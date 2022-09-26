Англія - Німеччина онлайн трансляція матчу

Матч між командою Англія та командою Німеччина проходитиме в рамках турнира по футболу: Лига Наций 2022-2024 , матч начнется на стадіоні Уэмбли.
Дата проведення матчу: 26.09.2022
Час початку матчу: 21:45
Історія протистоянь между клубами Англія та командою Німеччина:
Предыдущий поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Німеччина та Англія у попередньому футбольному матчі 07.06.2022 закінчилось со следующими результатом: 1:1 нічиєю.
Для здобуття перемоги тренери команд Гарет Саутгейт и Flick, Hans-Dieter розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Англія
Країна: Англия
Тренер: Гарет Саутгейт
Прошедший поединок команди Англія був зіграний проти Італія - 23.09.2022, у рамках чемпионата Лига Наций 2022-2024 та закінчився перемогою команди Італія.
Назва: Німеччина
Країна: Германия
Тренер: Йоахим Лёв
Предыдущий матч команди Німеччина був зіграний проти Угорщина - 23.09.2022, у рамках турнира Лига Наций 2022-2024 та закінчився перемогою команди Угорщина.
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