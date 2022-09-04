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Кривбас - ФК Львів онлайн трансляція матчу

Чемпионат Украины - 04 вересня 2022, 17:00 - Олимпийский
Рейтинг матчу:
Кривбас
Кривой Рог
До початку
00 : 00 : 00
ФК Львів
Львов
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Кривбас
38%
Нічия
28%
ФК Львів
34%
Цікаві факти
  • FC Lviv have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih wins 1st half in 31% of their matches, FC Lviv in 13% of their matches.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih wins 31% of halftimes, FC Lviv wins 13%.
  • The winner of their last meeting was FC Lviv.
  • On their last meeting FC Lviv won by 1 goals.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When FC Lviv leads 0-1 away, they win in 83% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Lviv is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih's performance of the last 5 matches is better than FC Lviv's.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1.83 goals when playing at home and FC Lviv scores 1.12 goals when playing away (on average).
  • FC Lviv's performance of the last 5 matches is better than FC Kryvbas Kriviy Rih's.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih has streak of 2 matches with 0 scored goals.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Кривбас
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
ФК Львів
Кубок України 2018
31.10.2018 - 14:00 Кривбас 0 - 1 Завершено ФК Львів
Останні матчі - Кривбас
Чемпионат Украины 2022/2023
28.08.2022 - 15:00 Шахтар 1 - 0 Завершено Кривбас П
Чемпионат Украины 2022/2023
23.08.2022 - 17:00 Колос 1 - 0 Завершено Кривбас П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
06.08.2022 - 11:00 Кривбас 1 - 1 Завершено Металіст Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
21.02.2022 - 17:00 Кривбас 1 - 1 Завершено Акжайик Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
20.02.2022 - 17:00 Кривбас 0 - 2 Завершено Десна П
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Останні матчі - ФК Львів
Чемпионат Украины 2022/2023
27.08.2022 - 13:00 ФК Львів 2 - 3 Завершено Зоря П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
09.08.2022 - 17:00 Карпати 0 - 0 Завершено ФК Львів Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
31.07.2022 - 17:00 Рух 0 - 1 Завершено ФК Львів В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
26.01.2022 - 16:00 ФК Львів 0 - 0 Завершено Динамо Н
Чемпионат Украины 2021/2022
11.12.2021 - 19:30 ФК Львів 1 - 1 Завершено Ворскла Н
Показати більше
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Кривбас
38%
Нічия
28%
ФК Львів
34%
Трансляція
Інфо
Стартовий склад Львова: Ілющенків, Нич, Якимів, Муравський, Грисьо, Бусько, Шишка, Мільченко, Бойко, Бугай, Васильєв Запасні: Пономаренко, Вовкун, Нікітюк, Танчак, Мишенко, Сасовський, Михайлов, Крушинський, Ременяк
Інфо
Стартовий склад Кривбасу: Кліщук, Вернидуб, Стецьков, Рябов, Якимець, Банада, Волошин, Хомченківський, Хобленко, Семенов, Понеділок Запасні: Сарнавський, Хома, Устименко, Попчук, Шевченко, Дебелко, Кораблін, Зотько, Ухань, Семотюк, Лаврич
Інфо
Поєдинок розпочнеться о 17:00, судитиме гру Анатолій Абдула.
Добрий вечір. УПЛ продовжує йти за планом, і UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу 3-го туру Кривбас - ФК Львів
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Останні матчі
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Анонс матчу Кривбас - ФК Львів 04.09.2022, Чемпионат Украины

Поединок між командою Кривбас (Кривой Рог) та командою ФК Львів (Львов) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпионат Украины 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 04.09.2022
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Кривбас (Кривой Рог) та командою ФК Львів (Львов):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь команди ФК Львів, тоді як команда Кривбас залишилася з поразкою . Зіткнення Кривбас та ФК Львів у попередньому футбольному матчі 31.10.2018 закінчилось с таким счетом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Кривбас - ФК Львів можна подивитися 04.09.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпионат Украины. Текстову трансляцію матчу Кривбас - ФК Львів, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбас (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Александр Бабич

Предыдущий матч команди Кривбас був зіграний проти Шахтар - 28.08.2022, у рамках чемпионата Чемпионат Украины 2022/2023 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: ФК Львів (Львов)
Рік заснування ФК Львов (Львов): 2006
Країна: Украина
Тренер: Олег Дулуб

Прошедший матч команди ФК Львів був зіграний проти Зоря - 27.08.2022, у рамках турнира Чемпионат Украины 2022/2023 та закінчився перемогою команди Зоря.

Слідкуйте за результатами матчу Кривбас - ФК Львів онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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