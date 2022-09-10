Кривбас - Верес онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Кривбас (Кривой Рог) та командою Верес (Ровно) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Олимпийский.
Дата проведення матчу: 10.09.2022
Час початку матчу: 15:00
Для здобуття перемоги тренери команд Вернидуб, Юрий и Вирт, Юрий розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Кривбас (Кривой Рог)
Рік заснування Кривбас (Кривой Рог): 1925
Країна: Украина
Тренер: Александр Бабич
Предыдущий матч команди Кривбас був зіграний проти ФК Львів - 04.09.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.
Назва: Верес (Ровно)
Рік заснування Верес (Ровно): 2015
Країна: Украина
Тренер: Юрий Вирт
Предыдущий поединок команди Верес був зіграний проти СК Дніпро-1 - 03.09.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди СК Дніпро-1.
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