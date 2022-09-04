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Чорноморець - Інгулець онлайн трансляція матчу

Чемпионат Украины - 04 вересня 2022, 15:00 - Черноморец
Головний суддя: Kovalenko, Andrey
Рейтинг матчу:
Чорноморець
Одесса
1 - 1
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77'
Інгулець
Петрово
Хід матчу
22' Дмитро Юсов 33' Євген Запорожець 44' Salyuk, Volodymyr
46' Salyuk, Volodymyr Вийшов: Shtogrin, Andriy 46' Дмитро Юсов Вийшов: Сергій С.Кравченко 59' Fili, Realdo Вийшов: Олександр Гладкий 59' Naumets, Vladyslav Вийшов: Орест Кузик 60' Владислав Клименко
Хто переможе?
44 Користувачів зробило свій вибір
Чорноморець
52%
Нічия
20%
Інгулець
27%
Цікаві факти
  • FC Ingulets Petrove haven't won any of their last 8 away matches.
  • FC Ingulets Petrove have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • FC Chernomorets Odessa wins 1st half in 26% of their matches, FC Ingulets Petrove in 7% of their matches.
  • FC Chernomorets Odessa wins 26% of halftimes, FC Ingulets Petrove wins 7%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When FC Chernomorets Odessa leads 1-0 at home, they win in 50% of their matches.
  • When FC Ingulets Petrove leads 0-1 away, they win in 0% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Ingulets Petrove is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • FC Chernomorets Odessa's performance of the last 5 matches is better than FC Ingulets Petrove's.
  • FC Chernomorets Odessa has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • FC Ingulets Petrove have lost just 0 of their last 3 games against FC Chernomorets Odessa (in all competitions).
  • In the last 3 meetings FC Chernomorets Odessa won 0, FC Ingulets Petrove won 1, 2 draws.
  • FC Chernomorets Odessa scores 0.33 goals in a match against FC Ingulets Petrove and FC Ingulets Petrove scores 1.33 goals against FC Chernomorets Odessa (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Chernomorets Odessa and FC Ingulets Petrove is 1.67.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Chernomorets Odessa and FC Ingulets Petrove is 0.67.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Chernomorets Odessa scores 1 goals when playing at home and FC Ingulets Petrove scores 0.62 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Чорноморець
0
Перемог
3
Ігор
1
Перемог
Інгулець
Чемпионат Украины 2021/2022
27.09.2021 - 19:30 Чорноморець 1 - 1 Завершено Інгулець
Перша ліга України 2021
23.07.2020 - 17:00 Інгулець 0 - 0 Завершено Чорноморець
Первая лига Украины 2019/2020
29.09.2019 - 18:00 Чорноморець 0 - 3 Завершено Інгулець
Останні матчі - Чорноморець
Чемпионат Украины 2022/2023
23.08.2022 - 15:00 Чорноморець 0 - 1 Завершено Верес П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
06.08.2022 - 18:00 Рух 3 - 1 Завершено Чорноморець П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
30.07.2022 - 16:00 Металіст 1925 0 - 0 Завершено Чорноморець Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
17.02.2022 - 15:30 Чорноморець 3 - 1 Завершено Дордой В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
12.02.2022 - 19:00 Верес 2 - 3 Завершено Чорноморець В
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Останні матчі - Інгулець
Чемпионат Украины 2022/2023
29.08.2022 - 13:00 Металіст 1 - 1 Завершено Інгулець Н
Чемпионат Украины 2022/2023
25.08.2022 - 13:00 Інгулець 1 - 2 Завершено ФК Олександрія П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
16.02.2022 - 16:05 Інгулець 1 - 0 Завершено Кривбас В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
14.02.2022 - 16:00 Інгулець 1 - 2 Завершено Динамо П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
10.02.2022 - 14:00 Інгулець 0 - 0 Завершено Медзь Н
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Головні події
60'
Владислав Клименко
Fili, Realdo
Вийшов: Олександр Гладкий
59'
Naumets, Vladyslav
Вийшов: Орест Кузик
59'
Salyuk, Volodymyr
Вийшов: Shtogrin, Andriy
46'
Дмитро Юсов
Вийшов: Сергій С.Кравченко
46'
Salyuk, Volodymyr
44'
33'
Євген Запорожець ГООЛ!
Дмитро Юсов
22'
Хто переможе?
44 Користувачів зробило свій вибір
Чорноморець
52%
Нічия
20%
Інгулець
27%
Склади команд
Стартовий склад
  • 45
    Bragaru, Maksym
    Форвард
  • 19
    Максим Єрмоленко
    Форвард
  • 33
    Євген Селін
    Захисник
  • 79
    Salyuk, Volodymyr
    Захисник
    46 44
  • 89
    Сергій Політило
    Півзахисник
  • 27
    Plaksa, Rodion
    Півзахисник
  • 12
    Дмитро Непогодов
    Воротар
  • 10
    Naumets, Vladyslav
    Півзахисник
    59
  • 6
    James, Manjrekar
  • 28
    Fili, Realdo
    Форвард
    59
  • 17
    Дмитро Юсов
    Півзахисник
    46 22
  • 11
    Bliznichenko, Viktor
    Півзахисник
  • 44
    Тарас Саків
    Захисник
  • 28
    Віталій Павлов
    Захисник
  • 12
    Олексій Паламарчук
    Воротар
  • 33
    Дмитро Нагієв
    Захисник
  • 23
    Олександр Кучеренко
    Захисник
  • 10
    Олександр Козак
    Півзахисник
  • 15
    Андрій Коробенко
    Півзахисник
  • 8
    Владислав Клименко
    Захисник
    60
  • 21
    Chenbay, Sergey Dmitrovich
    Захисник
  • 5
    Євген Запорожець
    Півзахисник
    33
Запасні гравці
Тренери
  • Романс Григорчукс
  • Лавриненко, Сергей
Статистика матчу
8
Штрафні
14
12
Фоли
8
Удари повз
2
3
Удари в отвір
2
1
Сейви
2
2
Кутові
2
3
ЖК
1
53%
Володіння м'ячем
47%
2
Офсайди
Трансляція
66'
Гоооол!!!
Чорноморець дотискає суперника! Манджрекар Джеймс головою вколочує м'яч у сітку після подачі Сергія Кравченка з кутового.
65'
Небезпечний момент
Максим Брагару знову отримав шанс зрівняти рахунок, але його удар на виконання потягнув Олексій Паламарчук.
63'
Жовта картка
Максим Брагару виправив свою помилку ціною порушення правил і жовтої картки.
61'
Офсайд
Замість того, щоб відправити м'яч до пустих воріт, Максим Брагару пролетів повз м'яч. Зафіксований лайнсменом офсайд може лише частково виправдати жахливу гру вінгера Чорноморця.
60'
Жовта картка
Владислав Клименко вдарив по ногах Манджрекара Джеймса, що володів м'ячем.
58'
Заміна
Реальдо Філі та Владислав Наумець пішли відпочивати, Олександр Гладкий і Орест Кузик з'явились на полі.
57'
Олексій Паламарчук упорався з непростим ударом Максима Брагару в ближній кут.
52'
Максим Брагару змістився з флангу в центр і виконав вкрай неточне закидання до штрафного майданчика.
46'
Заміна
У перерві Андрій Штогрін і Сергій Кравченко вийшли на поле замість Володимира Салюка та Дмитра Юсова.
46'
Свисток
Другий тайм розпочався.
Чорноморець володів ігровою перевагою протягом всього першого тайму, але Інгулець краще скористався своїми моментами та йде на перерву мінімально ведучи в рахунку.
45+2'
Свисток
Перерва.
45'
Інфо
Додано 1 хвилину.
44'
Жовта картка
Володимир Салюк отримав жовту картку від Андрія Коваленка за порушення правил неподалік від штрафного майданчика.
37'
Реальдо Філі знову розібрався із суперником на фланзі, але неточно віддав у центр карного. Одеситам щоразу не вистачає останнього пасу.
33'
Гоооол!!!
Інгулець відкриває рахунок! Шикарним голом відзначається Євген Запорожець. Капітан гостей пробігся флангом і з-за меж штрафного майданчика запустив м'яч точно в дальній кут воріт.
31'
Сергій Політило чудово відіграв у захисті, завадивши Андрієві Коробенку пробити по воротах Дмитра Нєпогодова.
28'
Небезпечний момент
Гравці Чорноморця продовжують транжирити моменти через свою низьку майстерність. Цього разу Реальдо Філі не зумів завдати акцентованого удару з убивчої позиції.
26'
Небезпечний момент
Реальдо Філі знайшов передачею Дмитра Юсова, але той у вирішальний момент не влучив по м'ячу. Хороший гольовий момент втрачено.
22'
Жовта картка
Дмитро Юсов ударив свого суперника по ногах і був попереджений.
20'
Віталій Павлов нівелює загрозу воротам своєї команди, вибиваючи м'яч за межі поля після подачі Родіона Плакси.
14'
Євген Запорожець потужно вистрілив по воротах Чорноморця після подачі з кутового. Дмитро Нєпогодов зайняв правильну позицію та парирував непростий удар.
9'
Максим Брагару отримав м'яч у вигідній позиції, але завдав заслабкого удару, аби створити проблеми Олексієві Паламарчуку.
6'
Олександр Козак дальнім ударом змусив попрацювати у воротах Дмитра Нєпогодова.
4'
Дмитро Юсов прискорився з м'ячем лівим флангом і виконав прострільний пас до штрафного майданчика. Реальдо Філі не зміг отримати передачу.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Стартовий склад Чорноморця: Нєпогодов – Селін, Єрмаков, Джеймс, Салюк – Політило (к), Брагару, Плакса – Юсов, Філі, Наумець.
Інфо
Стартовий склад Інгульця: Паламарчук – Саків, Ченбай, Павлов, Нагієв – Віктор Блізніченко, Коробенко, Кучеренко, Козак – Запорожець (к), Клименко.
Зустріч сусідів по турнірній таблиці. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 3-го туру УПЛ Чорноморець – Інгулець.
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Коментарі(9)
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Серж Харьковский
04.09.2022 о 15:44
109 грн - 2.5 пачки дешевых сигарет !!!
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+1
-1
OctoberFest (Голая Пристань)
04.09.2022 о 16:02
тут одні спортсмени та зожніки, які родину продадуть, але 109 грн пожалкують
Відповісти
0
-1
avatar
knmua(Киев) (Киев)
04.09.2022 о 15:34
А ось вам , прихильники сетанти, і ексклюзивна трансляція, насолоджуйтесь))))
Відповісти
+1
-1
Просто football фан (Рівне)
04.09.2022 о 15:52
Ви дуже помиляєтесь, що люди які критикували клуби, порушники регламенту, є прихильниками Сетанти. Справа не у тому, хто показуватиме матчі, дивно, що Ви досі не зрозуміли....А чому нема трансляції, дійсно цікаво. Можливо через близькість до фронту? Хтось там в нижчих лігах грає в Запоріжжі, так само без трансляції...
Відповісти
0
-1
Просто football фан (Рівне)
04.09.2022 о 15:54
Доречі, в програмі матча Кривбасу також нема)І ніхто ніде нічого поки не пояснив)
+1
0
avatar
Влад Шмидт (Сумы)
04.09.2022 о 15:32
Трансляції на Сетанта не має.
Відповісти
+1
0
Kela (Одесса)
04.09.2022 о 15:17
где трансляция матча по ТВ?
Відповісти
+1
0
avatar
Просто Толик (Одесса)
04.09.2022 о 15:29
109 грн. На сайте сектанта. Пусть пройдут козе в трещину за 109 грн.
Відповісти
0
-1
avatar
Влад Шмидт (Сумы)
04.09.2022 о 15:32
Трансляції на Сетанта не має.
+1
0

Останні матчі
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Анонс матчу Чорноморець - Інгулець 04.09.2022, Чемпионат Украины

Противостояние між командою Чорноморець (Одесса) та командою Інгулець (Петрово) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Украины 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Черноморец.

Дата проведення матчу: 04.09.2022
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Чорноморець (Одесса) та командою Інгулець (Петрово):

Предыдущий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Чорноморець та Інгулець у попередньому футбольному матчі 27.09.2021 закінчилось с такими результатами: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Романс Григорчукс и Лавриненко, Сергей розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Чорноморець - Інгулець можна подивитися 04.09.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпионат Украины. Текстову трансляцію матчу Чорноморець - Інгулець, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Чорноморець (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Юрий Мороз

Предыдущий матч команди Чорноморець був зіграний проти Верес - 23.08.2022, у рамках чемпионата Чемпионат Украины 2022/2023 та закінчився перемогою команди Верес.

Команда гостей

Назва: Інгулець (Петрово)
Рік заснування Ингулец (Петрово): 2013
Країна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко

Прошедший поединок команди Інгулець був зіграний проти Металіст - 29.08.2022, у рамках чемпионата Чемпионат Украины 2022/2023 та закінчився нічиєю.

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