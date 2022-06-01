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Уельс - Польща онлайн трансляція матчу

Лига Наций - 25 вересня 2022, 21:45 - Кардифф Сити Стэдиум
Головний суддя: Андрис Трейманис
Рейтинг матчу:
Уельс
0 - 1
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78'
Польща
Хід матчу
35' Гжегож Криховяк 42' Norrington-Davies, Rhys
48' Williams, Neco 57' Swiderski, Karol 60' Norrington-Davies, Rhys Вийшов: Moore, Kieffer 65' Swiderski, Karol Вийшов: Piatek, Krzysztof
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Уельс
31%
Нічия
29%
Польща
40%
Цікаві факти
  • Wales haven't won any of their last 4 games against Poland.
  • Wales have scored at least one goal for 12 consecutive matches.
  • Wales wins 1st half in 33% of their matches, Poland in 27% of their matches.
  • Wales wins 33% of halftimes, Poland wins 27%.
  • The winner of their last meeting was Poland.
  • On their last meeting Poland won by 1 goals.
  • When Wales leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Poland leads 0-1 away, they win in 50% of their matches.
  • When Wales is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Poland is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In UEFA Nations League, Poland has better performance than Wales.
  • Poland's performance of the last 5 matches is better than Wales's.
  • Poland have lost just 0 of their last 4 games against Wales (in all competitions).
  • In the last 4 meetings Wales won 0, Poland won 4, 0 draws.
  • Wales scores 0.75 goals in a match against Poland and Poland scores 1.75 goals against Wales (on average).
  • Average number of goals in meetings between Wales and Poland is 2.5.
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Nations League.
  • Both teams lost their last match.
  • Wales scores 1.71 goals when playing at home and Poland scores 1.8 goals when playing away (on average).
  • Wales haven't won in their last 4 games.
  • Poland haven't won in their last 4 games.
  • Poland have conceded a goal in each of their last 5 matches.
  • Poland has streak of 2 matches with 0 scored goals.
Особисті зустрічі
Уельс
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Польща
Лига Наций 2022-2024
01.06.2022 - 19:00 Польща 2 - 1 Завершено Уельс
Останні матчі - Уельс
Лига Наций 2022-2024
22.09.2022 - 21:45 Бельгія 2 - 1 Завершено Уельс П
Лига Наций 2022-2024
14.06.2022 - 21:45 Нідерланди 3 - 2 Завершено Уельс П
Лига Наций 2022-2024
11.06.2022 - 21:45 Уельс 1 - 1 Завершено Бельгія Н
Лига Наций 2022-2024
08.06.2022 - 21:45 Уельс 1 - 2 Завершено Нідерланди П
Чемпіонат світу 2022-2024
05.06.2022 - 19:00 Уельс 1 - 0 Завершено Україна В
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Останні матчі - Польща
Лига Наций 2022-2024
22.09.2022 - 21:45 Польща 0 - 2 Завершено Нідерланди П
Лига Наций 2022-2024
14.06.2022 - 21:45 Польща 0 - 1 Завершено Бельгія П
Лига Наций 2022-2024
11.06.2022 - 21:45 Нідерланди 2 - 2 Завершено Польща Н
Лига Наций 2022-2024
08.06.2022 - 21:45 Бельгія 6 - 1 Завершено Польща П
Лига Наций 2022-2024
01.06.2022 - 19:00 Польща 2 - 1 Завершено Уельс В
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Головні події
65'
Swiderski, Karol
Вийшов: Piatek, Krzysztof
Norrington-Davies, Rhys
Вийшов: Moore, Kieffer
60'
57'
Swiderski, Karol ГООЛ!
Williams, Neco
48'
Norrington-Davies, Rhys
42'
35'
Гжегож Криховяк
Хто переможе?
35 Користувачів зробило свій вибір
Уельс
31%
Нічия
29%
Польща
40%
Склади команд
13
Hennessey, Wayne
33
Norrington-Davies, Rhys
5
Cabango, Ben
6
Rodon, Joe
14
Конор Робертс
7
Williams, Neco
23
Levitt, Dylan
16
Morrell, Joe
21
James, Daniel
11
Bale, Gareth
20
Johnson, Brennan
1
Войцех Щенсни
20
Ян Беднарек
15
Glik, Kamil
14
Kiwior, Jakub
24
Бартош Берешиньскі
10
Гжегож Криховяк
27
Zurkowski, Szymon
59
Нікола Залевський
20
Пьотр Зеліньский
9
Роберт Левандовскі
16
Swiderski, Karol
Стартовий склад
  • 11
    Bale, Gareth
    Форвард
  • 20
    Johnson, Brennan
    Півзахисник
  • 7
    Williams, Neco
    Півзахисник
    48
  • 23
    Levitt, Dylan
  • 16
    Morrell, Joe
    Півзахисник
  • 21
    James, Daniel
    Півзахисник
  • 33
    Norrington-Davies, Rhys
    Захисник
    60 42
  • 5
    Cabango, Ben
  • 6
    Rodon, Joe
    Захисник
  • 14
    Конор Робертс
    Захисник
  • 13
    Hennessey, Wayne
    Воротар
  • 20
    Пьотр Зеліньский
    Півзахисник
  • 9
    Роберт Левандовскі
    Форвард
  • 16
    Swiderski, Karol
    65 57
  • 24
    Бартош Берешиньскі
    Захисник
  • 10
    Гжегож Криховяк
    Півзахисник
    35
  • 27
    Zurkowski, Szymon
    Півзахисник
  • 59
    Нікола Залевський
    Півзахисник
  • 20
    Ян Беднарек
    Захисник
  • 15
    Glik, Kamil
  • 14
    Kiwior, Jakub
    Захисник
  • 1
    Войцех Щенсни
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Роберт Пейдж
  • Микневичз, Чзеслав
Статистика матчу
50%
Володіння м'ячем
50%
10
Штрафні
17
1
Офсайди
3
16
Фоли
7
3
Кутові
3
Удари в отвір
3
2
Сейви
3
2
ЖК
1
2
Удари повз
Трансляція
68'
Вільямс виконав простріл у штрафний майданчик, але там захист грає на відмінно та відводить небезпеку.
65'
Заміна
Заміна від тренера Польщі. Пьонтек вийде на поле та замінить Свідерскі, автора єдиного голу.
62'
Небезпечний момент
Джонсон пройшов у штрафний майданчик і на силу пробив у лівий нижній кут. Удар був непоганим, але Войцех Щенсни виконав розкіший сейв.
58'
Гоооол!!!
Забивають поляки! Це Свідерскі! Левандовський отримав пас з глибини на межі штрафного та в дотик переправляє на Кароля. Той підробляє під ліву і з гострого кута котить ігровий снаряд поміж ніг голкіперу.
54'
Вільямс спробував прокинути м'яч повз захисників Польщі, але не зміг знайти своєю передачею жодного з партнерів по команді.
49'
Жовта картка
Неко Вільямс пішов у жорсткий підкат і отримав від судді заслужене попередження за це.
46'
Свисток
Раздается свисток арбитра! Второй тайм встречи только что начался.
В першому таймі Вельс був сильнішим у контролі м'яча, але навряд чи кращим у атаці. Поляки ж грали від захисту, але цілком можливо, що з початком другої половини поєдинку вони змінять тактику.
45+3'
Свисток
Свисток судді щойно пролунав! Нічого гострого не сталося в доданий до першої 45-хвилинки час. На табло 0:0.
45'
Три хвилини додано до основного часу першого тайму.
42'
Жовта картка
Норрінгтон-Девіс слідом за Крихов'яком отримав гірчичник за грубу гру в атаці.
40'
Бейл віддав діагональну передачу в штрафний майданчик, однак, там Войцех Щенсни опиняється на м'ячі першим.
36'
Жовта картка
Крихов'як отримує гірчичник за грубий фол при виконанні підкату.
34'
Небезпечний момент
Джеймс вийшов майже віч-на-віч з голкіпером та завдав удару зблизька, але Войцех Щенсни вгадав кут і виконав шикарний сейв!
30'
Вельс контролює гру на своїй половині поля, але поки що без особливого прсування вперед. Поляки пресингують.
26'
Небезпечний момент
Левандовскі дуже якісно замкнув подачу зі штрафного! М'яч після його прицільного удару головою влетів би у ворота, якби не сейв Хенессі.
24'
Небезпечний момент
Непогане виконання стандарту від поляків зліва. Зелінскі навішує у воротарський майданчик, де Журковскі пробиває головою. Голкіпер у грі.
20'
Бейл закинув ігровий снаряд вперед діагональним пасом, але один із захисників впорався з ним. Вельс здобуває право на кутовий.
16'
Вінгер Вельсу знайшов вільну зону та спробував відправити м'яч у штрафний майданчик навісом. Глік вибиває в поле головою.
13'
Знову Джонсон. Тепер він проскочив повз суперника, але не зміг низом точно віддати пас на партнера по команді.
9'
Джонсон виконав навісну передачу в район 11-метрової точки. На жаль, захист суперника із легкістю з нею впорався.
5'
Непогана атака пройша від поляків до штрафного майданчика валлійців, але там голкіпер грає впевнено і надійно.
1'
Свисток
Лунає стартовий свисток! Матч розпочато!
Інфо
Стали відомі стартові склади команд. Вельс: Херінгтон, Норрісон, Кабанго, Родон, Робертс, Вільямс, Левітт, Морелл, Джеймс, Бейл, Джонсон. Польща: Щенсни, Ківіор, Глік, Беднарек, Залевскі, Крихов'як, Журковскі, Берешинскі, Свідерскі, Левандовський, Зелінськи.
Доброго вечора, шановні читачі! Пропонуємо до вашої уваги текстову трансляцію матчу 5-го туру Ліги Націй Вельс - Польща.
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Коментарі(1)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
25.09.2022 о 21:35
Поляки, ми за вас!
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Анонс матчу Уельс - Польща 25.09.2022, Лига Наций

Матч між командою Уельс та командою Польща проходитиме в рамках турнира по футболу: Лига Наций 2022-2024 , матч пройдет на стадіоні Кардифф Сити Стэдиум.

Дата проведення матчу: 25.09.2022
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между командами Уельс та командою Польща:

Предыдущий матч між командами закінчився перемогою на користь Польща, тоді як команда Уельс залишилася з поразкою . Зіткнення Польща та Уельс у попередньому футбольному матчі 01.06.2022 закінчилось с такими результатами: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Роберт Пейдж и Микневичз, Чзеслав розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Уельс - Польща можна подивитися 25.09.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Лига Наций. Текстову трансляцію матчу Уельс - Польща, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Уельс
Країна: Уэльс
Тренер: Роберт Пейдж

Предыдущий поединок команди Уельс був зіграний проти Бельгія - 22.09.2022, у рамках турнира Лига Наций 2022-2024 та закінчився перемогою команди Бельгія.

Команда гостей

Назва: Польща
Країна: Польша
Тренер: Паулу Соуза

Прошедший матч команди Польща був зіграний проти Нідерланди - 22.09.2022, у рамках турнира Лига Наций 2022-2024 та закінчився перемогою команди Нідерланди.

Слідкуйте за результатами матчу Уельс - Польща онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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