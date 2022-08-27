Металіст 1925 - Чорноморець онлайн трансляція матчу

Якби після першого тайму рахунок на табло був 0:1, я б не сказав, що результат не заслужений. Чорноморець втягувався у гру першу чверть години, але потім повністю володів ініціативою, створював небезпеку та загрожував воротам Мозіля. Підвела реалізація. На другий тайм гостям потрібно вийти сконцентрованішими, щоб нарешті забити. А от господарям необхідно в першу чергу розібратись, як відсунути гру хоча б до центру поля.