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ФК Львів - Зоря онлайн трансляція матчу

Чемпионат Украины - 27 серпня 2022, 13:00 - Арена Львов
Головний суддя: Solovyan, Oleksandr
Рейтинг матчу:
ФК Львів
Львов
1 - 1
Оновити
перерыв
Зоря
Луганск
Хід матчу
8' Роман Вантух 12' Boyko, Vitaliy 42' Єгор Назарина
Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
ФК Львів
31%
Нічия
31%
Зоря
39%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Lviv and FC Zorya Lugansk when FC Lviv is playing at home is 0-0. 3 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between FC Lviv and FC Zorya Lugansk is 0-0. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 7 meetings with FC Lviv playing at home, FC Lviv have won 2 times, there have been 3 draws while FC Zorya Lugansk have won 2 times. The goal difference is 8-5 in favour of FC Zorya Lugansk.
  • During the last 12 meetings, FC Lviv have won 2 times, there have been 5 draws while FC Zorya Lugansk have won 5 times. The goal difference is 17-7 in favour of FC Zorya Lugansk.
  • FC Lviv wins 1st half in 13% of their matches, FC Zorya Lugansk in 32% of their matches.
  • FC Lviv wins 13% of halftimes, FC Zorya Lugansk wins 32%.
  • The winner of their last meeting was FC Lviv.
  • On their last meeting FC Lviv won by 1 goals.
  • When FC Lviv leads 1-0 at home, they win in 50% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • When FC Lviv is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Zorya Lugansk is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • In Premier League, FC Zorya Lugansk has better performance than FC Lviv.
  • FC Lviv's performance of the last 5 matches is better than FC Zorya Lugansk's.
  • FC Zorya Lugansk have lost just 1 of their last 5 games against FC Lviv (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Lviv won 1, FC Zorya Lugansk won 3, 1 draws.
  • FC Zorya Lugansk have lost just 1 of their last 5 Premier League games against FC Lviv.
  • FC Lviv have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Zorya Lugansk.
  • FC Lviv scores 0.4 goals in a match against FC Zorya Lugansk and FC Zorya Lugansk scores 2.4 goals against FC Lviv (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Lviv and FC Zorya Lugansk is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Lviv and FC Zorya Lugansk is 2.2.
  • FC Lviv scores 0.67 goals when playing at home and FC Zorya Lugansk scores 1.54 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
ФК Львів
1
Перемог
10
Ігор
5
Перемог
Зоря
Чемпионат Украины 2021/2022
20.11.2021 - 14:00 ФК Львів 2 - 1 Завершено Зоря
Чемпионат Украины 2020/2021
07.03.2021 - 17:00 Зоря 4 - 0 Завершено ФК Львів
Чемпионат Украины 2021
27.09.2020 - 14:00 ФК Львів 0 - 5 Завершено Зоря
Чемпионат Украины 2021
04.03.2020 - 17:00 Зоря 2 - 0 Завершено ФК Львів
Останні матчі - ФК Львів
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
09.08.2022 - 17:00 Карпати 0 - 0 Завершено ФК Львів Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
31.07.2022 - 17:00 Рух 0 - 1 Завершено ФК Львів В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
26.01.2022 - 16:00 ФК Львів 0 - 0 Завершено Динамо Н
Чемпионат Украины 2021/2022
11.12.2021 - 19:30 ФК Львів 1 - 1 Завершено Ворскла Н
Чемпионат Украины 2021/2022
03.12.2021 - 17:00 Шахтар 6 - 1 Завершено ФК Львів П
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Останні матчі - Зоря
Чемпионат Украины 2022/2023
23.08.2022 - 15:00 Зоря 3 - 1 Завершено Ворскла В
Ліга конференцій 2022/2023
11.08.2022 - 20:30 Університатя Крайова 3 - 0 Завершено Зоря П
Ліга конференцій 2022/2023
04.08.2022 - 20:30 Зоря 1 - 0 Завершено Університатя Крайова В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
26.07.2022 - 18:00 Зоря 5 - 3 Завершено Полісся В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
17.07.2022 - 13:00 Зоря 4 - 1 Завершено Корона В
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Новини команд
Головні події
42'
Єгор Назарина
ГООЛ! Boyko, Vitaliy
12'
8'
Роман Вантух ГООЛ!
Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
ФК Львів
31%
Нічия
31%
Зоря
39%
Склади команд
Стартовий склад
  • 31
    Ilyshenkov, Oleksandr
    Воротар
  • 8
    Boyko, Vitaliy
    Півзахисник
    12
  • 73
    Vasyliev, Aleksandr
    Півзахисник
  • 11
    Bugay, Vladyslav
    Форвард
  • 23
    Михайло Шишка
    Півзахисник
  • 22
    Busko, Andriy
    Півзахисник
  • 77
    Grysyo, Maksym
    Півзахисник
  • 3
    Muravskyi, Nazariy
    Захисник
  • 21
    Андрій Якимів
    Півзахисник
  • 99
    Nich, Nazaryi
  • 33
    Milchenko, Artem
    Півзахисник
  • 53
    Mazapura, Dmitry
    Воротар
  • 68
    Cristian
    Форвард
  • 10
    Buletsa, Sergiy
    Півзахисник
  • 7
    Владислав Кабаєв
    Форвард
  • 29
    Єгор Назарина
    Півзахисник
    42
  • 20
    В'ячеслав Чурко
    Півзахисник
  • 77
    Олег Данченко
    Захисник
  • 32
    Максим Імереков
    Захисник
  • 44
    Batagov, Arsenii
    Півзахисник
  • 47
    Роман Вантух
    Форвард
    8
  • 31
    Rusyn, Nazary
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Dulub, Oleg Anatolevich
  • Van Leeuwen, Patrick
Статистика матчу
51%
Володіння м'ячем
49%
7
Штрафні
11
9
Фоли
7
1
Удари в отвір
1
Кутові
4
2
Офсайди
ЖК
1
Трансляція
Львів обрав гру другим номером і поки що ця стратегія виправдовує себе. Подивимось, чи вистачить у підопічних Олега Дулуба сил на другий тайм.
45+3'
Свисток
Перерва.
45'
Інфо
Додано 2 хвилини.
42'
Жовта картка
Єгор Назарина отримав жовту картку за суперечки з арбітром.
38'
Андрій Бусько непогано навісив з флангу, але Максим Імереков знімає другий поверх у власному штрафному майданчику.
31'
Владислав Бугай майстерно розібрався з кількома захисниками, а от удару не завдав – спробу заблокував Максим Імереков.
22'
Небезпечний момент
Крістіан Фагундес міг забивати, однак Олександр Ільющенков потягнув удар упритул.
20'
Офсайд
Небезпечний момент був у Назарія Нича, от тільки епізод не дограли через офсайд.
19'
Назарій Русин отримав м'яч у штрафному майданчику, але пробити нападнику Зорі завадив Андрій Бусько.
15'
Олександр Ільющенков нівелює загрозу своїм воротам, випереджаючи в боротьбі за м'яч Назарія Русина.
12'
Гоооол!!!
За декілька хвилин Львів зрівнює рахунок! Віталій Бойко війшов у штрафний по флангу та завдав точного удару в дальній кут.
8'
Гоооол!!!
Зоря відкриває рахунок у дебюті зустрічі! Роман Вантух потужним ударом злету вразив ближній кут воріт Олександра Ільющенкова.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Стартовий склад Львова: Ільющенков – Мільченко, Муравський, Якимів, Бусько (к) – Бойко, Васильєв, Шишка, Грисьо – Нич, Бугай.
Інфо
Стартовий склад Зорі: Мацапура – Сміян, Батагов, Імереков, Данченко – Назарина (к), Булеца, Чурко – Вантух, Русин, Крістіан.
Луганці прагнуть продовжити переможну ходу. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 2-го туру УПЛ Львів – Зоря.
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Анонс матчу ФК Львів - Зоря 27.08.2022, Чемпионат Украины

Матч між командою ФК Львів (Львов) та командою Зоря (Луганск) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Украины 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Арена Львов.

Дата проведення матчу: 27.08.2022
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами ФК Львів (Львов) та командою Зоря (Луганск):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь ФК Львів, тоді як команда Зоря залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Львів та Зоря у попередньому футбольному матчі 20.11.2021 закінчилось со следующими результатом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Dulub, Oleg Anatolevich и Van Leeuwen, Patrick розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу ФК Львів - Зоря можна подивитися 27.08.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпионат Украины. Текстову трансляцію матчу ФК Львів - Зоря, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Львів (Львов)
Рік заснування ФК Львів (Львов): 2006
Країна: Украина
Тренер: Олег Дулуб

Предыдущий поединок команди ФК Львів був зіграний проти Карпати - 09.08.2022, у рамках чемпионата Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Зоря (Луганск)
Рік заснування Заря (Луганск): 1923
Країна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Прошедший матч команди Зоря був зіграний проти Ворскла - 23.08.2022, у рамках турнира Чемпионат Украины 2022/2023 та закінчився перемогою команди Зоря.

Слідкуйте за результатами матчу ФК Львів - Зоря онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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