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Динамо - Челсі онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 06 вересня 2022, 19:45 - Максимир
Головний суддя: Истван Ковач
Рейтинг матчу:
Динамо
Загреб
До початку
00 : 00 : 00
Челсі
Лондон
Хто переможе?
70 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
33%
Нічия
33%
Челсі
34%
Цікаві факти
  • GNK Dinamo Zagreb have a winning streak of 4 matches.
  • GNK Dinamo Zagreb have won 6 home matches in a row.
  • GNK Dinamo Zagreb haven't lost in any of their last 25 home matches.
  • GNK Dinamo Zagreb have conceded a goal in each of their last 10 matches.
  • GNK Dinamo Zagreb wins 1st half in 42% of their matches, Chelsea FC in 39% of their matches.
  • GNK Dinamo Zagreb wins 42% of halftimes, Chelsea FC wins 39%.
  • When GNK Dinamo Zagreb leads 1-0 at home, they win in 95% of their matches.
  • When Chelsea FC leads 0-1 away, they win in 76% of their matches.
  • When GNK Dinamo Zagreb is down 0-1 home, they win 27% of their matches.
  • When Chelsea FC is down 1-0 away, they win 37% of their matches.
  • In UEFA Champions League, GNK Dinamo Zagreb has better performance than Chelsea FC.
  • GNK Dinamo Zagreb's performance of the last 5 matches is better than Chelsea FC's.
  • GNK Dinamo Zagreb scores 2.54 goals when playing at home and Chelsea FC scores 1.82 goals when playing away (on average).
  • Chelsea FC have conceded a goal in each of their last 5 matches.
Прогноз на матч
Останні матчі - Динамо
Чемпіонат Хорватії 2022/2023
02.09.2022 - 21:00 Динамо 3 - 1 Завершено Рієка В
Чемпіонат Хорватії 2022/2023
28.08.2022 - 19:30 Шибеник 1 - 2 Завершено Динамо В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
24.08.2022 - 22:00 Динамо 4 - 1 Завершено Буде-Глімт В
Чемпіонат Хорватії 2022/2023
20.08.2022 - 22:05 Динамо 5 - 2 Завершено Osijek В
Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023
16.08.2022 - 22:00 Буде-Глімт 1 - 0 Завершено Динамо П
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Останні матчі - Челсі
Чемпіонат Англії 2022/2023
03.09.2022 - 17:00 Челсі 2 - 1 Завершено Вест Хем Юнайтед В
Чемпіонат Англії 2022/2023
30.08.2022 - 21:45 Саутгемптон 2 - 1 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2022/2023
27.08.2022 - 17:00 Челсі 2 - 1 Завершено Лестер Сіті В
Чемпіонат Англії 2022/2023
21.08.2022 - 16:00 Лідс Юнайтед 3 - 0 Завершено Челсі П
Чемпіонат Англії 2022/2023
14.08.2022 - 18:30 Челсі 2 - 2 Завершено Тоттенхем Н
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Новини команд
Хто переможе?
70 Користувачів зробило свій вибір
Динамо
33%
Нічия
33%
Челсі
34%
Трансляція
Інфо
Стартовий склад Динамо Загреб: Лівакович – Перич, Шутало, Мохаррамі – Любічич, Іванушец, Мішич, Адемі (к), Рістовскі – Оршич, Петкович.
Інфо
Стартовий склад Челсі: Аррісабалага – Фофана, Кулібалі, Аспілікуета (к) – Чілвелл, Ковачич, Маунт, Джеймс – Стерлінг, Обамеянг, Гаверц.
Фаворит квартету Е зустрічається з аутсайдером. До вашої уваги текстова онлайн-трансляція матчу 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів Динамо Загреб – Челсі.
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Анонс матчу Динамо - Челсі 06.09.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Противостояние між командою Динамо (Загреб) та командою Челсі (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Максимир.

Дата проведення матчу: 06.09.2022
Час початку матчу: 19:45

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу Динамо - Челсі можна подивитися 06.09.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу Динамо - Челсі, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Загреб)
Рік заснування Динамо (Загреб): 1945
Країна: Хорватия
Тренер: Зоран Мамич

Прошедший матч команди Динамо був зіграний проти Рієка - 02.09.2022, у рамках турнира Чемпіонат Хорватії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: Челсі (Лондон)
Рік заснування Челси (Лондон): 1905
Країна: Англия
Тренер: Томас Тухель

Прошедший поединок команди Челсі був зіграний проти Вест Хем Юнайтед - 03.09.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Челсі.

Слідкуйте за результатами матчу Динамо - Челсі онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

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