СК Дніпро-1 - Верес онлайн трансляція матчу

Матч між командою СК Дніпро-1 (Днепр) та командою Верес (Ровно) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпионат Украины 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Авангард.
Дата проведення матчу: 03.09.2022
Час початку матчу: 13:00
Історія протистоянь между клубами СК Дніпро-1 (Днепр) та командою Верес (Ровно):
Предыдущий поединок між командами закінчився перемогою на користь СК Дніпро-1, тоді як команда Верес залишилася з поразкою . Зіткнення СК Дніпро-1 та Верес у попередньому футбольному матчі 18.09.2021 закінчилось со следующими результатом: 1:0 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Кучер, Александр и Вирт, Юрий розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)
Рік заснування СК Дніпро-1 (Днепр): 2017
Країна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич
Предыдущий поединок команди СК Дніпро-1 був зіграний проти Динамо - 28.08.2022, у рамках чемпионата Чемпионат Украины 2022/2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.
Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вирт
Прошедший поединок команди Верес був зіграний проти Ворскла - 27.08.2022, у рамках турнира Чемпионат Украины 2022/2023 та закінчився перемогою команди Верес.
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