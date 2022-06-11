Німеччина - Угорщина онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Німеччина - Угорщина 23.09.2022, Лига Наций

Матч між командою Німеччина та командою Угорщина проходитиме в рамках турнира по футболу: Лига Наций 2022-2024 , матч начнется на стадіоні Ред Булл Арена.

Дата проведення матчу: 23.09.2022

Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Німеччина та командою Угорщина:

Прошедший матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Угорщина та Німеччина у попередньому футбольному матчі 11.06.2022 закінчилось со счетом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Flick, Hans-Dieter и Марко Росси розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Німеччина

Країна: Германия

Тренер: Йоахим Лёв



Предыдущий поединок команди Німеччина був зіграний проти Італія - 14.06.2022, у рамках турнира Лига Наций 2022-2024 та закінчився перемогою команди Німеччина.

Команда гостей

Назва: Угорщина

Країна: Венгрия

Тренер: Марко Росси



Предыдущий поединок команди Угорщина був зіграний проти Англія - 14.06.2022, у рамках турнира Лига Наций 2022-2024 та закінчився перемогою команди Угорщина.

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