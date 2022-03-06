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Барселона - Elche онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Іспанії - 17 вересня 2022, 17:15 - Камп Ноу
Головний суддя: Muniz Ruiz, Alejandro
Рейтинг матчу:
Барселона
Барселона
0 - 0
Оновити
20'
Elche
Эльче
Хід матчу
5' Kessie, Franck
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
32%
Нічия
32%
Elche
36%
Цікаві факти
  • During the last 6 meetings with FC Barcelona playing at home, FC Barcelona have won 6 times, there have been 0 draws while Elche CF have won 0 times. The goal difference is 19-2 in favour of FC Barcelona.
  • During the last 11 meetings, FC Barcelona have won 10 times, there have been 1 draws while Elche CF have won 0 times. The goal difference is 33-3 in favour of FC Barcelona.
  • Last season FC Barcelona won both games against Elche CF (3-2 at home and 2-1 away).
  • FC Barcelona have a winning streak of 4 matches in LaLiga.
  • Did you know that FC Barcelona scores 27% of their goals between the minutes 61-75?
  • FC Barcelona have a winning streak of 4 matches.
  • FC Barcelona haven't lost in their last 14 games.
  • FC Barcelona haven't lost in any of their last 5 home matches.
  • Elche CF haven't won in their last 5 games.
  • Elche CF haven't won any of their last 9 games against FC Barcelona.
  • When playing at home, FC Barcelona have not lost to Elche CF in their last 6 encounters.
  • When playing at home, FC Barcelona have not conceded a goal so far this season.
  • When playing away, Elche CF have not scored a goal so far this season.
  • FC Barcelona have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • FC Barcelona wins 1st half in 36% of their matches, Elche CF in 22% of their matches.
  • FC Barcelona wins 36% of halftimes, Elche CF wins 22%.
  • The winner of their last meeting was FC Barcelona.
  • On their last meeting FC Barcelona won by 1 goals.
  • When FC Barcelona leads 1-0 at home, they win in 80% of their matches.
  • When Elche CF leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When FC Barcelona is down 0-1 home, they win 16% of their matches.
  • When Elche CF is down 1-0 away, they win 6% of their matches.
  • In LaLiga, FC Barcelona has better performance than Elche CF.
  • FC Barcelona's performance of the last 5 matches is better than Elche CF's.
  • Elche CF has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 games against Elche CF (in all competitions).
  • In the last 5 meetings FC Barcelona won 5, Elche CF won 0, 0 draws.
  • FC Barcelona have lost just 0 of their last 5 LaLiga games against Elche CF.
  • Elche CF have won just 0 of their last 5 LaLiga games against FC Barcelona.
  • FC Barcelona scores 2.2 goals in a match against Elche CF and Elche CF scores 0.6 goals against FC Barcelona (on average).
  • Average number of goals in meetings between FC Barcelona and Elche CF is 2.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between FC Barcelona and Elche CF is 1.
  • FC Barcelona scores 1.93 goals when playing at home and Elche CF scores 0.96 goals when playing away (on average).
  • A year ago, FC Barcelona were number 6 in the table with 9 points. Now they are number 2 with 13 points.
  • Elche CF have a losing streak of 3 matches in LaLiga.
  • Elche CF have lost 3 matches in a row.
  • A year ago, Elche CF were number 13 in the table with 6 points. Now they are number 19 with 1 points.
  • Elche CF have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Both teams lost their last match.
Особисті зустрічі
Барселона
9
Перемог
10
Ігор
0
Перемог
Elche
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
06.03.2022 - 17:15 Elche 1 - 2 Завершено Барселона
Чемпіонат Іспанії 2021/2022
18.12.2021 - 19:30 Барселона 3 - 2 Завершено Elche
Чемпіонат Іспанії 2020/2021
24.02.2021 - 20:00 Барселона 3 - 0 Завершено Elche
Чемпіонат Іспанії 2020/2021
24.01.2021 - 17:15 Elche 0 - 2 Завершено Барселона
Останні матчі - Барселона
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
13.09.2022 - 22:00 Баварія 2 - 0 Завершено Барселона П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
10.09.2022 - 19:30 Кадіс 0 - 4 Завершено Барселона В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
07.09.2022 - 22:00 Барселона 5 - 1 Завершено Вікторія В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
03.09.2022 - 22:00 Севілья 0 - 3 Завершено Барселона В
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
28.08.2022 - 20:30 Барселона 4 - 0 Завершено Вальядолід В
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Останні матчі - Elche
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
11.09.2022 - 17:15 Elche 1 - 4 Завершено Атлетік П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
04.09.2022 - 19:30 Вільярреал 4 - 0 Завершено Elche П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
27.08.2022 - 18:30 Elche 0 - 1 Завершено Реал Сосьєдад П
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
22.08.2022 - 21:00 Elche 1 - 1 Завершено Альмерія Н
Чемпіонат Іспанії 2022/2023
15.08.2022 - 22:30 Бетіс 3 - 0 Завершено Elche П
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Новини команд
Головні події
Kessie, Franck
5'
Хто переможе?
28 Користувачів зробило свій вибір
Барселона
32%
Нічия
32%
Elche
36%
Склади команд
22
ter Stegen, Marc-Andre
28
Balde, Alejandro
24
Garcia, Eric
19
Araujo, Ronald
23
Kounde, Jules
16
Pedri
21
De Jong, Frenkie
19
Kessie, Franck
14
Мемфіс Депай
9
Роберт Левандовскі
11
Усман Дембеле
13
Badía, Edgar
14
Palacios, Helibelton
5
Verdu, Gonzalo
6
Bigas, Pedro
23
Карлос Клерк
8
Guti, Raúl
26
Nwankwo Donald, John
20
Gumbau, Gerard
11
Morente, Tete
22
Boye, Lucas
16
Fidel
Стартовий склад
  • 14
    Мемфіс Депай
    Форвард
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
  • 11
    Усман Дембеле
    Форвард
  • 16
    Pedri
    Форвард
  • 21
    De Jong, Frenkie
    Півзахисник
  • 19
    Kessie, Franck
    Захисник
    5
  • 28
    Balde, Alejandro
    Захисник
  • 24
    Garcia, Eric
  • 19
    Araujo, Ronald
    Захисник
  • 23
    Kounde, Jules
    Захисник
  • 22
    ter Stegen, Marc-Andre
    Воротар
  • 11
    Morente, Tete
    Форвард
  • 22
    Boye, Lucas
  • 16
    Fidel
  • 8
    Guti, Raúl
  • 26
    Nwankwo Donald, John
    Півзахисник
  • 20
    Gumbau, Gerard
  • 14
    Palacios, Helibelton
    Захисник
  • 5
    Verdu, Gonzalo
  • 6
    Bigas, Pedro
    Захисник
  • 23
    Карлос Клерк
    Півзахисник
  • 13
    Badía, Edgar
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Xavi
  • Франсиско
Статистика матчу
51%
Володіння м'ячем
49%
2
Штрафні
3
2
Фоли
2
1
ЖК
ЧК
1
1
Офсайди
Трансляція
17'
Едгар Бадія перехопив простріл Усмана Дембеле до воротарського майданчика.
15'
Мемфіс Депай невдало виконав штрафний удар. Ніхто з партнерів не зрозумів оригінальний задум нідерландця.
14'
Небезпечний момент
Гонсалу Верду вилучений з поля! Захисник і капітан Ельче здійснив фол останньої надії.
13'
Роберт Левандовський припустився помилки, віддавши неточну передачу до штрафного майданчика.
10'
Офсайд
Алехандро Бальде опинився в положенні поза грою.
5'
Жовта картка
Франк Кессьє ліктем вдарив суперника у верховій боротьбі. Заслужена жовта картка.
4'
Усман Дембеле виконав подачу з правого флангу, але до удару справа не дійшла.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Стартовий склад Барселони: тер Штеген (к) – Бальде, Гарсія, Араухо, Кунде – Педрі, де Йонг, Кессьє – Депай, Левандовський, Дембеле.
Інфо
Стартовий склад Ельче: Бадія – Клерк, Бігас, Верду (к), Паласіос – Гумбау, Четауя, Гуті – Фідель, Боє, Моренте.
Каталонців влаштує тільки перемога. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 6-го туру Ла Ліги Барселона – Ельче.
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Анонс матчу "Барселона" - 17.09.2022, Чемпіонат Іспанії

Матч між командою "Барселона" (Барселона) та командою (Эльче) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Іспанії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Камп Ноу.

Дата проведення матчу: 17.09.2022
Час початку матчу: 17:15

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между "Барселона" (Барселона) та командою (Эльче):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди "Барселона", тоді як команда залишилася з поразкою . Зіткнення та "Барселона" у попередньому футбольному матчі 06.03.2022 закінчилось со следующими результатом: 1:2 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд Xavi и Франсиско розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "Барселона" - можна подивитися 17.09.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Іспанії. Текстову трансляцію матчу "Барселона" - , хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "Барселона" (Барселона)
Рік заснування "Барселона" (Барселона): 1899
Країна: Испания
Тренер: Хави

Предыдущий матч команди "Барселона" був зіграний проти "Баварія" - 13.09.2022, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди "Баварія".

Команда гостей

Назва: (Эльче)
Країна: Испания
Тренер: Франциско Родригес

Предыдущий матч команди був зіграний проти Атлетік - 11.09.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Іспанії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Атлетік.

Слідкуйте за результатами матчу "Барселона" - онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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