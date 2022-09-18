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Брентфорд - Арсенал онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Англії - 18 вересня 2022, 14:00 - Brentford Community Stadium
Головний суддя: Дэвид Кут
Рейтинг матчу:
Брентфорд
Брентфорд
0 - 1
Оновити
18'
Арсенал
Лондон
Хід матчу
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Брентфорд
32%
Нічия
32%
Арсенал
36%
Цікаві факти
  • Last season's matches: 2-0 (Brentford FC at home) and 2-1 (Arsenal FC at home).
  • Did you know that Brentford FC scores 33% of their goals between the minutes 76-90?
  • Did you know that Arsenal FC scores 21% of their goals between the minutes 16-30?
  • Brentford FC haven't lost in their last 4 games.
  • Brentford FC haven't lost in any of their last 5 home matches.
  • Brentford FC haven't scored in 0 of their 3 home matches in Premier League this season.
  • Arsenal FC haven't scored in 0 of their 3 away matches in Premier League this season.
  • Brentford FC's home record this season: 2-1-0.
  • Aaron Hickey has more yellow cards (3) than any other player at Brentford FC. Gabriel Jesus has collected 3 for Arsenal FC.
  • A year ago, Arsenal FC were number 10 in the table with 9 points. Now they are number 1 with 15 points.
  • Brentford FC have scored at least one goal for 9 consecutive matches.
  • Arsenal FC have scored at least one goal for 13 consecutive matches.
  • Brentford FC wins 1st half in 28% of their matches, Arsenal FC in 50% of their matches.
  • Brentford FC wins 28% of halftimes, Arsenal FC wins 50%.
  • The winner of their last meeting was Arsenal FC.
  • On their last meeting Arsenal FC won by 1 goals.
  • When Brentford FC leads 1-0 at home, they win in 88% of their matches.
  • When Arsenal FC leads 0-1 away, they win in 86% of their matches.
  • When Brentford FC is down 0-1 home, they win 15% of their matches.
  • When Arsenal FC is down 1-0 away, they win 12% of their matches.
  • In Premier League, Arsenal FC has better performance than Brentford FC.
  • Arsenal FC's performance of the last 5 matches is better than Brentford FC's.
  • Arsenal FC have lost just 1 of their last 3 games against Brentford FC (in all competitions).
  • In the last 3 meetings Brentford FC won 1, Arsenal FC won 2, 0 draws.
  • Brentford FC scores 1.33 goals in a match against Arsenal FC and Arsenal FC scores 1.67 goals against Brentford FC (on average).
  • Average number of goals in meetings between Brentford FC and Arsenal FC is 3.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Brentford FC and Arsenal FC is 1.
  • Brentford FC scores 1.67 goals when playing at home and Arsenal FC scores 1.68 goals when playing away (on average).
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Брентфорд
1
Перемог
2
Ігор
1
Перемог
Арсенал
Чемпіонат Англії 2021/2022
19.02.2022 - 17:00 Арсенал 2 - 1 Завершено Брентфорд
Чемпіонат Англії 2021/2022
13.08.2021 - 22:00 Брентфорд 2 - 0 Завершено Арсенал
Останні матчі - Брентфорд
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.09.2022 - 17:00 Брентфорд 5 - 2 Завершено Лідс Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
30.08.2022 - 21:30 Крістал Пелес 1 - 1 Завершено Брентфорд Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.08.2022 - 17:00 Брентфорд 0 - 0 Завершено Евертон Н
Чемпіонат Англії 2022/2023
13.08.2022 - 19:30 Брентфорд 4 - 0 Завершено Манчестер Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2021/2022
22.05.2022 - 18:00 Брентфорд 1 - 2 Завершено Лідс Юнайтед П
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Останні матчі - Арсенал
Ліга Європи УЄФА 2022/2023
08.09.2022 - 19:45 Цюрих 1 - 2 Завершено Арсенал В
Чемпіонат Англії 2022/2023
04.09.2022 - 18:30 Манчестер Юнайтед 3 - 1 Завершено Арсенал П
Чемпіонат Англії 2022/2023
31.08.2022 - 21:30 Арсенал 2 - 1 Завершено Астон Вілла В
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.08.2022 - 19:30 Арсенал 2 - 1 Завершено Фулгем В
Чемпіонат Англії 2022/2023
20.08.2022 - 19:30 Борнмут 0 - 3 Завершено Арсенал В
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Новини команд
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Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Брентфорд
32%
Нічия
32%
Арсенал
36%
Склади команд
13
Raya, David
3
Henry, Rico
16
Бенжамін Ангуа
20
Ajer, Kristoffer
22
Hickey, Aaron
8
Jensen, Mathias
27
Janelt, Vitaly
18
Понтус Янссон
10
Da Silva, Pelenda
17
Айван Тоні
19
Mbeumo, Bryan
1
Ramsdale, Aaron
4
White, Ben
18
Saliba, William
22
Magalhaes, Gabriel
6
Tierney, Kieran
5
Partey, Thomas
34
Ґраніт Джака
11
Saka, Bukayo
23
Vieira, Fabio
22
Martinelli, Gabriel
18
Jesus, Gabriel
Стартовий склад
  • 10
    Da Silva, Pelenda
    Півзахисник
  • 17
    Айван Тоні
    Форвард
  • 19
    Mbeumo, Bryan
  • 8
    Jensen, Mathias
    Півзахисник
  • 27
    Janelt, Vitaly
    Півзахисник
  • 18
    Понтус Янссон
    Захисник
  • 3
    Henry, Rico
    Захисник
  • 16
    Бенжамін Ангуа
    Захисник
  • 20
    Ajer, Kristoffer
    Півзахисник
  • 22
    Hickey, Aaron
  • 13
    Raya, David
    Воротар
  • 18
    Jesus, Gabriel
    Форвард
  • 11
    Saka, Bukayo
  • 23
    Vieira, Fabio
    Півзахисник
  • 22
    Martinelli, Gabriel
    Форвард
  • 5
    Partey, Thomas
    Півзахисник
  • 34
    Ґраніт Джака
    Півзахисник
  • 4
    White, Ben
  • 18
    Saliba, William
    Захисник
  • 22
    Magalhaes, Gabriel
    Захисник
  • 6
    Tierney, Kieran
    Півзахисник
  • 1
    Ramsdale, Aaron
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Томас Франк
  • Arteta, Mikel
Статистика матчу
2
Штрафні
1
1
Фоли
1
30%
Володіння м'ячем
70%
1
Удари в отвір
1
1
Сейви
1
Офсайди
1
Трансляція
15'
Рамсдейл спрямував передачу з власного штрафного в аут на правому фланзі.
13'
Занадто багато участі арбітра в грі цими хвилинами.
11'
Мі збив Жезуса на лівому фланзі захисту.
9'
Інфо
Комп'ютер нарахував 30 на 40, у відсотках, шансів на перемоги команд.
7'
Дасілва хотів прокинути собі на хід чи зіграти в пас на партнера правим флангом, але подарував м'яч суперникам.
5'
Мбеумо скинув м'яч до рук Рамсдейла, після подачі Генрі з лівого флангу на дальню стійку.
4'
Навіс від Генрі з розіграшу штрафного на лівий фланг пішов до рук голкіпера.
3'
Вієйра на правому фланзі оборони збив суперника.
2'
Небезпечний момент
Мартінеллі в дотик перевів м'яч на лівий фланг штрафного на Джаку, а поки розвертався, партнер зіграв назад, проте удар сходу не вийшов.
1'
Контроль м'яча від Арсенала на чужій половині.
Свисток
Ми почули стартовий свисток арбітра. Матч було розпочато!
Інфо
Брентфорд іде дев'ятим із дев'ятьма очками, а Арсенал наразі третій із 15 балами.
Запасні: Тернер, Голдінг, Томіясу, Соуза, Локонга, Сміт, Нванері, Нкетіа, Маркіньйос.
Арсенал: Рамсдейл — Б. Вайт, Саліба, Габріель, Тірні — Партей, Джака — Сака, Вієйра, Мартінеллі — Габріел Жезус.
Запасні: Стракоша, Занка, Рурслев, Вісса, Онейка, Дамсгор, Баптіст, Канос, Годдос.
Брентфорд: Рая — Гікі, Аєр, Мі, Генрі — Янссон, Янелт, Єнсен — Мбеумо, Тоні, Дасілва.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Девід Кут (Ноттінгем, Англія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 8-го туру Англійської Прем'єр-ліги. На полі стадіону Брентфорд Ком'юніті (Брентфорд, Англія) зіграють Брентфорд та лондонський Арсенал.
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Анонс матчу Брентфорд - Арсенал 18.09.2022, Чемпіонат Англії

Матч між командою Брентфорд (Брентфорд) та командою Арсенал (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Англії 2022/2023 , матч пройдет на стадіоні Brentford Community Stadium.

Дата проведення матчу: 18.09.2022
Час початку матчу: 14:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Брентфорд (Брентфорд) та командою Арсенал (Лондон):

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Арсенал, тоді як команда Брентфорд залишилася з поразкою . Зіткнення Арсенал та Брентфорд у попередньому футбольному матчі 19.02.2022 закінчилось со счетом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Томас Франк и Arteta, Mikel розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Брентфорд - Арсенал можна подивитися 18.09.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Англії. Текстову трансляцію матчу Брентфорд - Арсенал, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Брентфорд (Брентфорд)
Рік заснування Брентфорд (Брентфорд): 1889
Країна: Англия
Тренер: Томас Франк

Прошедший матч команди Брентфорд був зіграний проти "Лідс Юнайтед" - 03.09.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Брентфорд.

Команда гостей

Назва: Арсенал (Лондон)
Рік заснування Арсенал (Лондон): 1886
Країна: Англия
Тренер: Микель Артета

Прошедший поединок команди Арсенал був зіграний проти Цюрих - 08.09.2022, у рамках чемпионата Ліга Європи УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Арсенал.

Слідкуйте за результатами матчу Брентфорд - Арсенал онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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