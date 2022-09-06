РБ Лейпциг - Шахтар онлайн трансляція матчу

Противостояние між командою "РБ Лейпциг" (Лейпциг) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Ред Булл Арена.
Дата проведення матчу: 06.09.2022
Час початку матчу: 22:00
Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.
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Назва: "РБ Лейпциг" (Лейпциг)
Рік заснування "РБ Лейпциг" (Лейпциг): 2009
Країна: Германия
Тренер: Доменико Тедеско
Прошедший поединок команди "РБ Лейпциг" був зіграний проти Айнтрахт - 03.09.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Німеччини 2022/2023 та закінчився перемогою команди Айнтрахт.
Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роберто Де Дзерби
Прошедший поединок команди Шахтар був зіграний проти Рух - 02.09.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Шахтар.
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