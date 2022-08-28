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Динамо - СК Дніпро-1 онлайн трансляція матчу

Чемпионат Украины - 28 серпня 2022, 17:00 - Арена Львов
Головний суддя: Kovalenko, Andrey
Рейтинг матчу:
Динамо
Киев
0 - 1
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перерыв
СК Дніпро-1
Днепр
Хід матчу
13' Popov, Denys Вийшов: Олександр Сирота 26' Олександр Сваток 29' Володимир Шепелєв 35' Олександр Караваєв 42' Георгій Бущан 43' Sarapii, Eduard 45' Busanello
Хто переможе?
45 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
44%
Нічия
24%
СК Дніпро-1
31%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Dynamo Kiev and SC Dnipro-1 is 2-0. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 6 meetings, FC Dynamo Kiev have won 5 times, there have been 0 draws while SC Dnipro-1 have won 1 times. The goal difference is 13-5 in favour of FC Dynamo Kiev.
  • SC Dnipro-1 have a winning streak of 3 matches away from home.
  • SC Dnipro-1 haven't won any of their last 3 games against FC Dynamo Kiev.
  • SC Dnipro-1 have scored at least one goal for 10 consecutive matches.
  • FC Dynamo Kiev wins 1st half in 39% of their matches, SC Dnipro-1 in 52% of their matches.
  • FC Dynamo Kiev wins 39% of halftimes, SC Dnipro-1 wins 52%.
  • The winner of their last meeting was FC Dynamo Kiev.
  • On their last meeting FC Dynamo Kiev won by 2 goals.
  • When FC Dynamo Kiev leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When SC Dnipro-1 leads 0-1 away, they win in 83% of their matches.
  • When FC Dynamo Kiev is down 0-1 home, they win 20% of their matches.
  • When SC Dnipro-1 is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • In Premier League, SC Dnipro-1 has better performance than FC Dynamo Kiev.
  • FC Dynamo Kiev's performance of the last 5 matches is better than SC Dnipro-1's.
  • FC Dynamo Kiev have lost just 1 of their last 5 games against SC Dnipro-1 (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Dynamo Kiev won 4, SC Dnipro-1 won 1, 0 draws.
  • FC Dynamo Kiev have lost just 1 of their last 5 Premier League games against SC Dnipro-1.
  • SC Dnipro-1 have won just 1 of their last 5 Premier League games against FC Dynamo Kiev.
  • FC Dynamo Kiev scores 1.8 goals in a match against SC Dnipro-1 and SC Dnipro-1 scores 0.8 goals against FC Dynamo Kiev (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Dynamo Kiev and SC Dnipro-1 is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Dynamo Kiev and SC Dnipro-1 is 1.
  • Both teams lost their last match.
  • FC Dynamo Kiev scores 1.47 goals when playing at home and SC Dnipro-1 scores 1.27 goals when playing away (on average).
  • FC Dynamo Kiev have lost 3 matches in a row.
  • SC Dnipro-1's performance of the last 5 matches is better than FC Dynamo Kiev's.
  • FC Dynamo Kiev has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • SC Dnipro-1 haven't won in their last 4 games.
  • Both teams didn't score on their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Динамо
5
Перемог
6
Ігор
1
Перемог
СК Дніпро-1
Чемпионат Украины 2021/2022
24.10.2021 - 17:00 Динамо 2 - 0 Завершено СК Дніпро-1
Чемпионат Украины 2020/2021
10.04.2021 - 17:00 Динамо 2 - 0 Завершено СК Дніпро-1
Чемпионат Украины 2021
31.10.2020 - 19:30 СК Дніпро-1 1 - 2 Завершено Динамо
Чемпионат Украины 2021
28.02.2020 - 19:00 СК Дніпро-1 3 - 1 Завершено Динамо
Останні матчі - Динамо
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
23.08.2022 - 22:00 Бенфіка 3 - 0 Завершено Динамо П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
17.08.2022 - 22:00 Динамо 0 - 2 Завершено Бенфіка П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
03.08.2022 - 21:00 Динамо 1 - 0 Завершено Штурм В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
29.07.2022 - 21:45 Динамо 0 - 4 Завершено Евертон П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
27.07.2022 - 20:00 Фенербахче 1 - 2 Завершено Динамо В
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Останні матчі - СК Дніпро-1
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
25.08.2022 - 19:00 АЕК 3 - 0 Завершено СК Дніпро-1 П
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
18.08.2022 - 21:00 СК Дніпро-1 1 - 2 Завершено АЕК П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
12.02.2022 - 16:30 СК Дніпро-1 1 - 1 Завершено Согдиана Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
12.02.2022 - 10:20 СК Дніпро-1 3 - 2 Завершено Борац В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
05.02.2022 - 15:20 СК Дніпро-1 3 - 0 Завершено Спартак В
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Головні події
45'
Busanello
43'
Sarapii, Eduard ГООЛ!
Георгій Бущан
42'
Олександр Караваєв
35'
Володимир Шепелєв
29'
26'
Олександр Сваток
Popov, Denys
Вийшов: Олександр Сирота
13'
Хто переможе?
45 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
44%
Нічия
24%
СК Дніпро-1
31%
Склади команд
Стартовий склад
  • 12
    Георгій Бущан
    Воротар
    42
  • 41
    Артем Бєсєдін
    Форвард
  • 29
    Buyalskiy, Vitaliy
    Півзахисник
  • 25
    Ілля Забарний
    Захисник
  • 21
    Микита Кравченко
    Півзахисник
  • 21
    Олександр Караваєв
    Форвард
    35
  • 10
    Микола Шапаренко
    Півзахисник
  • 8
    Володимир Шепелєв
    Півзахисник
    29
  • 5
    Сергій Сидорчук
    Півзахисник
  • 25
    Popov, Denys
    13
  • 44
    Владислав Дубінчак
    Захисник
  • 93
    Walef, Max
    Воротар
  • 18
    Олександр Піхальонок
    Захисник
  • 11
    Артем Громов
    Півзахисник
  • 23
    Blanco, Domingo Felipe
    Півзахисник
  • 18
    Руслан Бабенко
    Півзахисник
  • 17
    Олексій Гуцуляк
    Форвард
  • 6
    Busanello
    Захисник
    45
  • 5
    Sarapii, Eduard
    Півзахисник
    43
  • 39
    Олександр Сваток
    Захисник
    26
  • 34
    Володимир Танчик
    Півзахисник
  • 21
    Артем Довбик
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Луческу, Мирча
  • Кучер, Александр
Статистика матчу
7
Штрафні
7
5
Фоли
7
1
Удари в отвір
3
2
Сейви
1
3
Удари повз
1
2
Кутові
2
2
Офсайди
3
ЖК
2
51%
Володіння м'ячем
49%
Трансляція
Дніпро-1 вижав максимум зі своїх моментів, завдяки чому йде на перерву з перевагою в рахунку.
45+3'
Свисток
Перерва.
45+2'
Жовта картка
Бусанелло в ігровому епізоді наступив на ногу Сергію Сидорчуку.
45'
Інфо
Додано 2 хвилини.
45'
Олексій Гуцуляк знову загрожує воротам Динамо. Георгію Бущану довелося вступати у гру, щоб парирувати удар у ближній кут.
43'
Гоооол!!!
Дніпро-1 відкриває рахунок! Едуард Сарапій увірвався до штрафного та красивим ударом у падінні вразив ворота суперника.
42'
Жовта картка
Георгій Бущан отримав попередження.
35'
Жовта картка
Олександр Караваєв відмахнувся від суперника. Бусанелло довго провокував опонента і досягнув свого.
34'
Небезпечний момент
Динамо відповідає своїм небезпечним моментом! Олександр Сирота влучає у поперечину після подачі Владислава Дубінчака з кутового.
32'
Небезпечний момент
Олексій Гуцуляк міг забивати! Вінгер Дніпра-1 пробивав з вигідної позиції, але не зміг переграти Георгія Бущана.
28'
Жовта картка
Арбітр не залишив без уваги відверту симуляцію Володимира Шепєлєва.
26'
Жовта картка
Олександр Сваток отримав жовту картку за порушення, якого не було.
25'
Олександр Пихальонок закинув м'яч за спини захисникам, але Бусанелло не встиг на цю передачу. Артем Довбик незадоволений своїми партнерами.
20'
15'
Микита Кравченко непогано прострілив до штрафного майданчика, однак Віталій Буяльский не зумів обробити м'яч.
12'
Заміна
Денис Попов отримав пошкодження в боротьбі з Артемом Довбиком і не зможе продовжити зустріч. На поле вийде Олександр Сирота.
9'
Небезпечний момент
Сергій Сидорчук з убивчої позиції пробиває вище воріт! Усе ж таки гра головою – не найсильніша якість капітана Динамо.
4'
Макс Валеф із другої спроби забирає м'яч до рук після несильного удару Віталія Буяльского головою.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Стартовий склад Динамо: Бущан – Дубінчак, Попов, Забарний, Кравченко – Шапаренко, Сидорчук (к), Буяльський – Шепєлєв, Бєсєдін, Караваєв.
Інфо
Стартовий склад Дніпро-1: Валеф – Бусанелло, Сарапій, Сваток (к), Танчик – Бабенко, Бланко, Пихальонок – Громов, Довбик, Гуцуляк.
Зустріч єврокубкових бійців. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 2-го туру УПЛ Динамо – Дніпро-1.
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Анонс матчу Динамо - СК Дніпро-1 28.08.2022, Чемпионат Украины

Противостояние між командою Динамо (Киев) та командою СК Дніпро-1 (Днепр) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Украины 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Арена Львов.

Дата проведення матчу: 28.08.2022
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Динамо (Киев) та командою СК Дніпро-1 (Днепр):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Динамо, тоді як команда СК Дніпро-1 залишилася з поразкою . Зіткнення Динамо та СК Дніпро-1 у попередньому футбольному матчі 24.10.2021 закінчилось со следующими результатом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Луческу, Мирча и Кучер, Александр розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Динамо - СК Дніпро-1 можна подивитися 28.08.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпионат Украины. Текстову трансляцію матчу Динамо - СК Дніпро-1, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Предыдущий поединок команди Динамо був зіграний проти Бенфіка - 23.08.2022, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Бенфіка.

Команда гостей

Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)
Рік заснування СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Країна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич

Предыдущий матч команди СК Дніпро-1 був зіграний проти АЕК - 25.08.2022, у рамках чемпионата Ліга Європи УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди АЕК.

Слідкуйте за результатами матчу Динамо - СК Дніпро-1 онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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