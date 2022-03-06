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Мілан - Наполі онлайн трансляція матчу

Чемпіонат Італії - 18 вересня 2022, 21:45 - Джузеппе Меацца
Головний суддя: Маурицио Мариани
Рейтинг матчу:
Мілан
Милан
До початку
00 : 00 : 00
Наполі
Неаполь
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Мілан
33%
Нічия
33%
Наполі
33%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between AC Milan and SSC Napoli when AC Milan is playing at home is 0-0. 5 matches have ended with this result.
  • The most common result of matches between AC Milan and SSC Napoli is 0-0. 8 matches have ended with this result.
  • During the last 22 meetings with AC Milan playing at home, AC Milan have won 8 times, there have been 9 draws while SSC Napoli have won 5 times. The goal difference is 25-18 in favour of AC Milan.
  • During the last 43 meetings, AC Milan have won 13 times, there have been 16 draws while SSC Napoli have won 14 times. The goal difference is 51-49 in favour of SSC Napoli.
  • Last season's matches: 0-1 (AC Milan at home) and 0-1 (SSC Napoli at home).
  • In Serie A, AC Milan have 3 successive home wins.
  • Did you know that AC Milan scores 33% of their goals between the minutes 46-60?
  • Did you know that SSC Napoli scores 38% of their goals between the minutes 31-45?
  • AC Milan haven't lost in their last 11 games.
  • AC Milan have won 7 home matches in a row.
  • AC Milan haven't lost in any of their last 14 home matches.
  • SSC Napoli have a winning streak of 4 matches.
  • SSC Napoli haven't lost in their last 18 games.
  • SSC Napoli have lost none of their last 6 away matches.
  • AC Milan haven't scored in 0 of their 3 home matches in Serie A this season.
  • SSC Napoli haven't scored in 1 of their 3 away matches in Serie A this season.
  • AC Milan's home record this season: 3-0-0.
  • SSC Napoli's away record this season: 2-1-0.
  • Rafael Leao has assisted the most goals for AC Milan with 3. Piotr Zielinski is SSC Napoli's biggest assister (3).
  • AC Milan wins 1st half in 42% of their matches, SSC Napoli in 45% of their matches.
  • AC Milan wins 42% of halftimes, SSC Napoli wins 45%.
  • The winner of their last meeting was AC Milan.
  • On their last meeting AC Milan won by 1 goals.
  • When AC Milan leads 1-0 at home, they win in 72% of their matches.
  • When SSC Napoli leads 0-1 away, they win in 70% of their matches.
  • When AC Milan is down 0-1 home, they win 57% of their matches.
  • When SSC Napoli is down 1-0 away, they win 66% of their matches.
  • In the last 5 meetings AC Milan won 2, SSC Napoli won 2, 1 draws.
  • AC Milan scores 1.2 goals in a match against SSC Napoli and SSC Napoli scores 1 goals against AC Milan (on average).
  • Average number of goals in meetings between AC Milan and SSC Napoli is 2.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between AC Milan and SSC Napoli is 0.8.
  • AC Milan scores 1.75 goals when playing at home and SSC Napoli scores 2.04 goals when playing away (on average).
  • SSC Napoli have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • SSC Napoli's performance of the last 5 matches is better than AC Milan's.
Особисті зустрічі
Мілан
4
Перемог
26
Ігор
11
Перемог
Наполі
Чемпіонат Італії 2021/2022
06.03.2022 - 21:45 Наполі 0 - 1 Завершено Мілан
Чемпіонат Італії 2021/2022
19.12.2021 - 21:45 Мілан 0 - 1 Завершено Наполі
Чемпіонат Італії 2020/2021
14.03.2021 - 21:45 Мілан 0 - 1 Завершено Наполі
Чемпіонат Італії 2019/2020
22.11.2020 - 21:45 Наполі 0 - 0 Завершено Мілан
Останні матчі - Мілан
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
14.09.2022 - 19:45 Мілан 3 - 1 Завершено Динамо В
Чемпіонат Італії 2022/2023
10.09.2022 - 21:45 Сампдорія 1 - 2 Завершено Мілан В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
06.09.2022 - 22:00 Зальцбург 1 - 1 Завершено Мілан Н
Чемпіонат Італії 2022/2023
03.09.2022 - 19:00 Мілан 3 - 2 Завершено Інтер В
Чемпіонат Італії 2022/2023
30.08.2022 - 19:30 Сассуоло 0 - 0 Завершено Мілан Н
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Останні матчі - Наполі
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
14.09.2022 - 22:00 Рейнджерс 0 - 3 Завершено Наполі В
Чемпіонат Італії 2022/2023
10.09.2022 - 16:00 Наполі 1 - 0 Завершено Spezia Calcio В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
07.09.2022 - 22:00 Наполі 4 - 1 Завершено Ліверпуль В
Чемпіонат Італії 2022/2023
03.09.2022 - 21:45 Лаціо 1 - 2 Завершено Наполі В
Чемпіонат Італії 2022/2023
31.08.2022 - 21:45 Наполі 1 - 1 Завершено Лечче Н
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Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Мілан
33%
Нічия
33%
Наполі
33%
Трансляція
Інфо
Стали відомі склади команд. Мілан: Меньян, Ернандес, Томорі, К'єр, Калабрія, Тоналі, Беннасер, Де Кетеларе, Круніч, Салемакерс, Жиру. Наполі: Мерет, Руй, Кім, Ррахмані, Ді Лоренцо, Лоботка, Замбо-Ангісса, Кварцхелія, Зелінські, Распадорі, Політано.
Доброго вечора, шановні читачі! Пропонуємо до вашої уваги текстову трансляцію матчу Серії А Мілан - Наполі.
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Останні матчі
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Анонс матчу Мілан - Наполі 18.09.2022, Чемпіонат Італії

Поединок між командою Мілан (Милан) та командою Наполі (Неаполь) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Чемпіонат Італії 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Джузеппе Меацца.

Дата проведення матчу: 18.09.2022
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Мілан (Милан) та командою Наполі (Неаполь):

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь команди Мілан, тоді як команда Наполі залишилася з поразкою . Зіткнення Наполі та Мілан у попередньому футбольному матчі 06.03.2022 закінчилось со счетом: 0:1 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Мілан - Наполі можна подивитися 18.09.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Чемпіонат Італії. Текстову трансляцію матчу Мілан - Наполі, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Мілан (Милан)
Рік заснування Мілан (Милан): 1899
Країна: Италия
Тренер: Стефано Пиоли

Прошедший поединок команди Мілан був зіграний проти Динамо - 14.09.2022, у рамках турнира Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Мілан.

Команда гостей

Назва: Наполі (Неаполь)
Рік заснування Наполи (Неаполь): 1926
Країна: Италия
Тренер: Лучано Спаллетти

Прошедший поединок команди Наполі був зіграний проти Рейнджерс - 14.09.2022, у рамках чемпионата Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 та закінчився перемогою команди Наполі.

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