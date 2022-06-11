Італія - Англія онлайн трансляція матчу

Поединок між командою Італія та командою Англія проходитиме в рамках турнира по футболу: Лига Наций 2022-2024 , матч пройдет на стадіоні Джузеппе Меацца.
Дата проведення матчу: 23.09.2022
Час початку матчу: 21:45
Історія протистоянь между клубами Італія та командою Англія:
Предыдущий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Англія та Італія у попередньому футбольному матчі 11.06.2022 закінчилось с такими результатами: 0:0 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Роберто Манчини и Гарет Саутгейт розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Італія
Країна: Италия
Тренер: Роберто Манчини
Предыдущий поединок команди Італія був зіграний проти Німеччина - 14.06.2022, у рамках чемпионата Лига Наций 2022-2024 та закінчився перемогою команди Німеччина.
Назва: Англія
Країна: Англия
Тренер: Гарет Саутгейт
Прошедший матч команди Англія був зіграний проти Угорщина - 14.06.2022, у рамках чемпионата Лига Наций 2022-2024 та закінчився перемогою команди Угорщина.
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