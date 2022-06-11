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Німеччина - Угорщина онлайн трансляція матчу

Лига Наций - 23 вересня 2022, 21:45 - Ред Булл Арена
Головний суддя: Винчич, Славко
Рейтинг матчу:
Німеччина
0 - 1
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27'
Угорщина
Хід матчу
17' Szalai, Adam
Хто переможе?
74 Користувачів зробило свій вибір
Німеччина
38%
Нічия
31%
Угорщина
31%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings, Germany have won 2 times, there have been 2 draws while Hungary have won 1 times.
  • Germany haven't lost in their last 13 games.
  • Germany haven't lost in any of their last 8 home matches.
  • Serge Gnabry has assisted the most goals for Germany with 2. Martin Adam is Hungary's biggest assister (2).
  • Germany have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Germany have scored at least one goal for 13 consecutive matches.
  • Hungary have scored at least one goal for 5 consecutive matches.
  • Germany wins 1st half in 50% of their matches, Hungary in 30% of their matches.
  • Germany wins 50% of halftimes, Hungary wins 30%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When Germany leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When Hungary leads 0-1 away, they win in 75% of their matches.
  • When Germany is down 0-1 home, they win 100% of their matches.
  • When Hungary is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In UEFA Nations League, Hungary has better performance than Germany.
  • Hungary's performance of the last 5 matches is better than Germany's.
  • Germany have lost just 1 of their last 5 games against Hungary (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Germany won 2, Hungary won 1, 2 draws.
  • Germany scores 1.6 goals in a match against Hungary and Hungary scores 1 goals against Germany (on average).
  • Average number of goals in meetings between Germany and Hungary is 2.6.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Germany and Hungary is 1.4.
  • Germany scores 3.8 goals when playing at home and Hungary scores 1.8 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Німеччина
0
Перемог
2
Ігор
0
Перемог
Угорщина
Лига Наций 2022-2024
11.06.2022 - 21:45 Угорщина 1 - 1 Завершено Німеччина
Евро 2020 2021
23.06.2021 - 22:00 Німеччина 2 - 2 Завершено Угорщина
Останні матчі - Німеччина
Лига Наций 2022-2024
14.06.2022 - 21:45 Німеччина 5 - 2 Завершено Італія В
Лига Наций 2022-2024
11.06.2022 - 21:45 Угорщина 1 - 1 Завершено Німеччина Н
Лига Наций 2022-2024
07.06.2022 - 21:55 Німеччина 1 - 1 Завершено Англія Н
Лига Наций 2022-2024
04.06.2022 - 21:45 Італія 1 - 1 Завершено Німеччина Н
Міжнародні товариські матчі 2022
29.03.2022 - 21:45 Нідерланди 1 - 1 Завершено Німеччина Н
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Останні матчі - Угорщина
Лига Наций 2022-2024
14.06.2022 - 21:45 Англія 0 - 4 Завершено Угорщина В
Лига Наций 2022-2024
11.06.2022 - 21:45 Угорщина 1 - 1 Завершено Німеччина Н
Лига Наций 2022-2024
07.06.2022 - 21:45 Італія 2 - 1 Завершено Угорщина П
Лига Наций 2022-2024
04.06.2022 - 19:00 Угорщина 1 - 0 Завершено Англія В
Міжнародні товариські матчі 2022
29.03.2022 - 21:45 Північна Ірландія 0 - 1 Завершено Угорщина В
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Новини команд
Головні події
17'
Szalai, Adam ГООЛ!
Хто переможе?
74 Користувачів зробило свій вибір
Німеччина
38%
Нічия
31%
Угорщина
31%
Склади команд
22
ter Stegen, Marc-Andre
22
Антоніо Рюдігер
22
Raum, David
25
Ніклас Зюле
23
Hofmann, Jonas
6
Kimmich, Joshua
21
Ілкай Гюндоган
19
Лерой Сане
25
Томас Мюллер
10
Gnabry, Serge
11
Тімо Вернер
1
Gulacsi, Peter
5
Fiola, Attila
6
Orban, Willi
41
Szalai, Attila
22
Адам Ланг
19
Kerkez, Milos
13
Schafer, Andras
16
Nagy, Adam
17
Szoboszlai, Dominik
11
Szalai, Adam
16
Gazdag, Daniel
Стартовий склад
  • 11
    Тімо Вернер
    Форвард
  • 19
    Лерой Сане
    Півзахисник
  • 25
    Томас Мюллер
    Півзахисник
  • 10
    Gnabry, Serge
    Півзахисник
  • 6
    Kimmich, Joshua
    Захисник
  • 21
    Ілкай Гюндоган
    Півзахисник
  • 22
    Антоніо Рюдігер
    Захисник
  • 22
    Raum, David
  • 25
    Ніклас Зюле
    Захисник
  • 23
    Hofmann, Jonas
    Півзахисник
  • 22
    ter Stegen, Marc-Andre
    Воротар
  • 17
    Szoboszlai, Dominik
    Півзахисник
  • 11
    Szalai, Adam
    Форвард
    17
  • 16
    Gazdag, Daniel
    Півзахисник
  • 13
    Schafer, Andras
    Півзахисник
  • 16
    Nagy, Adam
  • 5
    Fiola, Attila
    Захисник
  • 6
    Orban, Willi
  • 41
    Szalai, Attila
    Захисник
  • 22
    Адам Ланг
    Захисник
  • 19
    Kerkez, Milos
    Захисник
  • 1
    Gulacsi, Peter
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Flick, Hans-Dieter
  • Марко Росси
Статистика матчу
57%
Володіння м'ячем
43%
2
Штрафні
1
Кутові
2
Фоли
1
Блоковано ударів
2
1
Офсайди
1
Удари в отвір
1
1
ЖК
Трансляція
24'
Жовта картка
18'
Гоооол!!!
Угорці відкривають рахунок! Адам Салай усе-таки домігся свого. Досвідчений нападник відгукнувся на передачу Домініка Собослая на ближню стійку та п'ятою переправив м'яч у ворота. Краса!
17'
Аттіла Фіола скинув м'яч під удар Адаму Салаю і той одразу ж спробував забити. Лише кутовий вдалося заробити капітану збірної Угорщини.
10'
Ніклас Зюле у підкаті заблокував удар Домініка Собослая.
9'
Серж Гнабрі отримав м'яч у штрафному майданчику, але відпустив шкіряного задалеко від себе. Мілош Керкез цим скористався.
4'
Тімо Вернер не зрегував на закидання Йозуа Кімміха, м'ячем заволодів Петер Гулачі.
1'
Антоніо Рюдігер перехопив навіс Домініка Собослая на ближню штангу.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Стартовий склад Німеччини: тер Штеген – Раум, Рюдігер, Зюле, Гофманн – Гюндоган, Кімміх, Мюллер (к) – Сане, Вернер, Гнабрі.
Запасні: Бауманн, Трапп, Арнольд, Белла-Кочап, Гаверц, Гінтер, Госенс, Керер, Мусіала, Нмеча, Хенрікс, Шлоттербек.
Інфо
Стартовий склад Угорщини: Гулачі – Керкез, Салай, Орбан, Ланг, Фіола – Шафер, Надь, Собослай, Газдаг – Салай (к).
Запасні: Дібус, Саппанош, Ванша, Адам, Болла, Ботка, Варга, Вечей, Кечкеш, Кляйнгайслер, Него, Стайлс.
Чи збережуть лідерство підопічні Марко Россі? UA-Football представляє вам текстову онлайн-трансляцію матчу 5-го раунду Ліги націй між збірними Німеччини й Угорщини.
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Останні матчі
Завершено 20:00 - Сьогодні Канада Канада 2 Катар Катар 0 Завершено 19:00 - Сьогодні Іран Іран 1 Uruguay Uruguay 0 Завершено 19:00 - Сьогодні Paraguay Paraguay 1 ОАЕ ОАЕ 0 Завершено 19:00 - Сьогодні Словаччина Словаччина 3 Україна Україна 2 Завершено 19:00 - Сьогодні Естонія Естонія 2 Мальта Мальта 1

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Анонс матчу Німеччина - Угорщина 23.09.2022, Лига Наций

Матч між командою Німеччина та командою Угорщина проходитиме в рамках турнира по футболу: Лига Наций 2022-2024 , матч начнется на стадіоні Ред Булл Арена.

Дата проведення матчу: 23.09.2022
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Німеччина та командою Угорщина:

Прошедший матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Угорщина та Німеччина у попередньому футбольному матчі 11.06.2022 закінчилось со счетом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Flick, Hans-Dieter и Марко Росси розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Німеччина - Угорщина можна подивитися 23.09.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Лига Наций. Текстову трансляцію матчу Німеччина - Угорщина, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Німеччина
Країна: Германия
Тренер: Йоахим Лёв

Предыдущий поединок команди Німеччина був зіграний проти Італія - 14.06.2022, у рамках турнира Лига Наций 2022-2024 та закінчився перемогою команди Німеччина.

Команда гостей

Назва: Угорщина
Країна: Венгрия
Тренер: Марко Росси

Предыдущий поединок команди Угорщина був зіграний проти Англія - 14.06.2022, у рамках турнира Лига Наций 2022-2024 та закінчився перемогою команди Угорщина.

Слідкуйте за результатами матчу Німеччина - Угорщина онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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