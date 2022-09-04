Чорноморець - Інгулець онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Чорноморець (Одесса) та командою Інгулець (Петрово) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Украины 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Черноморец.
Дата проведення матчу: 04.09.2022
Час початку матчу: 15:00
Історія протистоянь между Чорноморець (Одесса) та командою Інгулець (Петрово):
Предыдущий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Чорноморець та Інгулець у попередньому футбольному матчі 27.09.2021 закінчилось с такими результатами: 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Романс Григорчукс и Лавриненко, Сергей розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Чорноморець (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Юрий Мороз
Предыдущий матч команди Чорноморець був зіграний проти Верес - 23.08.2022, у рамках чемпионата Чемпионат Украины 2022/2023 та закінчився перемогою команди Верес.
Назва: Інгулець (Петрово)
Рік заснування Ингулец (Петрово): 2013
Країна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко
Прошедший поединок команди Інгулець був зіграний проти Металіст - 29.08.2022, у рамках чемпионата Чемпионат Украины 2022/2023 та закінчився нічиєю.
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