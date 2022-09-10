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Кривбас - Верес онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 10 вересня 2022, 15:00 - Олимпийский
Головний суддя: Кривушкин, Дмитрий
Рейтинг матчу:
Кривбас
Кривой Рог
0 - 1
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38'
Верес
Ровно
Хід матчу
Хто переможе?
76 Користувачів зробило свій вибір
Кривбас
34%
Нічия
29%
Верес
37%
Цікаві факти
  • Veres Rivne haven't scored in 1 of their 3 away matches in Premier League this season.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih wins 1st half in 31% of their matches, Veres Rivne in 19% of their matches.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih wins 31% of halftimes, Veres Rivne wins 19%.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Veres Rivne leads 0-1 away, they win in 60% of their matches.
  • When FC Kryvbas Kriviy Rih is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Veres Rivne is down 1-0 away, they win 14% of their matches.
  • Veres Rivne's performance of the last 5 matches is better than FC Kryvbas Kriviy Rih's.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih has streak of 3 matches with 0 scored goals.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih scores 1.57 goals when playing at home and Veres Rivne scores 0.62 goals when playing away (on average).
  • FC Kryvbas Kriviy Rih haven't won in their last 4 games.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih haven't lost in any of their last 5 home matches.
  • FC Kryvbas Kriviy Rih have not managed to score in their last 3 matches.
  • In Premier League, Veres Rivne has better performance than FC Kryvbas Kriviy Rih.
Прогноз на матч
Останні матчі - Кривбас
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.09.2022 - 17:00 Кривбас 0 - 0 Завершено ФК Львів Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.08.2022 - 15:00 Шахтар 1 - 0 Завершено Кривбас П
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.08.2022 - 17:00 Колос 1 - 0 Завершено Кривбас П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
06.08.2022 - 11:00 Кривбас 1 - 1 Завершено Металіст Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
21.02.2022 - 17:00 Кривбас 1 - 1 Завершено Акжайик Н
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Останні матчі - Верес
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.09.2022 - 13:00 СК Дніпро-1 2 - 0 Завершено Верес П
Прем'єр-ліга 2022/2023
27.08.2022 - 13:00 Ворскла 1 - 2 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.08.2022 - 15:00 Чорноморець 0 - 1 Завершено Верес В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
13.08.2022 - 18:00 Рух 2 - 0 Завершено Верес П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
09.08.2022 - 16:00 Верес 0 - 1 Завершено ЛНЗ П
Показати більше
Хто переможе?
76 Користувачів зробило свій вибір
Кривбас
34%
Нічия
29%
Верес
37%
Склади команд
Стартовий склад
  • 33
    Андрій Кліщук
    Воротар
  • 18
    Ustymenko, Denys
    Форвард
  • 9
    Олексій Хобленко
    Форвард
  • 19
    Voloshyn, Nazar
    Форвард
  • 22
    Shevchenko, Denys
    Півзахисник
  • 10
    Дмитро Хомченовський
    Півзахисник
  • 50
    Семенов Дмитро
    Захисник
  • 24
    Yakimets, Volodymyr
    Півзахисник
  • 5
    Тимур Стецьков
    Захисник
  • 15
    Віталій Вернидуб
    Захисник
  • 11
    Tatarkov, Mykyta
  • 47
    Богдан Когут
    Воротар
  • 17
    Геннадій Пасіч
    Півзахисник
  • 15
    Олександр Лебеденко
    Півзахисник
  • 11
    Dakhnovskyi, Vitaliy
    Півзахисник
  • 29
    Kucherov, Valery
    Півзахисник
  • 10
    Dmytro Kliots
    Півзахисник
  • 42
    Євген Пасіч
    Півзахисник
  • 3
    Vovchenko, Semen
    Півзахисник
  • 33
    Роман Мірошник
    Захисник
  • 2
    Роман Гагун
    Захисник
  • 89
    Gayduchyk, Mykola
    Півзахисник
Запасні гравці
Тренери
  • Вернидуб, Юрий
  • Вирт, Юрий
Статистика матчу
5
Штрафні
1
1
Фоли
5
2
Удари повз
1
1
Кутові
1
48%
Володіння м'ячем
52%
Удари в отвір
1
1
ЖК
Трансляція
33'
А у Кривбасу готується перша заміна – чи вимушена, чи Вернідуба щось дуже не влаштовує
32'
Жовта картка
Вернидуб досить небезпечно ззаду підкотився під суперника – перша жовта у матчі
28'
Гоооол!!!
Охохо! Який гол забив Дахновський! Метрів з 25-ти по якійсь хитромудрій траєкторії поклав! Хоча на повторі видно, що там був рикошет! У будь-якому випадку, 1:0, повів Верес!
27'
Інфо
І ще статистика - 2:6 за ударами на користь Вереса
26'
Атака Кривбасу - Хобленко прострілив з флангу, Устименко у боротьбі із захисником таки пробив, але неточно
23'
Інфо
53:47 за володінням невелика перевага Кривбасу
21'
Верес зараз краще виглядає. Більше через лівий фланг намагаються аптакувати криворіжці.
18'
Небезпечний момент
Ох, і знову Пасіч. Генадій. Підключився, отримав пас і пробивав уже на техніку у дальній кут. Рікошет, і м'яч мало не залетів під дальню!
15'
І знову Геннадій Пасич здалеку стрільнув – добре пішло, поряд! Пристрілюється Геннадій!
12'
Ах, непоганий дальній переведення на Хобленка у штрафну, але той скинув на партнера не дуже вдало...
10'
Геннадій Пасіч даліьним ударом перевірив Клтщука. Кіпер Кривбасу на місці
8'
Небезпечний момент
А ось Кривбас заробив кутовий. Перший у матчі. Волошин навісив, Когут помилився на виході, але Вернідуб пробив трохи мимо! Перший небезпечний момент у матчі!
6'
Петраков присутній на матчі. Хоча, дивитися поки що нема на що. Команди ще жодного разу не затягнули м'яч у чужу штрафну
4'
Спокійно поки що все. Команди поперемінно володіють м'ячем у центрі поля
1'
Поїхали, матч розпочався!
Виходять команди на поле
Інфо
Стартовий склад Вереса: Когут, Гагун, Мірошник, Вовченко, Євгеній Пасіч, Кльоц, Кучеров, Дахновський, Лебеденко, Геннадій Пасіч, Гайдучик Запасні: Ющишин, Квасний, Курко, Шарай Станіслав, Шарай Владислав, Сергійчук, Поворознюк, Шестаков, Коркодим
Інфо
Стартовий склад Кривбасу: Кліщук, Вернидуб, Татарков, Стецьків, Якимець, Семенов, Хомченовський, Шевченко, Волощин, Устименко, Хлбенко Запасні: Сарнавський, Хома, Лавріч, Зотько, Нябійє, Рябов, Банада, Семотюк, Понєдельнік, Дебелко, Кораблін, Задерака
Інфо
Розочнеться поєдинок о 15:00 і пройде на Олімпійському у Києві. Судитиме гру Дмитро Кривушкін
І UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу, в якому зіграють Кривбас і Верес.
Доброго дня всім шанувальникам українського футболу! УПЛ продовжується і на вихідних команди грають матчі 4-го туру
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Анонс матчу Кривбас - Верес 10.09.2022, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою Кривбас (Кривой Рог) та командою Верес (Ровно) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Олимпийский.

Дата проведення матчу: 10.09.2022
Час початку матчу: 15:00

Для здобуття перемоги тренери команд Вернидуб, Юрий и Вирт, Юрий розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Кривбас - Верес можна подивитися 10.09.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Кривбас - Верес, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбас (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Александр Бабич

Предыдущий матч команди Кривбас був зіграний проти ФК Львів - 04.09.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вирт

Предыдущий поединок команди Верес був зіграний проти СК Дніпро-1 - 03.09.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.

Слідкуйте за результатами матчу Кривбас - Верес онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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