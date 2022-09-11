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Динамо - ФК Львів онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 11 вересня 2022, 17:00 - Арена Львов
Головний суддя: Омельченко, Александр
Рейтинг матчу:
Динамо
Киев
1 - 0
Оновити
61'
ФК Львів
Львов
Хід матчу
21' Vasyliev, Aleksandr 25' Busko, Andriy 32' Buyalskiy, Vitaliy
46' Михайло Шишка Вийшов: Krushynskyi, Borys 46' Vasyliev, Aleksandr Вийшов: Андрій Якимів 47' Vovkun, Artem
Хто переможе?
38 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
39%
Нічия
26%
ФК Львів
34%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Dynamo Kiev and FC Lviv is 1-0. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 5 meetings with FC Dynamo Kiev playing at home, FC Dynamo Kiev have won 4 times, there have been 0 draws while FC Lviv have won 1 times. The goal difference is 10-3 in favour of FC Dynamo Kiev.
  • During the last 11 meetings, FC Dynamo Kiev have won 10 times, there have been 0 draws while FC Lviv have won 1 times. The goal difference is 24-5 in favour of FC Dynamo Kiev.
  • FC Dynamo Kiev have lost 6 matches in a row.
  • FC Dynamo Kiev have played 4 home matches in a row without winning.
  • FC Lviv haven't won any of their last 7 games against FC Dynamo Kiev.
  • When playing at home, FC Dynamo Kiev have not lost to FC Lviv in their last 3 encounters.
  • FC Dynamo Kiev have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • FC Dynamo Kiev wins 1st half in 35% of their matches, FC Lviv in 12% of their matches.
  • FC Dynamo Kiev wins 35% of halftimes, FC Lviv wins 12%.
  • The winner of their last meeting was FC Dynamo Kiev.
  • On their last meeting FC Dynamo Kiev won by 3 goals.
  • When FC Dynamo Kiev leads 1-0 at home, they win in 60% of their matches.
  • When FC Lviv leads 0-1 away, they win in 83% of their matches.
  • When FC Dynamo Kiev is down 0-1 home, they win 16% of their matches.
  • When FC Lviv is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • FC Lviv's performance of the last 5 matches is better than FC Dynamo Kiev's.
  • FC Dynamo Kiev have lost just 0 of their last 5 games against FC Lviv (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Dynamo Kiev won 5, FC Lviv won 0, 0 draws.
  • FC Dynamo Kiev have lost just 0 of their last 5 Premier League games against FC Lviv.
  • FC Lviv have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Dynamo Kiev.
  • FC Dynamo Kiev scores 3.6 goals in a match against FC Lviv and FC Lviv scores 0.6 goals against FC Dynamo Kiev (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Dynamo Kiev and FC Lviv is 4.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Dynamo Kiev and FC Lviv is 1.8.
  • Both teams haven't won their last match in Premier League.
  • FC Dynamo Kiev scores 1 goals when playing at home and FC Lviv scores 1 goals when playing away (on average).
  • FC Lviv haven't won in their last 4 games.
  • In Premier League, FC Dynamo Kiev has better performance than FC Lviv.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Динамо
8
Перемог
9
Ігор
1
Перемог
ФК Львів
Прем'єр-ліга 2021/2022
16.10.2021 - 17:00 ФК Львів 1 - 4 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2020/2021
28.02.2021 - 19:30 ФК Львів 1 - 4 Завершено Динамо
Прем'єр-ліга 2021
19.09.2020 - 19:30 Динамо 3 - 1 Завершено ФК Львів
Прем'єр-ліга 2021
03.11.2019 - 17:00 Динамо 4 - 0 Завершено ФК Львів
Останні матчі - Динамо
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
08.09.2022 - 19:45 Фенербахче 2 - 1 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2022/2023
03.09.2022 - 13:00 Зоря 3 - 2 Завершено Динамо П
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.08.2022 - 17:00 Динамо 0 - 3 Завершено СК Дніпро-1 П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
23.08.2022 - 22:00 Бенфіка 3 - 0 Завершено Динамо П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
17.08.2022 - 22:00 Динамо 0 - 2 Завершено Бенфіка П
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Останні матчі - ФК Львів
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.09.2022 - 17:00 Кривбас 0 - 0 Завершено ФК Львів Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
27.08.2022 - 13:00 ФК Львів 2 - 3 Завершено Зоря П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
09.08.2022 - 17:00 Карпати 0 - 0 Завершено ФК Львів Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
31.07.2022 - 17:00 Рух 0 - 1 Завершено ФК Львів В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
26.01.2022 - 16:00 ФК Львів 0 - 0 Завершено Динамо Н
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Новини команд
Головні події
47'
Vovkun, Artem
46'
Михайло Шишка
Вийшов: Krushynskyi, Borys
46'
Vasyliev, Aleksandr
Вийшов: Андрій Якимів
ГООЛ! Buyalskiy, Vitaliy
32'
25'
Busko, Andriy
21'
Vasyliev, Aleksandr
Хто переможе?
38 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
39%
Нічия
26%
ФК Львів
34%
Склади команд
Стартовий склад
  • 71
    Денис Бойко
    Воротар
  • 2
    Vivcharenko, Kostiantyn
    Захисник
  • 24
    Tymchyk, Oleksandr
    Захисник
  • 15
    Віктор Циганков
    Півзахисник
  • 5
    Сергій Сидорчук
    Півзахисник
  • 8
    Володимир Шепелєв
    Півзахисник
  • 7
    Владислав Кабаєв
    Форвард
  • 19
    Денис Гармаш
    Півзахисник
  • 29
    Buyalskiy, Vitaliy
    Півзахисник
    32
  • 6
    Микита Бурда
    Захисник
  • 25
    Ілля Забарний
    Захисник
  • 8
    Boyko, Vitaliy
    Півзахисник
  • 73
    Vasyliev, Aleksandr
    Півзахисник
    46 21
  • 23
    Михайло Шишка
    Півзахисник
    46
  • 99
    Nich, Nazaryi
  • 7
    Myshenko, Bogdan
    Півзахисник
  • 3
    Muravskyi, Nazariy
    Захисник
  • 33
    Milchenko, Artem
    Півзахисник
  • 31
    Ilyshenkov, Oleksandr
    Воротар
  • 77
    Grysyo, Maksym
    Півзахисник
  • 22
    Busko, Andriy
    Півзахисник
    25
  • 4
    Vovkun, Artem
    Захисник
    47
Запасні гравці
Тренери
  • Луческу, Мирча
  • Dulub, Oleg Anatolevich
Статистика матчу
13
Штрафні
13
11
Фоли
13
62%
Володіння м'ячем
38%
1
Удари повз
3
Кутові
ЖК
3
1
Удари в отвір
1
1
Сейви
2
Офсайди
Трансляція
55'
Заміна
Бугай замість Мишенка вийшов у Львова
54'
Дійшов таки Львів до воріт киян - Мільченко стрільнув метрів із 25-ти, але Бойко спокійно забирає
51'
Якимів дістав і м'яч і Буяльського. Віталій на газоні, Луческу чути весь порожній стадіон
49'
Забагато фолів на початку другого тайму - ось Сидорчук фоліт
48'
Бурда тримав за футболку суперника – суддя жовту не дав
47'
Жовта картка
Вовкун стрибнув у ноги Шепелєву – жовта
46'
Свисток
Поїхали, другий тайм розпочався!
46'
Заміна
Крушинський замість Шишки та Якимів замість Васильєва вийшли на другий тайм у Львова
Звісно, Динамо мало територіально перевагу в першому таймі, але якесь повільне та неспішне. І ось перша (і єдина поки що) швидка атака киян завершилася голом - простріл Циганкова закрив Буяльський. Після цього гра знову перетворилася на мляву. Львів? Поки що нічого не створив, хоча при повільній грі виглядав не так уже й безнадійно.
45+1'
Свисток
Та й усе, свисток на перерву. 1:0, поки що Динамо мінімально переграє Львів
45'
Інфо
1 хвилину компенсовано до першого тайму
44'
Ніч підштовхував Бурду, той упав. Суддя дав фол, ось тільки не зовсім ясно, чи був поштовх у спину, чи все-таки в плече
42'
Атака Львова – і знову без загострення
40'
Офсайд
Гармаш в офсайді. Ну, рано чи пізно це мало статися
38'
Бойко зі штрафного на фланзі навісив, другий Бойко спокійно цей навіс забирає
37'
Львів сходив в атаку, але до удару справу не довів
35'
Пара фолов в центре поля. А Сидорчук, кажется, многовато разговаривает с арбитром.
33'
Гоооол!!!
Гооол! Динамо! Чи не перша швидка атака киян – і гол! Швидке переведення з центру на фланг, простріл Циганкова та вільний Буяльський переправляє у сітку!
31'
Кутовий
Кутовий для Динамо, ось тільки Шепелєв вішав так, що м'яч у польоті перетнув лицьову
30'
Начебто й володіння за Динамо, але якесь ліниве, повільне
28'
Жовта картка
І комусь із помічників Дулуба суддя ще гірчичник виписав за зайві емоції
27'
Ох який закид на Тимчика у штрафну пройшов, дуже гострий - але ні, офсайд, підняв прапорець боковий
25'
Жовта картка
Бусько збив Кабаєва у центрі поля, зірвав контратаку – отримав гірчичник
23'
Цікаво, що Львів від своїх воріт навіть під пресингом намагається виходити через дрібний та середній пас, не метушиться
22'
Циганков зі штрафного метрів із 30-ти прямим ударом дав - у стінку
21'
Жовта картка
А ось і перша жовта - Васильєв фолить на Сидорчуку
20'
Після навісу зі штрафного Бойко грає на виході – не дуже впевнено, але таки виносить м'яч кіпер
19'
А суддя дещо заспокоює Сидорчука – капітан киян чимось незадоволений
18'
Васильєв ось вирішив здалеку пробити - рикошет, і м'яч прилітає прямо до рук Бойка
15'
Гармаша зустріли на фланзі – з фолом. Після навісу Бурда в стилі Ібрагімовича ногою намагався пробити по низькому м'ячу. Пробити пробив, але Микита - не Златан
12'
Кутовий
Пару кутових подали кияни - Львів відбився зусиллями захисників та гри кіпера на виході
10'
Львів, що цікаво, не відсиджується, а за можливості теж намагається бігати вперед. Виходить, щоправда, поки що не дуже
8'
Ох, мало не привезли кияни самі собі - біля своєї штрафної втратили м'яч. Проте львів'яни цим подарунком не скористалися
6'
Контролюють кияни м'яч. Але поки що це контроль задля контролю
5'
І перший стик у центрі поля. Лікарі Львова на полі
3'
Кияни одразу прибрали ініціативу – намагалися зіграти вперед, але Львів поступово видавив суперника у центр поля
1'
Свисток
Матч розпочався, Львів розіграв із центру поля!
Зазначимо, що у Львові мрячить дощик
Інфо
Нагадаємо, що перед матчем Динамо перебуває на останньому місці в таблиці. Львів недалеко пішов - 12 позиція
Виходять команди на поле
Інфо
Стартовий склад Львова: Ільющенков, Нич, Вовкун, Муравський, Грисьо, Бусько, Шишка, Мільченко, Бойко, Мишенко, Васильєв Запасні: Пономаренко, Якимів, Нікітюк, Сасовський, Танчак, Михайлів Віталій, Михайлів Роман, Бугай, Крушинський, Ременяк, Квас
Інфо
Стартовий склад Динамо: Бойко, Вівчаренко, Сидорчук, Бурда, Кабаєв, Шепелєв, Циганков, Гармаш, Тимчик, Забарний, Буяльський Запасні: Ігнатенко, Боль, Періс, Ванат, Яцик, Андрієвський, Караваєв, Кравченко, Сирота, Царенко, Дубінчак, Кендзьора
Окремо зазначимо, що гра пройде у Львові
Інфо
Почнеться матч о 17:00, судитиме гру Олександр Омельченко
Доброго вечора всім любителям українського футболу! 4-й тур УПЛ йде своєю чергою, і UA-Футбол пропонує до вашої уваги текстовий онлайн матчу, в якому Динамо зіграє з ФК Львів.
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Анонс матчу Динамо - ФК Львів 11.09.2022, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою Динамо (Киев) та командою ФК Львів (Львов) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Арена Львов.

Дата проведення матчу: 11.09.2022
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Динамо (Киев) та командою ФК Львів (Львов):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Динамо, тоді як команда ФК Львів залишилася з поразкою . Зіткнення ФК Львів та Динамо у попередньому футбольному матчі 16.10.2021 закінчилось с таким счетом: 1:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Луческу, Мирча и Dulub, Oleg Anatolevich розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Динамо - ФК Львів можна подивитися 11.09.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Динамо - ФК Львів, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Киев)
Рік заснування Динамо (Киев): 1927
Країна: Украина
Тренер: Мирча Луческу

Прошедший поединок команди Динамо був зіграний проти Фенербахче - 08.09.2022, у рамках турнира Ліга Європи УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Фенербахче.

Команда гостей

Назва: ФК Львів (Львов)
Рік заснування ФК Львов (Львов): 2006
Країна: Украина
Тренер: Олег Дулуб

Прошедший матч команди ФК Львів був зіграний проти Кривбас - 04.09.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Динамо - ФК Львів онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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