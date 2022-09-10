СК Дніпро-1 - Металіст 1925 онлайн трансляція матчу

Анонс матчу СК Дніпро-1 - Металіст 1925 11.09.2022, Прем'єр-ліга

Поединок між командою СК Дніпро-1 (Днепр) та командою Металіст 1925 (Харьков) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Авангард.

Дата проведення матчу: 11.09.2022

Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами СК Дніпро-1 (Днепр) та командою Металіст 1925 (Харьков):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди СК Дніпро-1, тоді як команда Металіст 1925 залишилася з поразкою . Зіткнення Металіст 1925 та СК Дніпро-1 у попередньому футбольному матчі 28.08.2021 закінчилось со счетом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)

Рік заснування СК Дніпро-1 (Днепр): 2017

Країна: Украина

Тренер: Игор Йовичевич



Предыдущий матч команди СК Дніпро-1 був зіграний проти АЗ - 08.09.2022, у рамках чемпионата Ліга конференцій 2022/2023 та закінчився перемогою команди АЗ.

Команда гостей

Назва: Металіст 1925 (Харьков)

Рік заснування Металлист 1925 (Харьков): 2016

Країна: Украина

Тренер: Валерий Кривенцов



Предыдущий матч команди Металіст 1925 був зіграний проти Ворскла - 03.09.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Металіст 1925.

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