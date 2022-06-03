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Нідерланди - Бельгія онлайн трансляція матчу

Лига Наций - 25 вересня 2022, 21:45 - Йохан Кройф Арена
Головний суддя: Тейлор, Энтони
Рейтинг матчу:
Нідерланди
1 - 0
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79'
Бельгія
Хід матчу
6' Тімоті Кастань 31' Berghuis, Steven Вийшов: Gakpo, Cody
46' Janssen, Vincent Вийшов: Taylor, Kenneth 46' Натан Аке Вийшов: Malacia, Tyrell 46' Томас Меньє Вийшов: Яннік Феррейра Карраско 46' Міші Батшуайї Вийшов: De Ketelaere, Charles 64' Еден Азар Вийшов: Trossard, Leandro 65' Timber, Jurrien Вийшов: De Vrij, Stefan
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Нідерланди
37%
Нічия
33%
Бельгія
30%
Цікаві факти
  • The most common result of matches between Netherlands and Belgium is 1-1. 3 matches have ended with this result.
  • During the last 10 meetings, Netherlands have won 3 times, there have been 4 draws while Belgium have won 3 times. The goal difference is 16-11 in favour of Netherlands.
  • Did you know that Netherlands scores 38% of their goals between the minutes 46-60? This is the highest percentage in the league.
  • Netherlands haven't lost in their last 14 games.
  • Netherlands haven't lost in any of their last 14 home matches.
  • Belgium have lost none of their last 4 away matches.
  • Netherlands have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Netherlands have scored at least one goal for 14 consecutive matches.
  • Belgium have scored at least one goal for 49 consecutive matches.
  • Netherlands wins 1st half in 63% of their matches, Belgium in 45% of their matches.
  • Netherlands wins 63% of halftimes, Belgium wins 45%.
  • The winner of their last meeting was Netherlands.
  • On their last meeting Netherlands won by 3 goals.
  • When Netherlands leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Belgium leads 0-1 away, they win in 25% of their matches.
  • When Netherlands is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Belgium is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In UEFA Nations League, Netherlands has better performance than Belgium.
  • Netherlands's performance of the last 5 matches is better than Belgium's.
  • Belgium have lost just 1 of their last 5 games against Netherlands (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Netherlands won 1, Belgium won 2, 2 draws.
  • Netherlands scores 1.6 goals in a match against Belgium and Belgium scores 1.6 goals against Netherlands (on average).
  • Average number of goals in meetings between Netherlands and Belgium is 3.2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between Netherlands and Belgium is 1.
  • Netherlands scores 3 goals when playing at home and Belgium scores 1.2 goals when playing away (on average).
  • Belgium haven't lost in their last 4 games.
  • Did you know that Belgium scores 36% of their goals between the minutes 76-90?
  • Memphis Depay is Netherlands's top scorer with 3 goals. Michy Batshuayi has scored 3 times for Belgium.
  • Daley Blind has assisted the most goals for Netherlands with 3. Michy Batshuayi is Belgium's biggest assister (3).
Особисті зустрічі
Нідерланди
1
Перемог
1
Ігор
0
Перемог
Бельгія
Лига Наций 2022-2024
03.06.2022 - 21:45 Бельгія 1 - 4 Завершено Нідерланди
Останні матчі - Нідерланди
Лига Наций 2022-2024
22.09.2022 - 21:45 Польща 0 - 2 Завершено Нідерланди В
Лига Наций 2022-2024
14.06.2022 - 21:45 Нідерланди 3 - 2 Завершено Уельс В
Лига Наций 2022-2024
11.06.2022 - 21:45 Нідерланди 2 - 2 Завершено Польща Н
Лига Наций 2022-2024
08.06.2022 - 21:45 Уельс 1 - 2 Завершено Нідерланди В
Лига Наций 2022-2024
03.06.2022 - 21:45 Бельгія 1 - 4 Завершено Нідерланди В
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Останні матчі - Бельгія
Лига Наций 2022-2024
22.09.2022 - 21:45 Бельгія 2 - 1 Завершено Уельс В
Лига Наций 2022-2024
14.06.2022 - 21:45 Польща 0 - 1 Завершено Бельгія В
Лига Наций 2022-2024
11.06.2022 - 21:45 Уельс 1 - 1 Завершено Бельгія Н
Лига Наций 2022-2024
08.06.2022 - 21:45 Бельгія 6 - 1 Завершено Польща В
Лига Наций 2022-2024
03.06.2022 - 21:45 Бельгія 1 - 4 Завершено Нідерланди П
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Новини команд
Головні події
Timber, Jurrien
Вийшов: De Vrij, Stefan
65'
64'
Еден Азар
Вийшов: Trossard, Leandro
Janssen, Vincent
Вийшов: Taylor, Kenneth
46'
Натан Аке
Вийшов: Malacia, Tyrell
46'
46'
Томас Меньє
Вийшов: Яннік Феррейра Карраско
46'
Міші Батшуайї
Вийшов: De Ketelaere, Charles
Berghuis, Steven
Вийшов: Gakpo, Cody
31'
6'
Тімоті Кастань
Хто переможе?
30 Користувачів зробило свій вибір
Нідерланди
37%
Нічия
33%
Бельгія
30%
Склади команд
22
Pasveer, Remko
6
Натан Аке
4
Вірджил ван Дейк
2
Timber, Jurrien
17
Blind, Daley
15
De Roon, Marten
23
Berghuis, Steven
22
Dumfries, Denzel
7
Bergwijn, Steven
14
Klaassen, Davy
18
Janssen, Vincent
1
Тібо Куртуа
56
Debast, Zeno
23
Тобі Алдервейрелд
14
Ян Вертонґен
24
Томас Меньє
18
Onana, Amadou Mvom
20
Аксель Вітсель
27
Тімоті Кастань
10
Еден Азар
23
Міші Батшуайї
17
De Bruyne, Kevin
Стартовий склад
  • 7
    Bergwijn, Steven
    Форвард
  • 14
    Klaassen, Davy
    Півзахисник
  • 18
    Janssen, Vincent
    Форвард
    46
  • 17
    Blind, Daley
  • 15
    De Roon, Marten
  • 23
    Berghuis, Steven
    Форвард
    31
  • 22
    Dumfries, Denzel
  • 6
    Натан Аке
    Захисник
    46
  • 4
    Вірджил ван Дейк
    Захисник
  • 2
    Timber, Jurrien
    Захисник
    65
  • 22
    Pasveer, Remko
  • 10
    Еден Азар
    Форвард
    64
  • 23
    Міші Батшуайї
    Форвард
    46
  • 17
    De Bruyne, Kevin
    Півзахисник
  • 24
    Томас Меньє
    Захисник
    46
  • 18
    Onana, Amadou Mvom
    Півзахисник
  • 20
    Аксель Вітсель
    Півзахисник
  • 27
    Тімоті Кастань
    Захисник
    6
  • 56
    Debast, Zeno
    Півзахисник
  • 23
    Тобі Алдервейрелд
    Воротар
  • 14
    Ян Вертонґен
    Захисник
  • 1
    Тібо Куртуа
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • van Gaal, Louis
  • Роберто Мартинес
Статистика матчу
10
Штрафні
12
3
Офсайди
2
9
Фоли
8
ЖК
1
48%
Володіння м'ячем
52%
5
Удари повз
2
1
Удари в отвір
4
4
Сейви
1
3
Кутові
1
Блоковано ударів
2
Трансляція
71'
Бергвейн – у створ, сильно, але кіпер на місці
67'
Небезпечний момент
Ох! норм! Де Брюйне закинув на Онана, той класно пробив, та кіпер голландців тягне! Ну ось нарешті хороший момент!
65'
Заміна
Де Врей замість Тімбера
62'
Пара фолів у центрі поля. Спокійно все. Напівтовариська гра
58'
Онана жорстко підкотився в центрі.. Але немає фолу. І тим паче жовтої
53'
І знову заспокоєння у нас... У центрі більше
50'
Небезпечний момент
А ось гарно - Дюмфріс продавив захисника і пробив - трохи мимо! Небезпечний моменту нас, так!
48'
Тепер до гри – поки що все спокійно на початку другого тайму
46'
Заміна
І у голландців Маласія та Тейлор замість Аке та Янссена
46'
І у перерві у нас багато замін. У Бельгії вийшли де Кателаре та Карраско замість Батшуайї та Менье.
46'
Свисток
Розпочався другий тайм!
Поки що гра не виправдовує очікування... Стабільні 0:0 після першого тайму. Не УПЛ, звичайно, але хотілося б більшого. Моментів фактично немає
45+2'
Свисток
Ну і свисток на перерву, 0:0 поки що у нас
45+1'
Офсайд
Вертонген вивалився, прийняв, і небезпечно пробив, але з офсайду...
44'
Кутовий
Кутовий для Голландії... Навіс, винос... Потім підбір другим темпом і удар... В нікуди
43'
Напівтовариський матч поки що ми спостерігаємо
41'
Здається, що ніхто не хоче наступати. До кінця тайму 5 хвилин
37'
Онана ось трохи протягнув і метрів з 25-ти дав. Без проблем для кіпера голландців
36'
Поки що не виходить у нас обіцяного суператакуючого футболу... На жаль
34'
Кастань метрів з 25-ти дав… Вище. Сильно, але вище
32'
Заміна
Пошкодження у Бергхюйса. Замість нього Гакпо... Вимушена заміна у господарів
29'
Ух, а от норм! Після прострілу з флангу Дамфріс запулив метрів з 12-ти... Але вище... Хоча хороший підхід!
27'
Впав темп у нас у матчі, явно впав
25'
Голландці попресингували - відібрали на фланзі, але простріл вийшов не найкращим у штрафну
22'
Звісно, це не УПЛ, але за великим рахунком, ми поки що за половину тайму ще не бачили нічого цікавого, крім напруженої боротьби
20'
Штрафний для господарів на фланзі - навіс пішов... Точніше, спроба закинути у ворота через Куртуа, але Тібо не спить
18'
Відтягнули трохи голландці до центру поля. Рівна гра на даний момент
15'
Кутовий
Кутовий для голландців – навіс, але гості спокійно відбилися
14'
Ах, де Брюйне пройшовся, скинув на Башуайї, але той з кута пробив не дуже норм. Тим не менш, загострення
11'
Інфо
Гра загалом, спокійна. При цьому Бельгія більше контролює м'яч. 63:37 співвідношення
9'
Інфо
Нагадаємо, що для того, щоб зайняти перше місце в групі, Бельгії потрібно обігравати Нідерланди з різницею як мінімум у 3 м'ячі
6'
Жовта картка
Кастань руками прихопив за футболку суперника – перша жовта у матчі
4'
На Азара ось пройшов хороший пас з флангу, але Еден зарядив кудись на трибуни.
3'
Досить спокійний початок у нас. Бельгійці намагалися сходити в атаку, але нічого не отримали від цих спроб
1'
Свисток
Що ж, поїхали, Бельгія розпочала із центру поля!
На полі вже команди
Інфо
Стартовий склад Бельгії: Куртуа, Вертонген, Алдервейрелд, Дебаст, Кастань, Меньє, Вітсель, Онана, Де Брейне, Азар, Батшуайї
Інфо
Стартовий склад Нідерландів: Пасвер, Аке, ван Дейк, Тімбер, Блінд, Думфріс, де Рон, Классен, Бергвейн, Бергейс, Янссен
Інфо
Розочнеться матч о 21:45, судитиме гру англієць Ентоні Тейлор.
Це не просто матч, а серйозне дербі. Тож має бути цікаво!
Доброго вечора всім! Ліга націй крокує Європою, і UA-Футбол пропонує вашій увазі тестовий онлайн матчу Ліги А, в якому Нідерланди приймуть Бельгію.
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Анонс матчу Нідерланди - Бельгія 25.09.2022, Лига Наций

Матч між командою Нідерланди та командою Бельгія проходитиме в рамках турнира по футболу: Лига Наций 2022-2024 , матч пройдет на стадіоні Йохан Кройф Арена.

Дата проведення матчу: 25.09.2022
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Нідерланди та командою Бельгія:

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь команди Нідерланди, тоді як команда Бельгія залишилася з поразкою . Зіткнення Бельгія та Нідерланди у попередньому футбольному матчі 03.06.2022 закінчилось с такими результатами: 1:4 на користь гостей.

Для здобуття перемоги тренери команд van Gaal, Louis и Роберто Мартинес розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Нідерланди - Бельгія можна подивитися 25.09.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Лига Наций. Текстову трансляцію матчу Нідерланди - Бельгія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Нідерланди
Країна: Нидерланды
Тренер: Франк де Бур

Прошедший поединок команди Нідерланди був зіграний проти Польща - 22.09.2022, у рамках чемпионата Лига Наций 2022-2024 та закінчився перемогою команди Нідерланди.

Команда гостей

Назва: Бельгія
Країна: Бельгия
Тренер: Роберто Мартинес

Прошедший матч команди Бельгія був зіграний проти Уельс - 22.09.2022, у рамках турнира Лига Наций 2022-2024 та закінчився перемогою команди Бельгія.

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