Металіст 1925 - Ворскла онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Металіст 1925 - Ворскла 03.09.2022, Чемпионат Украины

Матч між командою Металіст 1925 (Харьков) та командою Ворскла (Полтава) проходитиме в рамках турнира по футболу: Чемпионат Украины 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 03.09.2022

Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Металіст 1925 (Харьков) та командою Ворскла (Полтава):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь Ворскла, тоді як команда Металіст 1925 залишилася з поразкою . Зіткнення Ворскла та Металіст 1925 у попередньому футбольному матчі 20.08.2021 закінчилось со следующими результатом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Кривенцов, Валерий и Виктор Скрипник розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Металіст 1925 (Харьков)

Рік заснування Металіст 1925 (Харьков): 2016

Країна: Украина

Тренер: Валерий Кривенцов



Прошедший поединок команди Металіст 1925 був зіграний проти Шахтар - 23.08.2022, у рамках чемпионата Чемпионат Украины 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Ворскла (Полтава)

Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955

Країна: Украина

Тренер: Юрий Максимов



Предыдущий поединок команди Ворскла був зіграний проти Верес - 27.08.2022, у рамках турнира Чемпионат Украины 2022/2023 та закінчився перемогою команди Верес.

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