  1. UA-Футбол ⚽
  2. Футбол онлайн
  3. РБ Лейпциг - Шахтар Дивитися онлайн
У тренді

РБ Лейпциг - Шахтар онлайн трансляція матчу

Ліга чемпіонів УЄФА - 06 вересня 2022, 22:00 - Ред Булл Арена . Трансляція: MEGOGO
Головний суддя: Жуан Пиньейру
Рейтинг матчу:
РБ Лейпциг
Лейпциг
До початку
00 : 00 : 00
Шахтар
Донецк
Дивитись трансляцію
Хто переможе?
93 Користувачів зробило свій вибір
РБ Лейпциг
29%
Нічия
29%
Шахтар
42%
Цікаві факти
  • RB Leipzig have scored at least one goal for 6 consecutive matches.
  • RB Leipzig wins 1st half in 39% of their matches, FC Shakhtar Donetsk in 29% of their matches.
  • RB Leipzig wins 39% of halftimes, FC Shakhtar Donetsk wins 29%.
  • When RB Leipzig leads 1-0 at home, they win in 77% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk leads 0-1 away, they win in 88% of their matches.
  • When RB Leipzig is down 0-1 home, they win 18% of their matches.
  • When FC Shakhtar Donetsk is down 1-0 away, they win 25% of their matches.
  • In UEFA Champions League, RB Leipzig has better performance than FC Shakhtar Donetsk.
  • Both teams didn't concede on their last match.
  • RB Leipzig scores 2.1 goals when playing at home and FC Shakhtar Donetsk scores 1.77 goals when playing away (on average).
  • RB Leipzig's performance of the last 5 matches is better than FC Shakhtar Donetsk's.
  • FC Shakhtar Donetsk have kept a clean sheet in 3 matches in a row.
  • FC Shakhtar Donetsk's performance of the last 5 matches is better than RB Leipzig's.
Прогноз на матч
Останні матчі - РБ Лейпциг
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
03.09.2022 - 19:30 Айнтрахт 4 - 0 Завершено РБ Лейпциг П
Кубок Німеччини 2022/2023
30.08.2022 - 21:46 Тевтонія 0 - 8 Завершено РБ Лейпциг В
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
27.08.2022 - 16:30 РБ Лейпциг 2 - 0 Завершено Вольфсбург В
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
20.08.2022 - 19:30 Уніон 2 - 1 Завершено РБ Лейпциг П
Чемпіонат Німеччини 2022/2023
13.08.2022 - 16:30 РБ Лейпциг 2 - 2 Завершено Кельн Н
Показати більше
Останні матчі - Шахтар
Прем'єр-ліга 2022/2023
02.09.2022 - 17:00 Рух 0 - 1 Завершено Шахтар В
Прем'єр-ліга 2022/2023
28.08.2022 - 15:00 Шахтар 1 - 0 Завершено Кривбас В
Прем'єр-ліга 2022/2023
23.08.2022 - 13:00 Шахтар 0 - 0 Завершено Металіст 1925 Н
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
15.08.2022 - 19:00 Шахтар 1 - 3 Завершено Аль-Фатех П
Контрольні матчі клубів УПЛ та ПФЛ 2022/2023
15.08.2022 - 12:00 Шахтар 5 - 0 Завершено Аль-Фатех В
Показати більше
Новини команд
Швед й Зубков у старті, Траоре у запасі. Стартові склади команд на матч ЛЧ Лейпциг - Шахтар 06.09.2022 в 20:53 Швед й Зубков у старті, Траоре у запасі. Стартові склади команд на матч ЛЧ Лейпциг - Шахтар Стартові склади команд
Юнацька ліга УЄФА. Шахтар на виїзді впевнено обіграв Лейпциг 06.09.2022 в 18:24 Юнацька ліга УЄФА. Шахтар на виїзді впевнено обіграв Лейпциг Напрочуд позитивний старт гірників
Директор Шахтаря: Збираємось розпочати сезон у Києві, згодом – Львів. Деякі матчі можна провести і у Варшаві 30.07.2022 в 11:38 Директор Шахтаря: Збираємось розпочати сезон у Києві, згодом – Львів. Деякі матчі можна провести і у Варшаві Юрій Свиридов розкрив плани донецької команди щодо логістики та локації
Шахтар підтвердив трансфер Тотовицького. Відомі деталі контракту 21.07.2022 в 16:15 Шахтар підтвердив трансфер Тотовицького. Відомі деталі контракту Оперативно спрацювали
Хто переможе?
93 Користувачів зробило свій вибір
РБ Лейпциг
29%
Нічия
29%
Шахтар
42%
LIVE
Трансляція матчу "РБ Лейпциг" - Шахтар
play-btn
play sound
В ефірі
MEGOGO
Трансляція
Запасні: Шевченко, Пятов, Траоре, Кривцов, Сікан, Михайліченко, Криськів, Джурасек, Топалов, Очеретько, Козік, Петряк.
Шахтар: Трубін — Тейлор, Бондар, Матвієнко, Конопля — Степаненко — Зубков, Бондаренко, Судаков, Мудрик — Швед.
Запасні: Блазвіх, Айдара, Форсберг, Раум, Гвардіол, Новоа, Генріхс.
РБ Лейпциг: Гулачі — Сімакан, Діалло, Орбан, Гальстенберг — Лаймер, Шлагер — Собослаї, Нкунку — Сілва, Вернер.
Інфо
Стали відомі стартові склади:
Інфо
РБ Лейпциг програв матч за Суперкубок Баварії — 3:5, у Бундеслізі: програв Уніон Берлін (1:2), Айнтрахту (0:4), зіграв у нічию проти Кельна (2:2) та Штутгарта (1:1), виграв у Вольфсбурга (2:0), у Кубку Німеччини переграв Тевтонію Оттзене із Регіональ-ліги (8:0).
Інфо
Шахтар у національній першості ще не програвав — 2 перемоги по 1:0 над Кривбасом та Рухом , а також нічия проти Металіста 1925.
Інфо
У групі F також присутні мадридський Реал та шотландський Селтік.
Жоау Педру Піньєйру (Португалія) — головний арбітр сьогоднішнього матчу.
Вітаємо, шановні поціновувачі футболу. UA-Футбол запрошує Вас на текстову онлайн-трансляцію поєдинку 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА у рамках групи F. На полі стадіону Ред Булл Арена (Лейпциг, Німеччина) зіграють РБ Лейпциг та донецький Шахтар.
Авторизуйтесь на сайті, щоб голосувати.
Коментарі(0)
Увійдіть, щоб залишати коментарі. Войти

Останні матчі
Завершено 17:00 - Сьогодні Бенфіка U19 Бенфіка U19 0 Маккабі U19 Маккабі U19 1 Завершено 17:00 - Сьогодні Селтік U19 Селтік U19 0 Реал U19 Реал U19 6 Завершено 16:30 - Сьогодні РБ Лейпциг U19 РБ Лейпциг U19 0 Шахтар U19 Шахтар U19 2 Завершено 16:00 - Сьогодні Зальцбург U19 Зальцбург U19 1 Мілан U19 Мілан U19 1 Завершено 15:00 - Сьогодні Боруссія U19 Боруссія U19 0 Копенгаген U19 Копенгаген U19 2

Кращі букмекери

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Грати
2 4500 грн Грати
3 1500 грн Грати
4 4300 грн Грати
5 300 грн Грати
Усі букмекери

Новини футболу

Всі новини
У тренді

Анонс матчу "РБ Лейпциг" - Шахтар 06.09.2022, Ліга чемпіонів УЄФА

Противостояние між командою "РБ Лейпциг" (Лейпциг) та командою Шахтар (Донецк) проходитиме в рамках чемпионата по футболу: Ліга чемпіонів УЄФА 2022/2023 , матч состоится на стадіоні Ред Булл Арена.

Дата проведення матчу: 06.09.2022
Час початку матчу: 22:00

Для здобуття перемоги тренери команд розробили стратегії ведення гри, і після предыдущих поединков внесли тактичні поправки у проведення атаки та захисту на полі.

Онлайн трансляцію матчу "РБ Лейпциг" - Шахтар можна подивитися 06.09.2022 безкоштовно в HD якості на офіційних джерелах ТБ ресурсів чи платних каналах, де транслюється футбол онлайн, зокрема чемпионат Ліга чемпіонів УЄФА. Текстову трансляцію матчу "РБ Лейпциг" - Шахтар, хід гри, статистику голів, результати та рахунок можна спостерігати на нашому сайті, як з ПК, так і з мобільних платформ, Apple та Android, в режимі 24/7.

Інформація про команди:

Команда господарів

Назва: "РБ Лейпциг" (Лейпциг)
Рік заснування "РБ Лейпциг" (Лейпциг): 2009
Країна: Германия
Тренер: Доменико Тедеско

Прошедший поединок команди "РБ Лейпциг" був зіграний проти Айнтрахт - 03.09.2022, у рамках чемпионата Чемпіонат Німеччини 2022/2023 та закінчився перемогою команди Айнтрахт.

Команда гостей

Назва: Шахтар (Донецк)
Рік заснування Шахтер (Донецк): 1936
Країна: Украина
Тренер: Роберто Де Дзерби

Прошедший поединок команди Шахтар був зіграний проти Рух - 02.09.2022, у рамках турнира Прем'єр-ліга 2022/2023 та закінчився перемогою команди Шахтар.

Слідкуйте за результатами матчу "РБ Лейпциг" - Шахтар онлайн в режимі LIVE футбол, усі дані статистики оновлюються протягом матчу на нашому сайті.

Інші анонси матчів, розклад, турнірна таблиця та результати ігор Ліга чемпіонів УЄФА та інших чемпіонатів також доступні онлайн на сайті в режимі 24/7.

Продовжуючи перегляд www.ua-football.com, ви підтверджуєте, що погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Згоден