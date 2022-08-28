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Шахтар - Кривбас онлайн трансляція матчу

Чемпионат Украины - 28 серпня 2022, 15:00 - Олимпийский
Рейтинг матчу:
Шахтар
Донецк
До початку
00 : 00 : 00
Кривбас
Кривой Рог
Хто переможе?
37 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
43%
Нічия
32%
Кривбас
24%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Shakhtar Donetsk and FC Kryvbas Kriviy Rih when FC Shakhtar Donetsk is playing at home is 1-0. 3 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between FC Shakhtar Donetsk and FC Kryvbas Kriviy Rih is 2-0. 6 matches have ended with this result.
  • During the last 9 meetings with FC Shakhtar Donetsk playing at home, FC Shakhtar Donetsk have won 9 times, there have been 0 draws while FC Kryvbas Kriviy Rih have won 0 times. The goal difference is 25-2 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • During the last 17 meetings, FC Shakhtar Donetsk have won 16 times, there have been 0 draws while FC Kryvbas Kriviy Rih have won 1 times. The goal difference is 39-3 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih haven't lost in their last 10 games.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have a winning streak of 4 matches away from home.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have lost none of their last 7 away matches.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih haven't won any of their last 12 games against FC Shakhtar Donetsk.
  • When playing at home, FC Shakhtar Donetsk have not lost to FC Kryvbas Kriviy Rih in their last 9 encounters.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 1st half in 33% of their matches, FC Kryvbas Kriviy Rih in 33% of their matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 33% of halftimes, FC Kryvbas Kriviy Rih wins 33%.
  • The winner of their last meeting was FC Shakhtar Donetsk.
  • On their last meeting FC Shakhtar Donetsk won by 2 goals.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih's performance of the last 5 matches is better than FC Shakhtar Donetsk's.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 5 games against FC Kryvbas Kriviy Rih (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Shakhtar Donetsk won 5, FC Kryvbas Kriviy Rih won 0, 0 draws.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 5 Premier League games against FC Kryvbas Kriviy Rih.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 2.2 goals in a match against FC Kryvbas Kriviy Rih and FC Kryvbas Kriviy Rih scores 0 goals against FC Shakhtar Donetsk (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Shakhtar Donetsk and FC Kryvbas Kriviy Rih is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Shakhtar Donetsk and FC Kryvbas Kriviy Rih is 0.8.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 2.5 goals when playing at home and FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1.44 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams didn't score on their last match.
Прогноз на матч
Останні матчі - Шахтар
Чемпионат Украины 2022/2023
23.08.2022 - 13:00 Шахтар 0 - 0 Завершено Металіст 1925 Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
15.08.2022 - 19:00 Шахтар 1 - 3 Завершено Аль-Фатех П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
15.08.2022 - 12:00 Шахтар 5 - 0 Завершено Аль-Фатех В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
10.08.2022 - 20:00 Шахтар 3 - 0 Завершено Домжале В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
10.08.2022 - 12:00 Шахтар 1 - 0 Завершено Аль-Адала В
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Останні матчі - Кривбас
Чемпионат Украины 2022/2023
23.08.2022 - 17:00 Колос 1 - 0 Завершено Кривбас П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
06.08.2022 - 11:00 Кривбас 1 - 1 Завершено Металіст Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
21.02.2022 - 17:00 Кривбас 1 - 1 Завершено Акжайик Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
20.02.2022 - 17:00 Кривбас 0 - 2 Завершено Десна П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
16.02.2022 - 16:05 Інгулець 1 - 0 Завершено Кривбас П
Показати більше
Хто переможе?
37 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
43%
Нічия
32%
Кривбас
24%
Трансляція
Запасні: Кліщук, Хома, Зотько, Рябов, Попчук, Шевченко, Банада, Понєдєльнік, Дебелко, Кораблін.
Кривбас: Сарнавський — Якімець, Вернидуб, Стецьков, Опанасенко — Семенов, Хобленко, Хомченовський — Татарков, Устименко, Волошин.
Запасні: Шевченко, Пятов, Бондар, Тотовицький, Зубков, Джурасек, Кулаков, Топалов, Конопля, Очеретько, Козік, Корнієнко.
Шахтар: Трубін — Тейлор, Кривцов, Матвієнко, Михайліченко — Степаненко — Петряк, Бондаренко, Судаков, Мудрик — Сікан.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Катерина Монзуль (Харків, Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 2-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону НСК Олімпійський (Київ, Україна) зіграють донецький Шахтар та криворізький Кривбас.
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Останні матчі
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Анонс матчу Шахтар - Кривбас 28.08.2022, Чемпионат Украины

Матч між командою Шахтар (Донецк) та командою Кривбас (Кривой Рог) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Украины 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 28.08.2022
Час початку матчу: 15:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Шахтар - Кривбас можна подивитися 28.08.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Чемпионат Украины. Текстову трансляцію матчу Шахтар - Кривбас, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роберто Де Дзерби

Прошедший поединок команди Шахтар був зіграний проти Металіст 1925 - 23.08.2022, у рамках турнира Чемпионат Украины 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбасс (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Александр Бабич

Предыдущий матч команди Кривбас був зіграний проти Колос - 23.08.2022, у рамках турнира Чемпионат Украины 2022/2023 та закінчився перемогою команди Колос.

Слідкуйте за результатами матчу Шахтар - Кривбас онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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