Динамо - ФК Львів онлайн трансляція матчу

Звісно, Динамо мало територіально перевагу в першому таймі, але якесь повільне та неспішне. І ось перша (і єдина поки що) швидка атака киян завершилася голом - простріл Циганкова закрив Буяльський. Після цього гра знову перетворилася на мляву. Львів? Поки що нічого не створив, хоча при повільній грі виглядав не так уже й безнадійно.