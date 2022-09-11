Інгулець - ФК Минай онлайн трансляція матчу

Мало гри в центрі поля, але і ударів небагато. На старті зустрічі більше атакував Минай, а після відкриття рахунку м‘яч перейшов до ніг господарів. Щоправда, це їм не допомогло створити щось більше, ніж позиційні атаки на великій відстані від воріт.