Вірменія - Україна онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Вірменія - Україна 24.09.2022, Лига Наций

Матч між командою Вірменія та командою Україна проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Лига Наций 2022-2024 , матч состоится на стадіоні Vazgen Sargsyan Republican Stadium.

Дата проведення матчу: 24.09.2022

Час початку матчу: 16:00

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Вірменія та командою Україна:

Прошедший поединок між командами закінчився перемогою на користь Україна, тоді як команда Вірменія залишилася з поразкою . Зіткнення Україна та Вірменія у попередньому футбольному матчі 11.06.2022 закінчилось со следующими результатом: 3:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих матчей внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Вірменія

Країна: Армения



Предыдущий поединок команди Вірменія був зіграний проти Шотландія - 14.06.2022, у рамках турнира Лига Наций 2022-2024 та закінчився перемогою команди Шотландія.

Команда гостей

Назва: Україна

Країна: Украина

Тренер: Александр Петраков



Предыдущий поединок команди Україна був зіграний проти Шотландія - 21.09.2022, у рамках турнира Лига Наций 2022/2023 та закінчився перемогою команди Шотландія.

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