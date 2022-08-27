ФК Львів - Зоря онлайн трансляція матчу

Анонс матчу ФК Львів - Зоря 27.08.2022, Чемпионат Украины

Матч між командою ФК Львів (Львов) та командою Зоря (Луганск) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Украины 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Арена Львов.

Дата проведення матчу: 27.08.2022

Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами ФК Львів (Львов) та командою Зоря (Луганск):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь ФК Львів, тоді як команда Зоря залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Львів та Зоря у попередньому футбольному матчі 20.11.2021 закінчилось со следующими результатом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Dulub, Oleg Anatolevich и Van Leeuwen, Patrick розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: ФК Львів (Львов)

Рік заснування ФК Львів (Львов): 2006

Країна: Украина

Тренер: Олег Дулуб



Предыдущий поединок команди ФК Львів був зіграний проти Карпати - 09.08.2022, у рамках чемпионата Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Зоря (Луганск)

Рік заснування Заря (Луганск): 1923

Країна: Украина

Тренер: Виктор Скрипник



Прошедший матч команди Зоря був зіграний проти Ворскла - 23.08.2022, у рамках турнира Чемпионат Украины 2022/2023 та закінчився перемогою команди Зоря.

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