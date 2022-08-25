АЕК - СК Дніпро-1 онлайн трансляція матчу

Поединок між командою АЕК (Ларнака) та командою СК Дніпро-1 (Днепр) проходитиме в рамках турнира по футболу: Ліга Європи УЄФА 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Aek Arena.
Дата проведення матчу: 25.08.2022
Час початку матчу: 19:00
Історія протистоянь между клубами АЕК (Ларнака) та командою СК Дніпро-1 (Днепр):
Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди АЕК, тоді як команда СК Дніпро-1 залишилася з поразкою . Зіткнення СК Дніпро-1 та АЕК у попередньому футбольному матчі 18.08.2022 закінчилось с таким счетом: 1:2 на користь гостей.
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: АЕК (Ларнака)
Країна: Кипр
Предыдущий поединок команди АЕК був зіграний проти СК Дніпро-1 - 18.08.2022, у рамках чемпионата Ліга Європи УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди АЕК.
Назва: СК Дніпро-1 (Днепр)
Рік заснування СК Днепр-1 (Днепр): 2017
Країна: Украина
Тренер: Игор Йовичевич
Предыдущий матч команди СК Дніпро-1 був зіграний проти АЕК - 18.08.2022, у рамках турнира Ліга Європи УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди АЕК.
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