Нідерланди - Бельгія онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Нідерланди - Бельгія 25.09.2022, Лига Наций

Матч між командою Нідерланди та командою Бельгія проходитиме в рамках турнира по футболу: Лига Наций 2022-2024 , матч пройдет на стадіоні Йохан Кройф Арена.

Дата проведення матчу: 25.09.2022

Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Нідерланди та командою Бельгія:

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Нідерланди, тоді як команда Бельгія залишилася з поразкою . Зіткнення Бельгія та Нідерланди у попередньому футбольному матчі 03.06.2022 закінчилось с такими результатами: 1:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд van Gaal, Louis и Роберто Мартинес розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Нідерланди

Країна: Нидерланды

Тренер: Франк де Бур



Прошедший поединок команди Нідерланди був зіграний проти Польща - 22.09.2022, у рамках чемпионата Лига Наций 2022-2024 та закінчився перемогою команди Нідерланди.

Команда гостей

Назва: Бельгія

Країна: Бельгия

Тренер: Роберто Мартинес



Прошедший матч команди Бельгія був зіграний проти Уельс - 22.09.2022, у рамках турнира Лига Наций 2022-2024 та закінчився перемогою команди Бельгія.

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