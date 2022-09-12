Ворскла - ФК Олександрія онлайн трансляція матчу

Матч між командою Ворскла (Полтава) та командою ФК Олександрія (Александрия) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Mynay-Arena.
Дата проведення матчу: 12.09.2022
Час початку матчу: 13:00
Історія протистоянь между Ворскла (Полтава) та командою ФК Олександрія (Александрия):
Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Ворскла, тоді як команда ФК Олександрія залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Олександрія та Ворскла у попередньому футбольному матчі 17.10.2021 закінчилось с таким счетом: 1:2 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд Виктор Скрипник и Gura, Yury розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Ворскла (Полтава)
Рік заснування Ворскла (Полтава): 1955
Країна: Украина
Тренер: Виктор Скрипник
Прошедший поединок команди Ворскла був зіграний проти Металіст 1925 - 03.09.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Металіст 1925.
Назва: ФК Олександрія (Александрия)
Рік заснування ФК Александрия (Александрия): 1991
Країна: Украина
Тренер: Юрий Гура
Прошедший поединок команди ФК Олександрія був зіграний проти Металіст - 05.09.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Металіст.
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