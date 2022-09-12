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Ворскла - ФК Олександрія онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 12 вересня 2022, 13:00 - Mynay-Arena
Головний суддя: Иванов, Юрий
Рейтинг матчу:
Ворскла
Полтава
0 - 0
Оновити
57'
ФК Олександрія
Александрия
Хід матчу
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Ворскла
28%
Нічия
34%
ФК Олександрія
38%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Vorskla Poltava and FC Oleksandriya when FC Vorskla Poltava is playing at home is 0-1. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between FC Vorskla Poltava and FC Oleksandriya is 0-1. 5 matches have ended with this result.
  • During the last 11 meetings with FC Vorskla Poltava playing at home, FC Vorskla Poltava have won 3 times, there have been 3 draws while FC Oleksandriya have won 5 times.
  • During the last 19 meetings, FC Vorskla Poltava have won 6 times, there have been 5 draws while FC Oleksandriya have won 8 times.
  • FC Vorskla Poltava have a losing streak of 3 matches in Premier League.
  • FC Vorskla Poltava have lost 4 matches in a row.
  • FC Oleksandriya haven't won any of their last 3 games against FC Vorskla Poltava.
  • FC Vorskla Poltava have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • FC Vorskla Poltava wins 1st half in 44% of their matches, FC Oleksandriya in 37% of their matches.
  • FC Vorskla Poltava wins 44% of halftimes, FC Oleksandriya wins 37%.
  • The winner of their last meeting was FC Vorskla Poltava.
  • On their last meeting FC Vorskla Poltava won by 1 goals.
  • When FC Vorskla Poltava leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When FC Oleksandriya leads 0-1 away, they win in 60% of their matches.
  • When FC Vorskla Poltava is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When FC Oleksandriya is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In Premier League, FC Oleksandriya has better performance than FC Vorskla Poltava.
  • FC Oleksandriya's performance of the last 5 matches is better than FC Vorskla Poltava's.
  • In the last 5 meetings FC Vorskla Poltava won 3, FC Oleksandriya won 2, 0 draws.
  • FC Vorskla Poltava scores 1.4 goals in a match against FC Oleksandriya and FC Oleksandriya scores 1.2 goals against FC Vorskla Poltava (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Vorskla Poltava and FC Oleksandriya is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Vorskla Poltava and FC Oleksandriya is 1.
  • FC Vorskla Poltava scores 2 goals when playing at home and FC Oleksandriya scores 1.5 goals when playing away (on average).
  • FC Oleksandriya have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • Both teams lost their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Ворскла
5
Перемог
16
Ігор
8
Перемог
ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2021/2022
17.10.2021 - 19:30 ФК Олександрія 1 - 2 Завершено Ворскла
Прем'єр-ліга 2020/2021
27.02.2021 - 17:00 Ворскла 3 - 1 Завершено ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2021
19.09.2020 - 14:00 ФК Олександрія 0 - 2 Завершено Ворскла
Клубні товариські матчі 2019/2020
22.05.2020 - 14:00 ФК Олександрія 4 - 2 Завершено Ворскла
Останні матчі - Ворскла
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.09.2022 - 15:00 Металіст 1925 3 - 2 Завершено Ворскла П
Прем'єр-ліга 2022/2023
27.08.2022 - 13:00 Ворскла 1 - 2 Завершено Верес П
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.08.2022 - 15:00 Зоря 3 - 1 Завершено Ворскла П
Ліга конференцій 2022/2023
27.07.2022 - 20:00 AIK 2 - 0 Завершено Ворскла П
Ліга конференцій 2022/2023
21.07.2022 - 20:00 Ворскла 3 - 2 Завершено AIK В
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Останні матчі - ФК Олександрія
Прем'єр-ліга 2022/2023
05.09.2022 - 15:00 ФК Олександрія 1 - 3 Завершено Металіст П
Прем'єр-ліга 2022/2023
29.08.2022 - 15:00 ФК Олександрія 2 - 1 Завершено ФК Минай В
Прем'єр-ліга 2022/2023
25.08.2022 - 13:00 Інгулець 1 - 2 Завершено ФК Олександрія В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
10.08.2022 - 14:00 Металіст 1925 2 - 1 Завершено ФК Олександрія П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
13.02.2022 - 14:00 ФК Олександрія 1 - 1 Завершено Torpedo Moscow Н
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Новини команд
Хто переможе?
32 Користувачів зробило свій вибір
Ворскла
28%
Нічия
34%
ФК Олександрія
38%
Склади команд
Стартовий склад
  • 31
    Riznyk, Dmytro
  • 77
    Toli, Ardit
  • 20
    Василь Кравець
    Захисник
  • 21
    Seferi Sulejmanov, Taulant
    Півзахисник
  • 13
    Сергій Яворський
    Захисник
  • 11
    Руслан Степанюк
    Форвард
  • 7
    Денис Олійник
    Півзахисник
  • 6
    Sklyar, Oleksandr
    Півзахисник
  • 40
    Ігор Пердута
    Захисник
  • 5
    Zajkov, Gjoko
    Захисник
  • 95
    Rodrigues dos Santos, Felipe
    Захисник
  • 31
    Олег Білик
    Воротар
  • 66
    Валерій Бондаренко
    Захисник
  • 37
    Сергій Рибалка
    Півзахисник
  • 29
    Андрій Цуріков
    Півзахисник
  • 27
    Demchenko, Oleksandr
    Півзахисник
  • 17
    Олег Кожушко
    Форвард
  • 11
    Денис Мірошниченко
    Захисник
  • 9
    Владислав Калітвінцев
    Півзахисник
  • 15
    Dryshliuk, Kyrylo
    Півзахисник
  • 14
    Владислав Бабогло
    Захисник
  • 73
    Kobzar, Bohdan
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Виктор Скрипник
  • Gura, Yury
Статистика матчу
6
Штрафні
8
2
Кутові
5
8
Фоли
5
1
Удари повз
2
Офсайди
1
55%
Володіння м'ячем
45%
1
Удари в отвір
Сейви
1
Трансляція
Не можна сказати, що перші 45 хвилин зустрічі запам'ятались чимось яскравим. Окрім стійки Кравця та незарахованого голу Бондаренка, клуби не продемонстрували гостроти. Чекаємо, що для нас підготував другий тайм.
45+9'
Свисток
А ось і закінчення першого тайму! Рахунок на табло залишається 0:0, а команди йдуть відпочивати.
45+7'
Обидві команди вже відчутно стомилися і не демонструють нічого яскравого. Гравці чекають на свисток рефері.
45+3'
Гра переважно йде в центрі поля. Ворскла і Олександрія по черзі володіють м'ячем без якогось значного просування вперед.
45'
Додано цілих дев'ять хвилин до основного часу першого тайму. Воно й не дивно - досить довгою була пауза.
42'
Калітвінцев пройшов флангом та спробував обіграти захисника, зміщуючись в центр. Однак, це не вдалося - м'яч у Ворскли.
39'
Гру нарешті відновлено! Команди грають далі.
33'
Пауза зараз в нашому матчі. Не Працює ВАР - суддя зупинив гру і сказав командам трохи відпочити.
28'
Небезпечний момент
Оце то удар від Бабогло! Гравець опинився у штрафному та зі всієї сили вдарив по круглому із розвороту. Вище воріт!
24'
Кожушко непогано пройшов зліва та намагався загострити, віддавши короткий пас в центр. Там не виявилося нікого з партнерів.
20'
Трошки зменшився темп нашої гри. Ворскла перепасовується на своїй половині поля. Без просування вперед у ці хвилини.
16'
Цуріков класно пройшов флангом та вже був готовий прострілювати в штрафний. Однак, на його шляху виростає Пердута і нівелює небезпеку.
12'
Гості намагаються атакувати в центрі поля силами Кожушка та Демченка, але захист господарів поля наразі міцний.
8'
Небезпечний момент
Забиває Олександрія, але гол скасовано! Калітвінцев якісно подав з кутового на ближню стійку, а там Бондаренко набігає та пробиває ногою трохи лівіше центру воріт. При цьому один з гравців команди гостей блокував голкіпер, що і побачив суддя при перегляді ВАР.
5'
Небезпечний момент
Кравець! Василь зупиняє м'яч після верхової передачі та пробиває прямо в праву стійку! Щастить Олександрії!
4'
Степанюк перевів Толі на фланг, а вінгер намагався зміститися в центр та прострілити. Калітвінцев відпрацьовує в обороні.
1'
Свисток
Пролунав стартовий свисток! Наш матч розпочато!
Інфо
Стали відомі стартові склади команд. Ворскла: Різник, Зайков, Пердута, Скляр, Олійник, Яворський, Степанюк, Сулейманов, Кравець, Толі, Феліпе. Олесандрія: Білик, Бабогло, Дришлюк, Калітвінцев, Мірошниченко, Кожушко, Демченко, Цуріков, Рибалка, Бондаренко, Кобзар.
Доброго дня, шановні читачі! Пропонуємо до вашої уваги текстову трансляцію матчу четвертого туру УПЛ Ворскла - Олександрія.
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Останні матчі
Завершено 22:30 - Вчора Rio Ave Rio Ave 2 Брага Брага 3 Завершено 22:05 - Вчора Локомотіва Локомотіва 1 Вараждін Вараждін 2 Завершено 22:00 - Вчора Бетіс Бетіс 1 Вільярреал Вільярреал 0 Завершено 22:00 - Вчора Гент Гент 2 Зюлте-Варегем Зюлте-Варегем 0 Завершено 21:45 - Вчора Ювентус Ювентус 2 Салернітана Салернітана 2

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Анонс матчу Ворскла - ФК Олександрія 12.09.2022, Прем'єр-ліга

Матч між командою Ворскла (Полтава) та командою ФК Олександрія (Александрия) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Mynay-Arena.

Дата проведення матчу: 12.09.2022
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Ворскла (Полтава) та командою ФК Олександрія (Александрия):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Ворскла, тоді як команда ФК Олександрія залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Олександрія та Ворскла у попередньому футбольному матчі 17.10.2021 закінчилось с таким счетом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Виктор Скрипник и Gura, Yury розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Ворскла - ФК Олександрія можна подивитися 12.09.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Ворскла - ФК Олександрія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник

Прошедший поединок команди Ворскла був зіграний проти Металіст 1925 - 03.09.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Металіст 1925.

Команда гостей

Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Александрия (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Юрий Гура

Прошедший поединок команди ФК Олександрія був зіграний проти Металіст - 05.09.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Металіст.

Слідкуйте за результатами матчу Ворскла - ФК Олександрія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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