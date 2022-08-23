Колос - Кривбас онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Колос - Кривбас 23.08.2022, Чемпионат Украины

Матч між командою Колос (Ковалевка) та командою Кривбас (Кривой Рог) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпионат Украины 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Колос.

Дата проведення матчу: 23.08.2022

Час початку матчу: 17:00

Для здобуття перемоги тренери команд Vyshnyak, Yaroslav и Вернидуб, Юрий розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Колос (Ковалевка)

Рік заснування Колос (Ковалевка): 2012

Країна: Украина

Тренер: Сергей В. Кузнецов



Прошедший поединок команди Колос був зіграний проти ФКІ Левадія - 17.02.2022, у рамках чемпионата Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022 та закінчився перемогою команди Колос.

Команда гостей

Назва: Кривбас (Кривой Рог)

Рік заснування Кривбасс (Кривой Рог): 1925

Країна: Украина

Тренер: Александр Бабич



Прошедший поединок команди Кривбас був зіграний проти Металіст - 06.08.2022, у рамках чемпионата Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023 та закінчився нічиєю.

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