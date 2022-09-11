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Інгулець - ФК Минай онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 12 вересня 2022, 15:00 - Стадион Ингулец
Головний суддя: Romanyuk, Anastasiya
Рейтинг матчу:
Інгулець
Петрово
0 - 2
Оновити
90'
ФК Минай
Минай
Хід матчу
18' Tverdokhlib, Yegor 43' Владислав Клименко
46' Владислав Клименко Вийшов: Bliznichenko, Viktor 46' Андрій Коробенко Вийшов: Олександр Козак 60' Khakhlov, Oleksiy 66' Володимир Одарюк 68' Артем Сітало 69' Vyshnevskyi, Oleg 77' Іван Трубочкін
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Інгулець
30%
Нічия
30%
ФК Минай
41%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Ingulets Petrove and FC Minaj is 1-1. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 6 meetings, FC Ingulets Petrove have won 1 times, there have been 5 draws while FC Minaj have won 0 times.
  • FC Minaj haven't won in their last 20 games.
  • FC Minaj have lost 4 away matches in a row.
  • FC Minaj haven't won any of their last 25 away matches.
  • FC Ingulets Petrove have conceded a goal in each of their last 8 matches.
  • FC Minaj have conceded a goal in each of their last 10 matches.
  • FC Ingulets Petrove wins 1st half in 14% of their matches, FC Minaj in 20% of their matches.
  • FC Ingulets Petrove wins 14% of halftimes, FC Minaj wins 20%.
  • Their last meeting was a draw. (2-2)
  • When FC Ingulets Petrove leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When FC Minaj leads 0-1 away, they win in 0% of their matches.
  • When FC Ingulets Petrove is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Minaj is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Ingulets Petrove has better performance than FC Minaj.
  • FC Ingulets Petrove's performance of the last 5 matches is better than FC Minaj's.
  • In the last 5 meetings FC Ingulets Petrove won 1, FC Minaj won 1, 3 draws.
  • FC Ingulets Petrove have lost just 0 of their last 3 Premier League games against FC Minaj.
  • FC Minaj have won just 0 of their last 3 Premier League games against FC Ingulets Petrove.
  • FC Ingulets Petrove scores 1.2 goals in a match against FC Minaj and FC Minaj scores 1 goals against FC Ingulets Petrove (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Ingulets Petrove and FC Minaj is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Ingulets Petrove and FC Minaj is 1.6.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Ingulets Petrove scores 0.5 goals when playing at home and FC Minaj scores 0.75 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Інгулець
1
Перемог
6
Ігор
1
Перемог
ФК Минай
Прем'єр-ліга 2021/2022
21.11.2021 - 14:00 ФК Минай 2 - 2 Завершено Інгулець
Прем'єр-ліга 2020/2021
13.03.2021 - 14:00 ФК Минай 0 - 1 Завершено Інгулець
Прем'єр-ліга 2021
03.10.2020 - 19:30 Інгулець 1 - 1 Завершено ФК Минай
Первая лига Украины 2021
29.06.2020 - 18:15 ФК Минай 1 - 1 Завершено Інгулець
Останні матчі - Інгулець
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.09.2022 - 15:00 Чорноморець 1 - 1 Завершено Інгулець Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.08.2022 - 13:00 Металіст 1 - 1 Завершено Інгулець Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
25.08.2022 - 13:00 Інгулець 1 - 2 Завершено ФК Олександрія П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
16.02.2022 - 16:05 Інгулець 1 - 0 Завершено Кривбас В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
14.02.2022 - 16:00 Інгулець 1 - 2 Завершено Динамо П
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Останні матчі - ФК Минай
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.09.2022 - 13:00 ФК Минай 1 - 1 Завершено Колос Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.08.2022 - 15:00 ФК Олександрія 2 - 1 Завершено ФК Минай П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
06.08.2022 - 17:00 ФК Минай 0 - 1 Завершено Карпати П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
29.07.2022 - 12:00 ФК Минай 3 - 1 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2021/2022
12.12.2021 - 19:30 Колос 2 - 1 Завершено ФК Минай П
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Новини команд
Головні події
77'
Іван Трубочкін
69'
Vyshnevskyi, Oleg
Артем Сітало
68'
Володимир Одарюк
66'
60'
Khakhlov, Oleksiy ГООЛ!
Владислав Клименко
Вийшов: Bliznichenko, Viktor
46'
Андрій Коробенко
Вийшов: Олександр Козак
46'
Владислав Клименко
43'
18'
Tverdokhlib, Yegor ГООЛ!
Хто переможе?
27 Користувачів зробило свій вибір
Інгулець
30%
Нічия
30%
ФК Минай
41%
Склади команд
Стартовий склад
  • 12
    Олексій Паламарчук
    Воротар
  • 33
    Дмитро Нагієв
    Захисник
  • 29
    Smoliakov, Artem Hennadiiovych
  • 23
    Олександр Кучеренко
    Захисник
  • 21
    Chenbay, Sergey Dmitrovich
    Захисник
  • 19
    Володимир Одарюк
    Форвард
    66
  • 17
    Артем Сітало
    Форвард
    68
  • 15
    Андрій Коробенко
    Півзахисник
    46
  • 8
    Владислав Клименко
    Захисник
    46 43
  • 5
    Євген Запорожець
    Півзахисник
  • 60
    Pospelov, Dmytro
    Захисник
  • 13
    Bandura, Oleksandr
  • 22
    Tverdokhlib, Yegor
    Півзахисник
    18
  • 3
    Іван Трубочкін
    Захисник
    77
  • 23
    Дмитро Немчанінов
    Півзахисник
  • 16
    Kuliiev, Eldar
    Півзахисник
  • 17
    Vorobchak, Nazariy
    Півзахисник
  • 44
    Vitenchuk, Vadym
    Півзахисник
  • 25
    Horin, Oleh
    Півзахисник
  • 33
    Ігор Гончар
    Півзахисник
  • 77
    Vyshnevskyi, Oleg
    Форвард
    69
  • 8
    Khakhlov, Oleksiy
    Півзахисник
    60
Запасні гравці
Тренери
  • Лавриненко, Сергей
  • Володимир Шаран
Статистика матчу
49%
Володіння м'ячем
51%
18
Штрафні
16
2
Офсайди
2
14
Фоли
16
1
Удари в отвір
2
Сейви
1
2
Удари повз
1
3
Кутові
3
2
ЖК
1
Трансляція
80'
Заміна
Рогозинський замінив Воробчака.
77'
Жовта картка
Жовта для Трубочкіна.
75'
Сітало не зміг підлаштуватися під удар з дуже хорошої позиції після прострілу з флангу. Не іде сьогодні нападнику.
69'
Заміна
Колесник замінив Вишневського.
68'
Жовта картка
Жовта для Сітало за симуляцію. Знову після єдиноборства з Нємчаніновим гравці Інгульця отримали попередження через намальований пенальті.
65'
Атакує Інгулець. Сильно тиснуть господарі на ворота суперників.
Інфо
Хахльов за цей матч записав до свого активу стільки ж результативних дій, як за увесь минулий сезон (дві).
62'
Інфо
Селезньов розминається. Можна виходити на поле!
60'
Гоооол!!!
Гоооол! Минай подвоює перевагу! Гончар пробіг правим флангом, прострілив в центр, а Хахльов в дотик переправив м‘яч повз ворота. Не встиг голкіпер господарів Паламарчук на перехоплення.
59'
Бандура забрав до рук навіс Козака з правого флангу.
56'
Тікав в контратаку Минай: Воробчак намагався прострілити з правого флангу на хід Кулієву, проте вийшло неточно.
54'
Хотіли хитро розіграти господарі стандарт, але не вдалося. Після передачі низом Сітало занадто сильно ппрокинув собі на хід у штрафний, через що пробити не вдалося - круглий був вибитий.
49'
Тайм розпочався з контролю м‘яча гравцями Миная.
46'
Заміна
Дві заміни провів Інгулець у перерві: Козак і Близніченко поміняли Коробенка і Клименка.
Свисток
Другий тайм розпочався!
Мало гри в центрі поля, але і ударів небагато. На старті зустрічі більше атакував Минай, а після відкриття рахунку м‘яч перейшов до ніг господарів. Щоправда, це їм не допомогло створити щось більше, ніж позиційні атаки на великій відстані від воріт.
Свисток
Перший тайм завершено! Принаймні, так подумала Setanta і вимкнула трансляцію зустрічі.
43'
Жовта картка
Жовта для Клименка за симуляцію. Намагався намалювати пенальті.
39'
Офсайд
Досить перспективна довга передача з глибини поля йшла на Сітала, але той опинився в офсайді.
35'
Інфо
1:2 по ударах на даний момент.
34'
Перестарався Хахльов: гравець Миная зі штрафного з правого флангу подав за лицьову.
32'
А Бандура може і жонглером працювати! Розіграли господарі стандарт, Запорожець подав, а голкіпер Миная, хоч і перший був на м‘ячі, але все-таки випустив м‘яч з рук, потім двічі підбив рукою його вверх в оточенні суперників і зрештою забрав круглого до рук.
30'
Хахльов допрацював до кінця в обороні і заблокував подачу Нагієва з правого флангу.
29'
Кутовий
Тепер Інгулець подавав кутовий: навіс Запорожця було вибито.
25'
Кутовий
Сфолив Горін в атаці при кутовому Минаю. Дісталося Сіталу.
23'
Минай продовжує тиснути. Паламарчук забрав до рук подачу закарпатців з лівого флангу після затяжної позиційної атаки.
Інфо
Це дебютний гол для Твердохліба в УПЛ.
18'
Гоооол!!!
Гоооол! Забиває Минай! Хахльов подав з лівого флангу на лінію воротарського, туди ввірвався Твердохліб і головою переправив м‘яч у ворота!
14'
Одарюк класно обіграв голкіпера і забив, але арбітри зафіксували офсайд.
11'
Невдало пробив Твердохліб головою після подачі з лівого флангу від партнера.
9'
Сітало вибив з власного штрафного м‘яч після подачі Клименка зі стандарту з правого флангу.
6'
Твердохліб віддавав в розріз на хід партнеру у штрафний майданчик, але голкіпер перший був на м‘ячі.
2'
Воробчак підключився до атаки правим флангом, отримав передачу у чужому штрафному, але в боротьбі з відразу кількома опонентами втратив м‘яч - той вийшов за лицьову рикошетом від гравця Миная.
Свисток
Матч розпочався!
Минай: Бандура Олександр, Вишневський Олег, Гончар Ігор, Горін Олег, Вітенчук Вадим, Воробчак Назарій, Кулієв Ельдар, Нємчанінов Дмитро, Трубочкін Іван, Твердохліб Єгор, Хахльов Олексій.
Інгулець: Паламарчук Олексій, Запорожець Євген, Клименко Владислав, Коробенко Андрій, Сітало Артем, Одарюк Володимир, Ченбай Сергій, Кучеренко Олександр, Смоляков Артем, Нагієв Дмитро, Поспєлов Дмитро.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Інфо
Головним арбітром цього поєдинку буде Романюк Анастасія. Лайнсменами працюватимуть Стрілецька Марина та Грушко Світлана.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу четвертого туру УПЛ, в якому Інгулець зустрінеться з Минаєм.
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Коментарі(1)
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Я я я я (Зєля Хуєсос)
12.09.2022 о 16:35
Сектанта пройо... вже другий матч за тур (!). Де ви, фанати пула?
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Анонс матчу Інгулець - ФК Минай 12.09.2022, Прем'єр-ліга

Поединок між командою Інгулець (Петрово) та командою ФК Минай (Минай) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Стадион Ингулец.

Дата проведення матчу: 12.09.2022
Час початку матчу: 15:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Інгулець (Петрово) та командою ФК Минай (Минай):

Предыдущий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення ФК Минай та Інгулець у попередньому футбольному матчі 21.11.2021 закінчилось с такими результатами: 2:2 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Лавриненко, Сергей и Володимир Шаран розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Інгулець - ФК Минай можна подивитися 12.09.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Інгулець - ФК Минай, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Інгулець (Петрово)
Рік заснування Інгулець (Петрово): 2013
Країна: Украина
Тренер: Сергей Лавриненко

Предыдущий поединок команди Інгулець був зіграний проти Чорноморець - 04.09.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Команда гостей

Назва: ФК Минай (Минай)
Рік заснування ФК Минай (Минай): 2015
Країна: Украина
Тренер: Владимир Шаран

Прошедший матч команди ФК Минай був зіграний проти Колос - 05.09.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Інгулець - ФК Минай онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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