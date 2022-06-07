Угорщина - Італія онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою Угорщина та командою Італія проходитиме в рамках турнира по футболу: Лига Наций 2022-2024 , матч пройдет на стадіоні Puskas Arena.
Дата проведення матчу: 26.09.2022
Час початку матчу: 21:45
Історія протистоянь между Угорщина та командою Італія:
Прошедший матч між командами закінчився перемогою на користь Італія, тоді як команда Угорщина залишилася з поразкою . Зіткнення Італія та Угорщина у попередньому футбольному матчі 07.06.2022 закінчилось со счетом: 2:1 на користь господарів.
Для здобуття перемоги тренери команд Марко Росси и Роберто Манчини розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: Угорщина
Країна: Венгрия
Тренер: Марко Росси
Предыдущий матч команди Угорщина був зіграний проти Німеччина - 23.09.2022, у рамках чемпионата Лига Наций 2022-2024 та закінчився перемогою команди Угорщина.
Назва: Італія
Країна: Италия
Тренер: Роберто Манчини
Прошедший поединок команди Італія був зіграний проти Англія - 23.09.2022, у рамках турнира Лига Наций 2022-2024 та закінчився перемогою команди Італія.
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