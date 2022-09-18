Брентфорд - Арсенал онлайн трансляція матчу

Матч між командою Брентфорд (Брентфорд) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Brentford Community Stadium.
Дата проведення матчу: 18.09.2022
Час початку матчу: 14:00
Історія протистоянь между командами Брентфорд (Брентфорд) та командою Арсенал (Лондон):
Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Арсенал, тоді як команда Брентфорд залишилася з поразкою . Зіткнення Арсенал та Брентфорд у попередньому футбольному матчі 19.02.2022 закінчилось со счетом: 2:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Томас Франк и Arteta, Mikel розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Брентфорд (Брентфорд)
Рік заснування Брентфорд (Брентфорд): 1889
Країна: Англия
Тренер: Томас Франк
Прошедший матч команди Брентфорд був зіграний проти "Лідс Юнайтед" - 03.09.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Брентфорд.
Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета
Прошедший поединок команди Арсенал був зіграний проти Цюрих - 08.09.2022, у рамках чемпионата Ліга Європи УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Арсенал.
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