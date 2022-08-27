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Металіст 1925 - Чорноморець онлайн трансляція матчу

Чемпионат Украины - 27 серпня 2022, 15:00 - Олимпийский
Головний суддя: Арановский, Евгений
Рейтинг матчу:
Металіст 1925
Харьков
0 - 0
Оновити
89'
Чорноморець
Одесса
Хід матчу
51' James, Manjrekar 72' Іван Бобко Вийшов: Орест Кузик 78' Дмитро Юсов Вийшов: Shtogrin, Andriy 78' Bragaru, Maksym Вийшов: Fili, Realdo 79' Shershen, Mykhaylo 80' Андрій Борячук Вийшов: Дмитро Кравченко 80' Андрій Ременюк Вийшов: Dmytrenko, Vladyslav
Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
Металіст 1925
36%
Нічия
28%
Чорноморець
36%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings, FC Metalist 1925 Kharkiv have won 1 times, there have been 2 draws while FC Chernomorets Odessa have won 3 times.
  • Last season's matches: 3-2 (FC Metalist 1925 Kharkiv at home) and 2-1 (FC Chernomorets Odessa at home).
  • FC Metalist 1925 Kharkiv have lost 7 matches in a row.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv have a losing streak of 3 matches at home.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • FC Chernomorets Odessa have conceded a goal in each of their last 9 matches.
  • FC Chernomorets Odessa have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv wins 1st half in 12% of their matches, FC Chernomorets Odessa in 26% of their matches.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv wins 12% of halftimes, FC Chernomorets Odessa wins 26%.
  • The winner of their last meeting was FC Chernomorets Odessa.
  • On their last meeting FC Chernomorets Odessa won by 1 goals.
  • When FC Metalist 1925 Kharkiv leads 1-0 at home, they win in 50% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa leads 0-1 away, they win in 33% of their matches.
  • When FC Metalist 1925 Kharkiv is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • In Premier League, FC Chernomorets Odessa has better performance than FC Metalist 1925 Kharkiv.
  • FC Chernomorets Odessa's performance of the last 5 matches is better than FC Metalist 1925 Kharkiv's.
  • FC Chernomorets Odessa have lost just 1 of their last 5 games against FC Metalist 1925 Kharkiv (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Metalist 1925 Kharkiv won 1, FC Chernomorets Odessa won 3, 1 draws.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv scores 0.8 goals in a match against FC Chernomorets Odessa and FC Chernomorets Odessa scores 1.4 goals against FC Metalist 1925 Kharkiv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Metalist 1925 Kharkiv and FC Chernomorets Odessa is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Metalist 1925 Kharkiv and FC Chernomorets Odessa is 1.2.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv scores 1.29 goals when playing at home and FC Chernomorets Odessa scores 1.56 goals when playing away (on average).
  • FC Metalist 1925 Kharkiv haven't won in their last 8 games.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams didn't score on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Металіст 1925
2
Перемог
6
Ігор
2
Перемог
Чорноморець
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
30.07.2022 - 16:00 Металіст 1925 0 - 0 Завершено Чорноморець
Чемпионат Украины 2021/2022
12.12.2021 - 14:00 Чорноморець 2 - 1 Завершено Металіст 1925
Чемпионат Украины 2021/2022
06.08.2021 - 19:30 Металіст 1925 3 - 2 Завершено Чорноморець
Перша ліга України 2020/2021
27.05.2021 - 19:00 Металіст 1925 0 - 1 Завершено Чорноморець
Останні матчі - Металіст 1925
Чемпионат Украины 2022/2023
23.08.2022 - 13:00 Шахтар 0 - 0 Завершено Металіст 1925 Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
15.08.2022 - 11:00 Металіст 1925 2 - 0 Завершено Металург В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
10.08.2022 - 14:00 Металіст 1925 2 - 1 Завершено ФК Олександрія В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
07.08.2022 - 17:00 Металіст 1925 4 - 2 Завершено Діназ В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
02.08.2022 - 17:00 Металіст 1925 10 - 0 Завершено Рубікон В
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Останні матчі - Чорноморець
Чемпионат Украины 2022/2023
23.08.2022 - 15:00 Чорноморець 0 - 1 Завершено Верес П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
06.08.2022 - 18:00 Рух 3 - 1 Завершено Чорноморець П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
30.07.2022 - 16:00 Металіст 1925 0 - 0 Завершено Чорноморець Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
17.02.2022 - 15:30 Чорноморець 3 - 1 Завершено Дордой В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
12.02.2022 - 19:00 Верес 2 - 3 Завершено Чорноморець В
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Головні події
Андрій Борячук
Вийшов: Дмитро Кравченко
80'
Андрій Ременюк
Вийшов: Dmytrenko, Vladyslav
80'
Shershen, Mykhaylo
79'
78'
Дмитро Юсов
Вийшов: Shtogrin, Andriy
78'
Bragaru, Maksym
Вийшов: Fili, Realdo
72'
Іван Бобко
Вийшов: Орест Кузик
51'
James, Manjrekar
Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
Металіст 1925
36%
Нічия
28%
Чорноморець
36%
Склади команд
Стартовий склад
  • 37
    Олег Мозіль
    Воротар
  • 11
    Андрій Ременюк
    Півзахисник
    80
  • 21
    Bychek, Kostiantyn
    Форвард
  • 28
    Артем Габелок
    Півзахисник
  • 10
    Rusyn, Rostyslav
    Півзахисник
  • 8
    Martinyuk, Yaroslav
    Півзахисник
  • 5
    Rudavskyi, Mykhailo
    Захисник
  • 17
    Сергій Полянчук
    Форвард
  • 30
    Bezugly, Mykyta
    Захисник
  • 23
    Shershen, Mykhaylo
    Захисник
    79
  • 9
    Андрій Борячук
    Форвард
    80
  • 12
    Дмитро Непогодов
    Воротар
  • 10
    Naumets, Vladyslav
    Півзахисник
  • 45
    Bragaru, Maksym
    Форвард
    78
  • 21
    Іван Бобко
    Півзахисник
    72
  • 27
    Plaksa, Rodion
    Півзахисник
  • 89
    Сергій Політило
    Півзахисник
  • 79
    Salyuk, Volodymyr
    Захисник
  • 3
    Віталій Єрмаков
    Захисник
  • 6
    James, Manjrekar
    51
  • 33
    Євген Селін
    Захисник
  • 17
    Дмитро Юсов
    Півзахисник
    78
Запасні гравці
Тренери
  • Кривенцов, Валерий
  • Романс Григорчукс
Статистика матчу
54%
Володіння м'ячем
46%
4
Кутові
8
8
Штрафні
7
7
Фоли
7
Удари в отвір
4
4
Сейви
1
Удари повз
4
ЖК
1
Офсайди
1
Трансляція
85'
Заміна
Плакса поступається місцем на полі Гладкому.
82'
Кутовий
Металіст 1925 відбився від кутового, але підбирання було за гостями. Кузик завершив цю атаку ударом з лінії штрафного дуже неточно.
79'
Заміна
Одразу трьох гравців міняє тренерський штаб господарів. Капінус, Кравченко та Дмитренко мають освіжити гру. Шершень, Борячук та Ременюк спостерігатимуть за останніми хвилинами із лави запасних.
78'
Заміна
Іще дві заміни від "моряків". Штогрін та Філі міняють Юсова та Брагару.
74'
Небезпечно біля воріт М1925! Простріл з лівого флангу до воротарського харків'ян, Брагару не зміг дотягнутися до м'яча.
72'
Заміна
Бобко залишає поле. Кузик виходить замість нього.
68'
Стандарт для "моряків" із району правого кута штрафного. Подача від Політила вийшла не найкращою, Рудавський відправив м'яча на кутовий.
65'
Ух! Непоганий удар від Політила метрів з 25-ти між двох гравців Металіста 1925, але по центру та й Мозіль зреагував.
63'
Тепер рука була у гравців харків'ян у їхньому штрафному, але Арановський на цей епізод не відреагував, тому що вона була притиснута до тіла.
59'
Трішки затихла гра після пенальті. Схоже, командам потрібно усвідомити, що відбулося.
56'
Юсов замикав подачу з лівого краю у верховій боротьбі, але відправив м'яча з меж воротарської над воротами.
54'
Незабитий пенальті
Габелок не забиває Непогодову! Кеп М1925 бив під праву стійку, але вгадав голкіпер та перевів на кутовий!
53'
Небезпечний момент
Пенальті у ворота Чорноморця! М'яч влучив у руку Манджрекар після прострілу з лівого краю майже на краю штрафного!
52'
Борячук з цього штрафного низом пробив у стінку.
51'
Жовта картка
Силовий прийом від Манджрекар у тулуб Безуглого. Це дуже небезпечний стандарт для М1925 з напівкола штрафного.
51'
Кутовий
Впоралися гості із кутовим, але були проблеми з підбиранням, тому гра продовжувалася біля штрафного Чорноморця.
50'
Ух! Після подачі з глибини Манджрекар головою ледь не переправив м'яч у власні ворота, але перевів на кутовий.
48'
Габелок метрів з 23-х шукав удачу, але лише додав роботи боллбоям.
46'
Свисток
Другий тайм стартував. Схоже, обидва наставники замін у перерві не проводили.
Якби після першого тайму рахунок на табло був 0:1, я б не сказав, що результат не заслужений. Чорноморець втягувався у гру першу чверть години, але потім повністю володів ініціативою, створював небезпеку та загрожував воротам Мозіля. Підвела реалізація. На другий тайм гостям потрібно вийти сконцентрованішими, щоб нарешті забити. А от господарям необхідно в першу чергу розібратись, як відсунути гру хоча б до центру поля.
45+1'
Свисток
До свистка на перерву одесити ще встигли заробити один кутовий, але господарі знову відбилися. Йдемо відпочивати.
45'
У Плакси був шанс розстрілювати Мозіля, проте для цього потрібно було обобити та зупинити м'яч у штрафному суперника - "моряку" це не вдалося.
42'
Продовжує Чорноморець атакувати, але Металіст 1925 поки тримається, хоча й сам середину поля майже не переходить.
38'
Кутовий
Єрмаков замикав повторний навіс від кутового прапорця, але навіть у бік воріт не поцілив.
37'
Кутовий
Кутовий для одеситів. Оборона М1925 на другому поверсі знову відіграла надійно і під час цієї подачі, і під час повторної. Але буде ще один кутовий.
36'
Щільний постріл Брагару з середньої дистанції - Мозіль парирує! А добити виявилося нікому.
31'
Відповідь Металіста 1925! Борячук з-за меж штрафного здорово бив на середній висоті, Непогодов парирував ліворуч від воріт, Русин першим м'яча підібрав і з розвороту чи то прострілював, чи то бив з гострого кута, але м'яч прокотився вздовж лінії воріт та ніхто з його партнерів не замкнув.
28'
Продовжує Чорноморець тиснути. Але в останні хвилини харків'янам вдалося хоча б трохи відсунути гру від своїх воріт. Побачили ми тільки що крос з правого флангу до штрафного Мозіля, одначе голкіпер із криком "Я" м'яч до рук впевнено забрав.
25'
Брагару з лівого краю штрафного з-під захисника стріляв низом – Мозіль зреагував на непростий удар. Підтискають гості.
22'
Кутовий
Відбилися господарі і від кутового, і від атаки другим темпом.
21'
Класно Політило розрізав оборону Металіста 1925, підключивши на лівому краю Селіна. Простріл від захисника – гравці М1925 вибивають на кутовий.
19'
Ременюк біля протилежних воріт ледь не вискочив віч-на-віч: випередили вінгера центрбеки Чорноморця, які миттю раніше самі ж створили гостроту біля володінь Непогодова.
18'
Юсов намагався загострити лівим флангом, але надто сильно собі прокинув по бровці.
15'
Кутовий
У попередньому епізоді арбітри десь побачили рикошет. Але кутовий "морякам" нічого не приніс: Металіст 1925 відбився.
14'
Небезпечний момент
Уууухх! Навумець став автором першого моменту у матчі! Владислав прийняв м'яч у районі правого кута штрафного майданчика, розгойдав захисника і закручував під дальню стійку, але снаряд від штанги пішов за межі поля!
9'
Кутовий
Харків'яни заробили кутовий, але подача вийшла не дуже. Шершень на далекому фланзі підібрав м'яч, знову закинув у штрафний майданчик, Непогодов кулаками вибив.
12'
Тепер уже час тримати м'яч Чорноморця. Але також без гостроти. Мозіль поки що спостерігає за футболом збоку.
7'
Багато м'ячем володіють номінальні господарі, але Непогодова поки що не турбують.
4'
Поки гра йде між штрафними майданчиками. Жодна з команд ще не загрожувала воротам.
1'
Свисток
Матч розпочався! Новачок Металіста 1925, Борячук, зробив перший дотик до м'яча.
Інфо
Чорноморець (запас): Паст, Варакута, Суханов, Гладкий, Реалдо, Кравченко, Кузик, Штогрін, Войтіховський, Литвиненко, Романов.
Інфо
Чорноморець (старт): Непогодов, Селін, Манджрекар, Єрмаков, Салюк, Політило, Плакса, Бобко, Брагару, Наумець, Юсов.
Інфо
Металіст 1925 (старт): Мозіль, Шершень, Безуглий, Курило, Рудавський, Мартинюк, Русин, Габелок (к), Бичек, Ременюк, Борячук
Інфо
Металіст 1925 (запас): Сидоренко, Потімков І., Капінус, Коваленко І., Жичиков, Потімков Ю., Дмитренко, Кравченко, Вендел, Дудік, Пономар, Зубков
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Коментарі(1)
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килия12 (Одесса)
27.08.2022 о 14:57
два штогрина играют?эх,уа футбол....
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Анонс матчу Металіст 1925 - Чорноморець 27.08.2022, Чемпионат Украины

Матч між командою Металіст 1925 (Харьков) та командою Чорноморець (Одесса) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Украины 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 27.08.2022
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Металіст 1925 (Харьков) та командою Чорноморець (Одесса):

Предыдущий поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Металіст 1925 та Чорноморець у попередньому футбольному матчі 30.07.2022 закінчилось с такими результатами: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Кривенцов, Валерий и Романс Григорчукс розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Металіст 1925 - Чорноморець можна подивитися 27.08.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпионат Украины. Текстову трансляцію матчу Металіст 1925 - Чорноморець, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Металіст 1925 (Харьков)
Рік заснування Металіст 1925 (Харьков): 2016
Країна: Украина
Тренер: Валерий Кривенцов

Прошедший поединок команди Металіст 1925 був зіграний проти Шахтар - 23.08.2022, у рамках турнира Чемпионат Украины 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Черноморец (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Юрий Мороз

Предыдущий поединок команди Чорноморець був зіграний проти Верес - 23.08.2022, у рамках чемпионата Чемпионат Украины 2022/2023 та закінчився перемогою команди Верес.

Слідкуйте за результатами матчу Металіст 1925 - Чорноморець онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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