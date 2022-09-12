Ворскла - ФК Олександрія онлайн трансляція матчу

Небезпечний момент

Забиває Олександрія, але гол скасовано! Калітвінцев якісно подав з кутового на ближню стійку, а там Бондаренко набігає та пробиває ногою трохи лівіше центру воріт. При цьому один з гравців команди гостей блокував голкіпер, що і побачив суддя при перегляді ВАР.