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Чехія - Португалія онлайн трансляція матчу

Лига Наций - 24 вересня 2022, 21:45 - Sinobo Stadium
Головний суддя: Срдян Йованович
Рейтинг матчу:
Чехія
0 - 0
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30'
Португалія
Хід матчу
22' Brabec, Jakub Вийшов: Kudela, Ondrej
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Чехія
30%
Нічия
30%
Португалія
39%
Цікаві факти
  • Czech Republic haven't lost in any of their last 11 home matches.
  • Czech Republic haven't won any of their last 3 games against Portugal.
  • Czech Republic have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Czech Republic wins 1st half in 20% of their matches, Portugal in 60% of their matches.
  • Czech Republic wins 20% of halftimes, Portugal wins 60%.
  • The winner of their last meeting was Portugal.
  • On their last meeting Portugal won by 2 goals.
  • When Czech Republic leads 1-0 at home, they win in 75% of their matches.
  • When Czech Republic is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Portugal is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In UEFA Nations League, Portugal has better performance than Czech Republic.
  • Portugal's performance of the last 5 matches is better than Czech Republic's.
  • Czech Republic has streak of 2 matches with 0 scored goals.
  • Portugal have lost just 1 of their last 4 games against Czech Republic (in all competitions).
  • In the last 4 meetings Czech Republic won 1, Portugal won 3, 0 draws.
  • Czech Republic scores 0.5 goals in a match against Portugal and Portugal scores 1.5 goals against Czech Republic (on average).
  • Average number of goals in meetings between Czech Republic and Portugal is 2.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Nations League.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • Czech Republic scores 3 goals when playing at home and Portugal scores 0.33 goals when playing away (on average).
Особисті зустрічі
Чехія
0
Перемог
2
Ігор
2
Перемог
Португалія
Лига Наций 2022-2024
09.06.2022 - 21:45 Португалія 2 - 0 Завершено Чехія
Евро 2011/2012
21.06.2012 - 21:45 Чехія 0 - 1 Завершено Португалія
Останні матчі - Чехія
Лига Наций 2022-2024
12.06.2022 - 21:45 Іспанія 2 - 0 Завершено Чехія П
Лига Наций 2022-2024
09.06.2022 - 21:45 Португалія 2 - 0 Завершено Чехія П
Лига Наций 2022-2024
05.06.2022 - 21:45 Чехія 2 - 2 Завершено Іспанія Н
Лига Наций 2022-2024
02.06.2022 - 21:45 Чехія 2 - 1 Завершено Швейцарія В
Міжнародні товариські матчі 2022
29.03.2022 - 21:45 Уельс 1 - 1 Завершено Чехія Н
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Останні матчі - Португалія
Лига Наций 2022-2024
09.06.2022 - 21:45 Португалія 2 - 0 Завершено Чехія В
Лига Наций 2022-2024
05.06.2022 - 21:45 Португалія 4 - 0 Завершено Швейцарія В
Лига Наций 2022-2024
02.06.2022 - 21:45 Іспанія 1 - 1 Завершено Португалія Н
Чемпіонат світу 2022
29.03.2022 - 21:45 Португалія 2 - 0 Завершено Північна Македонія В
Чемпіонат світу 2022
24.03.2022 - 21:45 Португалія 3 - 1 Завершено Туреччина В
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Новини команд
Головні події
Brabec, Jakub
Вийшов: Kudela, Ondrej
22'
Хто переможе?
33 Користувачів зробило свій вибір
Чехія
30%
Нічия
30%
Португалія
39%
Склади команд
1
Vaclik, Tomas
21
Jemelka, Vaclav
14
Brabec, Jakub
6
Zima, David
30
Zeleny, Jaroslav
30
Kral, Alex
28
Soucek, Tomas
5
Coufal, Vladimir
23
Hlozek, Adam
14
Патрік Шік
72
Barak, Antonin
99
Costa, Diogo
20
Dalot, Diogo
4
Рубен Діаш
15
Pereira, Danilo
19
Mario Rui
14
Carvalho, William
8
Fernandes, Bruno
18
Рубен Невеш
7
Крiштiану Роналду
17
Leao, Rafael
20
Silva, Bernardo
Стартовий склад
  • 23
    Hlozek, Adam
    Форвард
  • 14
    Патрік Шік
    Форвард
  • 72
    Barak, Antonin
    Півзахисник
  • 30
    Zeleny, Jaroslav
    Захисник
  • 30
    Kral, Alex
  • 28
    Soucek, Tomas
    Півзахисник
  • 5
    Coufal, Vladimir
    Захисник
  • 21
    Jemelka, Vaclav
    Захисник
  • 14
    Brabec, Jakub
    Захисник
    22
  • 6
    Zima, David
    Захисник
  • 1
    Vaclik, Tomas
    Воротар
  • 7
    Крiштiану Роналду
    Форвард
  • 17
    Leao, Rafael
    Форвард
  • 20
    Silva, Bernardo
    Півзахисник
  • 14
    Carvalho, William
    Півзахисник
  • 8
    Fernandes, Bruno
  • 18
    Рубен Невеш
    Півзахисник
  • 20
    Dalot, Diogo
    Захисник
  • 4
    Рубен Діаш
    Захисник
  • 15
    Pereira, Danilo
  • 19
    Mario Rui
    Захисник
  • 99
    Costa, Diogo
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Ярослав Силхави
  • Фернанду Сантуш
Статистика матчу
3
Штрафні
1
Фоли
2
2
Удари повз
1
Блоковано ударів
2
Кутові
2
1
Офсайди
1
Трансляція
24'
Небезпечний момент
Кріштіану Роналду отримав зручний пас під удар від Бруну Фернандеша, але не влучив по м'ячу і втратив чудову нагоду забити.
22'
Заміна
Якуб Брабец травмувався і не зможе продовжити зустріч. Замість нього на поле вийде Ондржей Кудела.
15'
Кріштіану Роналду отримав пошкодження у боротьбі за верховий м'яч. Знадобиться час, щоб зупинити кровотечу.
12'
Небезпечний момент
Рубен Діаш прийшов до чужого карного та ледь не відмитився забитим м'ячем. Томаш Соучек в останній момент заблокував удар гравця збірної Португалії.
9'
Тиск на ворота Томаша Вацліка продовжується. М'яч після удару Бруну Фернандеша зльоту пройшов поруч зі стійкою.
7'
Давід Зіма не дозволив Кріштіану Роналду пробити з близької відстані.
5'
Патрік Шик підібрався до воріт суперника достатньо близько, але його удар також не досягнув цілі.
4'
Вацлав Ємелка не помітив відкритих партнерів і наважився на удар з-за меж штрафного. Неточно.
1'
Свисток
Матч розпочався.
Інфо
Стартовий склад Чехії: Вацлік – Ємелка, Брабец, Зіма – Зелени, Крал, Соучек (к), Цоуфал – Гложек, Шик, Барак.
Запасні: Павленка, Штанек, Влканова, Гавел, Калвах, Кудела, Кухта, Тецл, Черни, Шевчик.
Інфо
Стартовий склад Португалії: Кошта – Руй, Данілу, Діаш, Далот – Невеш, Фернандеш, Карвалью – Леау, Роналду (к), Сілва.
Запасні: Са, Патрісіу, Нуньєш, Вітінья, Джало, Жота, Маріу, Мендеш, Нету, Орта, Пальїнья, Рамуш.
Роналду та компанія приїхали до Праги за перемогою. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 5-го туру групи А2 Ліги націй Чехія – Португалія.
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Анонс матчу Чехія - Португалія 24.09.2022, Лига Наций

Матч між командою Чехія та командою Португалія проходитиме в рамках турнира по футболу: Лига Наций 2022-2024 , матч начнется на стадіоні Sinobo Stadium.

Дата проведення матчу: 24.09.2022
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Чехія та командою Португалія:

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Португалія, тоді як команда Чехія залишилася з поразкою . Зіткнення Португалія та Чехія у попередньому футбольному матчі 09.06.2022 закінчилось со следующими результатом: 2:0 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Ярослав Силхави и Фернанду Сантуш розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Чехія - Португалія можна подивитися 24.09.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Лига Наций. Текстову трансляцію матчу Чехія - Португалія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Чехія
Країна: Чехия
Тренер: Ярослав Шилгавы

Предыдущий матч команди Чехія був зіграний проти Іспанія - 12.06.2022, у рамках турнира Лига Наций 2022-2024 та закінчився перемогою команди Іспанія.

Команда гостей

Назва: Португалія
Країна: Португалия
Тренер: Фернанду Сантуш

Предыдущий матч команди Португалія був зіграний проти Чехія - 09.06.2022, у рамках турнира Лига Наций 2022-2024 та закінчився перемогою команди Португалія.

Слідкуйте за результатами матчу Чехія - Португалія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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