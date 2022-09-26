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Англія - Німеччина онлайн трансляція матчу

Лига Наций - 26 вересня 2022, 21:45 - Уэмбли
Головний суддя: Данни Маккели
Рейтинг матчу:
Англія
0 - 0
Оновити
27'
Німеччина
Хід матчу
Хто переможе?
39 Користувачів зробило свій вибір
Англія
33%
Нічия
38%
Німеччина
28%
Цікаві факти
  • During the last 5 meetings with England playing at home, England have won 1 times, there have been 2 draws while Germany have won 2 times.
  • During the last 11 meetings, England have won 4 times, there have been 3 draws while Germany have won 4 times.
  • England haven't won in their last 5 games.
  • Germany haven't lost in their last 13 games.
  • Germany have lost none of their last 7 away matches.
  • When playing at home, England have not scored a goal so far this season.
  • Germany have conceded a goal in each of their last 6 matches.
  • Germany have scored at least one goal for 13 consecutive matches.
  • England wins 1st half in 36% of their matches, Germany in 45% of their matches.
  • England wins 36% of halftimes, Germany wins 45%.
  • Their last meeting was a draw. (1-1)
  • When England leads 1-0 at home, they win in 100% of their matches.
  • When Germany leads 0-1 away, they win in 66% of their matches.
  • When England is down 0-1 home, they win 33% of their matches.
  • When Germany is down 1-0 away, they win 0% of their matches.
  • In UEFA Nations League, Germany has better performance than England.
  • Germany's performance of the last 5 matches is better than England's.
  • England has streak of 3 matches with 0 scored goals.
  • England have lost just 1 of their last 5 games against Germany (in all competitions).
  • In the last 5 meetings England won 2, Germany won 1, 2 draws.
  • England scores 1.2 goals in a match against Germany and Germany scores 0.8 goals against England (on average).
  • Average number of goals in meetings between England and Germany is 2.
  • Average number of goals in the first half in meetings between England and Germany is 0.2.
  • England scores 1.83 goals when playing at home and Germany scores 2.2 goals when playing away (on average).
  • Both teams haven't won their last match in UEFA Nations League.
  • Both teams lost their last match.
  • Both teams didn't score on their last match.
  • England have not managed to score in their last 3 matches.
Прогноз на матч
Особисті зустрічі
Англія
2
Перемог
6
Ігор
1
Перемог
Німеччина
Лига Наций 2022-2024
07.06.2022 - 21:55 Німеччина 1 - 1 Завершено Англія
Евро 2020 2021
29.06.2021 - 19:00 Англія 2 - 0 Завершено Німеччина
Контрольные матчи сборной 2017/2018
10.11.2017 - 22:00 Англія 0 - 0 Завершено Німеччина
Молодежный чемпионат Европы 2017/2018
27.06.2017 - 19:00 Англія 2 - 2 Завершено Німеччина
Останні матчі - Англія
Лига Наций 2022-2024
23.09.2022 - 21:45 Італія 1 - 0 Завершено Англія П
Лига Наций 2022-2024
14.06.2022 - 21:45 Англія 0 - 4 Завершено Угорщина П
Лига Наций 2022-2024
11.06.2022 - 21:45 Англія 0 - 0 Завершено Італія Н
Лига Наций 2022-2024
07.06.2022 - 21:55 Німеччина 1 - 1 Завершено Англія Н
Лига Наций 2022-2024
04.06.2022 - 19:00 Угорщина 1 - 0 Завершено Англія П
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Останні матчі - Німеччина
Лига Наций 2022-2024
23.09.2022 - 21:45 Німеччина 0 - 1 Завершено Угорщина П
Лига Наций 2022-2024
14.06.2022 - 21:45 Німеччина 5 - 2 Завершено Італія В
Лига Наций 2022-2024
11.06.2022 - 21:45 Угорщина 1 - 1 Завершено Німеччина Н
Лига Наций 2022-2024
07.06.2022 - 21:55 Німеччина 1 - 1 Завершено Англія Н
Лига Наций 2022-2024
04.06.2022 - 21:45 Італія 1 - 1 Завершено Німеччина Н
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Новини команд
Хто переможе?
39 Користувачів зробило свій вибір
Англія
33%
Нічия
38%
Німеччина
28%
Склади команд
22
Pope, Nick
6
Харрі Магуайр
15
Ерік Даєр
5
Джон Стоунз
23
Shaw, Luke
41
Rice, Declan
22
Bellingham, Jude
24
James, Reece
17
Рахім Стерлінґ
10
Kane, Harry
47
Foden, Phil
22
ter Stegen, Marc-Andre
24
Тіло Керер
25
Ніклас Зюле
23
Schlotterbeck, Nico
22
Raum, David
21
Ілкай Гюндоган
6
Kimmich, Joshua
23
Hofmann, Jonas
42
Musiala, Jamal
19
Лерой Сане
29
Havertz, Kai
Стартовий склад
  • 17
    Рахім Стерлінґ
    Півзахисник
  • 10
    Kane, Harry
  • 47
    Foden, Phil
    Півзахисник
  • 23
    Shaw, Luke
    Захисник
  • 41
    Rice, Declan
    Півзахисник
  • 22
    Bellingham, Jude
    Півзахисник
  • 24
    James, Reece
    Півзахисник
  • 6
    Харрі Магуайр
    Захисник
  • 15
    Ерік Даєр
    Захисник
  • 5
    Джон Стоунз
    Захисник
  • 22
    Pope, Nick
    Воротар
  • 29
    Havertz, Kai
    Півзахисник
  • 23
    Hofmann, Jonas
    Півзахисник
  • 42
    Musiala, Jamal
    Півзахисник
  • 19
    Лерой Сане
    Півзахисник
  • 21
    Ілкай Гюндоган
    Півзахисник
  • 6
    Kimmich, Joshua
    Захисник
  • 24
    Тіло Керер
    Захисник
  • 25
    Ніклас Зюле
    Захисник
  • 23
    Schlotterbeck, Nico
  • 22
    Raum, David
  • 22
    ter Stegen, Marc-Andre
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Гарет Саутгейт
  • Flick, Hans-Dieter
Статистика матчу
2
Штрафні
3
2
Фоли
2
36%
Володіння м'ячем
64%
Удари повз
1
Кутові
2
Блоковано ударів
1
1
Офсайди
Трансляція
24'
Магвайр перервав подачу Німеччини зі стандарту.
23'
Гофманн розігнав контратаку гостей лівим флангом, далі своєю подачею спричинив метушню у чужому штрафному, проте німці так і не пробили по воротах.
21'
Наразі німці володіють перевагою у володінні м'ячем, але поки все за межею штрафного майданчика англійців. М'яко кажучи не надто яскрава атакуючва гра.
Інфо
Лерой Сане з минулого листопада не забив жодного голу за збірну.
18'
Сане зі стандарту з метрів 25-ти влучив у стінку.
13'
Офсайд
Дивний офсайд зафіксували арбітри у Райса. На повторі його не було.
11'
Поуп ледь не привіз гол у власні ворота. Голкіпер під пресингом німцців віддав неточну передачу, гості перехопипли м'яч, проте у підсумку Гюндоган з-за меж штрафного пробив вище воріт.
6'
Не дійшла передача до Стерлінга на лівий фланг. Рахім побіг пресингувати тер Штегена, закликаючи до цього ще і Кейна, але зрештою сам програв боротьбу.
3'
На старті матчу м‘яч під контролем у англійців.
Свисток
Матч розпочався!
Німеччина: тер Штеген - Керер, Зюле, Шлоттербек, Раум - Кімміх, Гюндоган - Гофманн, Мусіала, Сане - Гаверц.
Англія: Поуп - Стоунс, Даєр, Магвайр - Джеймс, Райс, Беллінгем, Шоу - Фоден, Стерлінг - Кейн.
Інфо
Стали відомі стартові склади команд:
Інфо
Обидві команди на даний момент представляють Лігу А. Щоправда, англійці вже остаточно вилетіли в другий дивізіон, в той час як німці ще мають шанс на максимум підсумкове друге місце в квартеті.
Вітаємо всіх читачів! UA-Футбол проведе для вас текстову пряму трансляцію матчу шостого туру Ліги націй, в якому Англія зіграє з Німеччиною.
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Останні матчі
Завершено 21:45 - Вчора Люксембург Люксембург 1 Литва Литва 0 Завершено 21:45 - Вчора Фарерські острови Фарерські острови 2 Туреччина Туреччина 1 Завершено 21:45 - Вчора Уельс Уельс 0 Польща Польща 1 Завершено 21:45 - Вчора Нідерланди Нідерланди 1 Бельгія Бельгія 0 Завершено 21:45 - Вчора Данія Данія 2 Франція Франція 0

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Анонс матчу Англія - Німеччина 26.09.2022, Лига Наций

Матч між командою Англія та командою Німеччина проходитиме в рамках турнира по футболу: Лига Наций 2022-2024 , матч начнется на стадіоні Уэмбли.

Дата проведення матчу: 26.09.2022
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между клубами Англія та командою Німеччина:

Предыдущий поединок між командами закінчився нічиєю . Зіткнення Німеччина та Англія у попередньому футбольному матчі 07.06.2022 закінчилось со следующими результатом: 1:1 нічиєю.

Для здобуття перемоги тренери команд Гарет Саутгейт и Flick, Hans-Dieter розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих игр внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Англія - Німеччина можна подивитися 26.09.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Лига Наций. Текстову трансляцію матчу Англія - Німеччина, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Англія
Країна: Англия
Тренер: Гарет Саутгейт

Прошедший поединок команди Англія був зіграний проти Італія - 23.09.2022, у рамках чемпионата Лига Наций 2022-2024 та закінчився перемогою команди Італія.

Команда гостей

Назва: Німеччина
Країна: Германия
Тренер: Йоахим Лёв

Предыдущий матч команди Німеччина був зіграний проти Угорщина - 23.09.2022, у рамках турнира Лига Наций 2022-2024 та закінчився перемогою команди Угорщина.

Слідкуйте за результатами матчу Англія - Німеччина онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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