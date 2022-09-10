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СК Дніпро-1 - Металіст 1925 онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 11 вересня 2022, 13:00 - Авангард
Головний суддя: Derevinskyi, Oleksiy
Рейтинг матчу:
СК Дніпро-1
Днепр
До початку
00 : 00 : 00
Металіст 1925
Харьков
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
СК Дніпро-1
37%
Нічия
37%
Металіст 1925
27%
Цікаві факти
  • SC Dnipro-1 have won 5 home matches in a row.
  • FC Metalist 1925 Kharkiv haven't won any of their last 5 away matches.
  • SC Dnipro-1 wins 1st half in 57% of their matches, FC Metalist 1925 Kharkiv in 5% of their matches.
  • SC Dnipro-1 wins 57% of halftimes, FC Metalist 1925 Kharkiv wins 5%.
  • The winner of their last meeting was SC Dnipro-1.
  • On their last meeting SC Dnipro-1 won by 1 goals.
  • When SC Dnipro-1 leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When FC Metalist 1925 Kharkiv leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When SC Dnipro-1 is down 0-1 home, they win 40% of their matches.
  • When FC Metalist 1925 Kharkiv is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • In Premier League, SC Dnipro-1 has better performance than FC Metalist 1925 Kharkiv.
  • SC Dnipro-1's performance of the last 5 matches is better than FC Metalist 1925 Kharkiv's.
  • SC Dnipro-1 have lost just 1 of their last 3 games against FC Metalist 1925 Kharkiv (in all competitions).
  • In the last 3 meetings SC Dnipro-1 won 2, FC Metalist 1925 Kharkiv won 1, 0 draws.
  • SC Dnipro-1 scores 1.33 goals in a match against FC Metalist 1925 Kharkiv and FC Metalist 1925 Kharkiv scores 1.33 goals against SC Dnipro-1 (on average).
  • Average number of goals in meetings between SC Dnipro-1 and FC Metalist 1925 Kharkiv is 2.67.
  • Average number of goals in the first half in meetings between SC Dnipro-1 and FC Metalist 1925 Kharkiv is 1.33.
  • SC Dnipro-1 scores 2.1 goals when playing at home and FC Metalist 1925 Kharkiv scores 0.67 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
СК Дніпро-1
4
Перемог
5
Ігор
0
Перемог
Металіст 1925
Прем'єр-ліга 2021/2022
28.08.2021 - 17:00 Металіст 1925 1 - 2 Завершено СК Дніпро-1
Первая лига Украины 2020
23.03.2019 - 18:00 Металіст 1925 1 - 2 Завершено СК Дніпро-1
Друга ліга України 2017/2018
07.04.2018 - 18:00 СК Дніпро-1 1 - 0 Завершено Металіст 1925
Друга ліга України 2017/2018
17.09.2017 - 17:00 Металіст 1925 1 - 1 Завершено СК Дніпро-1
Останні матчі - СК Дніпро-1
Ліга конференцій 2022/2023
08.09.2022 - 22:00 СК Дніпро-1 0 - 1 Завершено АЗ П
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.09.2022 - 13:00 СК Дніпро-1 2 - 0 Завершено Верес В
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.08.2022 - 17:00 Динамо 0 - 3 Завершено СК Дніпро-1 В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
25.08.2022 - 19:00 АЕК 3 - 0 Завершено СК Дніпро-1 П
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
18.08.2022 - 21:00 СК Дніпро-1 1 - 2 Завершено АЕК П
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Останні матчі - Металіст 1925
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.09.2022 - 15:00 Металіст 1925 3 - 2 Завершено Ворскла В
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.08.2022 - 13:00 Шахтар 0 - 0 Завершено Металіст 1925 Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
15.08.2022 - 11:00 Металіст 1925 2 - 0 Завершено Металург В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
10.08.2022 - 14:00 Металіст 1925 2 - 1 Завершено ФК Олександрія В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
07.08.2022 - 17:00 Металіст 1925 4 - 2 Завершено Діназ В
Показати більше
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
СК Дніпро-1
37%
Нічия
37%
Металіст 1925
27%
Трансляція
Стартовий склад Металіста 1925: Мозіль, Жичиков, Безуглий, Курило, Рудавський, Мартинюк, Бичек, Габі, Капінус, Борячук, Ременюк Запасні: Сидоренко, Потімков Ігор, Ткачук, Шершень, Потімков Юрій, Вачиберідзе, Русин, Кравченко, Дудік, Пономар, Чирук
Інфо
Стартовий склад Дніпра-1: Валеф, Амаш, Сарапій, Адамюк, Танчик, Назаренко, Бабенко, Рубчинський, Гуцуляк, Піхальонок, Довбик. Запасні: Рибак, Юрчук, Логінов, Горбунов, Бузанелло, Когут, Балулі, Громов
Інфо
Окремо зазначимо, що гра пройде в Ужгороді
Інфо
Розпочнеться матч о 13:00, судитиме гру Ігор Пасхал.
Доброго дня всім шанувальникам українського футболу! 4-й тур УПЛ йде своєю чергою, і UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу, в якому Дніпро-1 зіграє з Металістом 1925
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Останні матчі
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Анонс матчу СК Дніпро-1 - Металіст 1925 11.09.2022, Прем'єр-ліга

Поединок між командою СК Дніпро-1 (Днепр) та командою Металіст 1925 (Харьков) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Авангард.

Дата проведення матчу: 11.09.2022
Час початку матчу: 13:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами СК Дніпро-1 (Днепр) та командою Металіст 1925 (Харьков):

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди СК Дніпро-1, тоді як команда Металіст 1925 залишилася з поразкою . Зіткнення Металіст 1925 та СК Дніпро-1 у попередньому футбольному матчі 28.08.2021 закінчилось со счетом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу СК Дніпро-1 - Металіст 1925 можна подивитися 11.09.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу СК Дніпро-1 - Металіст 1925, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)
Рік заснування СК Дніпро-1 (Днепр): 2017
Країна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич

Предыдущий матч команди СК Дніпро-1 був зіграний проти АЗ - 08.09.2022, у рамках чемпионата Ліга конференцій 2022/2023 та закінчився перемогою команди АЗ.

Команда гостей

Назва: Металіст 1925 (Харьков)
Рік заснування Металлист 1925 (Харьков): 2016
Країна: Украина
Тренер: Валерий Кривенцов

Предыдущий матч команди Металіст 1925 був зіграний проти Ворскла - 03.09.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Металіст 1925.

Слідкуйте за результатами матчу СК Дніпро-1 - Металіст 1925 онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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