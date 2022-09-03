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Металіст 1925 - Ворскла онлайн трансляція матчу

Чемпионат Украины - 03 вересня 2022, 15:00 - Олимпийский
Головний суддя: Kozik, Yaroslav
Рейтинг матчу:
Металіст 1925
Харьков
0 - 0
Оновити
38'
Ворскла
Полтава
Хід матчу
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Металіст 1925
29%
Нічия
32%
Ворскла
39%
Цікаві факти
  • FC Metalist 1925 Kharkiv haven't won in their last 9 games.
  • FC Vorskla Poltava haven't won any of their last 5 away matches.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv wins 1st half in 6% of their matches, FC Vorskla Poltava in 41% of their matches.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv wins 6% of halftimes, FC Vorskla Poltava wins 41%.
  • The winner of their last meeting was FC Vorskla Poltava.
  • On their last meeting FC Vorskla Poltava won by 2 goals.
  • When FC Metalist 1925 Kharkiv leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava leads 0-1 away, they win in 80% of their matches.
  • When FC Metalist 1925 Kharkiv is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • FC Vorskla Poltava's performance of the last 5 matches is better than FC Metalist 1925 Kharkiv's.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv scores 1.14 goals when playing at home and FC Vorskla Poltava scores 1.22 goals when playing away (on average).
  • FC Vorskla Poltava have lost 3 matches in a row.
  • FC Vorskla Poltava have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv have played 4 home matches in a row without winning.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv has streak of 2 matches with 0 scored goals.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Металіст 1925
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Ворскла
Чемпионат Украины 2021/2022
20.08.2021 - 19:30 Ворскла 2 - 0 Завершено Металіст 1925
Останні матчі - Металіст 1925
Чемпионат Украины 2022/2023
23.08.2022 - 13:00 Шахтар 0 - 0 Завершено Металіст 1925 Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
15.08.2022 - 11:00 Металіст 1925 2 - 0 Завершено Металург В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
10.08.2022 - 14:00 Металіст 1925 2 - 1 Завершено ФК Олександрія В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
07.08.2022 - 17:00 Металіст 1925 4 - 2 Завершено Діназ В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
02.08.2022 - 17:00 Металіст 1925 10 - 0 Завершено Рубікон В
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Останні матчі - Ворскла
Чемпионат Украины 2022/2023
27.08.2022 - 13:00 Ворскла 1 - 2 Завершено Верес П
Чемпионат Украины 2022/2023
23.08.2022 - 15:00 Зоря 3 - 1 Завершено Ворскла П
Ліга конференцій 2022/2023
27.07.2022 - 20:00 AIK 2 - 0 Завершено Ворскла П
Ліга конференцій 2022/2023
21.07.2022 - 20:00 Ворскла 3 - 2 Завершено AIK В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
12.02.2022 - 15:00 Ворскла 1 - 2 Завершено Атирау П
Показати більше
Хто переможе?
31 Користувачів зробило свій вибір
Металіст 1925
29%
Нічия
32%
Ворскла
39%
Склади команд
Стартовий склад
  • 37
    Олег Мозіль
    Воротар
  • 11
    Андрій Ременюк
    Півзахисник
  • 27
    Дмитро Кравченко
    Півзахисник
  • 28
    Артем Габелок
    Півзахисник
  • 21
    Bychek, Kostiantyn
    Форвард
  • 8
    Martinyuk, Yaroslav
    Півзахисник
  • 2
    Kapinus, Dmytro
    Півзахисник
  • 17
    Сергій Полянчук
    Форвард
  • 30
    Bezugly, Mykyta
    Захисник
  • 29
    Максим Жичиков
    Захисник
  • 9
    Андрій Борячук
    Форвард
  • 31
    Riznyk, Dmytro
  • 33
    Oliveira, Marlyson Conceicao
    Форвард
  • 16
    Seferi Sulejmanov, Taulant
    Півзахисник
  • 7
    Денис Олійник
    Півзахисник
  • 77
    Toli, Ardit
  • 6
    Sklyar, Oleksandr
    Півзахисник
  • 45
    Melnychuk, Maksym
    Захисник
  • 38
    Артем Челядін
    Півзахисник
  • 3
    Zajkov, Gjoko
    Захисник
  • 4
    Ігор Пердута
    Захисник
  • 11
    Руслан Степанюк
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Кривенцов, Валерий
  • Виктор Скрипник
Трансляція
37'
34'
Небезпечний момент
Гарну атаку організувала Ворскла – Скляр протягнув, віддав на Степанюка – той пробив у кут, але трохи не влучив!
31'
Жовта картка
Скляр підкотився в центрі поля – перша жовта для Ворскли
28'
Штрафний для Ворскли. Метрів 25 до воріт. Марлісон б'є у стінку, відскок знову до нього – повторний удар, але кіпер МХ1925 спокійно забирає.
26'
Ременюк обікрав Пердуту... Той не вимкнувся і обікрав Пердуту. Взаємозалік
24'
Кутовий
Відрізок активності харків'ян – штрафний, кутовий, правда без дивідендів
22'
Небезпечний момент
Ох, після пасу назад Різник послизнувся, добре, що м'яч йшов не у створ воріт...
20'
Кутовий
Кутовий для Харкова - захисники Полтави розряджають навіс
19'
Металіст 1925 огризнувся - з хльостким ударом, але Різник на місці
17'
Жовта картка
А Мартинюку жовта за цю гру рукою
16'
Незабитий пенальті
Олійник не забиває пенальті! Мозиль тягне з нижнього кута! На висоті кіпер МХ1925!
15'
Небезпечний момент
Сефері – удар! поперечина! Добивання і м'яч потрапляє в руку! пенальті ставить Козик!
12'
Сефері метрів із 25-ти приклався - під м'яч пішов удар, више воріт
10'
Інтершум без глядачів чудово передає емоції гравців. Щоправда, все у центрі поля більше
6'
Ворскла більш активна спочатку - намагаються щось флангами організувати полтавці
4'
Кутовий
Ще один кутовий для Ворскли - цього разу без загострень
2'
Небезпечний момент
Перший стандарт - кутовий для Ворскли - небезпечний напівнавіс, напівпростріл, хтось колупнув м'яч у бік воріт, але кіпер харків'ян забирає! Досить небезпечно!
1'
Свисток
Поїхали, Ворскла розвела з центру поля!
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Анонс матчу Металіст 1925 - Ворскла 03.09.2022, Чемпионат Украины

Матч між командою Металіст 1925 (Харьков) та командою Ворскла (Полтава) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпионат Украины 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 03.09.2022
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Металіст 1925 (Харьков) та командою Ворскла (Полтава):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Ворскла, тоді як команда Металіст 1925 залишилася з поразкою . Зіткнення Ворскла та Металіст 1925 у попередньому футбольному матчі 20.08.2021 закінчилось со следующими результатом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Кривенцов, Валерий и Виктор Скрипник розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Металіст 1925 - Ворскла можна подивитися 03.09.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпионат Украины. Текстову трансляцію матчу Металіст 1925 - Ворскла, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Металіст 1925 (Харьков)
Рік заснування Металіст 1925 (Харьков): 2016
Країна: Украина
Тренер: Валерий Кривенцов

Прошедший поединок команди Металіст 1925 був зіграний проти Шахтар - 23.08.2022, у рамках чемпионата Чемпионат Украины 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Юрий Максимов

Предыдущий поединок команди Ворскла був зіграний проти Верес - 27.08.2022, у рамках турнира Чемпионат Украины 2022/2023 та закінчився перемогою команди Верес.

Слідкуйте за результатами матчу Металіст 1925 - Ворскла онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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