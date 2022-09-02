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СК Дніпро-1 - Верес онлайн трансляція матчу

Чемпионат Украины - 03 вересня 2022, 13:00 - Авангард
Головний суддя: Дердо, Александр
Рейтинг матчу:
СК Дніпро-1
Днепр
0 - 0
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45'
Верес
Ровно
Хід матчу
8' Євген Пасіч Вийшов: Микола Квасний 26' Олексій Гуцуляк
Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
СК Дніпро-1
36%
Нічия
31%
Верес
33%
Цікаві факти
  • SC Dnipro-1 haven't won in their last 4 games.
  • SC Dnipro-1 have won 4 home matches in a row.
  • SC Dnipro-1 wins 1st half in 57% of their matches, Veres Rivne in 20% of their matches.
  • SC Dnipro-1 wins 57% of halftimes, Veres Rivne wins 20%.
  • The winner of their last meeting was SC Dnipro-1.
  • On their last meeting SC Dnipro-1 won by 1 goals.
  • When SC Dnipro-1 leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Veres Rivne leads 0-1 away, they win in 60% of their matches.
  • When SC Dnipro-1 is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When Veres Rivne is down 1-0 away, they win 16% of their matches.
  • In Premier League, SC Dnipro-1 has better performance than Veres Rivne.
  • SC Dnipro-1's performance of the last 5 matches is better than Veres Rivne's.
  • SC Dnipro-1 scores 2.38 goals when playing at home and Veres Rivne scores 0.67 goals when playing away (on average).
  • Veres Rivne's performance of the last 5 matches is better than SC Dnipro-1's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
СК Дніпро-1
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Верес
Чемпионат Украины 2021/2022
18.09.2021 - 17:00 СК Дніпро-1 1 - 0 Завершено Верес
Останні матчі - СК Дніпро-1
Чемпионат Украины 2022/2023
28.08.2022 - 17:00 Динамо 0 - 3 Завершено СК Дніпро-1 В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
25.08.2022 - 19:00 АЕК 3 - 0 Завершено СК Дніпро-1 П
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
18.08.2022 - 21:00 СК Дніпро-1 1 - 2 Завершено АЕК П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
12.02.2022 - 16:30 СК Дніпро-1 1 - 1 Завершено Согдиана Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
12.02.2022 - 10:20 СК Дніпро-1 3 - 2 Завершено Борац В
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Останні матчі - Верес
Чемпионат Украины 2022/2023
27.08.2022 - 13:00 Ворскла 1 - 2 Завершено Верес В
Чемпионат Украины 2022/2023
23.08.2022 - 15:00 Чорноморець 0 - 1 Завершено Верес В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
13.08.2022 - 18:00 Рух 2 - 0 Завершено Верес П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
09.08.2022 - 16:00 Верес 0 - 1 Завершено ЛНЗ П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
29.07.2022 - 12:00 ФК Минай 3 - 1 Завершено Верес П
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Головні події
Олексій Гуцуляк
26'
8'
Євген Пасіч
Вийшов: Микола Квасний
Хто переможе?
36 Користувачів зробило свій вибір
СК Дніпро-1
36%
Нічия
31%
Верес
33%
Склади команд
Стартовий склад
  • 93
    Walef, Max
    Воротар
  • 11
    Артем Громов
    Півзахисник
  • 17
    Олексій Гуцуляк
    Форвард
    26
  • 18
    Руслан Бабенко
    Півзахисник
  • 18
    Олександр Піхальонок
    Захисник
  • 25
    Hamache
    Захисник
  • 3
    Володимир Адамюк
    Захисник
  • 5
    Sarapii, Eduard
    Півзахисник
  • 39
    Олександр Сваток
    Захисник
  • 6
    Busanello
    Захисник
  • 21
    Артем Довбик
    Форвард
  • 47
    Богдан Когут
    Воротар
  • 17
    Геннадій Пасіч
    Півзахисник
  • 15
    Олександр Лебеденко
    Півзахисник
  • 11
    Dakhnovskyi, Vitaliy
    Півзахисник
  • 29
    Kucherov, Valery
    Півзахисник
  • 10
    Dmytro Kliots
    Півзахисник
  • 42
    Євген Пасіч
    Півзахисник
    8
  • 3
    Vovchenko, Semen
    Півзахисник
  • 33
    Роман Мірошник
    Захисник
  • 2
    Роман Гагун
    Захисник
  • 7
    Михайло Сергійчук
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Кучер, Александр
  • Вирт, Юрий
Статистика матчу
55%
Володіння м'ячем
45%
2
Кутові
1
8
Штрафні
11
11
Фоли
7
Офсайди
1
1
ЖК
1
Удари в отвір
1
1
Сейви
1
3
Удари повз
2
Блоковано ударів
Трансляція
41'
38'
Штрафний для Дніпра-1. Метрів 28 до воріт. Але Довбик не підняв м'яч і дав у стінку
36'
Небезпечний момент
Громов! Вискочив на позицію, підібрав м'яч, викручував у кут, але не викрутив! А момент гарний був!
34'
Штрафний для Вереса на флангу - але навіс пішов прямо в руки воротареві дніпрян
31'
Кутовий
Кутовий для Дніпра-1. Навіс закінчився ударом, але дуже неточним
30'
І знову метушня та фоли в центрі поля
28'
Небезпечний момент
Ой ой! Штрафний з флангу для Дніпра-1, навіс, Сарапій розстрілював ворота - штанга, відскок, і Сваток не встигає зреагувати і підправити! Божевільний момент для Дніпра-1!
26'
Жовта картка
Гуцуляк зачепив Квасного - ще одна жовта у пасиві Дніпра-1
25'
Гагун помилився у простій ситуації - упустив м'яч в аут. Буває й таке
24'
І знову якийсь затишок у нас. Полтайму пройшло
20'
Небезпечний момент
Пихальонок вішає - Довбик пробиває головою, Когут відбиває, м'яч знову відскочив до Довбика - другий удар, і знову кіпер на висоті! Перший момент у матчі та подвійний сейв кіпера!
19'
Штрафний для Дніпра-1 на фланзі, кілька метрів від штрафної
18'
Гуцуляк намагався продертися флангом. Пройти двох захисників не вдалося
15'
Здавалося, і хотіли б команди пограти у футбол, але не виходить. Багато дрібних фолів
12'
Штрафний для Вереса на фланзі, але навіс виносять захисники
10'
Дахновський подметушився, перехопив не дуже вдалий пас дніпрян назад, але заліз під гострий кут і момент втратив
8'
Заміна
Квасний замість Пасича у Вереса, не може Євген продовжити гру
6'
Боротьба та знову фол від Дніпра-1 у центрі поля
5'
Кров у Пасича, можливо, потрібна буде заміна!
4'
Жовта картка
Пихальонок навісив, а Адамюк в атаці коліном в'їхав у голову Пасича... Жорсткий фол, жовта!
3'
Спокійно все поки що. Ось Дніпро-1 заробив кутовий
1'
Свисток
Поїхали! Дніпро-1 розпочав із центру поля!
Виходять команди на поле
Інфо
Стартовий склад Вереса: Когут, Гагун, Мірошник, Вовченко, Євген Пасіч, Кльоц, Кучеров, Дахновський, Лебеденко, Геннадій Пасіч, Сергійчук Запасні: Ющишин, Квасний, Курко, Станіслав Шарай, Владислав Шарай, Гайдучек, Шестаков, Поворознюк, Коркодим
Інфо
Стартовий склад Дніпра-1: Валей, Буназелло, Сваток, Сарапій, Адамюк, Амаш, Піхальонок, Бабенко, Гуцуляк, Громов, Довбик Запасні: Рибак, Юрчук, Кінарейкін, Логінов, Горбунов, Назаренко, Рубчинський, Кононов, Танчик, Когут
Інфо
Матч пройде на стадіоні Авангард в Ужгороді!
Інфо
Розпочнеться поєдинок о 13:00, судитиме гру Олександр Дердо!
Добридень! УПЛ крокує Україною, і у ці вихідні вже проходять матчі 3-го туру! Сьогоднішній розклад матчів відкриває поєжинок Дніпро-1 – Верес! Саме цей матч як текстовий онлайн UA-Футбол і представляє вашій увазі!
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Анонс матчу СК Дніпро-1 - Верес 03.09.2022, Чемпионат Украины

Матч між командою СК Дніпро-1 (Днепр) та командою Верес (Ровно) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Украины 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Авангард.

Дата проведення матчу: 03.09.2022
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами СК Дніпро-1 (Днепр) та командою Верес (Ровно):

Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь СК Дніпро-1, тоді як команда Верес залишилася з поразкою . Зіткнення СК Дніпро-1 та Верес у попередньому футбольному матчі 18.09.2021 закінчилось со следующими результатом: 1:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Кучер, Александр и Вирт, Юрий розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу СК Дніпро-1 - Верес можна подивитися 03.09.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпионат Украины. Текстову трансляцію матчу СК Дніпро-1 - Верес, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)
Рік заснування СК Дніпро-1 (Днепр): 2017
Країна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич

Предыдущий поединок команди СК Дніпро-1 був зіграний проти Динамо - 28.08.2022, у рамках чемпионата Чемпионат Украины 2022/2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.

Команда гостей

Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вирт

Прошедший поединок команди Верес був зіграний проти Ворскла - 27.08.2022, у рамках турнира Чемпионат Украины 2022/2023 та закінчився перемогою команди Верес.

Слідкуйте за результатами матчу СК Дніпро-1 - Верес онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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