гладкого головою забракло влучності.
50'
Заміна
Родіон Плакса вийшов на поле замість Реальдо Філі.
49'
Небезпечний момент
Віталій Дахновський вискочив на побачення з голкіпером, але не зміг правильно розпорядитися м'ячем. Момент втрачено.
48'
Незабитий пенальті
Віталій Дахновський хибить з одинадцятиметрової позначки.
47'
Небезпечний момент
Арбітр призначає пенальті у ворота Чорноморця! Манджрекар Джеймс сфолив проти Віталія Дахновського у своєму штрафному.
46'
Заміна
У перерві Владислав Наумець замінив Володимира Салюка.
46'
Свисток
Другий тайм розпочався.
Хоча обидві команди довго запрягали, перший тайм вийшов достатньо видовищним. Сподіваємось, друга половина гри нас не розчарує.
45+3'
Свисток
Перерва.
45+1'
Офсайд
Геннадій Пасіч забиває після красивої комбінації Вереса, однак гол зараховано не буде через положення поза грою.
45'
Інфо
Додано 2 хвилини.
43'
Жовта картка
Семен Вовченко попереджений за зрив контратаки суперника.
42'
Небезпечний момент
Геннадій Пасіч небезпечно прострілював у штрафний, але ніхто з партнерів не відгукнувся на передачу вінгера Вереса.
41'
Офсайд
Верес розвивав перспективну атаку, але Геннадій Пасіч не встежив за своєю позицією.
33'
Заміна
Сергій Шестаков отримав пошкодження в ігровому епізоді й не зможе продовжити гру. Замість нього на поле вийшов Роман Гагун.
28'
Небезпечний момент
Чудовий сейв виконав Дмитро Нєпогодов! Сергій Шестаков розстрілював ворота з близької відстані, але голкіпер завадив йому відзначитись.
22'
Гоооол!!!
Верес відкриває рахунок! Дмитро Кльоц виконав бездоганний дальній удар. У Дмитра Нєпогодова не було шансів зреагувати.
19'
Небезпечний момент
Максим Брагару мав забивати! Нападник Чорноморця відірвався від захисників і вийшов на ударну позицію, але не влучив у дальній кут.
18'
Дмитро Нєпогодов грає на виході та нівелює загрозу власним воротам, що надходила від Геннадія Пасіча.
10'
Геннадій Пасіч завдав першого удару в сьогоднішньому матчі, однак спробу нападника Вереса складно назвати небезпечною.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Стартовий склад Чорноморця: Нєпогодов – Єрмаков, Селін, Джеймс, Салюк – Політило, Кравченко (к), Філі – Брагару, Гладкий, Штогрін.
Інфо
Стартовий склад Вереса: Когут (к) – Шестаков Сергій, Мірошник, Вовченко, Пасіч Євген – Кучеров, Кльоц, Дахновський – Лебеденко, Пасіч Геннадій, Гайдучик.
Чемпіонат України повертається! До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 1-го туру УПЛ Чорноморець Одеса – Верес Рівне.
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Коментарі(1)
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alex.belogubko (одесса)
23.08.2022 о 17:03
ЧО как начили так и закончите --ГРИ не ставь Штогрина-Кравченко -Бобко---привет от Бугая -Авагимяна --не игра а стадо баранов --ставь молодёжь зачем эти пенсионеры стоят на поле
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Анонс матчу Чорноморець - Верес 23.08.2022, Чемпионат Украины

Поединок між командою Чорноморець (Одесса) та командою Верес (Ровно) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпионат Украины 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Bannikov Stadium.

Дата проведення матчу: 23.08.2022
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Чорноморець (Одесса) та командою Верес (Ровно):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Верес, тоді як команда Чорноморець залишилася з поразкою . Зіткнення Чорноморець та Верес у попередньому футбольному матчі 23.08.2022 закінчилось с такими результатами: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Романс Григорчукс и Вирт, Юрий розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Чорноморець - Верес можна подивитися 23.08.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпионат Украины. Текстову трансляцію матчу Чорноморець - Верес, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Чорноморець (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Юрий Мороз

Предыдущий поединок команди Чорноморець був зіграний проти Верес - 23.08.2022, у рамках турнира Чемпионат Украины 2022/2023 та закінчився перемогою команди Верес.

Команда гостей

Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вирт

Прошедший матч команди Верес був зіграний проти Чорноморець - 23.08.2022, у рамках чемпионата Чемпионат Украины 2022/2023 та закінчився перемогою команди Верес.

Слідкуйте за результатами матчу Чорноморець - Верес онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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