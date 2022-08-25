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АЕК - СК Дніпро-1 онлайн трансляція матчу

Ліга Європи УЄФА - 25 серпня 2022, 19:00 - Aek Arena
Рейтинг матчу:
АЕК
Ларнака
1 - 0
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27'
СК Дніпро-1
Днепр
Хід матчу
Хто переможе?
74 Користувачів зробило свій вибір
АЕК
30%
Нічия
31%
СК Дніпро-1
39%
Цікаві факти
  • SC Dnipro-1 have a winning streak of 3 matches away from home.
  • The result of the first leg: SC Dnipro-1 - AEK Larnaca 1-2.
  • AEK Larnaca have conceded a goal in each of their last 7 matches.
  • AEK Larnaca have scored at least one goal for 16 consecutive matches.
  • SC Dnipro-1 have scored at least one goal for 10 consecutive matches.
  • AEK Larnaca wins 1st half in 34% of their matches, SC Dnipro-1 in 55% of their matches.
  • AEK Larnaca wins 34% of halftimes, SC Dnipro-1 wins 55%.
  • When AEK Larnaca leads 1-0 at home, they win in 64% of their matches.
  • When SC Dnipro-1 leads 0-1 away, they win in 83% of their matches.
  • When AEK Larnaca is down 0-1 home, they win 40% of their matches.
  • When SC Dnipro-1 is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • SC Dnipro-1's performance of the last 5 matches is better than AEK Larnaca's.
  • AEK Larnaca scores 1.81 goals when playing at home and SC Dnipro-1 scores 1.4 goals when playing away (on average).
  • The winner of their last meeting was AEK Larnaca.
  • On their last meeting AEK Larnaca won by 1 goals.
  • AEK Larnaca's performance of the last 5 matches is better than SC Dnipro-1's.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
АЕК
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
СК Дніпро-1
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
18.08.2022 - 21:00 СК Дніпро-1 1 - 2 Завершено АЕК
Останні матчі - АЕК
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
18.08.2022 - 21:00 СК Дніпро-1 1 - 2 Завершено АЕК В
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
11.08.2022 - 22:00 Партизан 2 - 2 Завершено АЕК Н
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
04.08.2022 - 19:00 АЕК 2 - 1 Завершено Партизан В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
26.07.2022 - 18:30 АЕК 1 - 2 Завершено Мідтьюлланн П
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
19.07.2022 - 20:45 Мідтьюлланн 1 - 1 Завершено АЕК Н
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Останні матчі - СК Дніпро-1
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
18.08.2022 - 21:00 СК Дніпро-1 1 - 2 Завершено АЕК П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
12.02.2022 - 16:30 СК Дніпро-1 1 - 1 Завершено Согдиана Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
12.02.2022 - 10:20 СК Дніпро-1 3 - 2 Завершено Борац В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
05.02.2022 - 15:20 СК Дніпро-1 3 - 0 Завершено Спартак В
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2021/2022
04.02.2022 - 16:20 СК Дніпро-1 1 - 0 Завершено Дечіч В
Показати більше
Хто переможе?
74 Користувачів зробило свій вибір
АЕК
30%
Нічия
31%
СК Дніпро-1
39%
Статистика матчу
4
Кутові
2
ЖК
1
Трансляція
26'
Знову Бланко пробив з далекої відстані, але влучив у голову Громову. Було потужно.
23'
Небезпечний момент
Сваток... Міг відразу стати героєм, але потрібно було забивати з трьох метрів. Після подачі від кута поля м'яч відскочив до центрбека, котрий головою з розстрільної позиції пробив вище цілі.
22'
Небезпечний момент
Ох гарно приклався до м'яча Бланко! Хавбек дніпрян пробив метрів з 25-ти у лівий кут, але голкіпер суперника парирував цей постріл!
21'
Гоооол!!!
Прикрий гол пропускає Дніпро-1... Дюрчо змістився з лівого флангу і пробив по центру, але після рикошету від Сватка м'яч влетів у ворота.
18'
Довбик виборов собі ударну позицію і пробив метрів з 18-ти низом в правий кут, але м'яч пролетів повз стійку.
15'
Кутовий
Напівмомент від господарів: Мілічевіч пробив головою трохи вище воріт після подачі від кута поля.
15'
Подавав АЕК стандарт від правої бровки, але Громов вибив м'яч на кутовий.
14'
Жовта картка
Логінов не за правилами зупинив контратаку кіпріотів, за що отримав жовту карточку.
Інфо
Скандують українські вболівальники ЗСУ на трибунах! Сильно!
10'
Ледь не привезли дніпряни собі. Логінов невдало віддав назад на Валефа - все завершилося кутовим для господарів.
5'
Кіпріоти теж відповіли дальнім ударом: Альтман пробив ну зовсім повз цілі.
3'
Ось і Громов в об'єктиві телекамер. Він прийняв м'яч на підступах до чужого штрафного і пробив вище воріт.
Інфо
Відзначимо, що Адамюк травмувався на розминці і замість нього в стартовій одинадцятці вийшов Громов.
Свисток
Матч розпочався!
АЕК Ларнака: Пірич, Росалес, Мілічевич, Гонсалес, Енглезу, Оєр, Густаво, Фарай, Альтман, Дюрчо, Рафа Лопес.
Дніпро-1: Валеф, Бузанелло, Логінов, Сваток, Адамюк, Бабенко, Бланко, Танчик, Гуцуляк, Піхальонок, Довбик.
Інфо
Стали відомі склади команд:
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу-відповіді плей-оф Ліги Європи, в якому український Дніпро-1 прийме кіпрський АЕК Ларнака.
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Анонс матчу АЕК - СК Дніпро-1 25.08.2022, Ліга Європи УЄФА

Поединок між командою АЕК (Ларнака) та командою СК Дніпро-1 (Днепр) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга Європи УЄФА 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Aek Arena.

Дата проведення матчу: 25.08.2022
Час початку матчу: 19:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами АЕК (Ларнака) та командою СК Дніпро-1 (Днепр):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди АЕК, тоді як команда СК Дніпро-1 залишилася з поразкою . Зіткнення СК Дніпро-1 та АЕК у попередньому футбольному матчі 18.08.2022 закінчилось с таким счетом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу АЕК - СК Дніпро-1 можна подивитися 25.08.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Ліга Європи УЄФА. Текстову трансляцію матчу АЕК - СК Дніпро-1, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: АЕК (Ларнака)
Країна: Кипр

Предыдущий поединок команди АЕК був зіграний проти СК Дніпро-1 - 18.08.2022, у рамках чемпионата Ліга Європи УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди АЕК.

Команда гостей

Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)
Рік заснування СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Країна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич

Предыдущий матч команди СК Дніпро-1 був зіграний проти АЕК - 18.08.2022, у рамках турнира Ліга Європи УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди АЕК.

Слідкуйте за результатами матчу АЕК - СК Дніпро-1 онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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