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Вірменія - Україна онлайн трансляція матчу

Лига Наций - 24 вересня 2022, 16:00 - Vazgen Sargsyan Republican Stadium
Рейтинг матчу:
Вірменія
До початку
00 : 00 : 00
Україна
Хто переможе?
37 Користувачів зробило свій вибір
Вірменія
24%
Нічия
30%
Україна
46%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings, Armenia have won 0 times, there have been 2 draws while Ukraine have won 3 times.
  • Armenia have a losing streak of 3 matches in UEFA Nations League.
  • Armenia have lost 3 matches in a row.
  • Armenia wins 1st half in 20% of their matches, Ukraine in 23% of their matches.
  • Armenia wins 20% of halftimes, Ukraine wins 23%.
  • The winner of their last meeting was Ukraine.
  • On their last meeting Ukraine won by 3 goals.
  • When Armenia leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When Ukraine leads 0-1 away, they win in 100% of their matches.
  • When Armenia is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Ukraine is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In UEFA Nations League, Ukraine has better performance than Armenia.
  • Ukraine's performance of the last 5 matches is better than Armenia's.
  • Ukraine have lost just 0 of their last 5 games against Armenia (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Armenia won 0, Ukraine won 3, 2 draws.
  • Armenia scores 1 goals in a match against Ukraine and Ukraine scores 2.2 goals against Armenia (on average).
  • Average number of goals in meetings between Armenia and Ukraine is 3.2.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Nations League.
  • Armenia scores 0.8 goals when playing at home and Ukraine scores 1.56 goals when playing away (on average).
  • Both teams lost their last match.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Вірменія
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Україна
Лига Наций 2022-2024
11.06.2022 - 16:00 Україна 3 - 0 Завершено Вірменія
Останні матчі - Вірменія
Лига Наций 2022-2024
14.06.2022 - 19:00 Вірменія 1 - 4 Завершено Шотландія П
Лига Наций 2022-2024
11.06.2022 - 16:00 Україна 3 - 0 Завершено Вірменія П
Лига Наций 2022-2024
08.06.2022 - 21:45 Шотландія 2 - 0 Завершено Вірменія П
Лига Наций 2022-2024
04.06.2022 - 16:00 Вірменія 1 - 0 Завершено Ірландія В
Міжнародні товариські матчі 2022
29.03.2022 - 20:00 Норвегія 9 - 0 Завершено Вірменія П
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Останні матчі - Україна
Лига Наций 2022/2023
21.09.2022 - 21:45 Шотландія 3 - 0 Завершено Україна П
Лига Наций 2022-2024
14.06.2022 - 21:45 Україна 1 - 1 Завершено Ірландія Н
Лига Наций 2022-2024
11.06.2022 - 16:00 Україна 3 - 0 Завершено Вірменія В
Лига Наций 2022-2024
08.06.2022 - 21:45 Ірландія 0 - 1 Завершено Україна В
Чемпіонат світу 2022-2024
05.06.2022 - 19:00 Уельс 1 - 0 Завершено Україна П
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Новини команд
Хто переможе?
37 Користувачів зробило свій вибір
Вірменія
24%
Нічия
30%
Україна
46%
Трансляція
Перед матчем Олександр Петраков сказав таке: Я дивився багато матчів збірної Вірменії. У вас гарний тренер працює. Ви граєте на домашньому стадіоні. Ви знаєте, що ми не можемо грати вдома. Ми завжди граємо на виїзді. Тому я шанси оцінюю 50 на 50.
Інфо
Після 4-х турів розташування команд у нашій групі таке: Шотландія – 9 очок, Україна – 7, Ірландія – 4, Вірменія – 3
Інфо
У червні Україна перемогла Вірменію у Лодзі 3:0
Інфо
Розпочнеться матч о 16:00 за Києвом. Судитиме гру португалець Жоау Піньєру
Після розгрому від Шотландії збірна України намагатиметься відігратися на Вірменії. Саме цей матч UA-Футбол і пропонує вашій увазі як текстовий онлайн.
Добрий день всім! Ми з України й сьогодні у Лізі націй на виїзді граємо з Вірменією!
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Коментарі(1)
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KorsarK (Київ)
24.09.2022 о 12:23
Наша збірна повинна викластись на всі 100% і перемогти,матч в Лодзі довів що ми сильніші чим армяшки.
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Останні матчі
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Анонс матчу Вірменія - Україна 24.09.2022, Лига Наций

Матч між командою Вірменія та командою Україна проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Лига Наций 2022-2024 , матч состоится на стадіоні Vazgen Sargsyan Republican Stadium.

Дата проведення матчу: 24.09.2022
Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Вірменія та командою Україна:

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Україна, тоді як команда Вірменія залишилася з поразкою . Зіткнення Україна та Вірменія у попередньому футбольному матчі 11.06.2022 закінчилось со следующими результатом: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Вірменія - Україна можна подивитися 24.09.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Лига Наций. Текстову трансляцію матчу Вірменія - Україна, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Вірменія
Країна: Армения

Предыдущий поединок команди Вірменія був зіграний проти Шотландія - 14.06.2022, у рамках турнира Лига Наций 2022-2024 та закінчився перемогою команди Шотландія.

Команда гостей

Назва: Україна
Країна: Украина
Тренер: Александр Петраков

Предыдущий поединок команди Україна був зіграний проти Шотландія - 21.09.2022, у рамках турнира Лига Наций 2022/2023 та закінчився перемогою команди Шотландія.

Слідкуйте за результатами матчу Вірменія - Україна онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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