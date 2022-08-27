Металіст 1925 - Чорноморець онлайн трансляція матчу

Матч між командою Металіст 1925 (Харьков) та командою Чорноморець (Одесса) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Украины 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Олимпийский.
Дата проведення матчу: 27.08.2022
Час початку матчу: 15:00
Історія протистоянь между клубами Металіст 1925 (Харьков) та командою Чорноморець (Одесса):
Предыдущий поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Металіст 1925 та Чорноморець у попередньому футбольному матчі 30.07.2022 закінчилось с такими результатами: 0:0 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Кривенцов, Валерий и Романс Григорчукс розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Металіст 1925 (Харьков)
Рік заснування Металіст 1925 (Харьков): 2016
Країна: Украина
Тренер: Валерий Кривенцов
Прошедший поединок команди Металіст 1925 був зіграний проти Шахтар - 23.08.2022, у рамках турнира Чемпионат Украины 2022/2023 та закінчився нічиєю.
Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Черноморец (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Юрий Мороз
Предыдущий поединок команди Чорноморець був зіграний проти Верес - 23.08.2022, у рамках чемпионата Чемпионат Украины 2022/2023 та закінчився перемогою команди Верес.
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