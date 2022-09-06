Динамо - Челсі онлайн трансляція матчу

Анонс матчу Динамо - Челсі 06.09.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Противостояние між командою Динамо (Загреб) та командою Челсі (Лондон) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч начнется на стадіоні Максимир.

Дата проведення матчу: 06.09.2022

Час початку матчу: 19:45

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих встреч внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

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Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: Динамо (Загреб)

Рік заснування Динамо (Загреб): 1945

Країна: Хорватия

Тренер: Зоран Мамич



Прошедший матч команди Динамо був зіграний проти Рієка - 02.09.2022, у рамках турнира Чемпіонат Хорватії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Динамо.

Команда гостей

Назва: Челсі (Лондон)

Рік заснування Челси (Лондон): 1905

Країна: Англия

Тренер: Томас Тухель



Прошедший поединок команди Челсі був зіграний проти Вест Хем Юнайтед - 03.09.2022, у рамках турнира Чемпіонат Англії 2022/2023 та закінчився перемогою команди Челсі.

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