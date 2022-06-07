  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. Угорщина - Італія Дивитися онлайн
У тренді

Угорщина - Італія онлайн трансляція матчу

Лига Наций - 26 вересня 2022, 21:45 - Puskas Arena
Головний суддя: Бастьен, Бенуа
Рейтинг матчу:
Угорщина
0 - 0
Оновити
27'
Італія
Хід матчу
Хто переможе?
39 Користувачів зробило свій вибір
Угорщина
28%
Нічия
33%
Італія
38%
Цікаві факти
  • Italy have previously won 4 of 6 matches against Hungary.
  • During the last 6 meetings, Hungary have won 1 times, there have been 1 draws while Italy have won 4 times. The goal difference is 14-9 in favour of Italy.
  • Hungary have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • Hungary wins 1st half in 36% of their matches, Italy in 16% of their matches.
  • Hungary wins 36% of halftimes, Italy wins 16%.
  • The winner of their last meeting was Italy.
  • On their last meeting Italy won by 1 goals.
  • When Hungary leads 1-0 at home, they win in 66% of their matches.
  • When Hungary is down 0-1 home, they win 0% of their matches.
  • When Italy is down 1-0 away, they win 50% of their matches.
  • In UEFA Nations League, Italy has better performance than Hungary.
  • Hungary's performance of the last 5 matches is better than Italy's.
  • Italy have lost just 1 of their last 5 games against Hungary (in all competitions).
  • In the last 5 meetings Hungary won 1, Italy won 3, 1 draws.
  • Hungary scores 1.4 goals in a match against Italy and Italy scores 2 goals against Hungary (on average).
  • Average number of goals in meetings between Hungary and Italy is 3.4.
  • Hungary scores 1.2 goals when playing at home and Italy scores 1.25 goals when playing away (on average).
  • In UEFA Nations League, Hungary has better performance than Italy.
  • Both teams didn't concede on their last match.
Особисті зустрічі
Угорщина
0
Перемог
1
Ігор
1
Перемог
Італія
Лига Наций 2022-2024
07.06.2022 - 21:45 Італія 2 - 1 Завершено Угорщина
Останні матчі - Угорщина
Лига Наций 2022-2024
23.09.2022 - 21:45 Німеччина 0 - 1 Завершено Угорщина В
Лига Наций 2022-2024
14.06.2022 - 21:45 Англія 0 - 4 Завершено Угорщина В
Лига Наций 2022-2024
11.06.2022 - 21:45 Угорщина 1 - 1 Завершено Німеччина Н
Лига Наций 2022-2024
07.06.2022 - 21:45 Італія 2 - 1 Завершено Угорщина П
Лига Наций 2022-2024
04.06.2022 - 19:00 Угорщина 1 - 0 Завершено Англія В
Показати більше
Останні матчі - Італія
Лига Наций 2022-2024
23.09.2022 - 21:45 Італія 1 - 0 Завершено Англія В
Лига Наций 2022-2024
14.06.2022 - 21:45 Німеччина 5 - 2 Завершено Італія П
Лига Наций 2022-2024
11.06.2022 - 21:45 Англія 0 - 0 Завершено Італія Н
Лига Наций 2022-2024
07.06.2022 - 21:45 Італія 2 - 1 Завершено Угорщина В
Лига Наций 2022-2024
04.06.2022 - 21:45 Італія 1 - 1 Завершено Німеччина Н
Показати більше
Новини команд
Хто переможе?
39 Користувачів зробило свій вибір
Угорщина
28%
Нічия
33%
Італія
38%
Склади команд
1
Gulacsi, Peter
41
Szalai, Attila
6
Orban, Willi
22
Адам Ланг
19
Kerkez, Milos
13
Schafer, Andras
16
Nagy, Adam
5
Fiola, Attila
17
Szoboszlai, Dominik
11
Nego, Loic
11
Szalai, Adam
99
Джанлуїджі Доннарумма
4
Toloi, Rafael
19
Bonucci, Leonardo
15
Франческо Ачербі
22
Di Lorenzo, Giovanni
23
Ніколо Барелла
8
Жоржиньйо
16
Cristante, Bryan
32
Федеріко Дімарко
81
Raspadori, Giacomo
29
Gnonto, Degnand Wilfried
Стартовий склад
  • 11
    Szalai, Adam
    Форвард
  • 17
    Szoboszlai, Dominik
    Півзахисник
  • 11
    Nego, Loic
    Півзахисник
  • 19
    Kerkez, Milos
    Захисник
  • 13
    Schafer, Andras
    Півзахисник
  • 16
    Nagy, Adam
  • 5
    Fiola, Attila
    Захисник
  • 41
    Szalai, Attila
    Захисник
  • 6
    Orban, Willi
  • 22
    Адам Ланг
    Захисник
  • 1
    Gulacsi, Peter
    Воротар
  • 81
    Raspadori, Giacomo
  • 29
    Gnonto, Degnand Wilfried
    Форвард
  • 22
    Di Lorenzo, Giovanni
  • 23
    Ніколо Барелла
    Півзахисник
  • 8
    Жоржиньйо
    Півзахисник
  • 16
    Cristante, Bryan
    Півзахисник
  • 32
    Федеріко Дімарко
    Захисник
  • 4
    Toloi, Rafael
    Захисник
  • 19
    Bonucci, Leonardo
    Захисник
  • 15
    Франческо Ачербі
    Захисник
  • 99
    Джанлуїджі Доннарумма
    Воротар
Запасні гравці
Тренери
  • Марко Росси
  • Роберто Манчини
Статистика матчу
1
Блоковано ударів
6
Штрафні
2
2
Фоли
3
51%
Володіння м'ячем
49%
1
Удари повз
1
1
Кутові
2
1
Офсайди
3
Трансляція
16'
Ді Лоренцо спробував прокинути м'яч партнеру по команді на фланзі, але пас заблокував захисник.
13'
Небезпечний момент
Був шанс у Распадорі записати на свій рахунок асист - він зі штрафного зробив філігранний навіс прямо на голову Дімарко. Той пробив у 10 сантиметрах від стійки.
9'
Гості володіють грою в центрі поля, але без просування вперед. Всі зони в угорців наразі закриті.
5'
Небезпечний момент
Який шанс був у Італії! Ачербі подав з флангу, а Гулачі не зміг зафіксувати м'яч в руках. Круглий залетів би у ворота, якби не Салаї, який виніс з лінії.
1'
Свисток
Свисток судді щойно прозвучав, зустріч розпочато!
Інфо
Стали відомі стартові склади команд. Угорщина: Гулачі, Фіола, Орбан, Ланг, Салаї, Керкез, Нього, Надь, Собослаї, Шафер, Салаї. Італія: Доннарумма, Ді Лоренцо, Бонуччі, Ачербі, Толої, Дімарко, Жоржіньо, Крістанте, Барелла, Распадорі, Ньонто.
Доброго вечора, шановні читачі! Пропонуємо до вашої уваги текстову трансляцію матчу Ліги Націй Угорщина - Італія.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 21:45 - Вчора Люксембург Люксембург 1 Литва Литва 0 Завершено 21:45 - Вчора Фарерські острови Фарерські острови 2 Туреччина Туреччина 1 Завершено 21:45 - Вчора Уельс Уельс 0 Польща Польща 1 Завершено 21:45 - Вчора Нідерланди Нідерланди 1 Бельгія Бельгія 0 Завершено 21:45 - Вчора Данія Данія 2 Франція Франція 0

Кращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Грати
2 4500 грн Грати
3 1500 грн Грати
4 4300 грн Грати
5 300 грн Грати
Усі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу Угорщина - Італія 26.09.2022, Лига Наций

Противостояние між командою Угорщина та командою Італія проходитиме в рамках турнира по футболу: Лига Наций 2022-2024 , матч пройдет на стадіоні Puskas Arena.

Дата проведення матчу: 26.09.2022
Час початку матчу: 21:45

Історія попередніх матчів

Історія протистоянь между Угорщина та командою Італія:

Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Італія, тоді як команда Угорщина залишилася з поразкою . Зіткнення Італія та Угорщина у попередньому футбольному матчі 07.06.2022 закінчилось со счетом: 2:1 на користь господарів.

Для здобуття перемоги тренери команд Марко Росси и Роберто Манчини розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Угорщина - Італія можна подивитися 26.09.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема турнир Лига Наций. Текстову трансляцію матчу Угорщина - Італія, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Угорщина
Країна: Венгрия
Тренер: Марко Росси

Предыдущий матч команди Угорщина був зіграний проти Німеччина - 23.09.2022, у рамках чемпионата Лига Наций 2022-2024 та закінчився перемогою команди Угорщина.

Команда гостей

Назва: Італія
Країна: Италия
Тренер: Роберто Манчини

Прошедший поединок команди Італія був зіграний проти Англія - 23.09.2022, у рамках турнира Лига Наций 2022-2024 та закінчився перемогою команди Італія.

Слідкуйте за результатами матчу Угорщина - Італія онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Лига Наций та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

Продовжуючи перегляд www.ua-football.com, ви підтверджуєте, що погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Згоден