Уельс - Польща онлайн трансляція матчу

Матч між командою Уельс та командою Польща проходитиме в рамках турнира по футболу: Лига Наций 2022-2024 , матч пройдет на стадіоні Кардифф Сити Стэдиум.
Дата проведення матчу: 25.09.2022
Час початку матчу: 21:45
Історія протистоянь между командами Уельс та командою Польща:
Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Польща, тоді як команда Уельс залишилася з поразкою . Зіткнення Польща та Уельс у попередньому футбольному матчі 01.06.2022 закінчилось с такими результатами: 2:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Роберт Пейдж и Микневичз, Чзеслав розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Уельс
Країна: Уэльс
Тренер: Роберт Пейдж
Предыдущий поединок команди Уельс був зіграний проти Бельгія - 22.09.2022, у рамках турнира Лига Наций 2022-2024 та закінчився перемогою команди Бельгія.
Назва: Польща
Країна: Польша
Тренер: Паулу Соуза
Прошедший матч команди Польща був зіграний проти Нідерланди - 22.09.2022, у рамках турнира Лига Наций 2022-2024 та закінчився перемогою команди Нідерланди.
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