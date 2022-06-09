Чехія - Португалія онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Чехія - Португалія 24.09.2022, Лига Наций

Матч між командою Чехія та командою Португалія проходитиме в рамках турнира по футболу: Лига Наций 2022-2024 , матч начнется на стадіоні Sinobo Stadium.

Дата проведення матчу: 24.09.2022

Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Чехія та командою Португалія:

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Португалія, тоді як команда Чехія залишилася з поразкою . Зіткнення Португалія та Чехія у попередньому футбольному матчі 09.06.2022 закінчилось со следующими результатом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Ярослав Силхави и Фернанду Сантуш розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Чехія

Країна: Чехия

Тренер: Ярослав Шилгавы



Предыдущий матч команди Чехія був зіграний проти Іспанія - 12.06.2022, у рамках турнира Лига Наций 2022-2024 та закінчився перемогою команди Іспанія.

Команда гостей

Назва: Португалія

Країна: Португалия

Тренер: Фернанду Сантуш



Предыдущий матч команди Португалія був зіграний проти Чехія - 09.06.2022, у рамках турнира Лига Наций 2022-2024 та закінчився перемогою команди Португалія.

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