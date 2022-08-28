Шахтар - Кривбас онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Шахтар - Кривбас 28.08.2022, Чемпионат Украины

Матч між командою Шахтар (Донецк) та командою Кривбас (Кривой Рог) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Украины 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 28.08.2022

Час початку матчу: 15:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)

Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936

Країна: Украина

Тренер: Роберто Де Дзерби



Прошедший поединок команди Шахтар був зіграний проти Металіст 1925 - 23.08.2022, у рамках турнира Чемпионат Украины 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Кривбас (Кривой Рог)

Рік заснування Кривбасс (Кривой Рог): 1925

Країна: Украина

Тренер: Александр Бабич



Предыдущий матч команди Кривбас був зіграний проти Колос - 23.08.2022, у рамках турнира Чемпионат Украины 2022/2023 та закінчився перемогою команди Колос.

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