Вулверхемптон - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Вулверхемптон - "Манчестер Сіті" 17.09.2022, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою Вулверхемптон (Вулверхэмптон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Молинью.

Дата проведення матчу: 17.09.2022

Час початку матчу: 14:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Вулверхемптон (Вулверхэмптон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Сіті", тоді як команда Вулверхемптон залишилася з поразкою . Зіткнення Вулверхемптон та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 11.05.2022 закінчилось с таким счетом: 1:5 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Вулверхемптон (Вулверхэмптон)

Рік заснування Вулверхемптон (Вулверхэмптон): 1877

Країна: Англия

Тренер: Бруну Лаже



Прошедший матч команди Вулверхемптон був зіграний проти "Саутгемптон" - 03.09.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Вулверхемптон .

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)

Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880

Країна: Англия

Тренер: Хосеп Гвардиола



Предыдущий поединок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Боруссія" - 14.09.2022, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

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