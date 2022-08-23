  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Колос - Кривбас Дивитися онлайн
У тренді

Колос - Кривбас онлайн трансляція матчу

Чемпионат Украины - 23 серпня 2022, 17:00 - Колос
Головний суддя: Иванов, Юрий
Рейтинг матчу:
Колос
Ковалевка
0 - 0
Оновити
5'
Кривбас
Кривой Рог
Хід матчу
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Колос
30%
Нічия
27%
Кривбас
42%
Цікаві факти
  • Kolos Kovalivka have a winning streak of 3 matches.
  • Kolos Kovalivka haven't lost in their last 5 games.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih haven't lost in their last 10 games.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have a winning streak of 4 matches away from home.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have lost none of their last 7 away matches.
  • Kolos Kovalivka have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Kolos Kovalivka wins 1st half in 13% of their matches, FC Kryvbas Kriviy Rih in 33% of their matches.
  • Kolos Kovalivka wins 13% of halftimes, FC Kryvbas Kriviy Rih wins 33%.
  • When Kolos Kovalivka leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When Kolos Kovalivka is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • Kolos Kovalivka's performance of the last 5 matches is better than FC Kryvbas Kriviy Rih's.
  • Kolos Kovalivka scores 1 goals when playing at home and FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1.62 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Останні матчі - Колос
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
17.02.2022 - 16:00 Колос 2 - 1 Завершено ФКІ Левадія В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
06.02.2022 - 15:00 Колос 0 - 3 Завершено Аустрия П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
05.02.2022 - 15:30 Колос 1 - 0 Завершено Рудар В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
01.02.2022 - 16:15 Колос 0 - 1 Завершено Раднік П
Чемпионат Украины 2021/2022
12.12.2021 - 19:30 Колос 2 - 1 Завершено ФК Минай В
Показати більше
Останні матчі - Кривбас
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
06.08.2022 - 11:00 Кривбас 1 - 1 Завершено Металіст Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
21.02.2022 - 17:00 Кривбас 1 - 1 Завершено Акжайик Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
20.02.2022 - 17:00 Кривбас 0 - 2 Завершено Десна П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
16.02.2022 - 16:05 Інгулець 1 - 0 Завершено Кривбас П
Перша ліга України 2021/2022
28.11.2021 - 15:30 Кривбас 1 - 1 Завершено Агробізнес Н
Показати більше
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Колос
30%
Нічия
27%
Кривбас
42%
Склади команд
Стартовий склад
  • 25
    Євген Волинець
    Воротар
  • 69
    Олег Ільїн
    Півзахисник
  • 50
    Сергій Болбат
    Півзахисник
  • 47
    Myakushko, Sergiy
    Півзахисник
  • 10
    Павло Оріховський
    Півзахисник
  • 14
    Milko, Vadym
    Півзахисник
  • 35
    Zolotov, Nikolay Alexandrovich
    Захисник
  • 21
    Євген Новак
    Захисник
  • 3
    Роман Гончаренко
    Захисник
  • 15
    Олександр Чорноморець
    Захисник
  • 23
    Popov, Kiril
    Форвард
  • 23
    Богдан Сарнавський
    Воротар
  • 18
    Ustymenko, Denys
    Форвард
  • 50
    Семенов Дмитро
    Захисник
  • 7
    Андрій Понєдєльнік
    Форвард
  • 10
    Дмитро Хомченовський
    Півзахисник
  • 19
    Voloshyn, Nazar
    Форвард
  • 44
    Євген Банада
    Півзахисник
  • 11
    Tatarkov, Mykyta
  • 13
    Іван Зотько
    Захисник
  • 15
    Віталій Вернидуб
    Захисник
  • 24
    Yakimets, Volodymyr
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Vyshnyak, Yaroslav
  • Вернидуб, Юрий
Трансляція
3'
Закидання правим флангом на Попова (Колос), але не встиг він за передачею.
Свисток
Матч розпочався!
Хвилина мовчання перед матчем на честь загиблих українців у війні росії проти України...
Інфо
Для оновленого Кривбасу це буде дебют в УПЛ. Востаннє команда з Кривого Рогу грала у найвищому дивізіоні ще дев'ять сезонів тому.
Запасні криворіжців: Кліщук, Хома, Рябов, Попчук, Шевченко, Дебелко, Кораблін, Хобленко.
Стартовий склад Кривбасу: Сарнавський, Вернидуб, Зотько, Татарков, Якімець, Банада, Волошин, Хомченовський, Понєдєльнік, Семенов, Устименко.
Запасні ковалівців: Фесюн, Зозуля, Ставичний, Кузик, Задоя, Соловйов, Смирний, Ісаєнко, Лисенко.
Стартовий склад Колоса: Волинець, Золотов, Новак, Гончаренко, Чорноморець, Мілько, Оріховський, Болбат, Ільїн, Мякушко, Попов.
Інфо
Стали відомі склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову пряму трансляцію матчу першого туру УПЛ, в якому ковалівський Колос зіграє з криворізьким Кривбасом.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 15:00 - Сьогодні Чорноморець Чорноморець 0 Верес Верес 1 Завершено 15:00 - Сьогодні Зоря Зоря 3 Ворскла Ворскла 1 Завершено 13:00 - Сьогодні Шахтар Шахтар 0 Металіст 1925 Металіст 1925 0 Завершено 23:00 - Вчора Жирона Жирона 3 Хетафе Хетафе 1 Завершено 22:15 - Вчора Жил Вісенте Жил Вісенте 0 Famalicao Famalicao 0

Кращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Грати
2 4500 грн Грати
3 1500 грн Грати
4 4300 грн Грати
5 300 грн Грати
Усі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу Колос - Кривбас 23.08.2022, Чемпионат Украины

Матч між командою Колос (Ковалевка) та командою Кривбас (Кривой Рог) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпионат Украины 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Колос.

Дата проведення матчу: 23.08.2022
Час початку матчу: 17:00

Для здобуття перемоги тренери команд Vyshnyak, Yaroslav и Вернидуб, Юрий розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Колос - Кривбас можна подивитися 23.08.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпионат Украины. Текстову трансляцію матчу Колос - Кривбас, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Колос (Ковалевка)
Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012
Країна: Украина
Тренер: Сергей В. Кузнецов

Прошедший поединок команди Колос був зіграний проти ФКІ Левадія - 17.02.2022, у рамках чемпионата Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022 та закінчився перемогою команди Колос.

Команда гостей

Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Александр Бабич

Прошедший поединок команди Кривбас був зіграний проти Металіст - 06.08.2022, у рамках чемпионата Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Колос - Кривбас онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Чемпионат Украины та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

Продовжуючи перегляд www.ua-football.com, ви підтверджуєте, що погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Згоден