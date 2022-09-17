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Вулверхемптон - Манчестер Сіті онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 17 вересня 2022, 14:30 - Молинью
Головний суддя: Тейлор, Энтони
Рейтинг матчу:
Вулверхемптон
Вулверхэмптон
До початку
00 : 00 : 00
Манчестер Сіті
Манчестер
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Вулверхемптон
36%
Нічия
32%
Манчестер Сіті
32%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Wolverhampton Wanderers and Manchester City is 1-0. 4 matches have ended with this result.
  • During the last 14 meetings with Wolverhampton Wanderers playing at home, Wolverhampton Wanderers have won 5 times, there have been 2 draws while Manchester City have won 7 times. The goal difference is 30-21 in favour of Manchester City.
  • During the last 28 meetings, Wolverhampton Wanderers have won 9 times, there have been 5 draws while Manchester City have won 14 times. The goal difference is 50-34 in favour of Manchester City.
  • Last season Manchester City won both games against Wolverhampton Wanderers (1-0 at home and 5-1 away).
  • Did you know that Manchester City scores 25% of their goals between the minutes 61-75?
  • Wolverhampton Wanderers haven't lost in their last 4 games.
  • Wolverhampton Wanderers haven't lost in any of their last 5 home matches.
  • Manchester City haven't lost in their last 9 games.
  • Manchester City have lost none of their last 7 away matches.
  • Wolverhampton Wanderers haven't won any of their last 4 games against Manchester City.
  • Wolverhampton Wanderers haven't scored in 1 of their 3 home matches in Premier League this season.
  • Manchester City haven't scored in 0 of their 3 away matches in Premier League this season.
  • Wolverhampton Wanderers's home record this season: 1-2-0.
  • Manchester City's away record this season: 1-2-0.
  • Daniel Podence is Wolverhampton Wanderers's top scorer with 2 goals. Erling Haaland has scored 10 times for Manchester City.
  • Ruben Neves has more yellow cards (3) than any other player at Wolverhampton Wanderers. Joao Cancelo has collected 2 for Manchester City.
  • Manchester City have scored at least one goal for 22 consecutive matches.
  • Wolverhampton Wanderers wins 1st half in 30% of their matches, Manchester City in 50% of their matches.
  • Wolverhampton Wanderers wins 30% of halftimes, Manchester City wins 50%.
  • The winner of their last meeting was Manchester City.
  • On their last meeting Manchester City won by 4 goals.
  • When Wolverhampton Wanderers leads 1-0 at home, they win in 83% of their matches.
  • When Manchester City leads 0-1 away, they win in 83% of their matches.
  • When Wolverhampton Wanderers is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Manchester City is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • In Premier League, Manchester City has better performance than Wolverhampton Wanderers.
  • Manchester City's performance of the last 5 matches is better than Wolverhampton Wanderers's.
  • Manchester City have lost just 1 of their last 5 games against Wolverhampton Wanderers (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Wolverhampton Wanderers won 1, Manchester City won 4, 0 draws.
  • Manchester City have lost just 1 of their last 5 Premier League games against Wolverhampton Wanderers.
  • Wolverhampton Wanderers have won just 1 of their last 5 Premier League games against Manchester City.
  • Wolverhampton Wanderers scores 1.2 goals in a match against Manchester City and Manchester City scores 3 goals against Wolverhampton Wanderers (on average).
  • Average number of goals in meetings between Wolverhampton Wanderers and Manchester City is 4.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Wolverhampton Wanderers and Manchester City is 1.6.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • Wolverhampton Wanderers scores 1.21 goals when playing at home and Manchester City scores 2.26 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Вулверхемптон
2
Перемог
10
Ігор
6
Перемог
Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2021/2022
11.05.2022 - 22:15 Вулверхемптон 1 - 5 Завершено Манчестер Сіті
Чемпіонат Англії 2021/2022
11.12.2021 - 14:30 Манчестер Сіті 1 - 0 Завершено Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2020/2021
02.03.2021 - 22:00 Манчестер Сіті 4 - 1 Завершено Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2019/2020
21.09.2020 - 22:15 Вулверхемптон 1 - 3 Завершено Манчестер Сіті
Останні матчі - Вулверхемптон
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.09.2022 - 17:00 Вулверхемптон 1 - 0 Завершено Саутгемптон В
Чемпіонат Англії 2022/2023
31.08.2022 - 21:30 Борнмут 0 - 0 Завершено Вулверхемптон Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
28.08.2022 - 16:00 Вулверхемптон 1 - 1 Завершено Ньюкасл Н
Кубок англійської ліги 2022/2023
23.08.2022 - 21:45 Вулверхемптон 2 - 1 Завершено Preston North End В
Чемпіонат Англії 2022/2023
20.08.2022 - 14:30 Тоттенхем 1 - 0 Завершено Вулверхемптон П
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Останні матчі - Манчестер Сіті
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
14.09.2022 - 22:00 Манчестер Сіті 2 - 1 Завершено Боруссія В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
06.09.2022 - 22:00 Севілья 0 - 4 Завершено Манчестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.09.2022 - 19:30 Астон Вілла 1 - 1 Завершено Манчестер Сіті Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
31.08.2022 - 21:30 Манчестер Сіті 6 - 0 Завершено Ноттінгем Форест В
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.08.2022 - 17:00 Манчестер Сіті 4 - 2 Завершено Крістал Пелес В
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Новини команд
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Вулверхемптон
36%
Нічия
32%
Манчестер Сіті
32%
Трансляція
Запасні: Ортега, Карсон, Вокер, Аке, Гюндоган, Гомес, Палмер, Альварес, Марез.
Манчестер Сіті: Едерсон — Стоунз, Аканджі, Діаш, Канселу — де Брюйне, Родрі, Гріліш — Сілва, Голанд, Фоден.
Запасні: Саркіс, Москера, Семеду, Тоті, Буено, Траоре, Ронан, Кемпбелл, Хван.
Вулвергемптон: Са — Хонні, Коллінз, Кілман, Аїт-Нурі — Нунеш, Невеш, Моутіньо — Нету, Гедеш, Поденсе.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
Манчестер Сіті виграв чотири гри та двічі зіграв унічию, тому йде другим із 14 очками. Вулвергемтон виграв одного разу, тричі зіграв унічию та двічі програв, тому з шістьма балами розташовується на 15 сходинці.
Ентоні Тейлор (Вайсеншейв, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 8-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Молінью (Вулверхемптон, Англія) зіграють Вулвергемптон та Манчестер Сіті.
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Останні матчі
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Анонс матчу Вулверхемптон - "Манчестер Сіті" 17.09.2022, Чемпіонат Англії

Противостояние між командою Вулверхемптон (Вулверхэмптон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Молинью.

Дата проведення матчу: 17.09.2022
Час початку матчу: 14:30

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Вулверхемптон (Вулверхэмптон) та командою "Манчестер Сіті" (Манчестер):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь команди "Манчестер Сіті", тоді як команда Вулверхемптон залишилася з поразкою . Зіткнення Вулверхемптон та "Манчестер Сіті" у попередньому футбольному матчі 11.05.2022 закінчилось с таким счетом: 1:5 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Вулверхемптон - "Манчестер Сіті" можна подивитися 17.09.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Вулверхемптон - "Манчестер Сіті", хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Вулверхемптон (Вулверхэмптон)
Рік заснування Вулверхемптон (Вулверхэмптон): 1877
Країна: Англия
Тренер: Бруну Лаже

Прошедший матч команди Вулверхемптон був зіграний проти "Саутгемптон" - 03.09.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Вулверхемптон .

Команда гостей

Назва: "Манчестер Сіті" (Манчестер)
Рік заснування "Манчестер Сити" (Манчестер): 1880
Країна: Англия
Тренер: Хосеп Гвардиола

Предыдущий поединок команди "Манчестер Сіті" був зіграний проти "Боруссія" - 14.09.2022, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Манчестер Сіті".

Слідкуйте за результатами матчу Вулверхемптон - "Манчестер Сіті" онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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