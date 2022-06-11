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Італія - Англія онлайн трансляція матчу

Лига Наций - 23 вересня 2022, 21:45 - Джузеппе Меацца
Головний суддя: Хиль Мансано, Хесус
Рейтинг матчу:
Італія
0 - 0
Оновити
27'
Англія
Хід матчу
Хто переможе?
69 Користувачів зробило свій вибір
Італія
32%
Нічия
35%
Англія
33%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Italy and England is 1-1. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 9 meetings, Italy have won 3 times, there have been 5 draws while England have won 1 times. The goal difference is 9-7 in favour of Italy.
  • England haven't won in their last 4 games.
  • Italy wins 1st half in 18% of their matches, England in 40% of their matches.
  • Italy wins 18% of halftimes, England wins 40%.
  • Their last meeting was a draw. (0-0)
  • When Italy leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When England leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When Italy is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When England is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In UEFA Nations League, Italy has better performance than England.
  • England has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Italy have lost just 0 of their last 5 games against England (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Italy won 2, England won 0, 3 draws.
  • Italy scores 1 goals in a match against England and England scores 0.8 goals against Italy (on average).
  • Average number of goals in meetings between Italy and England is 1.8.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Italy and England is 1.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Nations League.
  • Both teams lost their last match.
  • Italy scores 1 goals when playing at home and England scores 4 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Італія
3
Перемог
6
Ігор
0
Перемог
Англія
Лига Наций 2022-2024
11.06.2022 - 21:45 Англія 0 - 0 Завершено Італія
Евро 2020 2021
11.07.2021 - 22:00 Італія 4 - 3 Завершено Англія
Контрольные матчи сборной 2017/2018
27.03.2018 - 22:00 Англія 1 - 1 Завершено Італія
Чемпионат мира FIFA 2013/2014
15.06.2014 - 01:00 Англія 1 - 2 Завершено Італія
Останні матчі - Італія
Лига Наций 2022-2024
14.06.2022 - 21:45 Німеччина 5 - 2 Завершено Італія П
Лига Наций 2022-2024
11.06.2022 - 21:45 Англія 0 - 0 Завершено Італія Н
Лига Наций 2022-2024
07.06.2022 - 21:45 Італія 2 - 1 Завершено Угорщина В
Лига Наций 2022-2024
04.06.2022 - 21:45 Італія 1 - 1 Завершено Німеччина Н
Фіналіссіма 2022-2024
01.06.2022 - 21:45 Італія 0 - 3 Завершено Argentina П
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Останні матчі - Англія
Лига Наций 2022-2024
14.06.2022 - 21:45 Англія 0 - 4 Завершено Угорщина П
Лига Наций 2022-2024
11.06.2022 - 21:45 Англія 0 - 0 Завершено Італія Н
Лига Наций 2022-2024
07.06.2022 - 21:55 Німеччина 1 - 1 Завершено Англія Н
Лига Наций 2022-2024
04.06.2022 - 19:00 Угорщина 1 - 0 Завершено Англія П
Міжнародні товариські матчі 2022
29.03.2022 - 21:45 Англія 3 - 0 Завершено Кот-д'Ивуар В
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Новини команд
Хто переможе?
69 Користувачів зробило свій вибір
Італія
32%
Нічия
35%
Англія
33%
Склади команд
99
Джанлуїджі Доннарумма
15
Франческо Ачербі
19
Bonucci, Leonardo
4
Toloi, Rafael
32
Федеріко Дімарко
16
Cristante, Bryan
8
Жоржиньйо
23
Ніколо Барелла
22
Di Lorenzo, Giovanni
81
Raspadori, Giacomo
17
Scamacca, Gianluca
22
Pope, Nick
6
Харрі Магуайр
2
Кайл Уокер
15
Ерік Даєр
24
James, Reece
22
Bellingham, Jude
41
Rice, Declan
7
Saka, Bukayo
17
Рахім Стерлінґ
47
Foden, Phil
10
Kane, Harry
Стартовий склад
  • 81
    Raspadori, Giacomo
  • 17
    Scamacca, Gianluca
    Форвард
  • 32
    Федеріко Дімарко
    Захисник
  • 16
    Cristante, Bryan
    Півзахисник
  • 8
    Жоржиньйо
    Півзахисник
  • 23
    Ніколо Барелла
    Півзахисник
  • 22
    Di Lorenzo, Giovanni
  • 15
    Франческо Ачербі
    Захисник
  • 19
    Bonucci, Leonardo
    Захисник
  • 4
    Toloi, Rafael
    Захисник
  • 99
    Джанлуїджі Доннарумма
    Воротар
  • 10
    Kane, Harry
  • 17
    Рахім Стерлінґ
    Півзахисник
  • 47
    Foden, Phil
    Півзахисник
  • 24
    James, Reece
    Півзахисник
  • 22
    Bellingham, Jude
    Півзахисник
  • 41
    Rice, Declan
    Півзахисник
  • 7
    Saka, Bukayo
  • 6
    Харрі Магуайр
    Захисник
  • 2
    Кайл Уокер
    Захисник
  • 15
    Ерік Даєр
    Захисник
  • 22
    Pope, Nick
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Роберто Манчини
  • Гарет Саутгейт
Статистика матчу
2
Штрафні
7
6
Фоли
2
2
Удари в отвір
1
1
Удари повз
2
Кутові
1
Офсайди
1
Сейви
2
Трансляція
23'
Джеймс розігнався по правій бровці і небезпечно прострілив в центр, лише м'яч не дійшов до Кейна - захисники перервали пас.
20'
Дуже багато дріботіння в центрі поля і біля чужих штрафних, і стільки ж втрат з обох сторін. Поки без конструктиву.
17'
Распадорі з Дімарко розіграли невдалий театр під час подачі зі стандарту - все закічилося ударом Дімарко в суперників.
15'
Інфо
41% на 59% володіння на даний момент.
11'
Дуже невдало подав Фоден зі стандарту.
9'
Англійці більше володіють м'ячем, але італійці дуже сильно пресингують.
5'
Небезпечний момент
Поуп врятував гостей! Скамакка головою пробив після навісу з флангу, але голкіпер дістав м'яч з-під поперечки.
2'
Фоден виграв єдиноборство у центрі поля, але потім італійці його завалили на газон.
Свисток
Матч розпочався!
Інфо
Перед цим матчем італійці ідуть третіми в турнірній таблиці з п'ятьма очками, а англійці посідаєють останню сходинку квартету з двома заліковими пунктами.
Запасні гостей: Ремсдейл, Хендерсон, Александер-Арнольд, Боуен, Ворд-Праус, Гріліш, Ебрахам, Коуді, Маунт, Томорі, Тріпп'єр, Шоу.
Англія: Поуп - Джеймс, Даєр, Магвайр, Вокер - Беллінгем, Райс - Стерлінг, Фоден, Сака - Кейн.
Запасні господарів: Вікаріо, Мерет, Феліпе, Бастоні, Габ'яддіні, Гріфо, Дзербін, Емерсон, Еспозіто, Ньйонто, Побега, Фраттезі.
Італія: Доннарумма - Ді Лоренцо, Бонуччі, Ачербі, Толой - Крістанте, Жоржинью, Дімарко - Распадорі, Скамакка, Барелла.
Інфо
Стали відомі склади команд:
Інфо
Головним арбітром цієї зустрічі стане іспанець Хесус Хіль Мансано.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову онлайн трансляцію матчу п'ятого туру Ліги націй, в якому Італія зіграє з Англією.
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Анонс матчу Італія - Англія 23.09.2022, Лига Наций

Поединок між командою Італія та командою Англія проходитиме в рамках турнира по футболу: Лига Наций 2022-2024 , матч пройдет на стадіоні Джузеппе Меацца.

Дата проведення матчу: 23.09.2022
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Італія та командою Англія:

Предыдущий матч між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Англія та Італія у попередньому футбольному матчі 11.06.2022 закінчилось с такими результатами: 0:0 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Роберто Манчини и Гарет Саутгейт розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Італія - Англія можна подивитися 23.09.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Лига Наций. Текстову трансляцію матчу Італія - Англія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Італія
Країна: Италия
Тренер: Роберто Манчини

Предыдущий поединок команди Італія був зіграний проти Німеччина - 14.06.2022, у рамках чемпионата Лига Наций 2022-2024 та закінчився перемогою команди Німеччина.

Команда гостей

Назва: Англія
Країна: Англия
Тренер: Гарет Саутгейт

Прошедший матч команди Англія був зіграний проти Угорщина - 14.06.2022, у рамках чемпионата Лига Наций 2022-2024 та закінчився перемогою команди Угорщина.

Слідкуйте за результатами матчу Італія - Англія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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