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Шахтар - Чорноморець онлайн трансляція матчу

Прем'єр-ліга - 10 вересня 2022, 17:00 - Арена Львов
Головний суддя: Balakin, Mikola
Рейтинг матчу:
Шахтар
Донецк
0 - 1
Оновити
26'
Чорноморець
Одесса
Хід матчу
Хто переможе?
45 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
40%
Нічия
33%
Чорноморець
27%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between FC Shakhtar Donetsk and FC Chernomorets Odessa is 3-0. 9 matches have ended with this result.
  • During the last 14 meetings with FC Shakhtar Donetsk playing at home, FC Shakhtar Donetsk have won 12 times, there have been 0 draws while FC Chernomorets Odessa have won 2 times. The goal difference is 32-3 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • During the last 34 meetings, FC Shakhtar Donetsk have won 28 times, there have been 4 draws while FC Chernomorets Odessa have won 2 times. The goal difference is 77-11 in favour of FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Chernomorets Odessa haven't won any of their last 5 games against FC Shakhtar Donetsk.
  • When playing at home, FC Shakhtar Donetsk have not conceded a goal so far this season.
  • Artem Bondarenko has more yellow cards (2) than any other player at FC Shakhtar Donetsk. Manjrekar James has collected 2 for FC Chernomorets Odessa.
  • FC Shakhtar Donetsk have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 1st half in 31% of their matches, FC Chernomorets Odessa in 25% of their matches.
  • FC Shakhtar Donetsk wins 31% of halftimes, FC Chernomorets Odessa wins 25%.
  • The winner of their last meeting was FC Shakhtar Donetsk.
  • On their last meeting FC Shakhtar Donetsk won by 3 goals.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 1-0 at home, they win in 81% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa leads 0-1 away, they win in 33% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 0-1 home, they win 50% of their matches.
  • When FC Chernomorets Odessa is down 1-0 away, they win 20% of their matches.
  • In Premier League, FC Shakhtar Donetsk has better performance than FC Chernomorets Odessa.
  • FC Shakhtar Donetsk's performance of the last 5 matches is better than FC Chernomorets Odessa's.
  • FC Chernomorets Odessa has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 5 games against FC Chernomorets Odessa (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Shakhtar Donetsk won 5, FC Chernomorets Odessa won 0, 0 draws.
  • FC Shakhtar Donetsk have lost just 0 of their last 5 Premier League games against FC Chernomorets Odessa.
  • FC Chernomorets Odessa have won just 0 of their last 5 Premier League games against FC Shakhtar Donetsk.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 3 goals in a match against FC Chernomorets Odessa and FC Chernomorets Odessa scores 0 goals against FC Shakhtar Donetsk (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Shakhtar Donetsk and FC Chernomorets Odessa is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Shakhtar Donetsk and FC Chernomorets Odessa is 1.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • FC Shakhtar Donetsk scores 2.4 goals when playing at home and FC Chernomorets Odessa scores 1.4 goals when playing away (on average).
  • FC Shakhtar Donetsk have a winning streak of 3 matches.
  • FC Shakhtar Donetsk haven't lost in their last 4 games.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Шахтар
17
Перемог
21
Ігор
1
Перемог
Чорноморець
Кубок України 2021/2022
27.10.2021 - 19:30 Чорноморець 0 - 3 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2021/2022
21.08.2021 - 19:30 Чорноморець 0 - 3 Завершено Шахтар
Прем'єр-ліга 2018/2019
23.09.2018 - 17:00 Шахтар 3 - 0 Завершено Чорноморець
Прем'єр-ліга 2017/2018
16.02.2018 - 19:00 Шахтар 5 - 0 Завершено Чорноморець
Останні матчі - Шахтар
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
06.09.2022 - 22:00 РБ Лейпциг 1 - 4 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.09.2022 - 17:00 Рух 0 - 1 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.08.2022 - 15:00 Шахтар 1 - 0 Завершено Кривбас В
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.08.2022 - 13:00 Шахтар 0 - 0 Завершено Металіст 1925 Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
15.08.2022 - 19:00 Шахтар 1 - 3 Завершено Аль-Фатех П
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Останні матчі - Чорноморець
Прем'єр-ліга 2022/2023
04.09.2022 - 15:00 Чорноморець 1 - 1 Завершено Інгулець Н
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.08.2022 - 15:00 Чорноморець 0 - 1 Завершено Верес П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
06.08.2022 - 18:00 Рух 3 - 1 Завершено Чорноморець П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
30.07.2022 - 16:00 Металіст 1925 0 - 0 Завершено Чорноморець Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
17.02.2022 - 15:30 Чорноморець 3 - 1 Завершено Дордой В
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Хто переможе?
45 Користувачів зробило свій вибір
Шахтар
40%
Нічия
33%
Чорноморець
27%
Склади команд
Стартовий склад
  • 81
    Trubin, Anatolii
  • 26
    Konoplya, Yukhym
    Захисник
  • 22
    Микола Матвієнко
    Захисник
  • 21
    Bondarenko, Artem
    Півзахисник
  • 17
    Djurasek, Neven
    Півзахисник
  • 15
    Богдан Михайличенко
    Півзахисник
  • 20
    Олександр Зубков
    Форвард
  • 9
    Мар'ян Швед
    Форвард
  • 6
    Тарас Степаненко
    Півзахисник
  • 4
    Сергій Кривцов
    Захисник
  • 34
    Іван Петряк
    Півзахисник
  • 9
    Putrya, Ilya
    Півзахисник
  • 20
    Олександр Гладкий
    Форвард
  • 10
    Naumets, Vladyslav
    Півзахисник
  • 27
    Plaksa, Rodion
    Півзахисник
  • 89
    Сергій Політило
    Півзахисник
  • 21
    Іван Бобко
    Півзахисник
  • 33
    Євген Селін
    Захисник
  • 3
    Віталій Єрмаков
    Захисник
  • 6
    James, Manjrekar
  • 12
    Дмитро Непогодов
    Воротар
  • 45
    Bragaru, Maksym
    Форвард
Запасні гравці
Тренери
  • Йовичевич, Игор
  • Романс Григорчукс
Статистика матчу
1
Штрафні
2
1
Офсайди
1
Удари в отвір
1
Сейви
1
1
Фоли
1
Трансляція
18'
Кутовий
Швед виконав подачу з кутового на правому фланзі, але у воротарському королем був Джеймс.
16'
Підрізав на кутовий на лівому фланзі захисник дальній постріл Бондаренка зі зони перед чужим штрафним.
14'
Відвертий поштовх у спину від Коноплі против Брагару на правому фланзі захисту.
13'
Кутовий
До рук голкіпера пішов м'яч, після удару Зубкова зі зони перед чужим штрафним.
12'
Пас на правий фланг для Наумця на правий фланг був засильним і незручним.
10'
Гоооол!!!
ГОЛ! Наумець передачею від центральної лінії на правому фланзі знайшов Брагару на вході до лівого флангу штрафного, після чого той прибрав під праву, і пробив у дальній від себе!
8'
Пресинг від Шахтаря на чужій половині поля.
6'
Зубков двічі грав низом до центру штрафного, але захисники звузили простір.
4'
Небезпечний момент
Михайліченко прострілом із лівого флангу знайшов перед воротарським вільного Петряка, але той у дотик запустив м'яч вище воріт!
2'
Відскок м'яча від Брагару з боротьби проти Коноплі на лівому фланзі атаки пішов за лицьову.
1'
Збив Політила на правому фланзі захисту Бондаренко.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Запасні: Паст, Варакута, Суханов, Бадібанга, Білий, Юсов, Кузик, Штогрін, Філі, Войтіховський, Литвиненко, Салюк.
Чорноморець: Непогодов — Путря, Джеймс, Єрмаков, Селін — Бобко, Політило, Плакса — Наумець, Гладкий, Брагару.
Запасні: Шевченко, Пятов, Траоре, Бондар, Сікан, Тейлор, Криськів, Судаков, Топалов, Очеретько, Кулаков.
Шахтар: Трубін — Конопля, Кривцов, Матвієнко, Михайліченко — Степаненко — Зубков, Бондаренко, Джурасек, Петряк — Швед.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
Чорноморець двічі зіграв унічию та одного разу програв, тому з двома балами посідає 11 сходинку. Голи: 1:2
Інфо
Шахтар двічі переміг та одного разу зіграв унічию зі старту чемпіонату, тому йде п'ятим із сімома очками в активі. Голи: 2:0.
Микола Балакін (Київська обл., Україна) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 4-го туру Української Прем'єр-ліги. На полі стадіону Арена Львів (Львів, Україна) зіграють донецький Шахтар та одеський Чорноморець.
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Анонс матчу Шахтар - Чорноморець 10.09.2022, Прем'єр-ліга

Противостояние між командою Шахтар (Донецк) та командою Чорноморець (Одесса) проходитиме в рамках турнира по футболу: Прем'єр-ліга 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Арена Львов.

Дата проведення матчу: 10.09.2022
Час початку матчу: 17:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Шахтар (Донецк) та командою Чорноморець (Одесса):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди Шахтар, тоді як команда Чорноморець залишилася з поразкою . Зіткнення Чорноморець та Шахтар у попередньому футбольному матчі 27.10.2021 закінчилось со счетом: 0:3 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Йовичевич, Игор и Романс Григорчукс розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Шахтар - Чорноморець можна подивитися 10.09.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Прем'єр-ліга. Текстову трансляцію матчу Шахтар - Чорноморець, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтар (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роберто Де Дзерби

Прошедший матч команди Шахтар був зіграний проти "РБ Лейпциг" - 06.09.2022, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Команда гостей

Назва: Чорноморець (Одесса)
Рік заснування Черноморец (Одесса): 1936
Країна: Украина
Тренер: Юрий Мороз

Предыдущий поединок команди Чорноморець був зіграний проти Інгулець - 04.09.2022, у рамках чемпионата Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився нічиєю.

Слідкуйте за результатами матчу Шахтар - Чорноморець онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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